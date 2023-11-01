NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy Pakistan

Przeglądaj i działaj z Pakistanu — gdziekolwiek jesteś.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 100 adresów IP datacenter w Pakistanie i dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych
  • Pokaż dzisiejszy wskaźnik powodzenia dla mojego pakistańskiego ruchu proxy
  • Odnów wszystkie usługi wygasające w tym tygodniu, których koszt nie przekracza 200 USD
  • Zmień moje adresy IP, gdy będzie dostępne kolejne bezpłatne odświeżenie
  • Eksportuj najnowszą listę proxy do formatu JSON
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Lokalizacje i dostępność

Jestem bardzo zadowolony z usług Fineproxy. Ich sieć proxy jest duża i wydajna, zapewnia stabilne i szybkie połączenie. Strona jest łatwa w obsłudze, a wsparcie techniczne jest responsywne i pomocne. To solidny wybór dla tych, którzy chcą zabezpieczyć swoje przeglądanie lub obejść ograniczenia geograficzne.

amarghezaliSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

bardzo wygodnie. Kupiłem niemiecki proxy na miesiąc, teraz nie było problemu z otwieraniem stron. Naprawdę działające proxy szukałem długo i znalazłem je tutaj. Polecam wszystkim

Jack KimleyWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Używam tych proxy do moich projektów scrapowania danych i dokładnie tego potrzebowałem... obrotowe i szybkie IP działają świetnie

Alice PoTrustpilot, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci pozostają wierni swojej misji i oferują rozsądnie wycenione proxy z centrów danych z nieograniczoną przepustowością. Szukałem w całym internecie usługi takiej jak ta i jestem bardzo zadowolony, że ją znalazłem.

bhwowsersNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Wcześniej korzystałem z innej usługi, ale dzięki wskazówkom współpracowników znalazłem tę. Szybkość i nielimitowany transfer robią wrażenie w porównaniu z innymi usługami. Korzystam z niej od sześciu miesięcy i jak dotąd nie wystąpiły żadne problemy. Obsługa klienta jest zawsze dostępna. Nawet panel sterowania pozytywnie mnie zaskoczył. Będę polecać tę usługę wszystkim znajomym. Dziękuję!

Ирина КоваленкоWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Jak właściwie działa wbudowane proxy w Telegramie?Otwórz ustawienia →

Otwórz Ustawienia → Dane i pamięć → Proxy. Dodaj serwer — SOCKS5 lub MTProto. MTProto to własny protokół Telegrama z wbudowaną obfuskacją: DPI stosowane przez PTA ma większy problem z jego identyfikacją. Wprowadź adres serwera, port i dane uwierzytelniające. Proxy SOCKS5 od FineProxy działają tutaj bezpośrednio — bez osobnej aplikacji, bez tunelu VPN. Przez proxy przechodzi wyłącznie ruch Telegrama; reszta Twojego połączenia pozostaje bez zmian.

VPN przestał działać po grudniu 2024 — jakie mam opcje?WMS 2.0 PTA

System WMS 2.0 stosowany przez PTA blokuje protokoły VPN na podstawie sygnatur. OpenVPN, WireGuard po UDP — nie działają na PTCL i Zong, zawodne u pozostałych operatorów. Protokoły stealth imitujące HTTPS wciąż działają w ~80% przypadków. Ale proxy SOCKS5 to zupełnie inna kategoria — nie uruchamiają detekcji VPN, ponieważ nie są sieciami VPN. W przypadku pojedynczych aplikacji, takich jak Telegram czy przeglądarki, ustawienia proxy per aplikacja są często bardziej niezawodne niż kierowanie całego ruchu przez jeden tunel.

Daraz.pk — proxy datacenter czy proxy ISP?Do prostego monitoringu

Do podstawowego sprawdzania cen — proxy datacenter wystarczy. Do ciągłego scrapingu (tysiące produktów, regularne interwały) — proxy ISP jest bezpieczniejsze. Daraz korzysta ze stosu anty-botowego Alibaby, a adresy IP typu rezydenckiego są lepiej traktowane. Podczas wyprzedaży 11.11 i 12.12 limity zapytań się zaostrzają — rotuj większą liczbę IP.

Działające proxy
Pakistan · aktualizacja co 15 minut

Darmowe publiczne proxy z Pakistan, regularnie sprawdzane pod kątem szybkości i uptime’u. Skopiuj pojedyncze IP lub wyeksportuj aktualną listę — bez rejestracji.

Protokół
Anonimowość
Port
Ostatnie sprawdzenie
32 online·Potrzebujesz więcej? →
111.119.162.248:10979
IP : Port Wynik ProtokołyAnonimowośćMiastoSzybkość Uptime Ostatnie sprawdzenie Działanie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteNa całym świecie
500 Mbps
99.97%
Przed chwilą
Kup
111.119.162.248:10979
Connect Communications· 1009 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.78 Mbps
41.8%
7 godz. temu
111.119.162.248:10961
Connect Communications· 822 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.19 Mbps
22.8%
6 godz. temu
111.119.162.248:11012
Connect Communications· 4124 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
436 Kbps
56.1%
17 godz. temu
111.119.162.248:10945
Connect Communications· 8287 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
217 Kbps
55.5%
1 godz. temu
111.119.162.248:10977
Connect Communications· 956 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.88 Mbps
23.0%
7 godz. temu
111.119.162.248:10927
Connect Communications· 3850 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
468 Kbps
51.9%
15 godz. temu
111.119.162.248:10919
Connect Communications· 7252 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
248 Kbps
52.6%
1 godz. temu
111.119.162.248:10975
Connect Communications· 3591 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
501 Kbps
51.1%
1 godz. temu
111.119.162.248:10930
Connect Communications· 2759 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
652 Kbps
49.0%
2 godz. temu
111.119.162.248:10905
Connect Communications· 4796 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
375 Kbps
49.8%
2 godz. temu
111.119.162.248:10936
Connect Communications· 4706 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
382 Kbps
49.6%
6 godz. temu
111.119.162.248:10908
Connect Communications· 2377 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
757 Kbps
44.2%
6 godz. temu
111.119.162.248:10957
Connect Communications· 3191 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
564 Kbps
47.4%
7 godz. temu
111.119.162.248:10933
Connect Communications· 6061 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
297 Kbps
46.2%
1 godz. temu
111.119.162.248:10932
Connect Communications· 2773 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
649 Kbps
42.4%
2 godz. temu
111.119.162.248:10917
Connect Communications· 5673 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
317 Kbps
40.7%
3 godz. temu
111.119.162.248:10904
Connect Communications· 7230 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
249 Kbps
37.2%
3 godz. temu
111.119.162.248:10903
Connect Communications· 6231 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
289 Kbps
39.1%
3 godz. temu
111.119.162.248:10910
Connect Communications· 7092 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
254 Kbps
39.6%
3 godz. temu
111.119.162.248:10924
Connect Communications· 5401 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
333 Kbps
35.8%
3 godz. temu
111.119.162.248:10928
Connect Communications· 2916 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
617 Kbps
33.4%
4 godz. temu
111.119.162.248:10962
Connect Communications· 1714 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.05 Mbps
24.4%
6 godz. temu
111.119.162.248:10914
Connect Communications· 4412 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
408 Kbps
31.0%
2 godz. temu
111.119.162.248:10946
Connect Communications· 1837 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
980 Kbps
21.8%
15 godz. temu
111.119.162.248:10900
Connect Communications· 7401 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
243 Kbps
27.4%
2 godz. temu
111.119.162.248:10939
Connect Communications· 2727 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
660 Kbps
25.8%
7 godz. temu
111.119.162.248:10935
Connect Communications· 3299 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
546 Kbps
25.5%
7 godz. temu
111.119.162.248:10971
Connect Communications· 2876 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
626 Kbps
27.3%
7 godz. temu
111.119.162.248:10950
Connect Communications· 2090 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
861 Kbps
19.0%
7 godz. temu
111.119.162.248:10970
Connect Communications· 4584 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
393 Kbps
16.9%
10 godz. temu
182.184.30.96:8080
Pakistan Telecommunication Company· 4780 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
377 Kbps
10.4%
1 godz. temu
182.176.164.41:8080
Pakistan Telecommunication Company· 3091 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLahore
582 Kbps
13.2%
1 godz. temu
Wyświetlanie 15 z 32