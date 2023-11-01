Free proxy list

~ 50 %

Right now the Worldwide free pool has 10033 working IPs spread mostly across Ottawa and London, hosted by Cloudflare and Cloudflare London. Median latency is around 1430 ms and uptime over the last hour is 99%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~50% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.