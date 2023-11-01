NEW! |One API call, clean data back. No scrapers needed.Get 10,000 Free Tokens →

Spain Proxy

Reliable static Spain IPv4 proxies — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% uptime, unmetered bandwidth.

Configure your plan →Proxies for 48 hours
UnmeteredNo per-GB fees
AMD EPYCLatest-generation server hardware
Up to 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvision and manage by API

Build your proxy plan.

Build a plan around your exact workload. Choose the proxy type, locations, IP volume, billing term, and optional UDP support—the price updates instantly.

CountryNumber of IPs
UDP support
Off

Adds 50% to the base plan price. Works over SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — for gaming, VoIP, and streaming.

Several countries in one package, extra whitelist IPs or connections?Build it in the dashboard

Four ways to buy proxies.
One fits this workload.

Every FineProxy address uses IPv4. Datacenter, dedicated, and ISP proxies remain static for the plan term; rotating proxies change with each request. Static plans include unmetered traffic. The highlighted option matches this page’s primary use case: Package datacenter.

Recommended herePackage datacenterSold in blocks, sharedDedicatedPersonal, from a single IPISPStatic ISP-registered addressesRotatingBilled in API credits
Best forBots and monitoring at volumeFor work without a persistent account.Long-lived account sessionsOne address per profile, used only by you.Targets that judge the ASNRegistered to an internet provider.Collection, not accountsA persistent session should not change address.
People per addressUp to 5Reputation depends partly on your neighbours.1 — youNobody else uses it for the whole term.Up to 5Shared pool
Platform trustStandardDatacenter ASNHigh — exclusiveHigh — ISP registeredVaries by pool
Price from$12 / 100 IPs$0.12 per address, monthly$12 / 100 IPsBuy exactly what you need.$30 / 100 IPs$0.30 per address, monthly$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum order100 IPs1 IP100 IPs2.5M credits
Address tenureStatic for the termStatic for the termStatic for the termChanges per request
BandwidthUnmeteredUnmeteredUnmeteredCreditsBilled per request, not per gigabyte.
UDP / voice callsOptional add-onOptional add-onOptional add-onNot available
ProtocolsHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticationIP allowlistLogin and password can be added.IP allowlistLogin and password can be added.IP allowlistLogin and password can be added.API key
See plansSee dedicated plansSee ISP plansSee plans
Recommended here

Package datacenter

Sold in blocks, shared

Best for

Bots and monitoring at volumeFor work without a persistent account.

People per address

Up to 5Reputation depends partly on your neighbours.

Platform trust

StandardDatacenter ASN

Price from

$12 / 100 IPs$0.12 per address, monthly

Minimum order

100 IPs

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See plans

Dedicated

Personal, from a single IP

Best for

Long-lived account sessionsOne address per profile, used only by you.

People per address

1 — youNobody else uses it for the whole term.

Platform trust

High — exclusive

Price from

$12 / 100 IPsBuy exactly what you need.

Minimum order

1 IP

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See dedicated plans

ISP

Static ISP-registered addresses

Best for

Targets that judge the ASNRegistered to an internet provider.

People per address

Up to 5

Platform trust

High — ISP registered

Price from

$30 / 100 IPs$0.30 per address, monthly

Minimum order

100 IPs

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See ISP plans

Rotating

Billed in API credits

Best for

Collection, not accountsA persistent session should not change address.

People per address

Shared pool

Platform trust

Varies by pool

Price from

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum order

2.5M credits

Address tenure

Changes per request

Bandwidth

CreditsBilled per request, not per gigabyte.

UDP / voice calls

Not available

Protocols

HTTP, SOCKS5

Authentication

API key

See plans

Proxies for 48 hours

Build a plan for your task and test the proxies in real work. Pay for the selected configuration for 48 hours—the price is calculated during setup.

Proxies for 48 hours

Top Proxy Locations

The eight proxy locations FineProxy customers choose most often.

View all locations

Connect once.
Then just ask.

FineProxy runs a native MCP server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Then just say

  • Buy 100 datacenter IPs in Spain and allowlist 203.0.113.7
  • Show today's success rate for my Spanish proxy traffic
  • Renew every service expiring this week, under $200
  • Rotate my IPs when the next refresh is free
  • Export the latest proxy list as JSON
Learn more Create an API key
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Restart Claude after saving the configuration. FineProxy’s 49 tools will then appear in the available tool list.

What the agent won’t do — whatever you ask

Spend your money

Six tools touch the balance and all six need wallet:spend. Leave it off the key and the agent can run everything else.

Pay more than quoted

Every purchase carries expected_total_cents from the quote. A cent of drift and the call is rejected, with nothing charged.

Cancel on a whim

The two irreversible tools refuse to run without confirm=true. Termination cannot happen as a side effect.

Charge you twice

Money calls take an idempotency_key. A retry after a timeout settles the same charge, not a second one.

MCP: 49 tools · 9 permission scopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statelessREST API: 49 operations · OpenAPI 3.1

Manual setup

Choose your operating system, browser, or proxy application for a step-by-step setup guide.

ALL INTEGRATIONS

Systems

Browsers

Apps

Built for speed.
Traffic never metered.

FineProxy sustained up to 500 Mbps in our standard remote-server tests. In scraping workloads, the target site’s rate limit—not the proxy—was usually the ceiling.

Test method: 1,973,500 connection attempts plus concurrency runs of up to 96 threads through one proxy IP.

500 Mbps

per proxy in standard remote-server tests

99.97%

of connections established across 1,973,500 requests

96

concurrent threads on one IP with no degradation

0

bandwidth caps — unlimited traffic on every plan

Dedicated AMD EPYC

Our own servers, with no shared-VPS neighbours competing for the port.

Own subnets

IPs come from ranges we hold ourselves, not resold from another provider.

80 Gbps uplink

Capacity headroom per server—not a promise for a single proxy session.

Tier III / IV

Data centres with redundant power and cooling across our locations.

Test notes

Actual throughput depends on the route, destination, network conditions, and the configuration and performance of the user’s equipment. A laptop on a 500 Mbps home internet connection reached approximately 468 Mbps in practice, while remote servers reached up to 500 Mbps in standard tests. In exceptional tests from properly configured high-performance servers in Europe and the US, throughput reached up to 700 Mbps; this is not a typical per-session result.

Every claim on this page, in someone else’s words.

Relevant customer feedback, selected from one verified review pool and linked back to its original source.

2011serving proxies since

Locations and stock

Qualitative, fast and stable working proxy, I’m very happy, this is exactly what I needed. In my country (Ukraine) many sites and social networks are blocked, now this problem is solved. Prices are pleasantly pleased, for a huge number of proxy (1000+) I’m paying only 20 dlrs, it’s cheaper and faster than a proxy you will not find anywhere, so I recommend this service to you.

Darya MolchanovaFineProxy internal platformSource

Great proxy products and service! They have different proxy types including rotating ones, affordable prices and geo-targeting option. Various payment options: crypto, PayPal or cards

chyxbenc9929Norton Safe Web, 2+ years agoSource

Speed under load

After having no luck with free proxies that didn’t work, I gave this service a try with the free trial. They gave me multiple proxies, and I’ve had no issues. It works great, I recommend it.

juan – darkelleDieg, 2+ years agoSource

FineProxy has been a reliable tool for my business needs. The proxies are fast, stable, and accessible from many locations. It’s affordable and the customer service team is responsive and knowledgeable. Highly recommended for anyone needing. read this and write another onle

W3sazzadProxyRate, 2+ years agoSource

Traffic never metered

While other providers charge per GB or even per request, these guys stay true to their mission of keeping Internet free and safe. Their Datacenter options are cheap and come with unlimited bandwidth.

Nemanja DuricSaasHub, This yearSource

Affordable EU proxies. The only proxy provider that still keeps their prices low. Was looking all across the Internet for something like this and it turned out to be the cheapest proxy provider with unlimited bandwidth.

Wowser BrowserTrustpilot, This yearSource

Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

All customer reviews
Do flights actually get cheaper when I search from a Spanish IP?Sometimes

Sometimes. Airlines price by region — Southern European IPs often show lower fares than US, especially on European routes. Savings of $200+ on long-haul have been documented. But it’s hit or miss: some routes show zero difference, and your card’s issuing country can override the fare at checkout. Best for comparing prices across regions. Less reliable for actually booking if your card doesn’t match.

Idealista keeps blocking me. What's going on?DataDome

DataDome. Idealista runs one of the heavier anti-bot setups among real estate sites — mouse tracking, browser fingerprints, CAPTCHA, and geographic restrictions. Spanish listings need a Spanish IP, Italian need Italian. Datacenter IPs get caught fast. ISP proxies with Playwright stealth get through more consistently. Fotocasa is lighter but still needs a Spanish IP for full listing data.

Can I watch RTVE and Movistar+ from outside Spain?Both are geo-blocked

Both are geo-blocked. RTVE shows “Este contenido está restringido por derechos en tu ubicación.” Movistar+ and Atresplayer — same thing. Datacenter IPs get detected on streaming platforms, ISP is more reliable. Side note: Atresplayer sells an “International Premium” tier at €5.99/month for legal access outside Spain, if that covers what you need.

What Spanish proxies does FineProxy have?Datacenter IPv4 —

Datacenter IPv4 — own ASN, flat rate, unmetered bandwidth. Works for price comparison, real estate scraping at moderate speeds, and sites without IP-type filtering. ISP IPv4 — registered to Spanish broadband providers, for Idealista, streaming, and targets checking connection type. Rotating with ES in the pool. Country-level. HTTP/HTTPS and SOCKS5.

Live Spain Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public Spain proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

Protocol
Anonymity
Port
Last check
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195.114.209.50:80
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
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195.114.209.50:80
Gigas Hosting S.A.· 950 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.90 Mbps
100.0%
1 h ago
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