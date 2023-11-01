Proxy untuk ZennoPoster
Paket IPv4 untuk menskalakan tugas Anda. Mendukung HTTP/HTTPS/SOCKS5, pengiriman otomatis setelah pembayaran, traffic tanpa batas, dan akses API.
Susun paket proxy.
Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.
|Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersama
|KhususPribadi, mulai dari satu IP
|ISPAlamat statis terdaftar ISP
|BerputarDitagih dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
|Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
|Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
|Pengguna per alamat
|Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
|1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
|Up to 5
|Kumpulan bersama
|Kepercayaan platform
|StandarASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — terdaftar sebagai ISP
|Bervariasi menurut kumpulan
|Harga mulai
|$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
|$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 juta kredit
|Masa penggunaan alamat
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Berubah setiap permintaan
|Bandwidth
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentikasi
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat paket
|Lihat paket khusus
|Lihat paket ISP
|Lihat paket
Paket pusat data
Dijual dalam blok, digunakan bersama
Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
StandarASN pusat data
$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Khusus
Pribadi, mulai dari satu IP
Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
1 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
ISP
Alamat statis terdaftar ISP
Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
Up to 5
Tinggi — terdaftar sebagai ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Berputar
Ditagih dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Kumpulan bersama
Bervariasi menurut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 juta kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.
Lokasi proxy teratas
Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.
Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.
FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.
Lalu, cukup katakan
- Beli 1,000 IP pusat data untuk satu multi-thread ZennoPoster proyek
- Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
- Ekspor daftar proxy sebagai JSON
- Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
- Perpanjang setiap layanan proxy yang berakhir minggu ini
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.
Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda
Membelanjakan uang Anda
Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.
Membayar lebih dari harga yang ditawarkan
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa
confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.
Menagih Anda dua kali
Panggilan finansial menggunakan
idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.
Penyiapan manual
Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.
Sistem
Browser
Aplikasi
Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.
FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.
Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.
500 Mbps
per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar
99.97%
koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan
96
thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja
0
batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket
AMD EPYC khusus
Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.
Subnet milik sendiri
IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.
Tier III / IV
Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.
Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.
Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.
Menjalankan akun
Saya bekerja dengan layanan ini selama lebih dari setahun dan selalu semuanya baik-baik saja, tidak ada larangan atau perselisihan! Mudah digunakan, tidak ada fitur yang tidak perlu, semua yang diperlukan. Saya melakukannya di kamar mandi! Saya tidak menemukan kekurangan dalam proxy ini.
Saya telah menggunakannya selama 5+ tahun dan ini adalah proxy yang bagus untuk bekerja dengan data scraping / jejaring sosial dan proyek otomatisasi lainnya - IP berputar cepat, hampir semua proxy tidak diblokir seperti di penyedia lain dll juga dukungan pelanggan cukup baik.
Akses API dan agen
Layanan proxy yang cepat dan andal dengan waktu aktif yang sangat baik, dukungan yang sangat baik, dan harga yang terjangkau. Sangat cocok untuk tugas penelusuran dan otomatisasi yang aman!
Saya suka FineProxy kecepatan besar saya menggunakannya pada alat otomatisasi, web scrapping dan untuk menjelajahi, koneksi stabil dan kecepatan sangat baik, tidak pernah terputus dan tidak dilarang ips, saya akan membelinya lagi dan lagi, tim dukungan sangat bagus respon tepat waktu
Lalu lintas tidak pernah dibatasi
Proxy Uni Eropa yang terjangkau. Satu-satunya penyedia proxy yang masih mempertahankan harga murah. Saya sudah mencari layanan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proxy termurah dengan bandwidth tak terbatas.
Saya tidak akan mengatakan bahwa harga adalah yang terendah, tetapi lalu lintas tanpa batas dan kecepatan maksimum tidak dapat dibantah. Layanan dukungan tidak gagal saya secara pribadi — selalu berhubungan, selalu aktual, sopan dan tanpa keributan. Saya menggunakan paket selama 30 hari, alamat Eropa, untuk tahun kedua. Setelah pembayaran, semuanya terjadi secara instan. Saya tidak mencoba mencampur, itu cukup untuk saya.
Proxy mana yang bekerja paling baik untuk ZennoPoster — HTTP atau SOCKS5?Untuk skenario web
Untuk skenario web murni, HTTP sudah cukup. Jika Anda membutuhkan transport netral dan resolusi DNS jarak jauh, pilih SOCKS5. Kedua jenis ini berfungsi dengan baik di ZennoPoster dan ProjectMaker.
Di mana Anda mengatur proxy dan bagaimana Anda mendistribusikannya ke seluruh thread?Impor daftar
Impor daftar Anda ke ProxyChecker/Panel Proxy (format: ip:port, ip:port:login:pass, atau akses pengikatan IP). Di proyek Anda, tambahkan tindakan Gunakan Proxy di awal alur kerja.
Bagaimana Anda menghindari tumpang tindih dan dengan cepat mengecualikan alamat yang salah?Simpan daftar di
Simpan daftar di sumber daya (LinesFromFile/URL), aktifkan pra-pemeriksaan (HEAD/GET kecil) melalui ProxyChecker, pertahankan daftar hitam IP, dan gunakan rotasi berdasarkan antrean. Gunakan daftar terpisah untuk domain/tugas yang berbeda.
Mengapa saya masih melihat captcha/403 bahkan dengan proxy, dan bagaimana cara menguranginya?Ini bukan hanya
Ini bukan hanya tentang IP: pertahankan cookie/sesi, gunakan User-Agent/Accept-Language/Time-Zone yang konsisten, tambahkan jeda dan penundaan, hindari login dan formulir yang bertubi-tubi secara bersamaan. Pisahkan domain di berbagai kumpulan proxy.