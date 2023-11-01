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Proxy pro TikTok

Statické ISP, datacentrové a rotující IPv4 proxy pro TikTok — HTTP/HTTPS/SOCKS5, jedna IP na účet, API přístup v ceně.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: ISP.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPDoporučeno zdeISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 100 statických ISP IP pro účty TikTok
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
  • Exportujte můj seznam proxy jako JSON
  • Zobrazte lokality dostupné pro ISP proxy
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Správa účtů

Pracoval jsem s touto službou více než rok, a všechno je v pořádku, bez blokády nebo nedorozumění! Jednoduchý v používání, žádné zbytečné funkce, vše, co potřebujete. Dělám to ve sprše! Našel jsem v tom proxy žádný nedostatek.

Anton SmirnovInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Používám tuto službu už více než pět let pro své projekty sběru dat a byla skvělá. Nabízejí rotační IP adresy, rychlou výkonnost a na rozdíl od mnoha jiných proxy serverů nejsou blokovány na sociálních platformách.

AliceDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Lokality a zásoby

Jsem velmi spokojený se službami FineProxy. Jejich síť proxy je velká a výkonná a umožňuje stabilní a rychlé spojení. Stránka je snadná v provozu a technická podpora je vstřícná a ochotná. Je to solidní volba pro ty, kteří chtějí zajistit své prohlížení nebo obejít geografické omezení.

amarghezaliSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Skvělé produkty a proxy servis! Mají různé typy proxy serverů, včetně obratu, dostupných cen a možnosti zeměpisného cílení. Rozličné platební možnosti: kryptoměna, PayPal nebo karty.

chyxbenc9929Norton Safe Web, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlost pod zátěží

FineProxy byl důvěryhodný nástroj pro mé obchodní potřeby. Proxy jsou rychlé, stabilní a dostupné z mnoha míst. Je to cenově dostupné a jejich tým zákaznické podpory je velmi citlivý a kompetentní. Velký doporučení každému, kdo to potřebuje.

W3sazzadProxyRate, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Je to levná cena. Nízké množství poruchy proxy < 10%. Hodně geolokalizací a podřízení. Stabilní připojení, statická IP a bezplatná výměna nádrže každý týden.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Jak odblokovat TikTok odkudkoli?Zvolte region

Nastavte proxy na úrovni systému nebo v prohlížeči. Vyberte umístění serveru, kde platforma běží bez omezení — USA, Velká Británie, Německo. Aplikace vidí IP adresu proxy místo vaší. Podrobné návody nastavení pro různá zařízení a prohlížeče najdete v našem Integration Hub.

Funguje platforma přes HTTP nebo SOCKS5 proxy?Fungují obě

Oba typy fungují prohlížení i správu účtů. SOCKS5 má nižší režii a lépe spolupracuje s některými automatizačními nástroji. HTTP/HTTPS proxy se snadněji konfigurují v prohlížečích. Pro většinu úkolů je rozdíl minimální — vybírejte podle svého nastavení.

Zabrání proxy shadowbanu?Samo nestačí

Proxy izolují účty podle IP, takže zablokování jednoho účtu neovlivní ostatní. Platforma však sleduje i otisky zařízení a vzorce chování. Pro nejlepší ochranu kombinujte proxy s postupným zahříváním účtů, unikátním obsahem a realistickou aktivitou.

Mohu sledovat živé streamy přes proxy?Ano

Ano. Streamy vyžadují stabilní šířku pásma a nízkou latenci. Zvolte proxy server blízko vaší polohy nebo blízko CDN serverů platformy. SOCKS5 i HTTP fungují — klíčová je kvalita připojení, nikoli protokol.

Proč používat proxy místo VPN?Řízení po aplikacích

VPN směruje veškerý provoz zařízení přes jeden server, což zpomaluje ostatní aplikace a může spustit detekci. Proxy fungují na úrovni aplikace: nakonfigurujete jen pro cílovou aplikaci a ostatní provoz zůstane nedotčený. Každý účet může mít vlastní proxy IP — s většinou VPN to není možné.

A co datové proxy?Používejte opatrně

Platforma rychle rozpoznává IP rozsahy datových center. Pro prohlížení obsahu nebo rychlé testy fungují, ale nepoužívejte je pro přihlášení, publikování příspěvků ani interakce. Pro vše, co zahrnuje správu účtů, používejte ISP nebo mobilní proxy.

Kolik účtů mohu provozovat na jednom proxy?Jeden účet

Nejbezpečnější jedna statická IP na účet. Sdílení IP mezi účty vytváří křížové signály, které algoritmus dokáže odhalit. U rotujících proxy používaných ke scrapingu nebo ověřování reklam toto pravidlo neplatí — rotace je zde záměr.

Ovlivní proxy kvalitu videa?Obvykle zanedbatelné

Proxy přidávají latenci, ale při běžném scrollování je dopad zanedbatelný. Pro nahrávání nebo živé streamy zvolte proxy s nízkou latencí blízko vaší lokality. Pokud záleží na rychlosti, vyhněte se přetíženým sdíleným proxy.

Průvodce

Proč používat proxy pro TikTok?

3 min. čteníSíťový tým FineProxy

Platforma má přes 1,5 miliardy uživatelů, přísné systémy proti podvodům a globální mozaiku omezení. Sleduje IP adresy, otisky zařízení a vzorce chování. Pro každého, kdo dělá víc než jen příležitostné scrollování — správu účtů, provoz kampaní nebo přístup k obsahu z omezených regionů — se proxy stávají nezbytnou infrastrukturou.

Přístup z omezených sítí

Školy, univerzity a pracoviště často blokují aplikaci na úrovni firewallu. Buď se nenačte, nebo je doména zcela na blacklistu. Proxy směruje provoz přes externí server, takže místní síť vidí připojení k IP proxy, nikoli k blokované destinaci. Takto lze odblokovat TikTok bez instalace VPN softwaru nebo globální změny nastavení zařízení. Pro rychlý přístup nastavte proxy pro odblokovaný TikTok na systémové úrovni — aplikace převezme tato nastavení automaticky.

Přístup z omezených zemí

Platforma je v několika zemích kompletně zakázána. Částečná omezení existují v řadě dalších. Pokud cestujete nebo pracujete v regionu s blokací, proxy z neomezené země — USA, Velké Británie, Německa — obnoví přístup. Pomocí proxy lze odblokovat TikTok ve všech regionech, aniž byste směrovali veškerý provoz zařízení přes VPN. Pro webovou verzi stačí použít webovou stránku s proxy pro odblokovaný přístup k TikToku přímo v prohlížeči.

Správa více účtů

Přihlášení do více profilů z jedné IP adresy vyvolá ověření nebo shadowban. Algoritmus propojuje účty podle sdílené IP, otisku zařízení a vzorců aktivity. Pokud jeden účet označen, ostatní na stejné IP mohou převzít postih.

Proxy oddělují účty tak, aby každý vypadal, že funguje z vlastní sítě. Pro SMM agentury, affiliate marketéry a obsahové týmy to znamená: přiřadit jednu statickou IP na účet, sladit lokaci proxy s cílovým publikem účtu’ a vyhnout se přepínání zemí uprostřed relace.

Ochrana před shadowbanem

Shadowban sníží váš dosah bez upozornění — vaše videa se přestanou zobrazovat na stránce Pro vás, ale nikdy se o tom nedozvíte. Časté příčiny: rychlé sledování/odsledování, opakující se obsah nebo více účtů propojených přes IP.

Když jsou účty odděleny pomocí proxy, ban jednoho se nepřenáší na ostatní. Každý profil žije ve vlastním prostředí. To je klíčové pro každého, kdo provozuje živé vysílání nebo buduje publikum napříč více nikami.

Obnova po IP banu

Pokud je vaše IP zablokována — například po vytvoření nového účtu hned po předchozím banu — všechny účty na této adrese se stanou nedostupnými. Nová proxy poskytne čistou IP bez historie banů. Pro nejlepší výsledky ji kombinujte s čistým profilem prohlížeče.

Jaký typ proxy zvolit

Nejlepší proxy pro TikTok závisí na vašem úkolu. 4G/5G mobilní proxy mají nejvyšší důvěryhodnost — většina reálných uživatelů používá mobilní data, takže tyto IP adresy přirozeně zapadají. Používejte je pro cenné účty a správu reklam.

Statické ISP (rezidenční) proxy využívají IP adresy registrované u skutečných poskytovatelů internetu. Platforma je nedokáže odlišit od běžných domácích uživatelů. Nabízejí vyvážený poměr ceny a spolehlivosti pro správu účtů a přístup k regionálnímu obsahu.

Datacentrové proxy jsou rychlé a levné, ale snadno detekovatelné. Platforma dokáže datacentrové subnety rychle identifikovat. Používejte je pouze pro méně rizikové úkoly, jako je prohlížení online obsahu nebo testování — nikoli pro operace s účty.

Zahřívání účtů

Nové účty vyžadují postupné budování aktivity. Publikování příspěvků, lajkování a sledování v přirozeném lidském tempu během prvních týdnů signalizuje algoritmu legitimitu. Samotné proxy zákazu nebrání — musí být kombinované s realistickým chováním.

FineProxy nabízí statické datacentrové, statické ISP a rotující balíčky s rychlými proxy servery pro sledování obsahu na TikToku a správu účtů. Všechny podporují HTTP, HTTPS a SOCKS5. Autentizace probíhá pomocí přihlašovacího jména/hesla nebo IP whitelistu. Podrobný návod nastavení najdete v našem Integration Hub.