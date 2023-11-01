NEW! |Satu panggilan API menghasilkan data bersih. Tanpa perlu scraper.Dapatkan 10.000 token gratis →

Proxy Pakistan

Jelajahi dan beroperasi dari Pakistan — di mana pun Anda berada.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 100 IP pusat data di Pakistan dan tambahkan ke daftar yang diizinkan 203.0.113.7
  • Tampilkan tingkat keberhasilan hari ini untuk Pakistan lalu lintas proxy
  • Perpanjang setiap layanan yang berakhir minggu ini, di bawah $200
  • Rotasikan IPs saat penyegaran berikutnya gratis
  • Ekspor latest daftar proxy sebagai JSON
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Lokasi dan ketersediaan

Saya sangat puas dengan layanan FineProxy. Jaringan proxy mereka besar dan kuat, menyediakan koneksi yang stabil dan cepat. Situs mereka mudah untuk menavigasi, dan dukungan teknis responsif dan membantu. Ini adalah pilihan yang solid bagi mereka yang ingin mengamankan browsing mereka atau melewati pembatasan geo.

amarghezaliSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

sangat nyaman. membeli proxy Jerman untuk sebulan, sekarang tidak ada masalah dengan pembukaan situs. memang bekerja proxy mencari untuk waktu yang lama dan menemukannya di sini. Saya menyarankan semua orang

Jack KimleyPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kecepatan saat dibebani

Saya menggunakan proxy ini untuk proyek pengikis data saya dan itu persis apa yang saya butuhkan.. berputar dan cepat IP bekerja hebat

Alice PoTrustpilot, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

FineProxy adalah layanan yang fantastis! Proxy cepat, andal, dan bekerja sempurna untuk tugas saya. Saya menghargai berbagai pilihan yang mereka tawarkan, dan antarmuka yang ramah pengguna. Dukungan pelanggan mereka juga cepat dan membantu. Pasti layak jika Anda membutuhkan proxy berkualitas tinggi!

Tan NguyenDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Sementara penyedia lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini tetap setia pada misi mereka dan menawarkan proxy pusat data dengan harga yang wajar dengan bandwidth tak terbatas.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Sebelumnya, saya menggunakan layanan yang berbeda. Tapi berkat tips rekan-rekan, saya menemukan layanan ini. Kecepatan dan lalu lintas tak terbatas mengesankan (berbanding dengan layanan lain). Saya menggunakan enam bulan, sementara tidak ada masalah. Dukungan pelanggan selalu tersedia. Bahkan panel kontrol menyenangkan saya. Saya akan merekomendasikan kepada sisa kenalan saya. Terima kasih!

Ирина КоваленкоPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Bagaimana cara kerja proxy bawaan Telegram sebenarnya?Buka Settings →

Buka Settings → Data and Storage → Proxy. Tambahkan server — SOCKS5 atau MTProto. MTProto adalah protokol milik Telegram dengan obfuscation bawaan: DPI milik PTA lebih sulit mendeteksinya. Masukkan alamat server, port, dan kredensial. Proxy SOCKS5 dari FineProxy langsung berfungsi di sini — tanpa aplikasi terpisah, tanpa tunnel VPN. Hanya traffic Telegram yang melewati proxy; koneksi Anda yang lain tetap tidak berubah.

VPN berhenti berfungsi setelah Desember 2024 — apa saja opsi saya?WMS 2.0 milik

WMS 2.0 milik PTA memblokir protokol VPN berdasarkan signature. OpenVPN, WireGuard melalui UDP — mati total di PTCL dan Zong, tidak stabil di provider lain. Protokol stealth yang meniru HTTPS masih bekerja ~80%. Namun proxy SOCKS5 berada di kategori berbeda — mereka tidak memicu deteksi VPN karena memang bukan VPN. Untuk aplikasi individual seperti Telegram atau browser, pengaturan proxy per aplikasi seringkali lebih andal dibanding merutekan semua traffic melalui satu tunnel.

Daraz.pk — proxy datacenter atau ISP?Untuk pengecekan harga

Untuk pengecekan harga sederhana — datacenter cukup. Untuk scraping berkelanjutan (ribuan produk, interval rutin) — ISP lebih aman. Daraz menggunakan anti-bot stack milik Alibaba, dan IP bertipe residential mendapat perlakuan lebih baik. Saat sale 11.11 dan 12.12, rate limit semakin ketat — rotasi lebih banyak IP.

Proxy Pakistan aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Pakistan gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
32 online·Butuh lebih banyak? →
111.119.162.248:10979
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
111.119.162.248:10979
Connect Communications· 1009 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.78 Mbps
41.8%
7 jam lalu
111.119.162.248:10961
Connect Communications· 822 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.19 Mbps
22.8%
6 jam lalu
111.119.162.248:11012
Connect Communications· 4124 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
436 Kbps
56.1%
17 jam lalu
111.119.162.248:10945
Connect Communications· 8287 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
217 Kbps
55.5%
1 jam lalu
111.119.162.248:10977
Connect Communications· 956 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.88 Mbps
23.0%
7 jam lalu
111.119.162.248:10927
Connect Communications· 3850 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
468 Kbps
51.9%
15 jam lalu
111.119.162.248:10919
Connect Communications· 7252 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
248 Kbps
52.6%
1 jam lalu
111.119.162.248:10975
Connect Communications· 3591 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
501 Kbps
51.1%
1 jam lalu
111.119.162.248:10930
Connect Communications· 2759 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
652 Kbps
49.0%
2 jam lalu
111.119.162.248:10905
Connect Communications· 4796 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
375 Kbps
49.8%
2 jam lalu
111.119.162.248:10936
Connect Communications· 4706 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
382 Kbps
49.6%
6 jam lalu
111.119.162.248:10908
Connect Communications· 2377 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
757 Kbps
44.2%
6 jam lalu
111.119.162.248:10957
Connect Communications· 3191 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
564 Kbps
47.4%
7 jam lalu
111.119.162.248:10933
Connect Communications· 6061 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
297 Kbps
46.2%
1 jam lalu
111.119.162.248:10932
Connect Communications· 2773 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
649 Kbps
42.4%
2 jam lalu
111.119.162.248:10917
Connect Communications· 5673 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
317 Kbps
40.7%
3 jam lalu
111.119.162.248:10904
Connect Communications· 7230 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
249 Kbps
37.2%
3 jam lalu
111.119.162.248:10903
Connect Communications· 6231 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
289 Kbps
39.1%
3 jam lalu
111.119.162.248:10910
Connect Communications· 7092 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
254 Kbps
39.6%
3 jam lalu
111.119.162.248:10924
Connect Communications· 5401 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
333 Kbps
35.8%
3 jam lalu
111.119.162.248:10928
Connect Communications· 2916 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
617 Kbps
33.4%
4 jam lalu
111.119.162.248:10962
Connect Communications· 1714 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.05 Mbps
24.4%
6 jam lalu
111.119.162.248:10914
Connect Communications· 4412 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
408 Kbps
31.0%
2 jam lalu
111.119.162.248:10946
Connect Communications· 1837 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
980 Kbps
21.8%
15 jam lalu
111.119.162.248:10900
Connect Communications· 7401 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
243 Kbps
27.4%
2 jam lalu
111.119.162.248:10939
Connect Communications· 2727 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
660 Kbps
25.8%
7 jam lalu
111.119.162.248:10935
Connect Communications· 3299 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
546 Kbps
25.5%
7 jam lalu
111.119.162.248:10971
Connect Communications· 2876 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
626 Kbps
27.3%
7 jam lalu
111.119.162.248:10950
Connect Communications· 2090 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
861 Kbps
19.0%
7 jam lalu
111.119.162.248:10970
Connect Communications· 4584 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
393 Kbps
16.9%
10 jam lalu
182.184.30.96:8080
Pakistan Telecommunication Company· 4780 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
377 Kbps
10.4%
1 jam lalu
182.176.164.41:8080
Pakistan Telecommunication Company· 3091 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLahore
582 Kbps
13.2%
1 jam lalu
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