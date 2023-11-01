NEW! |One API call, clean data back. No scrapers needed.Get 10,000 Free Tokens →

Canada Proxy

Reliable static Canada IPv4 proxies — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% uptime, unmetered bandwidth.

Configure your plan →Proxies for 48 hours
UnmeteredNo per-GB fees
AMD EPYCLatest-generation server hardware
Up to 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvision and manage by API

Build your proxy plan.

Build a plan around your exact workload. Choose the proxy type, locations, IP volume, billing term, and optional UDP support—the price updates instantly.

CountryNumber of IPs
UDP support
Off

Adds 50% to the base plan price. Works over SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — for gaming, VoIP, and streaming.

Several countries in one package, extra whitelist IPs or connections?Build it in the dashboard

Four ways to buy proxies.
One fits this workload.

Every FineProxy address uses IPv4. Datacenter, dedicated, and ISP proxies remain static for the plan term; rotating proxies change with each request. Static plans include unmetered traffic. The highlighted option matches this page’s primary use case: Package datacenter.

Recommended herePackage datacenterSold in blocks, sharedDedicatedPersonal, from a single IPISPStatic ISP-registered addressesRotatingBilled in API credits
Best forBots and monitoring at volumeFor work without a persistent account.Long-lived account sessionsOne address per profile, used only by you.Targets that judge the ASNRegistered to an internet provider.Collection, not accountsA persistent session should not change address.
People per addressUp to 5Reputation depends partly on your neighbours.1 — youNobody else uses it for the whole term.Up to 5Shared pool
Platform trustStandardDatacenter ASNHigh — exclusiveHigh — ISP registeredVaries by pool
Price from$12 / 100 IPs$0.12 per address, monthly$12 / 100 IPsBuy exactly what you need.$30 / 100 IPs$0.30 per address, monthly$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum order100 IPs1 IP100 IPs2.5M credits
Address tenureStatic for the termStatic for the termStatic for the termChanges per request
BandwidthUnmeteredUnmeteredUnmeteredCreditsBilled per request, not per gigabyte.
UDP / voice callsOptional add-onOptional add-onOptional add-onNot available
ProtocolsHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticationIP allowlistLogin and password can be added.IP allowlistLogin and password can be added.IP allowlistLogin and password can be added.API key
See plansSee dedicated plansSee ISP plansSee plans
Recommended here

Package datacenter

Sold in blocks, shared

Best for

Bots and monitoring at volumeFor work without a persistent account.

People per address

Up to 5Reputation depends partly on your neighbours.

Platform trust

StandardDatacenter ASN

Price from

$12 / 100 IPs$0.12 per address, monthly

Minimum order

100 IPs

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See plans

Dedicated

Personal, from a single IP

Best for

Long-lived account sessionsOne address per profile, used only by you.

People per address

1 — youNobody else uses it for the whole term.

Platform trust

High — exclusive

Price from

$12 / 100 IPsBuy exactly what you need.

Minimum order

1 IP

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See dedicated plans

ISP

Static ISP-registered addresses

Best for

Targets that judge the ASNRegistered to an internet provider.

People per address

Up to 5

Platform trust

High — ISP registered

Price from

$30 / 100 IPs$0.30 per address, monthly

Minimum order

100 IPs

Address tenure

Static for the term

Bandwidth

Unmetered

UDP / voice calls

Optional add-on

Protocols

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentication

IP allowlistLogin and password can be added.

See ISP plans

Rotating

Billed in API credits

Best for

Collection, not accountsA persistent session should not change address.

People per address

Shared pool

Platform trust

Varies by pool

Price from

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum order

2.5M credits

Address tenure

Changes per request

Bandwidth

CreditsBilled per request, not per gigabyte.

UDP / voice calls

Not available

Protocols

HTTP, SOCKS5

Authentication

API key

See plans

Proxies for 48 hours

Build a plan for your task and test the proxies in real work. Pay for the selected configuration for 48 hours—the price is calculated during setup.

Proxies for 48 hours

Top Proxy Locations

The eight proxy locations FineProxy customers choose most often.

View all locations

Connect once.
Then just ask.

FineProxy runs a native MCP server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Then just say

  • Buy 100 datacenter IPs in Canada and allowlist 203.0.113.7
  • Show today's success rate for my Canadian proxy traffic
  • Renew every service expiring this week, under $200
  • Rotate my IPs when the next refresh is free
  • Export the latest proxy list as JSON
Learn more Create an API key
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Restart Claude after saving the configuration. FineProxy’s 49 tools will then appear in the available tool list.

What the agent won’t do — whatever you ask

Spend your money

Six tools touch the balance and all six need wallet:spend. Leave it off the key and the agent can run everything else.

Pay more than quoted

Every purchase carries expected_total_cents from the quote. A cent of drift and the call is rejected, with nothing charged.

Cancel on a whim

The two irreversible tools refuse to run without confirm=true. Termination cannot happen as a side effect.

Charge you twice

Money calls take an idempotency_key. A retry after a timeout settles the same charge, not a second one.

MCP: 49 tools · 9 permission scopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statelessREST API: 49 operations · OpenAPI 3.1

Manual setup

Choose your operating system, browser, or proxy application for a step-by-step setup guide.

ALL INTEGRATIONS

Systems

Browsers

Apps

Built for speed.
Traffic never metered.

FineProxy sustained up to 500 Mbps in our standard remote-server tests. In scraping workloads, the target site’s rate limit—not the proxy—was usually the ceiling.

Test method: 1,973,500 connection attempts plus concurrency runs of up to 96 threads through one proxy IP.

500 Mbps

per proxy in standard remote-server tests

99.97%

of connections established across 1,973,500 requests

96

concurrent threads on one IP with no degradation

0

bandwidth caps — unlimited traffic on every plan

Dedicated AMD EPYC

Our own servers, with no shared-VPS neighbours competing for the port.

Own subnets

IPs come from ranges we hold ourselves, not resold from another provider.

80 Gbps uplink

Capacity headroom per server—not a promise for a single proxy session.

Tier III / IV

Data centres with redundant power and cooling across our locations.

Test notes

Actual throughput depends on the route, destination, network conditions, and the configuration and performance of the user’s equipment. A laptop on a 500 Mbps home internet connection reached approximately 468 Mbps in practice, while remote servers reached up to 500 Mbps in standard tests. In exceptional tests from properly configured high-performance servers in Europe and the US, throughput reached up to 700 Mbps; this is not a typical per-session result.

Every claim on this page, in someone else’s words.

Relevant customer feedback, selected from one verified review pool and linked back to its original source.

2011serving proxies since

Locations and stock

Fineproxy is a reliable proxy service known for its extensive network of IPs and flexible plans. It provides a vast range of proxy options (HTTP, HTTPS, SOCKS) and covers multiple global locations, making it suitable for various online tasks like web scraping, anonymous browsing, and accessing geo-restricted content. Users appreciate its fast connection speeds and easy-to-navigate interface, as well as the option to choose from shared or private proxies. Fineproxy’s support team is responsive, ensuring assistance whenever needed. While it may be slightly pricier than some alternatives, its performance and stability make it a strong choice for individuals and businesses needing a reliable proxy service.

hamouFineProxy internal platformSource

FineProxy has exceeded my expectations! Their proxies are fast, secure, and incredibly reliable. The wide range of options for IPs and locations makes it easy to customize for my needs. The support team is responsive and helpful, ensuring any issues are resolved quickly. Highly recommended for anyone looking for a trustworthy proxy service!

tan55633035gNorton Safe Web, Last yearSource

Speed under load

FineProxy is an excellent service for those who value stability and security. The proxies work without interruptions, and the support team is always available and quickly resolves any issues. The pricing is pleasantly affordable!

DarrelFaulknerSaasHub, 2+ years agoSource

Absolutely impressed! The speeds are incredible, allowing me to browse and stream seamlessly. The user interface is intuitive, making it easy to switch servers. If you need a reliable and fast proxy, this is the one to go for!.

Nadeem KhanTrustpilot, 2+ years agoSource

Traffic never metered

Fantastic work Fantastic work – Awesome proxies Fantastic work, team! I just discovered this service and I’m genuinely impressed — the value you’re offering for the price is incredible. And now with unlimited residential access? That’s next-level. Huge respect to you all. I’ll definitely be returning!

hamzaerkoDieg, This yearSource

While other providers charge per GB or even per request, these guys stay true to their mission and offer reasonably priced datacenter proxies with unlimited bandwidth. Looked all over the internet for a service like this and quite glad I found them.

bhwowsersNorton Safe Web, This yearSource

Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

All customer reviews
Do NHL blackout workarounds with a proxy from another province actually work?Depends on the

Depends on the service. Sportsnet+ Standard and TSN check IP against broadcast territories. An IP from outside the blackout zone — Vancouver IP for a Toronto blackout — bypasses that check. Sportsnet+ Premium ($34.99/month) removes blackouts entirely, so some people weigh proxy cost vs. the upgrade. ISP proxies work more reliably for streaming than datacenter. TSN’s detection is lighter, Sportsnet is stricter.

CBC Gem and Crave from outside the country?Both geo-blocked

Both geo-blocked. CBC Gem shows free content with ads to domestic IPs only — expats and travelers are the main audience. Crave (Bell Media) is the same. ISP proxies pass more reliably, datacenter gets caught faster on Crave specifically. CBC’s own support page says turn off any VPN or proxy for troubleshooting — they know people use them.

Is scraping local sites legal under PIPEDA?PIPEDA treats publicly

PIPEDA treats publicly available personal information as protected. The Privacy Commissioner issued a joint statement in 2024: organizations must run multi-layered anti-scraping safeguards, mass scraping of personal data can be a reportable breach. For non-personal data — product prices, listing metadata, job postings without names — the legal risk is lower. But sites here tend to enforce harder than American ones.

Can I scrape realtor.ca for MLS listings?Technically violates their

Technically violates their ToS. CREA’s DDF is the official channel, but covers only 60-65% of national listings — Saskatchewan and Quebec are excluded, not all brokerages participate. API access requires CREA membership and a brokerage license. Scraping tools for public listing data exist, but realtor.ca monitors for unauthorized access. A local IP is required to see full listings.

What makes FineProxy different from other providers?As a Canada

As a Canada (CA) proxy service, FineProxy runs its own ASN — datacenter IPs aren’t cloud-hosted, flat rate per IP, unmetered bandwidth. For Shopify monitoring, Kijiji, and sites without IP-type checks. ISP IPv4 on Rogers, Bell, Telus for streaming and platforms filtering by connection type. Rotating with CA in the pool. Country-level. As the best Canada IP address provider for volume work — no per-GB billing.

Live Canada Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public Canada proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

Protocol
Anonymity
Port
Last check
505 online·Need more? →
23.227.39.78:80
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
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23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 h ago
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymous
1.57 Mbps
99.9%
1 h ago
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 h ago
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 h ago
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 h ago
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 h ago
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 h ago
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 h ago
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.66 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 h ago
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 h ago
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 h ago
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 h ago
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 h ago
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 h ago
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 h ago
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
922 Kbps
99.4%
1 h ago
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
928 Kbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
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Guide

What a Canadian IP Actually Changes — From Shopify Prices to NHL Blackouts

2 min readFineProxy network team

Shopify powers over 1.7 million stores, and a big chunk are Canadian. Shopify’s built-in GeoIP redirects visitors by IP — a local IP sees CAD pricing, domestic shipping options, sometimes different product availability. A US IP on the same store gets USD, US shipping, maybe a different catalog. If you’re monitoring competitor prices, stock, or delivery times on CA stores, you need a Canadian proxy server or you’re comparing the wrong data.

NHL regional blackouts are the other reason people look for CA proxies. The league mandates each team’s games are blacked out in their local broadcast region on certain streams. Sportsnet+ Standard, TSN — all enforce it. Toronto can’t watch certain Leafs games on a national feed. Vancouver, same for Canucks. An IP from a different province bypasses the local blackout without paying for Sportsnet+ Premium at $34.99 per month.

Local IPs also matter for data collection. Kijiji (the domestic Craigslist, Adevinta-owned) filters listings by region based on IP. Realtor.ca restricts MLS data through CREA’s DDF — only 60-65% of listings available through the official API, Saskatchewan and Quebec excluded entirely. PIPEDA (federal privacy law) treats publicly available personal information as still protected — the Privacy Commissioner issued a joint statement on scraping in 2024. Mass scraping of personal data can be a reportable breach. Stricter than the US, closer to EU standards.

If you buy Canada proxy access from FineProxy, you get datacenter and ISP IPv4. Datacenter on own ASN, flat rate per IP, unmetered bandwidth. ISP — registered to providers like Rogers, Bell, Telus — passes IP-type checks on streaming. Every IP works as an anonymous proxy in Canada: no forwarding headers, individual SSL proxy cert. HTTP/HTTPS and SOCKS5, country-level.