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Прокси Канады

Надежные статические канадские IPv4 прокси — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% аптайм, безлимитный трафик

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Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
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Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 100 серверных IP в Канаде и добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых
  • Покажите долю успешных запросов через канадские прокси за сегодня
  • Продлите все сервисы, срок которых истекает на этой неделе, если стоимость не превышает $200
  • Смените IP, когда снова будет доступна бесплатная замена
  • Экспортируйте актуальный список прокси в JSON
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Локации и запас

Пользуюсь сервисом FineProxy уже несколько месяцев, и это лучший выбор для работы с прокси! Высокая скорость, стабильное соединение и большой выбор локаций. Поддержка клиентов всегда на высоте — оперативно отвечают и помогают решить любые вопросы. Цены радуют, особенно в сравнении с аналогами. Рекомендую всем, кто ищет надежные и качественные прокси-сервисы

МаксимВнутренняя платформа FineProxyК источнику

fineproxy.org Считаю самым лучшим сервисом! В данной сфере конкурентов у него нет! Чистые, быстрые, и очень качественные прокси! Отличная панель управления! Приемлемые цены! Большая выборка по странам! Удобные способы оплаты! Техническая поддержка на высшем уровне! 24/7 Рекомендую однозначно!

ЯрославDieg, В прошлом годуК источнику

Скорость под нагрузкой

Прокси подойдут, если нужна анонимность и скорость в интернете, или если надо попасть на недоступный сайт, что очень актуально для некоторых стран. Я использую эти прокси для защиты своей конфиденциальности, и Fine Proxy обеспечивает надежную защиту от отслеживания. Это хороший выбор, если нужна безопасность и анонимность в серфинге. Цены ниже, чем у конкурентов, по крайней мере на большие пакеты прокси, подходят для многих задач.

VictorDieg, Более 2 лет назадК источнику

До fineproxy я пробовал брать прокси у других компаний, но в итоге остановился на этой. Здесь я был приятно удивлен надежностью и стабильностью. Прокси работают без перебоев, скорость на хорошем уровне. Техническая поддержка всегда готова помочь и оперативно решает все возникающие вопросы. Ценовая политика тоже подкупила меня, вполне доволен услугами компании. Можно оплачивать криптовалютами, это тоже плюс.

Victor HaboffВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Трафик без лимита

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.

bhwowsersNorton Safe Web, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Доступные прокси из ЕС. Единственный прокси-провайдер, который по-прежнему держит цены на низком уровне. Я искал нечто подобное по всему интернету, и оказалось, что это самый дешёвый прокси-провайдер с безлимитным трафиком.

Wowser BrowserTrustpilot, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Прокси из другой провинции реально обходит хоккейные блэкауты?Зависит от сервиса

Зависит от сервиса. Sportsnet+ Standard и TSN проверяют IP по территориям вещания NHL. IP из провинции вне зоны блэкаута обходит проверку — IP Ванкувера для торонтского блэкаута, например. Sportsnet+ Premium за $34.99/мес снимает блэкауты целиком. ISP прокси для стриминга надёжнее датацентра. TSN мягче, Sportsnet строже.

CBC Gem и Crave из-за рубежа?Заблокированы вне

Заблокированы вне страны. CBC Gem показывает бесплатный контент с рекламой только для локальных IP — основная аудитория экспаты. Crave (Bell Media) так же. ISP прокси надёжнее, датацентр на Crave ловят чаще. Сам CBC в support-документации пишет «Turn off any VPN/Proxy» — знают, что пользуются.

Парсинг местных сайтов легален по PIPEDA?PIPEDA считает общедоступные

PIPEDA считает общедоступные персональные данные защищёнными. Комиссар (OPC) выпустил заявление в 2024: организации обязаны защищаться от парсинга, массовый сбор персональных данных может быть утечкой с обязательным уведомлением. Для неперсональных данных — цены, метаданные объявлений, вакансии без имён — риск ниже. Но местные сайты обычно строже американских.

Realtor.ca — можно парсить MLS?Формально нарушает правила

Формально нарушает правила. DDF от CREA покрывает 60-65% объявлений — Саскачеван и Квебек исключены, не все брокерства участвуют. Доступ через API требует членства в CREA и лицензии. Инструменты парсинга публичных данных существуют, но realtor.ca мониторит несанкционированный доступ. Локальный IP нужен для полных листингов.

Чем FineProxy отличается от других провайдеров?Датацентр IPv4 на

Датацентр IPv4 на собственной AS, фиксированная цена, безлимитный трафик. Для мониторинга Shopify, Kijiji, сайтов без фильтрации по типу IP. ISP IPv4 на провайдерах Rogers, Bell, Telus для стриминга и платформ с проверкой подключения. Ротационные с CA в пуле. Уровень страны. Безлимитный трафик — нет биллинга за гигабайт.

Живые прокси Канада
обновление каждые 15 минут

Бесплатные публичные прокси Канада, которые мы регулярно проверяем на скорость и доступность. Скопируйте один IP или экспортируйте текущий список — без регистрации.

Протокол
Анонимность
Порт
Последняя проверка
505 онлайн·Нужно больше? →
23.227.39.78:80
IP : порт Оценка ПротоколыАнонимностьГородСкорость Доступность Последняя проверка Действие
ПРЕМИУМ Премиум FineProxy
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Высокая анонимностьПо всему миру
500 Mbps
99.97%
только что
Купить
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 ч назад
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Анонимный
1.57 Mbps
99.9%
1 ч назад
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 ч назад
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 ч назад
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 ч назад
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 ч назад
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 ч назад
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 ч назад
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.66 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 ч назад
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 ч назад
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 ч назад
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 ч назад
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 ч назад
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 ч назад
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 ч назад
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
922 Kbps
99.4%
1 ч назад
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
928 Kbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 ч назад
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 ч назад
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Гайд

Зачем нужен канадский IP — от цен в Shopify до хоккейных блэкаутов

2 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Обратите внимание: Перечисленные прокси сервера - не наши премиум прокси. Это публичный бесплатный список собранный из открытых источников — полезно для тестирования или базового использования.

Shopify работает на более чем 1.7 миллиона магазинов, большая часть — канадские. Встроенная GeoIP-переадресация Shopify перенаправляет по IP: локальный IP видит цены в CAD, внутренние варианты доставки, иногда другой ассортимент. Американский IP на том же магазине — USD, доставка по US, потенциально другой каталог. Если мониторите цены конкурентов, остатки, сроки — нужен канадский прокси, иначе сравниваете не те цифры.

Хоккейные блэкауты — вторая реальная причина. NHL обязывает блокировать матчи каждой команды в их регионе вещания на ряде стримов. Sportsnet+ Standard, TSN — все соблюдают. В Торонто нельзя смотреть определённые матчи Leafs на национальном стриме. В Ванкувере — Canucks. Прокси из другой провинции обходит локальный блэкаут без оплаты Sportsnet+ Premium за $34.99/мес.

Локальные IP важны и для сбора данных. Kijiji (местный Craigslist, Adevinta) фильтрует объявления по регионам через IP. Realtor.ca ограничивает данные MLS — система DDF от CREA покрывает лишь 60-65% объявлений, Саскачеван и Квебек исключены полностью. PIPEDA (федеральный закон о приватности) считает общедоступные персональные данные защищёнными — Комиссар по конфиденциальности выпустил заявление о парсинге в 2024. Массовый сбор персональных данных может быть утечкой, о которой нужно сообщать. Строже США, ближе к EU.

Если хотите купить прокси Канады у FineProxy — датацентр и ISP IPv4. Датацентр на собственной AS, фиксированная цена, безлимитный трафик. ISP — на провайдерах Rogers, Bell, Telus — проходит проверки типа IP на стриминге. Свежие канадские прокси с индивидуальным SSL-сертификатом на каждый IP, без forwarding-заголовков. HTTP/HTTPS и SOCKS5, уровень страны.