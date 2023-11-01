नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

फ्रांस प्रॉक्सी

भरोसेमंद स्टेटिक फ़्रांस IPv4 प्रॉक्सी — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% अपटाइम, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • फ़्रांस में 100 डेटा सेंटर IP खरीदें और 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरे फ़्रांसीसी प्रॉक्सी ट्रैफ़िक की आज की सफलता दर देखें
  • इस सप्ताह समाप्त हो रही हर सेवा का नवीनीकरण करें, $200 से कम
  • अगला रिफ़्रेश मुफ़्त होने पर मेरे IP रोटेट करें
  • नवीनतम प्रॉक्सी सूची JSON के रूप में एक्सपोर्ट करें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

स्थान और स्टॉक

दी गई समस्या पर तकनीकी समर्थन से तुरंत प्रतिक्रिया! यूक्रेनी बाजार में एक योग्य कंपनी! बिना किसी समस्या के संचालन कार्य! एक परीक्षण अवधि है जो काम की गुणवत्ता निर्धारित करने की अनुमति देती है! मैं बहुत खुश हुआ और मैं सब कुछ सलाह देता हूँ!

Viktoriya MarchenkoFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

FineProxy द्वारा प्रदान किए गए आईपी की संख्या के लिए मैंने जो सबसे अच्छे दरें पाई हैं, उनमें से कुछ है। मैं उनके पैकेज का उपयोग साधारण गुमनाम ब्राउज़िंग और समय-समय पर भू-प्रतिबंधित सामग्री तक पहुँच के लिए करता हूँ। यद्यपि इसमें कुछ प्रीमियम प्रतिस्पर्धियों के चमकदार UI नहीं हो सकते, लागत-से-प्रदर्शन अनुपात बेजोड़ है। किसी के लिए भी जो ओवरहेड में बचत करना चाहता है, यह बहुत अच्छा है।

Bode HughDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

लोड के दौरान गति

मैं कई महीनों से FineProxy प्रॉक्सी सेवा का उपयोग कर रहा हूँ और मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। उच्च कनेक्शन स्पीड, विश्वसनीय डेटा सुरक्षा और स्थानों की व्यापक श्रृंखला इसे इंटरनेट पर काम करने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण बनाती है। मैं इसे सुझाता हूँ!

RobertSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

Fineproxy गेम-चेंजर रहा है। गति उत्कृष्ट है, अपटाइम सुसंगत है, और इंटरफ़ेस उपयोगकर्ता के अनुकूल है। जब भी मेरे कोई प्रश्न थे, समर्थन ने तुरंत उत्तर दिया। वास्तव में एक भरोसेमंद प्रॉक्सी सेवा।

isaac kipropNorton Safe Web, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

हम दो साल से FineProxy का उपयोग कर रहे हैं। असीमित बैंडविड्थ और कनेक्शन वाकई शानदार और स्थिर हैं। इसकी पुरज़ोर सिफ़ारिश करता हूँ।

David RhodesTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

वे उच्च गति, सुरक्षित प्रॉक्सी प्रदान करते हैं जिनमें असीमित बैंडविड्थ, सस्ती कीमतें और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव शामिल है। यह वास्तव में एक अच्छा सेवा है, मैं fineproxy.org 100% की सिफारिश करता हूँ।

DJFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
जब मैं फ़्रांस के बाहर से ब्राउज़ करता हूँ तो फ़्रेंच साइट्स अलग कीमत क्यों दिखाती हैं?VAT सहित कीमत

फ़्रांसीसी कानून के अनुसार कीमतों में VAT (TVA — वर्तमान में 20%) शामिल होना अनिवार्य है। जब आप किसी .fr स्टोर को गैर-फ़्रांसीसी IP से विज़िट करते हैं, तो साइट VAT-रहित कीमतें दिखा सकती है, क्षेत्रीय स्टोरफ़्रंट पर स्विच कर सकती है, या केवल घरेलू ग्राहकों के लिए उपलब्ध डिलीवरी विकल्प छिपा सकती है। LeBonCoin तो गैर-FR विज़िटर्स के लिए कुछ लिस्टिंग लोड ही नहीं करता। यदि आप फ़्रांसीसी प्लेटफ़ॉर्म पर कीमतें या उपलब्धता ट्रैक कर रहे हैं, तो आपको फ़्रांसीसी IP चाहिए — अन्यथा आप ऐसा डेटा देख रहे हैं जो वास्तविक फ़्रांसीसी ग्राहक को दिखने वाले डेटा से मेल नहीं खाता।

Consent बैनर फ़्रेंच साइट्स पर मेरे स्क्रैपर को बार-बार तोड़ रहे हैं। क्या प्रॉक्सी से मदद मिलेगी?प्रॉक्सी पर्याप्त नहीं

प्रॉक्सी अकेले इसे हल नहीं करेगा। CNIL (फ़्रांस का डेटा रेगुलेटर) GDPR को सख़्ती से लागू करता है, इसलिए अधिकांश .fr साइट्स पर TCF consent ओवरले होता है जो पेज कंटेंट को तब तक ब्लॉक रखता है जब तक आप उसे क्लिक-थ्रू नहीं करते। क्या काम करता है: consent को एक बार एक्सेप्ट करें, रिज़ल्टिंग TCF cookie स्ट्रिंग लें, फिर उसे हर रिक्वेस्ट के साथ भेजें। साथ ही अपने हेडर्स में Accept-Language: fr-FR रखें — इसमें इनकंसिस्टेंसी होने पर सही cookie के बावजूद भी फ़्रेश बैनर ट्रिगर हो सकता है।

.fr साइट्स पर चेकआउट करने पर अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन स्टेप्स ट्रिगर होती हैं। क्या यह IP की समस्या है?आंशिक रूप से

आंशिक रूप से, लेकिन ज़्यादातर यह सिर्फ़ रेगुलेशन है। PSD2 के तहत EU में ऑनलाइन पेमेंट के लिए Strong Customer Authentication ज़रूरी है, और फ़्रेंच बैंक इसे 3-D Secure के ज़रिए लागू करते हैं। यह इस बात से फ़र्क़ नहीं पड़ता कि आप प्रॉक्सी पर हैं या नहीं — यह होगा ही। जहाँ एक स्टेबल फ़्रेंच IP सच में मदद करता है, वह है पेमेंट सेशन को एक जगह बनाए रखना — अगर गेटवे को चेकआउट के बीच लोकेशन जंप दिखता है, तो और भी ज़्यादा वेरिफ़िकेशन स्टेप्स जुड़ जाती हैं। एक और ज़रूरी बात: Carte Bancaire (CB) फ़्रांस का डिफ़ॉल्ट कार्ड नेटवर्क है, इसलिए हर .fr चेकआउट पर इसे देखने की उम्मीद रखें।

कौन से फ़्रांसीसी प्लेटफ़ॉर्म को विशेष रूप से FR IP की आवश्यकता है?Cdiscount और Fnac

बड़े नाम: इलेक्ट्रॉनिक्स और जनरल रिटेल के लिए Cdiscount और Fnac-Darty, क्लासिफ़ाइड्स के लिए LeBonCoin (बहुत एग्रेसिव जियो-फ़िल्टरिंग), फ्लैश सेल्स के लिए Veepee (सिर्फ़ FR एक्सेस), और लोकल मार्केटप्लेस लिस्टिंग के लिए Vinted France। फ़्रेंच स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ — Canal+, France.tv, Molotov — नॉन-FR ट्रैफ़िक को पूरी तरह जियो-ब्लॉक करती हैं। Google.fr SERP रिज़ल्ट भी IP लोकेशन के हिसाब से अलग होते हैं, इसलिए FR प्रॉक्सी के बिना SEO मॉनिटरिंग करने पर आपको ग़लत रैंकिंग मिलती है।

फ़्रेंच वेबसाइट्स कौन-से एंटी-बॉट सिस्टम इस्तेमाल करती हैं?Akamai और Cloudflare

अधिकांश बड़े .fr डोमेन Akamai चलाते हैं। Cloudflare दूसरे नंबर पर है, Imperva कम दिखाई देता है। IP अपने आप में उनकी जाँच का एक छोटा हिस्सा है — ब्राउज़र लैंग्वेज, टाइमज़ोन, आप कंसेंट बैनर को कैसे हैंडल करते हैं, TLS फ़िंगरप्रिंट — ये सब ज़्यादा मायने रखते हैं। एक आम गलती: 429 एरर मिलते ही IP बदलना। यह आमतौर पर स्थिति और खराब करता है क्योंकि रिक्वेस्ट पैटर्न वही रहता है जबकि एड्रेस अचानक बदल जाता है, जिससे संदेह स्कोर बढ़ जाता है। बेहतर है कि स्पीड कम करें और इंतज़ार करें।

फ़्रांस के लिए स्टेटिक या रोटेटिंग IP?सेशन हेतु स्टैटिक

अगर आपके टास्क में लॉगिन, कार्ट मेंटेन करना, या चेकआउट शामिल है — तो स्टेटिक यूज़ करें। पूरे सेशन के लिए एक कंसिस्टेंट IP चाहिए। रोटेटिंग तब सही रहता है जब आप पब्लिक पेजेज़ स्क्रैप कर रहे हों जहाँ स्टेट बनाए रखने की ज़रूरत नहीं: प्रोडक्ट कैटलॉग, सर्च रिज़ल्ट, क्लासिफ़ाइड लिस्टिंग। एक बात का ध्यान रखें: एक ही वर्कफ़्लो में दोनों को मिक्स न करें। और अगर कोई साइट आपके स्टेटिक IP को रेट-लिमिट करने लगे, तो पूरा सेटअप रोटेशन पर न बदलें — सिर्फ़ उन स्पेसिफ़िक एंडपॉइंट्स पर रोटेट करें जो ब्लॉक हो रहे हैं।

FineProxy फ़्रांस के कौन-कौन से प्रॉक्सी बेचता है?तीन विकल्प

तीन विकल्प हैं। स्टैटिक डेटासेंटर IPv4 सबसे तेज़ हैं — फ़िक्स्ड फ़्रांसीसी IP जो API कॉल्स, मॉनिटरिंग और ऐसे किसी भी काम के लिए अच्छे हैं जहाँ टार्गेट को IP टाइप से फ़र्क नहीं पड़ता। स्टैटिक ISP (स्टैटिक-रेसिडेंशियल) IPv4 उपभोक्ता ISP नामों के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए ये सामान्य होम कनेक्शन जैसे दिखते हैं — यदि टार्गेट डेटासेंटर रेंज ब्लॉक करता है तो बेहतर विकल्प। रोटेटिंग प्रॉक्सी में जियो पूल में फ़्रांस शामिल है और हर रिक्वेस्ट पर नया IP मिलता है — बड़े पैमाने की रीड-ओनली स्क्रैपिंग के लिए उपयुक्त। तीनों कंट्री-लेवल (FR) हैं, कोई सिटी या ASN सिलेक्शन नहीं। स्टैटिक प्लान प्रति IP बिलिंग अनलिमिटेड ट्रैफ़िक के साथ, और रोटेटिंग API क्रेडिट्स पर बिल होता है।

क्या मैं खरीदने से पहले टेस्ट कर सकता हूँ?48-घंटे प्रॉक्सी

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी. अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

भुगतान के तरीकेकार्ड और क्रिप्टो

Stripe (Visa, Mastercard, EU issuers) और क्रिप्टो। बिलिंग USD में, डिफ़ॉल्ट रूप से मासिक — आप एक साल तक प्रीपे कर सकते हैं। रिन्यूअल पर 20% की छूट।

रिफंड24 घंटे धनवापसी

24 घंटे की मनी-बैक गारंटी, कोई सवाल नहीं। उस विंडो के भीतर एक सपोर्ट टिकट खोलें और रिफ़ंड उसी मेथड से वापस हो जाएगा जिससे आपने भुगतान किया था। आमतौर पर कुछ बिज़नेस दिन लगते हैं।

लाइव फ़्रांस प्रॉक्सी
हर 15 मिनट में अपडेट

मुफ़्त सार्वजनिक फ़्रांस प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।

प्रोटोकॉल
अनामिता
पोर्ट
अंतिम जाँच
19 ऑनलाइन·और चाहिए? →
213.176.73.106:8080
IP : पोर्ट स्कोर प्रोटोकॉलअनामिताशहरगति अपटाइम अंतिम जाँच कार्रवाई
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
एलीटविश्व भर
500 Mbps
99.97%
अभी
खरीदें
213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटParis
5.04 Mbps
100.0%
18 घं पहले
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 घं पहले
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Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटParis
1.86 Mbps
100.0%
1 घं पहले
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Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 घं पहले
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HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
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1 घं पहले
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ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटAmiens
1.76 Mbps
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144.91.111.48:1088
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एलीटLauterbourg
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HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटLauterbourg
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1 घं पहले
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एलीट
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एलीटLauterbourg
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एलीटLauterbourg
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1 घं पहले
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एलीटLauterbourg
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एलीटLauterbourg
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पारदर्शी
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OVH SAS· 1440 ms		10
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एलीट
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