Безлимитные ISP (резидентные) прокси
Статические резидентные IPv4 от реальных интернет-провайдеров: HTTP/HTTPS/SOCKS5, до 500 Мбит/с, безлимитная пропускная способность — без платы за трафик, без ротации.
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Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: ISP-прокси.
|Пакетные проксиПродаётся общим блоком
|Персональные проксиЛичные, от одного IP
|Лучший выборISP-проксиСтатические адреса в ISP
|Ротационные проксиОплата API-кредитами
|Лучше всего для
|Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
|Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
|Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
|Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
|Пользователей на адрес
|До 5Репутация частично зависит от соседей.
|1 — выНикто больше не использует его весь срок.
|До 5
|Общий пул
|Доверие площадок
|БазовыйASN датацентра
|Высокое — эксклюзивные адреса
|Высокое — ISP
|Зависит от пула
|Цена от
|$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
|$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
|$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Минимальный заказ
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 млн кредитов
|Срок адреса
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Меняется на запрос
|Полоса
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
|UDP / голос
|Опция
|Опция
|Опция
|Нет
|Протоколы
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Авторизация
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|API-ключ
|Смотреть тарифы
|Тарифы персональных прокси
|Тарифы ISP
|Смотреть тарифы
ISP-прокси
Статические адреса в ISP
Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
До 5
Высокое — ISP
$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Пакетные прокси
Продаётся общим блоком
Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
До 5Репутация частично зависит от соседей.
БазовыйASN датацентра
$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Персональные прокси
Личные, от одного IP
Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
1 — выНикто больше не использует его весь срок.
Высокое — эксклюзивные адреса
$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
1 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Ротационные прокси
Оплата API-кредитами
Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Общий пул
Зависит от пула
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 млн кредитов
Меняется на запрос
КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
Нет
HTTP, SOCKS5
API-ключ
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.
Топ локаций прокси
Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.
Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.
FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.
Или просто скажите
- Купить 100 статических ISP-прокси в Европе
- Экспортировать список ISP-прокси в JSON
- Обновить IP-allowlist для ISP-сервиса
- Показать статус и дату следующего платежа
- Показать детали счёта по ISP-тарифу
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.
Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили
Не потратит ваши деньги
Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен
wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.
Точно не заплатит больше
Каждая покупка несёт
expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.
Не отменит без подтверждения
Два необратимых инструмента не запустятся без
confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.
Не спишет деньги дважды
Денежные вызовы требуют
idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.
Ручная настройка
Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.
Системы
Браузеры
Приложения
Сделано для скорости.
Трафик без лимита.
FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.
Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.
500 Mbps
на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере
99.97%
успешных соединений из 1 973 500 запросов
96
параллельных потоков на одном IP без деградации
0
лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе
Выделенные AMD EPYC
Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.
Свои подсети
IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.
Канал 80 Гбит/с
Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.
Tier III / IV
Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.
Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.
Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.
Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.
Рабочие аккаунты
Я использую прокси-серверы от fineproxy.org для работы в социальных сетях, что помогает эффективно избегать блокировки аккаунтов. Это отличный инструмент для обеспечения анонимности и стабильной работы. Единственное, чего не хватает, – это бесплатного пробного периода для новых пользователей.
Начал использовать fineproxy для работы с несколькими аккаунтами в соцсетях. Разобрался с настройками благодаря подробным инструкциям на сайте. За полгода использования сервис ни разу меня не подвел. Соотношение цены и качества полностью устраивает.
Трафик без лимита
Потрясающий сервис. Прокси становятся доступны вскоре после оплаты. Большое количество IP-адресов делает мою работу продуктивнее. Также ценю хорошую скорость и безлимитный трафик.
Доступные прокси из ЕС. Единственный прокси-провайдер, который по-прежнему держит цены на низком уровне. Я искал нечто подобное по всему интернету, и оказалось, что это самый дешёвый прокси-провайдер с безлимитным трафиком.
Скорость под нагрузкой
До fineproxy я пробовал брать прокси у других компаний, но в итоге остановился на этой. Здесь я был приятно удивлен надежностью и стабильностью. Прокси работают без перебоев, скорость на хорошем уровне. Техническая поддержка всегда готова помочь и оперативно решает все возникающие вопросы. Ценовая политика тоже подкупила меня, вполне доволен услугами компании. Можно оплачивать криптовалютами, это тоже плюс.
Сервис Fineproxy приятно удивил: всё чётко, без «магии» и лишней бюрократии. Зашёл, выбрал страну, оплатил — прокси выданы моментально. Не надо разбираться в 100500 настройках. Работают стабильно, без подвисаний, особенно радует, что не приходится каждый день менять IP из-за банов.
Чем ISP прокси отличаются от обычных резидентных?Обычные резидентные прокси
Обычные резидентные прокси направляют трафик через реальные домашние устройства — чей-то телефон или роутер, подключённый к сети прокси. Эти IP часто ротируются (иногда на каждый запрос), скорость зависит от домашнего подключения этого человека, а плата берётся за гигабайт. ISP прокси используют тот же тип резидентных IP адресов, но размещают их на серверах датацентров. IP статический (не меняется), скорость стабильная и высокая, а FineProxy берёт плату за IP с безлимитным трафиком, а не за ГБ.
ISP прокси лучше серверных?Для задач, где
Для задач, где платформа проверяет тип IP, — да. ISP прокси проходят резидентные проверки, на которых серверные проваливаются. Исследования показывают, что ISP прокси достигают 85-95% успешности на защищённых сайтах против 40-60% у серверных. Но если цель не блокирует датацентр трафик (публичные API, незащищённые каталоги, новостные сайты), датацентр прокси дешевле и работают так же. Начинайте с серверных, переходите на ISP когда потребуется.
Как понять, что ISP прокси — настоящие резидентные?Проверьте IP через
Проверьте IP через WHOIS или инструменты вроде IPinfo.io. Настоящий ISP прокси ведёт к домашнему интернет-провайдеру, а не к хостинг-компании или облачному сервису. Если отображается датацентр ASN — перед вами переименованный серверный прокси, как бы его ни называл продавец.
Трафик действительно безлимитный?Да
Да. На ISP прокси FineProxy нет лимитов трафика, нет порогов для замедления и нет политик добросовестное использование, снижающих производительность после определённого объёма. Безлимит — это безлимит на каждом IP, каждом протоколе, каждый день.
Можно ли использовать ISP прокси для парсинга?Да
Да, и они особенно эффективны для парсинга сайтов, которые блокируют датацентр прокси. Поскольку IP выглядит резидентным, антибот-системы относятся к нему с большим доверием. Для масштабного парсинга, где нужны сотни IP, серверные прокси выгоднее для незащищённых целей. ISP прокси имеют смысл, когда цель требует именно резидентный адрес.
Какие протоколы поддерживаются?HTTP, HTTPS
HTTP, HTTPS и SOCKS5 — все на одном IP. HTTPS-подключения защищены индивидуальными SSL-сертификатами на каждый IP адрес. SOCKS5 включает поддержку UDP для приложений реального времени.
Сколько ISP прокси нужно для ведения аккаунтов в соцсетях?По одному на
По одному на аккаунт — самый безопасный подход. Ведёте 50 аккаунтов — нужно 50 ISP прокси. Некоторые держат 2-3 малоактивных аккаунта на одном IP, но платформы всё лучше это обнаруживают, поэтому мы рекомендуем один к одному.
Статические ISP-прокси:
скорость датацентра и доверие ISP
Между датацентр прокси и обычными резидентными есть разрыв. Датацентр IP быстрые и дешёвые, но попадают под блокировку на платформах, которым важно, кто стоит за подключением. Резидентные IP выглядят как живой пользователь, но постоянно ротируются, работают через домашние устройства с непредсказуемой скоростью и берут плату за трафик — это быстро становится дорогим удовольствием, когда задача выходит за рамки нескольких сотен запросов. ISP прокси занимают именно этот промежуток. Статический резидентный IP, выданный реальным интернет-провайдером, но размещённый на серверах датацентра. Для любого сайта, проверяющего происхождение IP, ваше подключение выглядит резидентным. Но за кулисами всё работает на профессиональной инфраструктуре со скоростью и стабильностью, которые домашнее подключение обеспечить не может.
Как ISP прокси работают на самом деле
IP принадлежит интернет-провайдеру — в базах WHOIS он отображается как резидентный адрес, принадлежащий настоящему оператору домашнего интернета, но вместо маршрутизации через чей-то домашний роутер, он размещён на сервере с прямым оптическим подключением к магистральным каналам. Результат: целевой сайт видит резидентный IP с чистой историей, а вы получаете производительность датацентра.
Именно этот гибридный подход обеспечивает ISP прокси 85-95% успешных запросов на платформах, которые активно блокируют датацентр трафик. У обычных серверных IP на тех же целях — 40-60%. Разница в доверии реальна и измерима.
Почему безлимитный трафик меняет экономику
Большинство провайдеров ISP прокси берут плату за гигабайт: $5-12/ГБ — стандартный диапазон. На первый взгляд терпимо, пока не посчитаешь реальное потребление.
Ведение 20 аккаунтов в соцсетях с медиаконтентом легко съедает 30-50 ГБ в месяц. Проверка стриминга из разных локаций — 2-5 ГБ в час при 1080p. Мониторинг цен по тысячам товарных позиций каждый день генерирует сотни гигабайт ежемесячно. При $5/ГБ рабочая нагрузка в 200 ГБ обходится в $1,000. При $12/ГБ — уже $2,400.
У FineProxy вы можете купить безлимитные резидентные прокси с фиксированной ценой за IP. Нет оплаты трафика, нет дополнительных платежей за превышение трафика. Объём данных, проходящих через ваш прокси, — ваше дело, а не строчка в нашем счёте.
В отличие от провайдеров, которые рекламируют «безлимит», но прячут ограничения в политике добросовестное использование, у FineProxy это буквально. Никакого замедления после определённого порога, никакого урезания сессий, никаких звёздочек.
Что включают ISP прокси FineProxy
Статические IPv4 адреса от реальных провайдеров домашнего интернета. Каждый адрес остаётся с вами на весь срок аренды — не ротируется, не меняется, не переназначается. Это по-настоящему статическое подключение, а не «sticky session», которая истекает через 30 минут.
Каждый IP поддерживает три протокола: HTTP, HTTPS с индивидуальным SSL-сертификатом, который шифрует весь путь от вашего устройства до прокси, и SOCKS5 для не-веб-трафика. Все три протокола работают на одном IP — переключайтесь между ними в зависимости от задачи без необходимости использовать отдельные адреса.
Авторизация работает через привязку по IP с возможностью дополнительного доступа по логину/паролю с маской подсети /21 для ситуаций с динамическим IP. Скорость достигает 500 Мбит/с на соединение — на собственной инфраструктуре. Это не арендованные IP из сторонней сети, перепакованные под нашим брендом.
Кто использует статические резидентные прокси и зачем
Ведение аккаунтов — основной сценарий. Соцсети, маркетплейсы, рекламные кабинеты — всё, где каждому аккаунту нужен постоянный IP с резидентным видом, который не меняется между сессиями. Один IP на аккаунт, без пересечений с другими аккаунтами.
Работа с e-commerce, где датацентр IP блокируются: мониторинг цен на площадках с антибот-защитой, автоматизация покупок при лимитированных релизах, управление магазинами по нескольким региональным аккаунтам.
Команды по верификации рекламы и медиа используют ISP прокси для проверки доступности контента и размещения рекламы по регионам. Безлимитный трафик здесь критичен — при оплате за гигабайт такой непрерывный мониторинг становится неоправданно дорогим.
SEO-специалисты используют их для трекинга позиций и анализа выдачи, где поисковики ограничивают или блокируют серверные диапазоны. Резидентские прокси сервера IPv4 с резидентным отпечатком возвращают те же результаты, которые видит реальный пользователь.
Как отличить настоящие ISP прокси от переименованных серверных
Частая жалоба среди покупателей: некоторые провайдеры продают обычные датацентр IP с пометкой «ISP» или «static residential». В WHOIS адрес ведёт не к домашнему провайдеру, а к хостинг-компании. Пометка «резидентный» — маркетинг, а не факт.
Перед тем как покупать, проверяйте происхождение IP. Инструменты вроде IPinfo.io показывают, принадлежит ли адрес резидентному провайдеру или датацентр ASN. У FineProxy статические резидентные IP отслеживаются до реальных интернет-провайдеров — именно поэтому платформы обращаются с ними иначе, чем с серверными адресами. Различие не косметическое: оно заложено в логику антибот-систем при классификации входящих подключений.
Наш сервис платных резидентских прокси — это не ребрендинг серверных адресов, а настоящие резиденские прокси от реальных ISP на нашей собственной инфраструктуре.