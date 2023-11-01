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Proxy Jerman

Proxy statis IPv4 Jerman yang andal — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, uptime 99.9%, traffic tanpa batas

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 100 IP pusat data di Jerman dan tambahkan ke daftar yang diizinkan 203.0.113.7
  • Tampilkan tingkat keberhasilan hari ini untuk Jerman lalu lintas proxy
  • Perpanjang setiap layanan yang berakhir minggu ini, di bawah $200
  • Rotasikan IPs saat penyegaran berikutnya gratis
  • Ekspor latest daftar proxy sebagai JSON
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Lokasi dan ketersediaan

Saya menggunakan proxy untuk bekerja, lebih spesifiknya ini adalah penggunaan alamat IP dari berbagai negara untuk analisis aplikasi Play Market kelas atas. Proxy dari berbagai negara bekerja tanpa gangguan, saya dapat mencatat alamat Yunani dan Jerman. Harga relatif murah, kualitasnya baik. Tidak ada keterlambatan besar.

Anton EfagulPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Fineproxy.org menawarkan layanan proxy yang layak dengan berbagai pilihan IP dan lokasi. Namun, kecepatan koneksi kadang-kadang tidak konsisten, dan respon dukungan mungkin lebih lambat dari yang diharapkan. Meskipun layanan ini cocok untuk tugas dasar, mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna dengan permintaan atau persyaratan khusus yang lebih tinggi. Harga kompetitif, tetapi kinerja bisa lebih stabil bagi mereka yang mengandalkannya untuk penggunaan profesional atau intensif.

Charles BrownProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kecepatan saat dibebani

Saya telah menggunakan FineProxy selama beberapa bulan, dan ini dengan mudah salah satu layanan proxy terbaik yang pernah saya temui! Koneksi ini stabil, cepat, dan aman, yang membuat browsing dan mengakses konten yang dibatasi geo lancar. FineProxy menawarkan berbagai macam IP, dan beralih antara mereka cepat dan bebas kerumitan. Dukungan pelanggan mereka responsif dan membantu, selalu siap membantu setiap kali saya memiliki pertanyaan. Plus, harga sangat kompetitif untuk tingkat layanan yang diberikan. Sangat merekomendasikan FineProxy untuk siapa saja yang membutuhkan proxy yang dapat diandalkan dan efisien!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

FineProxy adalah layanan proxy terbaik di luar sana. koneksi yang sangat cepat stabilitas dan kecepatan yang sangat tinggi, rentang proxy yang sangat tinggi, dan saya menyukai rotasi proxy terbaik untuk mengikis dan untuk alat lain Anda harus mencobanya

ReKT JanDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Sementara penyedia lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini tetap setia pada misi mereka untuk menjaga Internet bebas dan aman. Pilihan Datacenter mereka murah dan datang dengan bandwidth tak terbatas.

Nemanja DuricSaasHub, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Bandwidth tak terbatas dan koneksinya benar-benar luar biasa serta stabil. Sangat direkomendasikan.

David RhodesTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apakah IP datacenter bisa digunakan di Amazon.de, atau saya perlu proxy ISP?Untuk scraping halaman

Untuk scraping halaman produk, harga, review — datacenter berfungsi dengan baik. Amazon.de tidak memblokir keras range datacenter seperti yang dilakukan beberapa platform sosial. Kapan ISP penting: mengelola akun seller atau menguji alur checkout. Sistem risiko Amazon mempertimbangkan tipe IP bersamaan dengan perilaku session, dan IP ISP mendapat lebih sedikit pengawasan di sana. Untuk pengumpulan data murni, datacenter lebih hemat biaya.

PAngV sering muncul di forum — apakah IP saya benar-benar memengaruhi harga di toko .de?Ya

Ya. PAngV (Preisangabenverordnung) mewajibkan toko yang menargetkan Jerman menampilkan harga akhir termasuk PPN dan biaya per unit. Ketika toko mendeteksi pengunjung non-DE, toko dapat beralih ke etalase internasional — harga berbeda, zona pengiriman berbeda, kadang stok berbeda. Idealo dan alat perbandingan harga melakukan hal yang sama. Mengumpulkan data harga di pasar Jerman tanpa IP Jerman? Angkanya tidak akan mencerminkan apa yang dilihat pembeli sebenarnya.

Bagaimana consent overlay dan anti-bot bekerja di situs .de?Hampir setiap situs

Hampir setiap situs besar .de menampilkan popup cookie consent sebelum menampilkan konten apa pun. Ini adalah persyaratan GDPR, dan regulator Jerman menerapkannya lebih ketat dari kebanyakan negara lain. Anda perlu menerimanya dan menyimpan cookie — lalu mengirim cookie tersebut di setiap request, atau popup akan muncul kembali. Setelah melewati itu, Anda berhadapan dengan anti-bot: Akamai di sebagian besar retailer besar, Cloudflare di banyak situs lain, Imperva di situs finansial. Mereka memeriksa fingerprint, TLS, timing, cookie — bukan hanya IP. Pertahankan Accept-Language: de-DE, timezone Europe/Berlin, dan tangani consent cookie sebelum hal lainnya. Jika situs mulai mengembalikan error 429, Anda terlalu cepat melakukan request. Perlambat — jangan ganti IP. Mengganti alamat saat Anda terkena rate limit di DACH biasanya memperburuk deteksi, bukan memperbaikinya.

Apakah IP Jerman dari FineProxy juga berfungsi untuk situs Austria dan Swiss?Untuk

Untuk sebagian besar hal, ya. Jerman, Austria, dan Swiss (DACH) menjalankan konfigurasi serupa — CDN yang sama, konfigurasi anti-bot serupa, regulasi yang saling tumpang tindih. IP Jerman lolos geo-check di banyak situs .at dan .ch tanpa masalah. Kapan tidak berfungsi: situs yang secara khusus memerlukan IP Austria atau Swiss, seperti portal perbankan lokal atau layanan pemerintah.

Sofort, giropay, PayPal DE — apakah metode pembayaran saat checkout bergantung pada IP?Sering

Sering kali, ya. Toko-toko Jerman menampilkan opsi pembayaran lokal kepada pengunjung dari Jerman. Masuk dari IP non-DE dan formulir pembayaran mungkin hanya menampilkan Visa/Mastercard dan mungkin PayPal internasional. Jika Anda menguji tampilan checkout bagi pembeli Jerman, Anda memerlukan IP DE yang stabil untuk melihat versi lengkapnya. Secara terpisah, regulasi PSD2 Uni Eropa berarti setiap pembayaran kartu melalui verifikasi dua langkah — itu bukan terkait proxy, bank memeriksa semua orang. Namun jika IP Anda berpindah ke negara lain di tengah pembelian, bank mungkin meminta konfirmasi tambahan di luar itu.

Statis atau rotating?Jika Anda login

Jika Anda login ke akun, mengelola keranjang belanja, atau memantau apa pun yang memerlukan status tetap login — Anda membutuhkan IP yang sama sepanjang waktu. Situs mengharapkan koneksi yang konsisten, dan pergantian alamat di tengah session terlihat mencurigakan. Di sinilah IP statis masuk akal. Untuk mengumpulkan data publik tanpa login — katalog produk, hasil pencarian, listing terbuka — rotating IP bekerja lebih baik. Alamat baru di setiap request, peluang lebih kecil terkena rate limit. Hanya saja jangan gabungkan kedua pendekatan dalam proses yang sama.

Apa yang ditawarkan FineProxy untuk Jerman?Tiga jenis

Tiga jenis. Datacenter IPv4 — opsi cepat dan terjangkau, berfungsi baik untuk monitoring, panggilan API, dan target yang tidak mempermasalahkan tipe IP. ISP IPv4 — terdaftar pada provider internet biasa, sehingga situs memperlakukannya seperti koneksi rumahan. Cocok untuk target yang memblokir range datacenter. Rotating dengan Jerman di pool — IP baru di setiap request, ditagih per kredit API, untuk kebutuhan volume tinggi. Semua targeting level negara (DE), tanpa pilihan kota. Paket statis ditagih per IP dengan traffic tanpa batas, rotating ditagih per kredit.

Bisakah saya mencoba dulu?Proksi 48 jam

Proksi untuk 48 jam. Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proxy Jerman aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Jerman gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
26 online·Butuh lebih banyak? →
141.98.153.86:80
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 jam lalu
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 jam lalu
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.18 Mbps
91.9%
1 jam lalu
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 h lalu
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 jam lalu
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 jam lalu
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 jam lalu
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 jam lalu
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.74 Mbps
31.2%
2 jam lalu
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 h lalu
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 jam lalu
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 jam lalu
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 jam lalu
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 jam lalu
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 jam lalu
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 jam lalu
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 jam lalu
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 jam lalu
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 jam lalu
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 jam lalu
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 jam lalu
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 jam lalu
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 jam lalu
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 jam lalu
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 jam lalu
Menampilkan 15 dari 26

Panduan

Apa yang Anda Dapatkan dengan IP Jerman?

3 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Harap diperhatikan: Proxy yang tercantum di bawah ini adalah bukan proxy server premium kami. Ini adalah daftar publik gratis dikumpulkan dari sumber terbuka — cocok untuk pengujian atau penggunaan dasar.

Coba scraping Amazon.de dari IP AS dan hal pertama yang Anda perhatikan: harganya berbeda. Jerman memiliki PAngV — undang-undang harga yang mewajibkan toko menampilkan harga akhir termasuk PPN dan biaya per unit kepada pengunjung Jerman. Dari luar negeri, halaman produk yang sama menampilkan harga internasional, kadang bahkan etalase yang sama sekali berbeda. OTTO, Kaufland, Zalando, Idealo — ceritanya sama. Jika Anda memantau e-commerce Jerman dengan IP non-DE, angkanya sudah salah sejak awal.

FineProxy memiliki 20.000 IPv4 Jerman — datacenter dan ISP. Saat Anda membeli akses proxy Jerman, Anda mendapatkan proxy alamat IP statis (tetap selama masa sewa) atau IP rotating yang berganti setiap request. Tarif flat per IP, traffic tanpa batas, tanpa biaya tersembunyi per-GB.

Semuanya beroperasi dari Frankfurt, tepat di sebelah DE-CIX — salah satu internet exchange point terbesar di dunia. Untuk apa pun yang menargetkan Eropa, sulit menemukan latensi yang lebih rendah. Koneksi server proxy Jerman (DE) yang cepat mencapai hingga 500 Mbps pada hardware AMD Threadripper.

Lalu ada lapisan regulasi. GDPR di Jerman terbagi antara BfDI (federal) dan regulator negara bagian, dan situs .de menyikapinya dengan serius. Hampir setiap situs besar Jerman menjalankan consent overlay yang memblokir konten sampai Anda mengklik — scraper Anda perlu menangani cookie TCF itu, proxy hanya membawa Anda sampai ke pintu masuk. Pola yang sama berlaku di seluruh DACH (Austria, Swiss), jadi IP Jerman berfungsi ganda.

Anti-bot di .de sebagian besar menggunakan Akamai dan Cloudflare. Mereka memeriksa lebih dari sekadar IP: browser fingerprint, versi TLS, timing request, dan penanganan cookie. IP Jerman yang bersih akan meloloskan Anda dari geo-check, tetapi Anda tetap memerlukan header yang konsisten (Accept-Language: de-DE, timezone Europe/Berlin) serta pacing yang menyerupai manusia. Terkena rate-limit? Perlambat. Rotating IP saat mendapat 429 di DACH biasanya justru kontraproduktif.

Lebih dari sekadar pemantauan harga: peringkat Google.de bergeser berdasarkan lokasi, ARD Mediathek dan ZDF memblokir traffic non-Jerman secara geo, ad exchange menayangkan materi iklan berbeda untuk pengunjung DE. Tanpa IP lokal, Anda tidak melihat apa yang dilihat pengguna Jerman.

HTTP/HTTPS, SOCKS5 — semua sudah termasuk. Autentikasi melalui IP whitelisting atau login/password. Ekspor daftar proxy via REST API dalam format CSV, TXT, JSON — filter berdasarkan protokol, otomatisasi pengambilan data. Setiap IP bersifat anonim: tanpa forwarding header, sertifikat SSL individual.