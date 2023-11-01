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Proxy dla TikTok

Statyczne proxy ISP, datacenter i rotacyjne proxy IPv4 do TikTok — HTTP/HTTPS/SOCKS5, jedno IP na konto, dostęp do API w zestawie.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: ISP.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPPolecane tutajISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 100 statycznych adresów IP ISP dla kont TikTok
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
  • Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
  • Pokaż lokalizacje dostępne dla proxy ISP
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Aktywne konta

Pracuję z tą usługą od ponad roku i zawsze wszystko jest w porządku, brak blokad czy nieporozumień! Łatwe w użyciu, brak zbędnych funkcji, wszystko, czego potrzeba. Robię to pod prysznicem! Nie znalazłem żadnych wad w tym proxy.

Anton SmirnovWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Używam tej usługi od ponad pięciu lat do moich projektów związanych ze zbieraniem danych i była doskonała. Oferują rotujące adresy IP, szybką wydajność, a w przeciwieństwie do wielu innych proxy, nie są blokowane na platformach społecznościowych.

AliceDieg, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Lokalizacje i dostępność

Jestem bardzo zadowolony z usług Fineproxy. Ich sieć proxy jest duża i wydajna, zapewnia stabilne i szybkie połączenie. Strona jest łatwa w obsłudze, a wsparcie techniczne jest responsywne i pomocne. To solidny wybór dla tych, którzy chcą zabezpieczyć swoje przeglądanie lub obejść ograniczenia geograficzne.

amarghezaliSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Świetne produkty i obsługa proxy! Mają różne typy proxy, w tym obrotowe, przystępne ceny oraz opcję targetowania geograficznego. Różne opcje płatności: kryptowaluty, PayPal lub karty.

chyxbenc9929Norton Safe Web, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

FineProxy był niezawodnym narzędziem dla moich potrzeb biznesowych. Proxy są szybkie, stabilne i dostępne z wielu lokalizacji. Jest to przystępne cenowo, a zespół obsługi klienta jest responsywny i kompetentny. Gorąco polecane każdemu, kto tego potrzebuje.

W3sazzadProxyRate, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Jak odblokować TikTok z dowolnego miejsca?Wybierz region

Skonfiguruj proxy na poziomie systemu lub w przeglądarce. Wybierz lokalizację serwera, w której platforma działa normalnie — USA, Wielka Brytania, Niemcy. Aplikacja widzi adres IP proxy zamiast Twojego. Szczegółowe instrukcje konfiguracji dla różnych urządzeń i przeglądarek znajdziesz w naszym Centrum integracji.

Czy platforma działa przez proxy HTTP czy SOCKS5?Oba działają

Oba typy sprawdzają się przy przeglądaniu i zarządzaniu kontami. SOCKS5 oferuje mniejszy narzut i lepiej współpracuje z niektórymi narzędziami do automatyzacji. Proxy HTTP/HTTPS są łatwiejsze w konfiguracji w przeglądarkach. W większości przypadków różnica jest minimalna — wybierz na podstawie swojego środowiska.

Czy proxy zapobiegnie shadowbanowi?Nie samo

Proxy izolują konta po adresie IP, więc ban na jednym koncie nie wpływa na pozostałe. Platforma śledzi jednak również odciski cyfrowe urządzeń i wzorce treści. Łącz proxy ze stopniowym rozgrzewaniem kont, unikalnymi treściami i realistyczną aktywnością, aby uzyskać najlepszą ochronę.

Czy mogę oglądać transmisje na żywo przez proxy?Tak

Tak. Streaming wymaga stabilnej przepustowości i niskiego opóźnienia. Wybierz lokalizację proxy blisko siebie lub blisko serwerów CDN platformy. SOCKS5 i HTTP działają równie dobrze — kluczowa jest jakość połączenia, a nie protokół.

Dlaczego warto używać proxy zamiast VPN?Kontrola per aplikacja

VPN kieruje cały ruch urządzenia przez jeden serwer, co spowalnia inne aplikacje i może wywołać detekcję. Proxy działają per aplikacja: konfigurujesz je tylko dla docelowej aplikacji, pozostawiając resztę ruchu bez zmian. Każde konto może mieć własne IP proxy — co jest niemożliwe w przypadku większości VPN.

A co z proxy datacenter?Używaj ostrożnie

Platforma szybko wykrywa zakresy IP datacenter. Sprawdzają się do przeglądania treści lub szybkich testów, ale unikaj ich przy logowaniu, publikowaniu czy interakcjach. Do wszystkiego, co wiąże się z zarządzaniem kontami, używaj proxy ISP lub mobilnych.

Ile kont mogę prowadzić na jednym proxy?Jedno konto

Jeden statyczny adres IP na konto to najbezpieczniejsze podejście. Współdzielenie IP między kontami tworzy wzajemne sygnały, które algorytm może wykryć. W przypadku proxy rotacyjnych używanych do scrapingu lub weryfikacji reklam ta zasada nie obowiązuje — rotacja jest tu celem.

Czy proxy wpływają na jakość wideo?Zwykle pomijalny

Proxy dodaje opóźnienie, ale przy zwykłym przeglądaniu feedu wpływ jest znikomy. W przypadku przesyłania plików lub transmisji na żywo wybierz proxy o niskim opóźnieniu, zlokalizowane blisko Twojej lokalizacji. Unikaj przeciążonych współdzielonych proxy, jeśli zależy Ci na szybkości.

Instrukcja

Dlaczego warto używać proxy dla TikTok?

3 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Platforma ma ponad 1,5 miliarda użytkowników, rygorystyczne systemy antyfraudowe i globalną mozaikę ograniczeń. Śledzi adresy IP, odciski urządzeń i wzorce behawioralne. Dla każdego, kto robi coś więcej niż zwykłe scrollowanie — zarządza kontami, prowadzi kampanie lub uzyskuje dostęp do treści z regionów objętych ograniczeniami — proxy staje się niezbędną infrastrukturą.

Dostęp z sieci objętych ograniczeniami

Szkoły, uczelnie i miejsca pracy często blokują aplikację na poziomie firewalla. Nie ładuje się lub domena jest całkowicie na czarnej liście. Proxy kieruje ruch przez zewnętrzny serwer, dzięki czemu sieć lokalna widzi połączenie z adresem IP proxy, a nie z zablokowanym celem. W ten sposób odblokowujesz TikTok bez instalowania oprogramowania VPN ani zmiany globalnych ustawień urządzenia. Aby uzyskać szybki dostęp, skonfiguruj proxy na poziomie systemu — aplikacja automatycznie przejmie te ustawienia.

Dostęp z krajów objętych ograniczeniami

Platforma jest całkowicie zablokowana w kilku krajach. Częściowe ograniczenia obowiązują w wielu innych. Jeśli podróżujesz lub pracujesz w regionie z blokadami, proxy z kraju bez ograniczeń — USA, Wielka Brytania, Niemcy — przywraca dostęp. Możesz odblokować TikTok za pomocą proxy we wszystkich regionach bez kierowania całego ruchu urządzenia przez VPN. W przypadku wersji webowej wystarczy proxy skonfigurowane w przeglądarce, aby uzyskać odblokowany dostęp do TikTok bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Zarządzanie wieloma kontami

Logowanie na kilka profili z jednego IP wywołuje weryfikację lub shadowban. Algorytm łączy konta na podstawie wspólnego IP, odcisku urządzenia i wzorców aktywności. Jeśli jedno konto zostanie oflagowane, pozostałe na tym samym IP mogą odziedziczyć karę.

Proxy separuje konta tak, aby każde wyglądało, jakby działało z własnej sieci. Dla agencji SMM, marketerów afiliacyjnych i zespołów contentowych oznacza to: przypisz jedno statyczne IP do każdego konta, dopasuj lokalizację proxy do grupy docelowej konta i unikaj zmiany krajów w trakcie sesji.

Unikanie shadowbanu

Shadowban ogranicza Twój zasięg bez powiadomienia — Twoje filmy przestają pojawiać się na stronie „Dla Ciebie“, ale nikt Cię o tym nie informuje. Najczęstsze powody: szybkie obserwowanie/odobserwowywanie, powtarzalne treści lub wiele kont powiązanych jednym IP.

Gdy konta są izolowane przez proxy, ban jednego nie przenosi się kaskadowo na pozostałe. Każdy profil funkcjonuje we własnym środowisku. To kluczowe dla każdego, kto prowadzi transmisje na żywo lub buduje widownię w wielu niszach.

Odzyskiwanie po banie IP

Jeśli Twoje IP zostanie zbanowane — na przykład po założeniu nowego konta zaraz po wcześniejszym banie — wszystkie konta na tym adresie stają się niedostępne. Nowe proxy zapewnia świeże IP bez historii banów. Połącz je z czystym profilem przeglądarki, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Jaki typ proxy wybrać

Najlepsze proxy do TikTok zależy od Twojego zadania. Proxy mobilne 4G/5G cieszą się najwyższym zaufaniem — większość prawdziwych użytkowników korzysta z internetu mobilnego, więc te adresy IP wyglądają naturalnie. Używaj ich do wartościowych kont i zarządzania reklamami.

Statyczne proxy ISP (rezydenckie) korzystają z adresów IP zarejestrowanych u rzeczywistych dostawców internetu. Platforma nie jest w stanie odróżnić ich od użytkowników domowych. To dobry kompromis między ceną a niezawodnością do zarządzania kontami i dostępu do treści regionalnych.

Proxy datacenter są szybkie i tanie, ale łatwe do wykrycia. Platforma szybko oznacza podsieci datacenter. Używaj ich wyłącznie do zadań niskiego ryzyka, takich jak przeglądanie treści online lub testowanie — nie do operacji na kontach.

Rozgrzewanie kont

Nowe konta wymagają stopniowego budowania aktywności. Publikowanie, lajkowanie i obserwowanie w naturalnym, ludzkim tempie przez pierwsze tygodnie sygnalizuje algorytmowi autentyczność. Same proxy nie zapobiegną banom — muszą iść w parze z realistycznym zachowaniem.

FineProxy oferuje pakiety statyczne datacenter, statyczne ISP oraz rotacyjne z szybkimi serwerami proxy do oglądania treści na TikTok i zarządzania kontami. Wszystkie obsługują HTTP, HTTPS i SOCKS5. Uwierzytelnianie przez login/hasło lub whitelist IP. Instrukcje konfiguracji krok po kroku znajdziesz w naszym Centrum integracji.