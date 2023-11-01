NEW! |One API call, clean data back. No scrapers needed.Get 10,000 Free Tokens →

German Proxy

Reliable static German IPv4 proxies — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% uptime, unmetered bandwidth.

Configure your plan →Proxies for 48 hours
UnmeteredNo per-GB fees
AMD EPYCLatest-generation server hardware
Up to 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvision and manage by API

Build your proxy plan.

Build a plan around your exact workload. Choose the proxy type, locations, IP volume, billing term, and optional UDP support—the price updates instantly.

CountryNumber of IPs
UDP support
Off

Adds 50% to the base plan price. Works over SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — for gaming, VoIP, and streaming.

Several countries in one package, extra whitelist IPs or connections?Build it in the dashboard

Four ways to buy proxies.
One fits this workload.

Every FineProxy address uses IPv4. Datacenter, dedicated, and ISP proxies remain static for the plan term; rotating proxies change with each request. Static plans include unmetered traffic. The highlighted option matches this page’s primary use case: Package datacenter.

Recommended herePackage datacenterSold in blocks, sharedDedicatedPersonal, from a single IPISPStatic ISP-registered addressesRotatingBilled in API credits
Best forBots and monitoring at volumeFor work without a persistent account.Long-lived account sessionsOne address per profile, used only by you.Targets that judge the ASNRegistered to an internet provider.Collection, not accountsA persistent session should not change address.
People per addressUp to 5Reputation depends partly on your neighbours.1 — youNobody else uses it for the whole term.Up to 5Shared pool
Platform trustStandardDatacenter ASNHigh — exclusiveHigh — ISP registeredVaries by pool
Price from$12 / 100 IPs$0.12 per address, monthly$12 / 100 IPsBuy exactly what you need.$30 / 100 IPs$0.30 per address, monthly$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum order100 IPs1 IP100 IPs2.5M credits
Address tenureStatic for the termStatic for the termStatic for the termChanges per request
BandwidthUnmeteredUnmeteredUnmeteredCreditsBilled per request, not per gigabyte.
UDP / voice callsOptional add-onOptional add-onOptional add-onNot available
ProtocolsHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticationIP allowlistLogin and password can be added.IP allowlistLogin and password can be added.IP allowlistLogin and password can be added.API key
See plansSee dedicated plansSee ISP plansSee plans
Recommended here

Package datacenter

Sold in blocks, shared

Best for

Bots and monitoring at volumeFor work without a persistent account.

People per address

Up to 5Reputation depends partly on your neighbours.

Platform trust

StandardDatacenter ASN

Price from

$12 / 100 IPs$0.12 per address, monthly

Minimum order

100 IPs

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See plans

Dedicated

Personal, from a single IP

Best for

Long-lived account sessionsOne address per profile, used only by you.

People per address

1 — youNobody else uses it for the whole term.

Platform trust

High — exclusive

Price from

$12 / 100 IPsBuy exactly what you need.

Minimum order

1 IP

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See dedicated plans

ISP

Static ISP-registered addresses

Best for

Targets that judge the ASNRegistered to an internet provider.

People per address

Up to 5

Platform trust

High — ISP registered

Price from

$30 / 100 IPs$0.30 per address, monthly

Minimum order

100 IPs

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See ISP plans

Rotating

Billed in API credits

Best for

Collection, not accountsA persistent session should not change address.

People per address

Shared pool

Platform trust

Varies by pool

Price from

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum order

2.5M credits

Address tenure

Changes per request

Bandwidth

CreditsBilled per request, not per gigabyte.

UDP / voice calls

Not available

Protocols

HTTP, SOCKS5

Authentication

API key

See plans

Proxies for 48 hours

Build a plan for your task and test the proxies in real work. Pay for the selected configuration for 48 hours—the price is calculated during setup.

Proxies for 48 hours

Top Proxy Locations

The eight proxy locations FineProxy customers choose most often.

View all locations

Connect once.
Then just ask.

FineProxy runs a native MCP server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Then just say

  • Buy 100 datacenter IPs in Germany and allowlist 203.0.113.7
  • Show today's success rate for my German proxy traffic
  • Renew every service expiring this week, under $200
  • Rotate my IPs when the next refresh is free
  • Export the latest proxy list as JSON
Learn more Create an API key
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Restart Claude after saving the configuration. FineProxy’s 49 tools will then appear in the available tool list.

What the agent won’t do — whatever you ask

Spend your money

Six tools touch the balance and all six need wallet:spend. Leave it off the key and the agent can run everything else.

Pay more than quoted

Every purchase carries expected_total_cents from the quote. A cent of drift and the call is rejected, with nothing charged.

Cancel on a whim

The two irreversible tools refuse to run without confirm=true. Termination cannot happen as a side effect.

Charge you twice

Money calls take an idempotency_key. A retry after a timeout settles the same charge, not a second one.

MCP: 49 tools · 9 permission scopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statelessREST API: 49 operations · OpenAPI 3.1

Manual setup

Choose your operating system, browser, or proxy application for a step-by-step setup guide.

ALL INTEGRATIONS

Systems

Browsers

Apps

Built for speed.
Traffic never metered.

FineProxy sustained up to 500 Mbps in our standard remote-server tests. In scraping workloads, the target site’s rate limit—not the proxy—was usually the ceiling.

Test method: 1,973,500 connection attempts plus concurrency runs of up to 96 threads through one proxy IP.

500 Mbps

per proxy in standard remote-server tests

99.97%

of connections established across 1,973,500 requests

96

concurrent threads on one IP with no degradation

0

bandwidth caps — unlimited traffic on every plan

Dedicated AMD EPYC

Our own servers, with no shared-VPS neighbours competing for the port.

Own subnets

IPs come from ranges we hold ourselves, not resold from another provider.

80 Gbps uplink

Capacity headroom per server—not a promise for a single proxy session.

Tier III / IV

Data centres with redundant power and cooling across our locations.

Test notes

Actual throughput depends on the route, destination, network conditions, and the configuration and performance of the user’s equipment. A laptop on a 500 Mbps home internet connection reached approximately 468 Mbps in practice, while remote servers reached up to 500 Mbps in standard tests. In exceptional tests from properly configured high-performance servers in Europe and the US, throughput reached up to 700 Mbps; this is not a typical per-session result.

Every claim on this page, in someone else’s words.

Relevant customer feedback, selected from one verified review pool and linked back to its original source.

2011serving proxies since

Locations and stock

I use proxy for work, more specifically this is the use of IP addresses of different countries for analytics of the top-end Play Market applications. Proxies of different countries work without interruptions, I can note the address of Greece and Germany. The price is relatively inexpensive, the quality is good. There were no great delays.

Anton EfagulFineProxy internal platformSource

Fineproxy.org offers a decent proxy service with a wide selection of IPs and locations. However, connection speeds can be inconsistent at times, and support response may be slower than expected. While the service is suitable for basic tasks, it may not fully meet the needs of users with higher demands or specific requirements. Pricing is competitive, but performance could be more stable for those relying on it for professional or intensive use.

Charles BrownProxyRate, 2+ years agoSource

Speed under load

I’ve been using FineProxy for several months, and it’s easily one of the best proxy services I’ve come across! The connection is stable, fast, and secure, which makes browsing and accessing geo-restricted content seamless. FineProxy offers a wide variety of IPs, and switching between them is quick and hassle-free. Their customer support is responsive and helpful, always ready to assist whenever I have a question. Plus, the pricing is incredibly competitive for the level of service provided. Highly recommend FineProxy for anyone in need of reliable and efficient proxies!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2+ years agoSource

Fineproxy is greatest proxy service out there. very fast connections stability and very high speed, very high range of proxies, and i loved the rotating proxies best for scraping and for other tools you must try it

ReKT JanDieg, Last yearSource

Traffic never metered

While other providers charge per GB or even per request, these guys stay true to their mission of keeping Internet free and safe. Their Datacenter options are cheap and come with unlimited bandwidth.

Nemanja DuricSaasHub, This yearSource

We have used fineproxy for 2 years. The unlimited bandwidth and connection is just amazing and stable. Strongly Recommend.

David RhodesTrustpilot, 2+ years agoSource

Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

All customer reviews
Will a datacenter IP work on Amazon.de, or do I need ISP?For scraping product

For scraping product pages, prices, reviews — datacenter works fine. Amazon.de doesn’t hard-block datacenter ranges the way some social platforms do. Where ISP matters: managing seller accounts or testing checkout flows. Amazon’s risk system weighs IP type alongside session behavior, and ISP IPs get less scrutiny there. For pure data collection, datacenter saves money.

PAngV keeps coming up in forums — does my IP actually affect pricing on .de stores?Yes

Yes. PAngV (Preisangabenverordnung) forces German-facing stores to show final prices with VAT and per-unit cost. When a store detects a non-DE visitor, it can switch to an international storefront — different pricing, different delivery zones, sometimes different stock. Idealo and comparison tools do the same. Collecting price data on the German market without a German IP? The numbers won’t reflect what actual buyers see.

How do consent overlays and anti-bot stack up on .de sites?Almost every major

Almost every major .de site hits you with a cookie consent popup before showing any content. It’s a GDPR requirement, and German regulators enforce it harder than most. You need to accept it and save the cookie — then send that cookie with every request, or the popup comes back. Once you’re past that, you’re dealing with anti-bot: Akamai on most big retailers, Cloudflare on a lot of others, Imperva on financial sites. They check fingerprint, TLS, timing, cookies — not just the IP. Keep Accept-Language: de-DE, timezone Europe/Berlin, and handle the consent cookie before anything else. If the site starts throwing 429 errors, you’re requesting too fast. Slow down — don’t switch IPs. Changing addresses when you hit a rate limit in DACH usually makes detection worse, not better.

Do FineProxy's German IPs work for Austrian and Swiss sites too?Yes

For most things, yes. Germany, Austria, and Switzerland (DACH) run similar setups — same CDNs, similar anti-bot configs, overlapping regulations. A German IP gets through geo-checks on many .at and .ch sites without issues. Where it won’t work: sites that specifically require an Austrian or Swiss IP, like local banking portals or government services.

Sofort, giropay, PayPal DE — does the payment method on checkout depend on IP?Yes

Often, yes. German stores show local payment options to visitors from Germany. Come in from a non-DE IP and the payment form might be stripped down to just Visa/Mastercard and maybe international PayPal. If you’re testing how checkout looks for a German buyer, you need a stable DE IP to see the full version. Separately, EU’s PSD2 regulation means every card payment goes through two-step verification — that’s not proxy-related, the bank checks everyone. But if your IP jumps to another country mid-purchase, the bank may ask for additional confirmation on top of that.

Static or rotating?If you’re logging

If you’re logging into accounts, managing carts, or monitoring anything that requires staying logged in — you want the same IP throughout. The site expects a consistent connection, and switching addresses mid-session looks suspicious. That’s where static IPs make sense. For collecting public data without logging in — product catalogs, search results, open listings — rotating IPs work better. Fresh address on each request, less chance of hitting rate limits. Just don’t combine both approaches in the same process.

What does FineProxy offer for Germany?Three types

Three types. Datacenter IPv4 — the fast and affordable option, works well for monitoring, API calls, and targets that don’t care about IP type. ISP IPv4 — these are registered to regular internet providers, so sites treat them like home connections. Good for targets that block datacenter ranges. Rotating with Germany in the pool — new IP on every request, billed per API credits, for when you need volume. All country-level targeting (DE), no city selection. Static plans charge per IP with unmetered bandwidth, rotating charges per credits.

Can I test first?48-hour proxies

Proxies for 48 hours. Build a plan for your task and test the proxies in real work. Pay for the selected configuration for 48 hours—the price is calculated during setup.

Live Germany Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public Germany proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

Protocol
Anonymity
Port
Last check
26 online·Need more? →
141.98.153.86:80
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
Just now
Buy
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 h ago
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 h ago
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.18 Mbps
91.9%
1 h ago
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 d ago
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 h ago
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymousSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 h ago
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 h ago
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 h ago
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.74 Mbps
31.2%
2 h ago
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 d ago
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 h ago
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 h ago
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 h ago
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 h ago
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 h ago
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 h ago
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 h ago
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 h ago
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 h ago
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymousFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 h ago
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 h ago
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 h ago
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 h ago
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 h ago
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 h ago
Showing 15 of 26

Guide

What a German IP Gets You?

2 min readFineProxy network team

Try scraping Amazon.de from a US IP and the first thing you notice: prices are off. Germany has PAngV — a pricing law that forces stores to show final prices with VAT and per-unit cost to German visitors. From outside the country, the same product page gives you international pricing, sometimes a completely different storefront. OTTO, Kaufland, Zalando, Idealo — same story. If you’re monitoring German e-commerce with a non-DE IP, the numbers are wrong from the start.

FineProxy has 20,000 German IPv4 — datacenter and ISP. When you buy German proxy access, you get either a static IP address proxy (fixed for your rental period) or rotating IPs that swap on every request. Flat rate per IP, unmetered bandwidth, no hidden per-GB fees.

All of it runs out of Frankfurt, next to DE-CIX — one of the biggest internet exchange points in the world. For anything targeting Europe, you’re hard-pressed to find lower latency. Fast Germany (DE) proxy server connections hit up to 500 Mbps on AMD EPYC hardware.

Then there’s the regulatory layer. GDPR in Germany is split between BfDI (federal) and state regulators, and .de sites take it seriously. Nearly every major German website runs consent overlays that block content until you click through — your scraper needs to handle that TCF cookie, the proxy just gets you to the door. Same patterns apply across DACH (Austria, Switzerland), so a German IP pulls double duty.

Anti-bot on .de is mostly Akamai and Cloudflare. They check more than the IP: browser fingerprint, TLS version, request timing, cookie handling. A clean German IP gets you past the geo-check, but you still need consistent headers (Accept-Language: de-DE, timezone Europe/Berlin) and human-like pacing. Getting rate-limited? Slow down. Rotating IPs on a 429 in DACH usually backfires.

Beyond price monitoring: Google.de rankings shift by location, ARD Mediathek and ZDF geo-block non-German traffic, ad exchanges serve different creatives to DE visitors. Without a local IP, you don’t see what German users see.

HTTP/HTTPS, SOCKS5 — all included. Auth through IP whitelisting or login/password. Proxy list exports via REST API in CSV, TXT, JSON — filter by protocol, automate pulls. Every IP is anonymous: no forwarding headers, individual SSL cert.