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Proxy Anonim

Anonimitas level elite secara default: menghapus header X-Forwarded-For/Via, dukungan SOCKS5, 100K+ alamat IPv4 di berbagai ASN, traffic tanpa batas.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy anonim.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaDirekomendasikan di siniKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli satu proxy anonim khusus di Amerika Serikat
  • Ekspor anonim daftar proxy sebagai JSON
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk anonim layanan proxy
  • Tampilkan status beranonimitas tinggi layanan proxy
  • Ganti IP pusat data anonim saat penggantian gratis berikutnya tersedia
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Menjalankan akun

Saya telah menggunakan FineProxy.org selama lebih dari dua tahun dan dapat mengatakan dengan jujur bahwa mereka adalah penyedia paling stabil yang pernah saya gunakan. Saya mengelola lebih dari selusin akun media sosial dan masing-masing memerlukan IP khusus. Saya tidak pernah sekalipun mengalami pemblokiran karena alamat yang masuk daftar hitam. Waktu aktif server berada di kisaran 99.9%, yang sangat penting selama kampanye pemasaran otomatis. Kecepatannya lebih dari memuaskan; data mengalir lancar tanpa perlambatan yang mengganggu pada jam sibuk. Panel pengelolaannya intuitif dan daftar proxy diperbarui secara real-time. FineProxy identik dengan ketenangan pikiran.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Waktu aktif: Proxy yang sangat baik dan tetap stabil selama 3–7 hari tanpa terputus Kecepatan: Cukup cepat untuk TikTok, Gmail, dan login dompet kripto Protokol yang didukung: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, bahkan UDP Cakupan global: AS, Jerman, Prancis, Jepang, dan negara lainnya

esta bazaarSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Pesanan minimum

Halo teman saya ingin mengungkapkan pendapat saya tentang proxy adalah 5 negara yang berbeda dengan akses ke 10000 ip selama 10 atau 30 hari dengan harga yang sangat rendah jadi apa kesimpulan saya, rekan semua yang saya bisa katakan adalah bahwa Anda akan memaksa Anda untuk berpikir

Аноним FaiersPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Proxy yang luar biasa dan bekerja seperti jam. Saya sudah menggunakannya selama setahun, memakainya sepanjang waktu, dan membeli 1.000 sekaligus.

IvanTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Pengalaman pelanggan

Sebuah proxy server adalah seperti penengah antara komputer dan internet. Ketika Anda menggunakan proxy, permintaan internet Anda melalui penengah ini terlebih dahulu, yang kemudian meneruskan mereka ke situs web yang ingin Anda kunjungi. Dengan cara ini, situs web melihat informasi proxy bukan Anda. Saya pribadi menggunakan https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxy untuk alasan ini. Ini adalah layanan yang dapat diandalkan dan user-friendly yang membantu saya menjelajahi dengan aman dan mengakses konten dari berbagai wilayah. Jika Anda mencari solusi proxy yang baik, saya sangat merekomendasikan memberikan https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxy!

MartaDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apa perbedaan antara proxy anonim dan proxy elite?Proxy anonim

Proxy anonim menyembunyikan IP Anda tetapi mengirim header Via — situs target tahu ada proxy yang terlibat. Proxy elite (high anonymity) menghapus semua indikator proxy dari header. Koneksi Anda terlihat langsung. Setiap proxy FineProxy adalah level elite. Klasifikasi “anonim” sebagian besar merupakan peninggalan dari era daftar proxy gratis.

Bisakah website tetap mendeteksi proxy elite?Ya

Ya — melalui metode yang tidak terkait header. Database reputasi IP (MaxMind, IPInfo), klasifikasi ASN (datacenter vs residential), TLS fingerprinting, dan analisis perilaku semuanya bekerja terlepas dari anonimitas header. Header elite diperlukan tetapi tidak cukup. Yang sama pentingnya: riwayat IP yang bersih, keragaman ASN yang memadai, dan fingerprint koneksi yang cocok dengan perilaku browser sesungguhnya.

Proxy anonim vs VPN — kapan harus menggunakan yang mana?VPN mengenkripsi seluruh

VPN mengenkripsi seluruh traffic dari perangkat Anda dan bekerja di seluruh sistem. Proxy bekerja per-aplikasi atau per-koneksi. Untuk privasi browsing pribadi, VPN lebih simpel. Untuk menjalankan banyak akun, scraping, atau tugas apa pun yang membutuhkan IP berbeda per session, proxy adalah satu-satunya pilihan — VPN hanya memberi Anda satu IP untuk semuanya. Proxy HTTPS FineProxy’s dengan sertifikat SSL individual menyediakan enkripsi setara VPN untuk setiap koneksi secara terpisah.

Apakah daftar anonymous proxy gratis aman?Tidak

Tidak. IP tersebut berasal dari server yang salah konfigurasi. Operator bisa mencegat traffic Anda, menyisipkan konten, atau mencatat kredensial. IP-nya masuk di setiap blocklist. Jarang yang benar-benar elite-level meskipun diberi label «anonymous.» Untuk aktivitas apa pun yang melibatkan akun atau data nyata, proxy berbayar dari provider yang memiliki infrastruktur sendiri adalah standar minimum.

SOCKS5 atau HTTP — mana yang lebih anonim?SOCKS5

SOCKS5 secara desain. Proxy HTTP bisa membocorkan informasi melalui header spesifik protokol bahkan pada level elite. SOCKS5 beroperasi di bawah application layer dan meneruskan traffic tanpa menginterpretasinya — tidak ada yang bisa dimanipulasi atau bocor. Untuk anonimitas maksimum, gunakan SOCKS5. Setiap proxy FineProxy mendukung kedua protokol dengan harga yang sama.

Saya mendapat pesan "anonymous proxy detected" di sebuah website — apa yang harus saya lakukan?Artinya situs tersebut

Artinya situs tersebut mengidentifikasi koneksi Anda sebagai proxy — biasanya melalui database reputasi IP atau klasifikasi ASN, bukan header. Ganti ke IP lain dari pool. Jika pemblokiran terus terjadi, coba proxy ISP alih-alih datacenter untuk target tersebut — mereka membawa klasifikasi ASN residential. Pastikan juga browser fingerprint dan TLS signature Anda sesuai dengan yang diharapkan situs dari browser asli. Error ini jarang berarti proxy-nya rusak — melainkan tipe IP tertentu yang di-flag di situs tertentu.

Panduan

Apa Arti Sebenarnya \".Anonim\" Saat Anda Membeli Proxy

3 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Setiap proxy FineProxy secara default adalah level elite anonim — menghapus header X-Forwarded-For, Via, dan Proxy-Connection sebelum permintaan Anda mencapai target. IP asli Anda tidak pernah muncul dalam traffic. Saat Anda membeli akses anonymous proxy server dari penyedia berbayar, ini adalah standar dasar, bukan fitur premium. Pertanyaan yang layak diajukan bukan “apakah proxy ini anonim?” Melainkan apakah proxy tersebut mampu bertahan dari metode deteksi yang menggantikan pemeriksaan header bertahun-tahun lalu.

Tiga tingkat anonimitas — dan mengapa hanya satu yang penting

Industri proxy mengklasifikasikan anonimitas ke dalam tiga tingkatan. Proxy transparan meneruskan IP asli Anda di header — tidak berguna untuk privasi. Proxy anonim menyembunyikan IP Anda tetapi menambahkan header Via, memberi tahu target “permintaan ini datang melalui proxy.” Proxy elite (juga disebut high anonymity proxy server) menghapus semuanya — tidak ada IP yang diteruskan, tidak ada indikator proxy, tidak ada jejak di header HTTP.

Faktanya begini: proxy berbayar yang layak dibeli sudah beroperasi di level elite selama bertahun-tahun. Sistem tiga tingkat berasal dari awal tahun 2000-an, ketika proxy transparan dan “anonim” umum ditemukan di daftar gratis. Di tahun 2026, jika Anda membayar proxy dan levelnya bukan elite, Anda membayar untuk sesuatu yang tidak bernilai.

Seluruh pool FineProxy’s — shared maupun dedicated, HTTP maupun SOCKS5 — beroperasi pada anonimitas elite. Bukan karena ini tier spesial. Karena level di bawahnya tidak berguna.

Header adalah bagian yang mudah

Menghapus X-Forwarded-For memang cukup untuk melewati sistem deteksi era 2010. Tapi platform modern memeriksa jauh lebih banyak:

Reputasi IP — apakah alamat ini dikenal oleh database proxy seperti MaxMind, IPInfo, atau DB-IP? Setiap platform besar berlangganan setidaknya satu layanan tersebut. Jika IP Anda muncul dalam klasifikasi datacenter atau proxy mereka, situs sudah mengetahuinya sebelum request pertama Anda dimuat.

Tipe ASN — apakah IP ini milik perusahaan hosting atau ISP konsumen? ASN datacenter di-flag secara default di platform dengan deteksi agresif. Inilah alasan proxy ISP ada — mereka membawa klasifikasi ASN residential.

TLS fingerprinting — SSL handshake koneksi Anda memiliki signature unik (JA3/JA4). Jika tidak cocok dengan yang dihasilkan browser normal, situs akan mem-flag-nya terlepas dari kualitas IP.

Alamat IP anonim dari daftar gratis gagal di setiap pemeriksaan ini. Proxy yang dikelola dengan baik dari penyedia langsung lolos dua pemeriksaan pertama untuk sebagian besar target — dan itu sudah mencakup mayoritas use case di dunia nyata.

Mengapa daftar proxy gratis tidak berfungsi

Mencari daftar anonymous internet proxy adalah hal pertama yang biasa dicoba orang. IP di daftar ini di-scrape dari open proxy — server yang salah konfigurasi sehingga menerima koneksi dari luar. IP tersebut sudah masuk di setiap database blocklist. Levelnya paling bagus transparan atau anonim, bukan elite. Orang lain mengendalikan server dan bisa melihat traffic Anda. Proxy tersebut bisa offline tanpa peringatan.

FineProxy memiliki lebih dari 100.000 alamat IPv4 di beberapa ASN. Setiap alamat berstatus elite-level, dipantau uptime-nya, dan dirotasi saat reputasinya menurun. Itulah «daftar» yang benar-benar berfungsi — pool terkelola di mana kualitas IP dijaga, bukan kumpulan acak dari server terbuka yang di-scrape sembarangan.

Protokol dan enkripsi

SOCKS5 memberikan anonimitas lebih tinggi dibanding proxy HTTP karena bekerja di level yang lebih rendah — tidak ada header spesifik HTTP yang bisa membocorkan informasi. FineProxy mendukung SOCKS5 di setiap proxy tanpa biaya tambahan. Untuk target HTTPS, setiap IP memiliki sertifikat SSL sendiri, artinya traffic antara Anda dan proxy dienkripsi secara independen. Tidak ada sertifikat bersama, tidak ada ketidakcocokan sertifikat yang memicu deteksi.

Untuk tugas yang benar-benar membutuhkan anonimitas — manajemen multi-akun, pengumpulan data di pasar sensitif, mengakses layanan yang dibatasi wilayah — stack protokol sama pentingnya dengan IP itu sendiri.