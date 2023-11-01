Proxy dla Netflix — odblokowane
Statyczne proxy ISP z prawdziwymi adresami przypisanymi przez ISP i nielimitowaną przepustowością — stworzone do streamingu bez wykrycia.
Skonfiguruj plan proxy.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.
Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: ISP.
|Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|DedykowanePrywatne, już od jednego IP
|Polecane tutajISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|RotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Kup 100 statycznych proxy ISP w Stanach Zjednoczonych dla Netflix
- Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
- Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
- Pokaż status mojej usługi proxy
- Pokaż dane rozliczeniowe mojej usługi proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Szybkość pod obciążeniem
FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.
Wypróbowałem tę stronę ze względu na niskie ceny i opcję płatności w kryptowalutach. Szczerze mówiąc, jestem pod wrażeniem. Serwery proxy działają i są szybkie. Wbudowany tester jest bardzo wygodny. Wsparcie jest uprzejme i pomocne. Wszystko działa zgodnie z opisem. Na pewno kupię więcej do moich zadań związanych z parsowaniem.
Transfer bez limitu
Oferują szybkie, bezpieczne proxy z nieograniczoną przepustowością, przystępnymi cenami i przyjaznym doświadczeniem użytkownika dla wszystkich. To naprawdę dobra usługa, polecam fineproxy.org 100%.
Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci pozostają wierni swojej misji i oferują rozsądnie wycenione proxy z centrów danych z nieograniczoną przepustowością. Szukałem w całym internecie usługi takiej jak ta i jestem bardzo zadowolony, że ją znalazłem.
Lokalizacje i dostępność
Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.
Fineproxy.org oferuje przyzwoitą usługę proxy z szerokim wyborem adresów IP i lokalizacji. Jednak prędkości połączenia mogą być czasami niestabilne, a odpowiedzi wsparcia mogą być wolniejsze niż oczekiwano. Chociaż usługa nadaje się do podstawowych zadań, może nie w pełni spełniać potrzeby użytkowników o wyższych wymaganiach lub specyficznych wymaganiach. Ceny są konkurencyjne, ale wydajność mogłaby być bardziej stabilna dla tych, którzy polegają na niej w pracy zawodowej lub intensywnym użytkowaniu.
Czym jest błąd Netflix M7111-5059?Wykryto proxy
Ten błąd oznacza, że Netflix wykrył Twój VPN lub proxy. Komunikat brzmi: “Wygląda na to, że używasz usługi odblokowującej lub proxy. Wyłącz takie usługi i spróbuj ponownie.” Pojawia się, gdy Netflix zidentyfikuje Twoje połączenie jako pochodzące ze znanego serwera proxy, adresu IP datacenter lub gdy wykryje rozbieżność między Twoją pozorną lokalizacją a rzeczywistymi parametrami sieci.
Czy proxy działa z Netflix na Smart TV lub konsolach do gier?Przy konfiguracji sieciowej
Smart TV, PlayStation, Xbox i inne urządzenia streamingowe nie obsługują natywnie ustawień proxy. Aby korzystać z proxy na tych urządzeniach, należy skonfigurować je na poziomie routera lub utworzyć bramkę proxy w sieci lokalnej. Alternatywnie można udostępnić połączenie przez proxy z laptopa za pomocą hotspotu Wi-Fi. Statyczne proxy ISP są idealnym rozwiązaniem w tym przypadku, ponieważ oferują nieograniczony transfer i stabilne połączenia — co ma kluczowe znaczenie przy trasowaniu ruchu dla całego urządzenia. Statyczne proxy ISP od FineProxy obsługują SOCKS5 i HTTP/HTTPS, dzięki czemu są kompatybilne z większością konfiguracji proxy na poziomie routera.
Czy Netflix może zablokować moje konto za korzystanie z proxy?Rzadko
Regulamin Netflix pozwala na ograniczenie lub zamknięcie kont za obchodzenie ograniczeń geograficznych, ale trwałe blokady kont za użytek osobisty zdarzają się rzadko. Znacznie częściej zobaczysz po prostu błąd M7111-5059 i nie będziesz mógł streamować, dopóki nie rozłączysz proxy. Netflix skupia się na blokowaniu dostępu, a nie na karaniu użytkowników.
Dlaczego moja biblioteka Netflix zmienia się podczas podróży?Licencjonowanie regionalne
Dostępne treści różnią się w zależności od kraju ze względu na umowy licencyjne. Studia sprzedają prawa dystrybucyjne regionalnie, więc serial dostępny w USA może nie być licencjonowany w Wielkiej Brytanii czy Japonii. Gdy podróżujesz, Netflix automatycznie wyświetla lokalną bibliotekę na podstawie Twojego adresu IP. Proxy lub VPN pozwala wyglądać, jakbyś był w swoim kraju.
Czy Netflix blokuje wszystkie proxy?Większość proxy
Nie wszystkie, ale większość. Darmowe proxy i tanie usługi są blokowane niemal natychmiast. Netflix inwestuje ogromne środki w systemy detekcji i nieustannie aktualizuje swoje czarne listy. Usługi, które konsekwentnie działają, to te, które równie intensywnie inwestują w utrzymanie przewagi — zazwyczaj dostawcy premium proxy ISP lub sieci VPN z dedykowaną infrastrukturą do streamingu.