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Прокси Франции

Надежные статические французские IPv4 прокси — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% аптайм, безлимитный трафик

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 100 серверных IP во Франции и добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых
  • Покажите долю успешных запросов через французские прокси за сегодня
  • Продлите все сервисы, срок которых истекает на этой неделе, если стоимость не превышает $200
  • Смените IP, когда снова будет доступна бесплатная замена
  • Экспортируйте актуальный список прокси в JSON
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Локации и запас

Fineproxy хороший сервис прокси. Пользовался в 2016 году и сейчас понадобились прокси. Зашел на fineproxy и подобрал себе подходящий тариф. Наличие разных тарифов радует, и выборка по странам есть. Топ прокси для определенных задач. Тех.поддержка работает отлично. Сервисом доволен и рекомендую всем. Оплата криптой очень порадовала.

D1smayВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Прокси подойдут, если нужна анонимность и скорость в интернете, или если надо попасть на недоступный сайт, что очень актуально для некоторых стран. Я использую эти прокси для защиты своей конфиденциальности, и Fine Proxy обеспечивает надежную защиту от отслеживания. Это хороший выбор, если нужна безопасность и анонимность в серфинге. Цены ниже, чем у конкурентов, по крайней мере на большие пакеты прокси, подходят для многих задач.

VictorDieg, Более 2 лет назадК источнику

Скорость под нагрузкой

Пользуюсь Fineproxy для SEO-анализа и парсинга. Прокси работают быстро и надежно, что позволяет мне собирать необходимую информацию без проблем. Рекомендую!

HolliВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Стабильность прокси на высоте. Оперативная поддержка помогла подобрать ip под мою задачу и мое направление. Отличная альтернатива vpn. Пользуюсь месяц, у меня только положительные впечатления. Однозначно рекомендую!

ANATTTOLLDieg, В этом годуК источнику

Трафик без лимита

Отличный прокси-сервис! Здесь есть разные типы прокси, включая ротируемые без ограничения трафика. Цены доступные, есть геотаргетинг. Удобно платить криптовалютой, через PayPal или картами.

Vladimir AkimkinSaasHub, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.

bhwowsersNorton Safe Web, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Почему французские сайты показывают другие цены, если заходить не из Франции?Французское законодательство требует

Французское законодательство требует отображать цены с НДС (TVA — сейчас 20%). Когда заходите на .fr магазин с нефранцузского IP, сайт может показать цены без НДС, переключить на региональную витрину или скрыть варианты доставки, доступные только внутри страны. LeBonCoin вообще не показывает часть объявлений нефранцузским посетителям. Для мониторинга цен и наличия на французских площадках нужен французский IP — иначе вы смотрите на данные, которые не совпадают с тем, что видит реальный покупатель из Франции.

Баннеры согласия на французских сайтах ломают парсер. Прокси поможет?Сам по себе

Сам по себе прокси это не решит. CNIL (французский регулятор данных) жёстко применяет GDPR, поэтому на большинстве .fr сайтов стоит TCF-оверлей, который блокирует контент, пока не кликнешь. Что работает: принять согласие один раз, сохранить TCF-куки и отправлять её с каждым следующим запросом. И следите за Accept-Language: fr-FR в заголовках — если там несоответствие, баннер может всплыть заново даже при правильной куки.

На .fr сайтах при оплате требуют дополнительную аутентификацию. Дело в IP?Отчасти

Отчасти, но в основном это просто регуляция. PSD2 требует строгой аутентификации для онлайн-платежей по всему ЕС, и французские банки проводят это через 3-D Secure. Это произойдёт вне зависимости от того, на прокси вы или нет. Где стабильный французский IP реально помогает — платёжная сессия остаётся в одном месте. Если шлюз увидит смену локации посреди checkout, это добавит ещё больше шагов верификации. И учтите: Carte Bancaire (CB) — дефолтная платёжная сеть во Франции, она будет на каждом .fr checkout.

Какие французские площадки конкретно требуют FR IP?Основные: Cdiscount и

Основные: Cdiscount и Fnac-Darty (электроника, ритейл), LeBonCoin (объявления, агрессивная гео-фильтрация), Veepee (flash sales, доступ только из FR), Vinted France (маркетплейс). Стриминг — Canal+, France.tv, Molotov — полностью блокирует нефранцузский трафик. Результаты Google.fr тоже зависят от геолокации, так что SEO-мониторинг без FR прокси даёт неточные позиции.

Какие антибот-системы стоят на французских сайтах?На большинстве крупных

На большинстве крупных .fr доменов стоит Akamai. На втором месте Cloudflare, реже попадается Imperva. Сам по себе IP — малая часть того, что они проверяют. Гораздо важнее совокупность сигналов: совпадает ли язык браузера с французской локалью, правильная ли таймзона, как клиент ведёт себя с consent-баннером, какой TLS-fingerprint. Частая ошибка — при получении 429 сразу менять адрес. На деле это только ухудшает ситуацию: паттерн запросов тот же, а IP вдруг другой — уровень подозрительности растёт. Лучше просто снизить частоту и подождать.

Статические или ротационные IP для Франции?Если задача предполагает

Если задача предполагает авторизацию, работу с корзиной или оплату — берите статические. Тут нужен один постоянный IP на всю сессию. Ротационные подходят для парсинга открытых страниц, где состояние не нужно: каталоги товаров, поисковая выдача, объявления. Чего стоит избегать — смешивать оба типа в одном рабочем процессе. И если сайт начинает ограничивать ваши статические IP, не нужно переводить всё на ротацию — ротируйте только на тех конкретных эндпоинтах, которые блокируют.

Какие типы французских прокси продаёт FineProxy?Три варианта

Три варианта. Статические датацентр IPv4 — самые быстрые, фиксированные французские IP, хорошо работают для API-вызовов, мониторинга и задач, где цели не важен тип IP. Статические ISP IPv4 зарегистрированы на потребительских провайдеров, поэтому выглядят как обычное домашнее подключение — лучший выбор, если цель блокирует датацентр-диапазоны. Ротационные включают Францию в гео-пул и дают свежий IP на каждый запрос, подходят для массового сбора данных. Все три варианта — таргетинг на уровне страны (FR), без выбора города или ASN. Статические тарифы — за IP с безлимитным трафиком, ротационные — за API-кредиты.

Можно протестировать до покупки?Прокси на 48ч

Прокси на 48 часов. Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Способы оплатыStripe (Visa, Mastercard

Stripe (Visa, Mastercard, EU-эмитенты) и крипта. Биллинг в USD, помесячно по умолчанию — можно оплатить до года вперёд. 20% скидка при продлении.

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24-часовой возврат без вопросов. Откройте тикет в поддержку в этот период, и деньги вернутся тем же способом, которым платили. Обычно занимает несколько рабочих дней.

Живые прокси Франция
обновление каждые 15 минут

Бесплатные публичные прокси Франция, которые мы регулярно проверяем на скорость и доступность. Скопируйте один IP или экспортируйте текущий список — без регистрации.

Протокол
Анонимность
Порт
Последняя проверка
19 онлайн·Нужно больше? →
213.176.73.106:8080
IP : порт Оценка ПротоколыАнонимностьГородСкорость Доступность Последняя проверка Действие
ПРЕМИУМ Премиум FineProxy
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Высокая анонимностьПо всему миру
500 Mbps
99.97%
только что
Купить
213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьParis
5.04 Mbps
100.0%
18 ч назад
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 ч назад
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьParis
1.86 Mbps
100.0%
1 ч назад
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 ч назад
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
9.00 Mbps
99.5%
1 ч назад
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 ч назад
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 ч назад
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 ч назад
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.39 Mbps
97.9%
1 ч назад
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 ч назад
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйParis
1.96 Mbps
100.0%
1 ч назад
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 ч назад
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 ч назад
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 ч назад
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.56 Mbps
31.4%
2 ч назад
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.25 Mbps
14.9%
2 ч назад
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 ч назад
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 ч назад
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
602 Kbps
13.2%
3 ч назад
Показано 15 из 19