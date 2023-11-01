Индивидуальные прокси

03

На общем прокси чужое поведение — ваша проблема. Если другой пользователь вчера долбил интернет-магазин с этого IP, сайт это помнит. Ваш чистый, легитимный запрос приходит сегодня — и сразу блокируется, потому что адрес уже помечен как недобросовестный.

По данным IPQS, базы данных обнаружения добавляют более 10 000 прокси в чёрные списки каждую секунду. На общей инфраструктуре шансы получить чистый адрес падают с каждым днём. Исследования показывают, что 30% бан-рейт на общих прокси превращает номинальную стоимость $3/ГБ в фактические $4.29/ГБ из-за потерь на неудачных запросах.

И есть ещё один момент, о котором многие не задумываются: репутация ASN. Сайты проверяют не только отдельные IP — они оценивают весь сетевой блок (ASN), которому принадлежит IP. Если адресный диапазон провайдера известен ботовым трафиком, каждый IP в этом диапазоне получает повышенное внимание, даже если конкретно ваш адрес никогда этим не злоупотреблял. FineProxy владеет своими блоками IP и контролирует, что на них происходит, поэтому наш ASN сохраняет чистую историю — ваш выделенный IP получает от этого прямую выгоду.

С индивидуальными IPv4 прокси серверами от FineProxy вы контролируете репутацию с первого дня. IP был чистым, когда вы его получили, и остаётся чистым, потому что больше никто к нему не прикасается.