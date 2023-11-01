Индивидуальные прокси
Исключительно ваши: поддержка HTTP/HTTPS/SOCKS5, индивидуальные SSL-сертификаты на каждый IP, безлимитная пропускная способность, скорость до 500 Мбит/с — от $0,07 за IP/месяц.
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Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.
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Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.
Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.
Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Персональные прокси.
|Пакетные проксиПродаётся общим блоком
|Лучший выборПерсональные проксиЛичные, от одного IP
|ISP-проксиСтатические адреса в ISP
|Ротационные проксиОплата API-кредитами
|Лучше всего для
|Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
|Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
|Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
|Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
|Пользователей на адрес
|До 5Репутация частично зависит от соседей.
|1 — выНикто больше не использует его весь срок.
|До 5
|Общий пул
|Доверие площадок
|БазовыйASN датацентра
|Высокое — эксклюзивные адреса
|Высокое — ISP
|Зависит от пула
|Цена от
|$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
|$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
|$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Минимальный заказ
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 млн кредитов
|Срок адреса
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Меняется на запрос
|Полоса
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
|UDP / голос
|Опция
|Опция
|Опция
|Нет
|Протоколы
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Авторизация
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|API-ключ
|Смотреть тарифы
|Тарифы персональных прокси
|Тарифы ISP
|Смотреть тарифы
Персональные прокси
Личные, от одного IP
Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
1 — выНикто больше не использует его весь срок.
Высокое — эксклюзивные адреса
$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
1 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Пакетные прокси
Продаётся общим блоком
Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
До 5Репутация частично зависит от соседей.
БазовыйASN датацентра
$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
ISP-прокси
Статические адреса в ISP
Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
До 5
Высокое — ISP
$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Ротационные прокси
Оплата API-кредитами
Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Общий пул
Зависит от пула
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 млн кредитов
Меняется на запрос
КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
Нет
HTTP, SOCKS5
API-ключ
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.
Топ локаций прокси
Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.
Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.
FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.
Или просто скажите
- Купить один персональный прокси в США
- Добавить персональные прокси в другой стране
- Экспортировать список персональных прокси в JSON
- Обновить IP-allowlist для моего сервиса
- Показать статус и дату следующего платежа
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.
Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили
Не потратит ваши деньги
Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен
wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.
Точно не заплатит больше
Каждая покупка несёт
expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.
Не отменит без подтверждения
Два необратимых инструмента не запустятся без
confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.
Не спишет деньги дважды
Денежные вызовы требуют
idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.
Ручная настройка
Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.
Системы
Браузеры
Приложения
Сделано для скорости.
Трафик без лимита.
FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.
Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.
500 Mbps
на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере
99.97%
успешных соединений из 1 973 500 запросов
96
параллельных потоков на одном IP без деградации
0
лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе
Выделенные AMD EPYC
Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.
Свои подсети
IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.
Канал 80 Гбит/с
Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.
Tier III / IV
Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.
Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.
Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.
Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.
Рабочие аккаунты
Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!
Я использую прокси-серверы от fineproxy.org для работы в социальных сетях, что помогает эффективно избегать блокировки аккаунтов. Это отличный инструмент для обеспечения анонимности и стабильной работы. Единственное, чего не хватает, – это бесплатного пробного периода для новых пользователей.
Минимальные заказы
Прокси с fineproxy.org помогли мне получить доступ к API, которые были недоступны с моего обычного IP-адреса. Порадовал широкий выбор протоколов и высокая скорость соединения. Однозначно буду пользоваться этими прокси в дальнейшем. Взял пакет на 500 адресов, все работают.
Спасибо сервису за качественные прокси. работают . Все хорошо без срывов. долго искал качественные прокси. Хотелось бы побольше прокси за 19 долларов. Удачи в работе.
Поддержка
Начала пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулась с блокировками и запретами. По цене и качеству, соотношение отличное. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно.
Пользуюсь сервисом не так давно. Всего пару месяцев. Честно сказать, другими сервисами я не пользовался, но это и не нужно. Ведь сервис FINEPROXY полностью покрывает все мои потребности в плане прокси серверов. Цены приемлемые, тех поддержка отвечает быстро и конкретно, пару раз обращался – помогли без лишней воды. Достаточно много ГЕО представленно. Единственное, хотелось бы более гибкий выбор количества проксей. А то тысячи штук под мои задачи многовато). В любом случае, сервис рекомендую!
В чём реальная разница между «приватным» и «выделенным» прокси?На практике
На практике — никакой. Индустрия использует оба термина для одного и того же: IP-адрес прокси, назначенный исключительно одному пользователю. Некоторые провайдеры различают «приватный» (не совместно используемый сейчас) и «выделенный» (постоянно назначенный), но в FineProxy оба означают одно: ваш IP, ваш исключительный доступ на весь период аренды.
В чём разница между индивидуальными и ротационными прокси?Выделенный прокси предоставляет
Выделенный прокси предоставляет вам фиксированный IP-адрес, который остаётся неизменным на весь срок аренды — вы выстраиваете и контролируете его репутацию со временем. Ротационный прокси назначает новый IP на каждый запрос (или через заданные интервалы), что полезно для высоконагруженного парсинга, где нужно разнообразие адресов. Компромисс: при использовании ротационных прокси вы не контролируете историю каждого IP, поэтому можете попасть на адреса, которые уже помечены. Выделенные прокси — лучший выбор, когда важны постоянная идентичность и чистая репутация — управление аккаунтами, SEO-мониторинг или любая задача, где быть узнанным как один и тот же доверенный посетитель является преимуществом.
Чем это отличается от общего прокси?На общем прокси
На общем прокси несколько пользователей одновременно отправляют трафик через один и тот же IP. Если другой пользователь добьётся попадания этого адреса в чёрный список, это затронет и вас. Анализ IPinfo более 170 миллионов IP показал, что большинство общих IPv4-адресов доступны через несколько сервисов одновременно — а значит, ваш «приватный» общий прокси, скорее всего, вовсе не приватный. Выделенный прокси устраняет этот риск — адрес используете только вы.
Я купил «выделенные» прокси у другого провайдера, а они уже были заблокированы. Почему?Такое случается
Такое случается чаще, чем кажется. Многие провайдеры передают IP от предыдущих клиентов без очистки, а их «выделенная» пометка просто значит, что IP не делится прямо сейчас — но до вас его активно использовали, и последствия остались. Некоторые провайдеры вообще не контролируют свои IP, потому что перепродают чужие. У FineProxy мы владеем инфраструктурой и адресами. Ваш IP не проходил через другие сервисы, прежде чем попасть к вам.
Сколько прокси мне нужно?Зависит от задачи
Зависит от задачи. Один прокси для одного аккаунта в соцсети или личного просмотра. По одному на аккаунт при мультиаккаунтинге (10 аккаунтов = 10 прокси). Для парсинга количество зависит от строгости цели и объёма запросов — от 50 до нескольких тысяч. Мы продаём и поштучно, и оптом.
Трафик действительно безлимитный?Да
Да. На выделенных прокси FineProxy нет ограничений по трафику. Скачивайте, отправляйте, стримьте — без платы за гигабайт и без снижения скорости. Это относится ко всем протоколам: HTTP, HTTPS и SOCKS5.
Могу ли я использовать один и тот же прокси и для HTTP, и для SOCKS5?Да
Да. Каждый выделенный прокси поддерживает все три протокола на одном IP. Переключайтесь между HTTP, HTTPS и SOCKS5 в зависимости от задачи. Отдельная покупка не нужна.
Что значит «индивидуальный SSL-сертификат на каждый IP»?Подключение от
Подключение от вашего устройства к прокси зашифровано SSL/TLS — а не только участок от прокси к сайту. Большинство провайдеров шифруют только вторую половину, оставляя ваши учётные данные и заголовки запросов открытыми на первом участке. Наши сертификаты на каждый IP полностью закрывают эту дыру.
Как убедиться, что IP чистые, прежде чем покупать?Можно проверить репутацию
Можно проверить репутацию нашего ASN через публичные инструменты вроде IPinfo.io или IPQS. Помимо этого, FineProxy владеет своими IP-адресами — мы не перепродаём из общих пулов, которые всплывают у нескольких сервисов. Если IP приходит чистым и пользуетесь им только вы — чистым он и останется. Рекомендуем протестировать на ваших реальных целевых сайтах, чтобы убедиться самим.
Гарантируете ли вы аптайм? Что происходит, если мой прокси падает?Мы поддерживаем
Мы поддерживаем 99,9% аптайма по всей инфраструктуре с круглосуточным мониторингом. Все сетевые каналы зарезервированы, а нагрузка на серверы сбалансирована для минимизации сбоев. Если проблема всё же возникнет, вы можете открыть тикет в поддержку, и мы оперативно заменим затронутые подсети — обслуживание, как правило, восстанавливается в течение нескольких часов.
Принимаете ли вы криптовалюту?Да
Да. Bitcoin и другие криптовалюты принимаются при оформлении заказа. Цена и продукт выделенного приватного прокси идентичны вне зависимости от способа оплаты.
Могу ли я получить прокси в конкретной стране?Да
Да. FineProxy предлагает выделенные прокси в различных локациях. Вы можете выбрать нужную страну при покупке и получить IP-адреса из этого региона. Локация гарантирована на весь срок аренды.
Приватные прокси:
почему выделенный IP меняет результат
Исследование IPinfo.io, проанализировавшее более 170 миллионов IP адресов, показало, что почти половина общих прокси-IP доступна через несколько провайдерских сетей одновременно. Ваш «приватный» прокси на общем тарифе? Есть реальная вероятность, что прямо сейчас кто-то другой на другом сервисе отправляет трафик через тот же адрес — и вы понятия не имеете, что он с ним делает. Именно эту проблему решают выделенные прокси. Один IP, один пользователь, полный контроль.
Что на самом деле значит «выделенный»
Когда вы решаете купить приватные прокси у FineProxy, этот IPv4-адрес закрепляется исключительно за вами на весь срок аренды. Никто другой на нашей платформе — и ни на какой другой — не может его использовать. Мы провайдер, а не перекуп: эти IP существуют только в нашей сети и не продаются через другие сервисы.
Это важнее, чем может показаться. Люди регулярно обнаруживают, что «dedicated» прокси от других провайдеров — это переработанные адреса из общего пула с красивой наклейкой. Провайдер передаёт тот же IP новому клиенту без очистки, и покупатель обнаруживает, что адрес уже в чёрных списках ещё до первого запроса. У FineProxy ваш IP не гулял по другим сервисам — он приходит из нашей собственной инфраструктуры и остаётся эксклюзивно вашим.
Проблема мертвых пулов
Провайдеры, которые продают прокси «навсегда» или «без срока действия» (один раз заплатил и все). Звучит заманчиво, но экономика тут работает против покупателя. Без регулярного дохода у провайдера нет причин обновлять пул. Со временем адреса накапливают баны от сотен предыдущих пользователей, процент успешных запросов падает ниже 80%, и «вечный» прокси становится бесполезным.
У FineProxy всё иначе. Мы управляем собственным пулом из примерно 100 000 датацентр IPv4 адресов. Поскольку инфраструктура под нашим контролем, мы следим за состоянием IP и сразу выводим из оборота адреса, попавшие в спам базу Spamhaus. Полученный вами прокси реально работает с первого дня.
Почему чужая репутация на общих прокси — ваша головная боль
На общем прокси чужое поведение — ваша проблема. Если другой пользователь вчера долбил интернет-магазин с этого IP, сайт это помнит. Ваш чистый, легитимный запрос приходит сегодня — и сразу блокируется, потому что адрес уже помечен как недобросовестный.
По данным IPQS, базы данных обнаружения добавляют более 10 000 прокси в чёрные списки каждую секунду. На общей инфраструктуре шансы получить чистый адрес падают с каждым днём. Исследования показывают, что 30% бан-рейт на общих прокси превращает номинальную стоимость $3/ГБ в фактические $4.29/ГБ из-за потерь на неудачных запросах.
И есть ещё один момент, о котором многие не задумываются: репутация ASN. Сайты проверяют не только отдельные IP — они оценивают весь сетевой блок (ASN), которому принадлежит IP. Если адресный диапазон провайдера известен ботовым трафиком, каждый IP в этом диапазоне получает повышенное внимание, даже если конкретно ваш адрес никогда этим не злоупотреблял. FineProxy владеет своими блоками IP и контролирует, что на них происходит, поэтому наш ASN сохраняет чистую историю — ваш выделенный IP получает от этого прямую выгоду.
С индивидуальными IPv4 прокси серверами от FineProxy вы контролируете репутацию с первого дня. IP был чистым, когда вы его получили, и остаётся чистым, потому что больше никто к нему не прикасается.
Провайдер или перекуп: почему это важно
Большинство «провайдеров» на рынке прокси — на самом деле реселлеры. Они покупают оптовый доступ у нескольких сетей и перепаковывают его. Одни и те же пулы IP адресов всплывают под разными брендами, и бан на одном сервисе может означать, что ваш «выделенный» прокси с другого сервиса уже скомпрометирован.
FineProxy владеет собственной датацентр инфраструктурой. Мы не перепродаём чужие адреса. Когда мы говорим, что ваш IP эксклюзивный, это значит, что его буквально нет в каталоге ни одного другого сервиса. Такое заявление могут сделать далеко не все, и именно это больше всего влияет на то, будут ли ваши прокси работать в долгосрочной перспективе.
Авторизация: как подключиться
FineProxy требует привязку по IP для всех подключений — вы регистрируете свой реальный адрес у нас, и любое подключение с него автоматически авторизуется. Никаких учётных данных в передаче, нечему утекать. Лучший вариант для серверов и рабочих станций со статическим публичным IP.
Если ваш публичный IP меняется (ноутбуки, домашние подключения с динамическим адресом), мы предлагаем авторизацию по логину и паролю поверх привязки. В этом режиме привязка работает по маске подсети /21, поэтому даже если провайдер сдвинет ваш адрес в пределах этого диапазона, доступ не прервётся. Оба метода работают по HTTP, HTTPS и SOCKS5.
Многие наши клиенты используют оба варианта: строгую привязку по IP для рабочих серверов и логин с гибкостью /21 для разработки и тестирования.
Протоколы: HTTP, HTTPS с SSL и SOCKS5
Каждый выделенный прокси FineProxy поддерживает три протокола:
HTTP — стандартный веб-трафик. Быстрый, простой, совместим со всем.
HTTPS — зашифрованное соединение от вашего устройства до прокси. У каждого IP FineProxy свой индивидуальный SSL-сертификат, поэтому первый участок (устройство → прокси) зашифрован, а не только участок прокси → сайт. Большинство провайдеров шифруют только вторую половину, оставляя ваши учётные данные открытыми на первом участке. Мы шифруем всю цепочку.
SOCKS5 — работает с любым типом трафика, не только с вебом. VoIP, игры, нестандартные протоколы — SOCKS5 туннелирует всё. Наши SOCKS5 прокси включают полную поддержку UDP, что важно для голосовых вызовов и стриминга.
Покупка поштучно и оптом
Нужен один прокси для личного проекта? Можно купить персональные прокси поштучно — один статический IP, который принадлежит только вам, для единственного аккаунта, которому нужна постоянная идентичность.
Ведёте агентство с десятками аккаунтов на разных платформах? Каждый аккаунт получает свой выделенный прокси — адреса не пересекаются, сессии не смешиваются.
Масштабируетесь до сотен или тысяч для парсинга или мониторинга? FineProxy продаёт пакеты оптом. Цена за IP снижается с ростом объёма, и каждый адрес всё так же идёт с безлимитным трафиком, индивидуальным SSL и полной поддержкой протоколов.
Наша датацентр инфраструктура обеспечивает скорость до 500 Мбит/с на подключение. Для сравнения: бюджетные провайдеры нередко выдают 1.5-3 секунды на запрос и 75-85% успешных подключений. Наша инфраструктура построена так, чтобы прокси никогда не был тем, что вас тормозит.
Как проверить качество прокси до покупки
Резонный вопрос для тех, кто уже обжигался: как понять, что IP чистые, до того как заплатить?
Уточните, владеет ли провайдер IP-адресами или перепродаёт их. Если он не может ответить чётко, это тревожный сигнал. Проверьте историю ASN провайдера с помощью IPinfo.io или IPQS, а затем воспользуйтесь 24-часовой гарантией возврата денег, чтобы проверить прокси на ваших реальных целевых сайтах. Избегайте и предложений «на всю жизнь» — если цена кажется слишком хорошей, пул, скорее всего, давно не обновляется.
FineProxy даёт понятную основу для проверки: собственные IP, публично проверяемый ASN и 24-часовую гарантию возврата денег для тестирования на реальных целевых сайтах. Проведите проверки и сравните результаты с тем, чем пользуетесь сейчас — это более надёжная основа для решения, чем любые заявления на лендинге.