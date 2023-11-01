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Безлимитные ISP (резидентные) прокси

Статические резидентные IPv4 от реальных интернет-провайдеров: HTTP/HTTPS/SOCKS5, до 500 Мбит/с, безлимитная пропускная способность — без платы за трафик, без ротации.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
Static ISPIPv4 в регистрации ISP
БезлимитБез платы за ГБ
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Соберите тариф статических ISP-прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: ISP-прокси.

Пакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPЛучший выборISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купить 100 статических ISP-прокси в Европе
  • Экспортировать список ISP-прокси в JSON
  • Обновить IP-allowlist для ISP-сервиса
  • Показать статус и дату следующего платежа
  • Показать детали счёта по ISP-тарифу
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Рабочие аккаунты

Я использую прокси-серверы от fineproxy.org для работы в социальных сетях, что помогает эффективно избегать блокировки аккаунтов. Это отличный инструмент для обеспечения анонимности и стабильной работы. Единственное, чего не хватает, – это бесплатного пробного периода для новых пользователей.

Aleksander123Dieg, Более 2 лет назадК источнику

Начал использовать fineproxy для работы с несколькими аккаунтами в соцсетях. Разобрался с настройками благодаря подробным инструкциям на сайте. За полгода использования сервис ни разу меня не подвел. Соотношение цены и качества полностью устраивает.

Антон М.Dieg, В прошлом годуК источнику

Трафик без лимита

Потрясающий сервис. Прокси становятся доступны вскоре после оплаты. Большое количество IP-адресов делает мою работу продуктивнее. Также ценю хорошую скорость и безлимитный трафик.&nbsp;

Diana DeeВнутренняя платформа FineProxyПереведено с английскогоК источнику

Доступные прокси из ЕС. Единственный прокси-провайдер, который по-прежнему держит цены на низком уровне. Я искал нечто подобное по всему интернету, и оказалось, что это самый дешёвый прокси-провайдер с безлимитным трафиком.

Wowser BrowserTrustpilot, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Скорость под нагрузкой

До fineproxy я пробовал брать прокси у других компаний, но в итоге остановился на этой. Здесь я был приятно удивлен надежностью и стабильностью. Прокси работают без перебоев, скорость на хорошем уровне. Техническая поддержка всегда готова помочь и оперативно решает все возникающие вопросы. Ценовая политика тоже подкупила меня, вполне доволен услугами компании. Можно оплачивать криптовалютами, это тоже плюс.

Victor HaboffВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Сервис Fineproxy приятно удивил: всё чётко, без «магии» и лишней бюрократии. Зашёл, выбрал страну, оплатил — прокси выданы моментально. Не надо разбираться в 100500 настройках. Работают стабильно, без подвисаний, особенно радует, что не приходится каждый день менять IP из-за банов.

AkajaDieg, В прошлом годуК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Чем ISP прокси отличаются от обычных резидентных?Обычные резидентные прокси

Обычные резидентные прокси направляют трафик через реальные домашние устройства — чей-то телефон или роутер, подключённый к сети прокси. Эти IP часто ротируются (иногда на каждый запрос), скорость зависит от домашнего подключения этого человека, а плата берётся за гигабайт. ISP прокси используют тот же тип резидентных IP адресов, но размещают их на серверах датацентров. IP статический (не меняется), скорость стабильная и высокая, а FineProxy берёт плату за IP с безлимитным трафиком, а не за ГБ.

ISP прокси лучше серверных?Для задач, где

Для задач, где платформа проверяет тип IP, — да. ISP прокси проходят резидентные проверки, на которых серверные проваливаются. Исследования показывают, что ISP прокси достигают 85-95% успешности на защищённых сайтах против 40-60% у серверных. Но если цель не блокирует датацентр трафик (публичные API, незащищённые каталоги, новостные сайты), датацентр прокси дешевле и работают так же. Начинайте с серверных, переходите на ISP когда потребуется.

Как понять, что ISP прокси — настоящие резидентные?Проверьте IP через

Проверьте IP через WHOIS или инструменты вроде IPinfo.io. Настоящий ISP прокси ведёт к домашнему интернет-провайдеру, а не к хостинг-компании или облачному сервису. Если отображается датацентр ASN — перед вами переименованный серверный прокси, как бы его ни называл продавец.

Трафик действительно безлимитный?Да

Да. На ISP прокси FineProxy нет лимитов трафика, нет порогов для замедления и нет политик добросовестное использование, снижающих производительность после определённого объёма. Безлимит — это безлимит на каждом IP, каждом протоколе, каждый день.

Можно ли использовать ISP прокси для парсинга?Да

Да, и они особенно эффективны для парсинга сайтов, которые блокируют датацентр прокси. Поскольку IP выглядит резидентным, антибот-системы относятся к нему с большим доверием. Для масштабного парсинга, где нужны сотни IP, серверные прокси выгоднее для незащищённых целей. ISP прокси имеют смысл, когда цель требует именно резидентный адрес.

Какие протоколы поддерживаются?HTTP, HTTPS

HTTP, HTTPS и SOCKS5 — все на одном IP. HTTPS-подключения защищены индивидуальными SSL-сертификатами на каждый IP адрес. SOCKS5 включает поддержку UDP для приложений реального времени.

Сколько ISP прокси нужно для ведения аккаунтов в соцсетях?По одному на

По одному на аккаунт — самый безопасный подход. Ведёте 50 аккаунтов — нужно 50 ISP прокси. Некоторые держат 2-3 малоактивных аккаунта на одном IP, но платформы всё лучше это обнаруживают, поэтому мы рекомендуем один к одному.

Статические ISP-прокси:
скорость датацентра и доверие ISP

Между датацентр прокси и обычными резидентными есть разрыв. Датацентр IP быстрые и дешёвые, но попадают под блокировку на платформах, которым важно, кто стоит за подключением. Резидентные IP выглядят как живой пользователь, но постоянно ротируются, работают через домашние устройства с непредсказуемой скоростью и берут плату за трафик — это быстро становится дорогим удовольствием, когда задача выходит за рамки нескольких сотен запросов. ISP прокси занимают именно этот промежуток. Статический резидентный IP, выданный реальным интернет-провайдером, но размещённый на серверах датацентра. Для любого сайта, проверяющего происхождение IP, ваше подключение выглядит резидентным. Но за кулисами всё работает на профессиональной инфраструктуре со скоростью и стабильностью, которые домашнее подключение обеспечить не может.

01

Как ISP прокси работают на самом деле

IP принадлежит интернет-провайдеру — в базах WHOIS он отображается как резидентный адрес, принадлежащий настоящему оператору домашнего интернета, но вместо маршрутизации через чей-то домашний роутер, он размещён на сервере с прямым оптическим подключением к магистральным каналам. Результат: целевой сайт видит резидентный IP с чистой историей, а вы получаете производительность датацентра.

Именно этот гибридный подход обеспечивает ISP прокси 85-95% успешных запросов на платформах, которые активно блокируют датацентр трафик. У обычных серверных IP на тех же целях — 40-60%. Разница в доверии реальна и измерима.

02

Почему безлимитный трафик меняет экономику

Большинство провайдеров ISP прокси берут плату за гигабайт: $5-12/ГБ — стандартный диапазон. На первый взгляд терпимо, пока не посчитаешь реальное потребление.

Ведение 20 аккаунтов в соцсетях с медиаконтентом легко съедает 30-50 ГБ в месяц. Проверка стриминга из разных локаций — 2-5 ГБ в час при 1080p. Мониторинг цен по тысячам товарных позиций каждый день генерирует сотни гигабайт ежемесячно. При $5/ГБ рабочая нагрузка в 200 ГБ обходится в $1,000. При $12/ГБ — уже $2,400.

У FineProxy вы можете купить безлимитные резидентные прокси с фиксированной ценой за IP. Нет оплаты трафика, нет дополнительных платежей за превышение трафика. Объём данных, проходящих через ваш прокси, — ваше дело, а не строчка в нашем счёте.

В отличие от провайдеров, которые рекламируют «безлимит», но прячут ограничения в политике добросовестное использование, у FineProxy это буквально. Никакого замедления после определённого порога, никакого урезания сессий, никаких звёздочек.

03

Что включают ISP прокси FineProxy

Статические IPv4 адреса от реальных провайдеров домашнего интернета. Каждый адрес остаётся с вами на весь срок аренды — не ротируется, не меняется, не переназначается. Это по-настоящему статическое подключение, а не «sticky session», которая истекает через 30 минут.

Каждый IP поддерживает три протокола: HTTP, HTTPS с индивидуальным SSL-сертификатом, который шифрует весь путь от вашего устройства до прокси, и SOCKS5 для не-веб-трафика. Все три протокола работают на одном IP — переключайтесь между ними в зависимости от задачи без необходимости использовать отдельные адреса.

Авторизация работает через привязку по IP с возможностью дополнительного доступа по логину/паролю с маской подсети /21 для ситуаций с динамическим IP. Скорость достигает 500 Мбит/с на соединение — на собственной инфраструктуре. Это не арендованные IP из сторонней сети, перепакованные под нашим брендом.

04

Кто использует статические резидентные прокси и зачем

Ведение аккаунтов — основной сценарий. Соцсети, маркетплейсы, рекламные кабинеты — всё, где каждому аккаунту нужен постоянный IP с резидентным видом, который не меняется между сессиями. Один IP на аккаунт, без пересечений с другими аккаунтами.

Работа с e-commerce, где датацентр IP блокируются: мониторинг цен на площадках с антибот-защитой, автоматизация покупок при лимитированных релизах, управление магазинами по нескольким региональным аккаунтам.

Команды по верификации рекламы и медиа используют ISP прокси для проверки доступности контента и размещения рекламы по регионам. Безлимитный трафик здесь критичен — при оплате за гигабайт такой непрерывный мониторинг становится неоправданно дорогим.

SEO-специалисты используют их для трекинга позиций и анализа выдачи, где поисковики ограничивают или блокируют серверные диапазоны. Резидентские прокси сервера IPv4 с резидентным отпечатком возвращают те же результаты, которые видит реальный пользователь.

05

Как отличить настоящие ISP прокси от переименованных серверных

Частая жалоба среди покупателей: некоторые провайдеры продают обычные датацентр IP с пометкой «ISP» или «static residential». В WHOIS адрес ведёт не к домашнему провайдеру, а к хостинг-компании. Пометка «резидентный» — маркетинг, а не факт.

Перед тем как покупать, проверяйте происхождение IP. Инструменты вроде IPinfo.io показывают, принадлежит ли адрес резидентному провайдеру или датацентр ASN. У FineProxy статические резидентные IP отслеживаются до реальных интернет-провайдеров — именно поэтому платформы обращаются с ними иначе, чем с серверными адресами. Различие не косметическое: оно заложено в логику антибот-систем при классификации входящих подключений.

Наш сервис платных резидентских прокси — это не ребрендинг серверных адресов, а настоящие резиденские прокси от реальных ISP на нашей собственной инфраструктуре.