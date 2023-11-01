BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proksi Perancis

Proksi IPv4 statik Perancis yang dipercayai — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% masa operasi, trafik tanpa had

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 IP pusat data di Perancis dan tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7
  • Tunjukkan kadar kejayaan hari ini untuk trafik proksi Perancis
  • Perbaharui setiap perkhidmatan yang akan tamat tempoh minggu ini, di bawah $200
  • Putarkan IP saya apabila penyegaran seterusnya percuma
  • Eksport senarai proksi terkini sebagai JSON
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Lokasi dan ketersediaan

Setiap hari, anda akan menjawab sokongan teknik! Seorang perusahaan yang layak di pasar Ukraine! Kerja operasi tanpa masalah! Terdapat masa cubaan yang membolehkan kita menentukan sifat kerja! Saya gembira dan menggalakkan semuanya!

Viktoriya MarchenkoPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

FineProxy menawarkan beberapa jumlah yang terbaik yang disediakan oleh IPs. Saya menggunakan paket mereka untuk mencari nama dan ada kalanya akses kesimpulan yang tersebut diserang. Walaupun itu tidak mempunyai UI yang berlaku, pertimbangan kos ke performan tidak dapat digesa. Sesiapa yang ingin menyelamatkan atas atas.

Bode HughDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kelajuan semasa beban tinggi

Saya telah menggunakan proxy FineProxy selama beberapa bulan dan saya sangat puas dengannya. Kecepatan pergaulan yang tinggi, perlindungan data dan pelbagai tempat membawa perjalanan yang baik untuk bekerja di Internet. Saya menyuruhnya!

RobertSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Fineproxy telah menjadi seorang pengubah permainan. Kecepatan sangat baik, masa pembangkitan bersetuju, dan antaranya adalah ramah untuk pengguna. Setiap kali saya ada soalan, saya menjawab sokongan dengan cepat. Sememangnya, kita boleh menikmati kerja penyebaran.

isaac kipropNorton Safe Web, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Lebar jalur tanpa had dan sambungannya benar-benar hebat serta stabil. Sangat disyorkan.

David RhodesTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Mereka memberikan proxy yang terbaik, yang memiliki bahan bacaan yang tidak terbatas, harta yang tidak dapat diperlukan, dan pengalaman yang digunakan untuk semua pengguna. Saya menyuruh fineproxy.org 100%. untuk menginjil.

DJPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Mengapa laman Perancis memaparkan harga berbeza apabila saya melayari dari luar Perancis?Undang-undang Perancis mewajibkan

Undang-undang Perancis mewajibkan harga termasuk VAT (TVA — kini 20%). Apabila anda melawat kedai .fr dari IP bukan Perancis, laman tersebut mungkin memaparkan harga tanpa VAT, bertukar ke etalase serantau, atau menyembunyikan pilihan penghantaran yang hanya tersedia secara domestik. LeBonCoin tidak akan memuatkan sesetengah penyenaraian untuk pelawat bukan FR. Jika anda menjejaki harga atau ketersediaan di platform Perancis, anda memerlukan IP Perancis — jika tidak, anda melihat data yang tidak sepadan dengan apa yang dilihat oleh pelanggan Perancis sebenar.

Sepanduk persetujuan sentiasa mengganggu pengikis saya di laman Perancis. Adakah proksi membantu?Proksi sahaja tidak

Proksi sahaja tidak akan menyelesaikan masalah ini. CNIL (pengawal selia data Perancis) menguatkuasakan GDPR dengan ketat, jadi kebanyakan laman .fr mempunyai lapisan persetujuan TCF yang menyekat kandungan halaman sehingga anda mengkliknya. Apa yang berkesan: terima persetujuan sekali, ambil rentetan kuki TCF yang terhasil, kemudian hantar bersama setiap permintaan seterusnya. Juga pastikan Accept-Language: fr-FR dalam pengepala anda — ketidakselarasan di situ boleh mencetuskan sepanduk baharu walaupun kuki sudah betul.

Pembayaran di laman .fr mencetuskan langkah pengesahan tambahan. Masalah IP?Sebahagiannya

Sebahagiannya ya, tetapi kebanyakannya itu hanyalah regulasi. PSD2 mewajibkan Strong Customer Authentication untuk pembayaran dalam talian di seluruh EU, dan bank Perancis menguatkuasakannya melalui 3-D Secure. Ini akan berlaku tanpa mengira sama ada anda menggunakan proksi atau tidak. Di mana IP Perancis yang stabil benar-benar membantu ialah mengekalkan sesi pembayaran di satu lokasi — jika gateway mengesan lompatan lokasi semasa proses checkout, ia akan menambah lagi langkah pengesahan. Satu lagi perkara yang perlu diketahui: Carte Bancaire (CB) ialah rangkaian kad lalai di Perancis, jadi jangkakan ia muncul di setiap checkout .fr.

Platform Perancis yang mana secara khusus memerlukan IP FR?Yang utama: Cdiscount

Yang utama: Cdiscount dan Fnac-Darty untuk elektronik dan runcit am, LeBonCoin untuk iklan terperingkat (penapisan geo yang sangat agresif), Veepee untuk jualan kilat (akses khusus FR), dan Vinted France untuk penyenaraian pasaran tempatan. Perkhidmatan penstriman Perancis — Canal+, France.tv, Molotov — menyekat sepenuhnya trafik bukan FR. Keputusan SERP Google.fr juga berbeza mengikut lokasi IP, jadi pemantauan SEO tanpa proksi FR akan memberikan kedudukan yang tidak tepat.

Apakah sistem anti-bot yang digunakan oleh laman web Perancis?Kebanyakan domain .fr

Kebanyakan domain .fr besar menggunakan Akamai. Cloudflare di tempat kedua, manakala Imperva kurang kerap muncul. IP itu sendiri hanyalah sebahagian kecil daripada apa yang mereka periksa — bahasa pelayar, zon waktu, cara anda mengendalikan sepanduk persetujuan, dan cap jari TLS jauh lebih penting. Kesilapan lazim: menukar IP sebaik sahaja menerima ralat 429. Ini biasanya memburukkan keadaan kerana corak permintaan kekal sama sementara alamat tiba-tiba berubah, sekali gus meningkatkan skor kecurigaan. Lebih baik sekadar perlahankan kadar dan tunggu sahaja.

IP statik atau berputar untuk Perancis?Jika tugas anda

Jika tugas anda melibatkan log masuk, mengekalkan troli, atau melalui proses checkout — gunakan statik. Anda memerlukan satu IP yang konsisten untuk keseluruhan sesi. Berputar sesuai untuk mengikis halaman awam yang tidak memerlukan penyelenggaraan keadaan: katalog produk, hasil carian, penyenaraian iklan baris. Satu perkara yang perlu dielakkan: mencampurkan kedua-duanya dalam aliran kerja yang sama. Dan jika sesuatu laman mula mengehadkan kadar IP statik anda, jangan tukar keseluruhan tetapan kepada berputar — hanya putar pada endpoint khusus yang disekat.

Apakah jenis proksi Perancis yang dijual oleh FineProxy?Tiga pilihan

Tiga pilihan. IPv4 pusat data statik ialah yang terpantas — IP Perancis tetap yang berfungsi baik untuk panggilan API, pemantauan, dan apa sahaja di mana sasaran tidak mengambil kira jenis IP. IPv4 ISP statik (kediaman statik) didaftarkan di bawah nama ISP pengguna, jadi ia kelihatan seperti sambungan rumah biasa — pilihan lebih baik jika sasaran menyekat julat pusat data. Proksi berputar merangkumi Perancis dalam kumpulan geo dan memberikan anda IP baharu pada setiap permintaan, sesuai untuk pengikisan baca sahaja berskala besar. Ketiga-tiganya pada peringkat negara (FR), tiada pilihan bandar atau ASN. Pelan statik dicaj mengikut IP dengan trafik tanpa had, berputar dicaj mengikut kredit API.

Bolehkah saya menguji sebelum membeli?Proksi 48 jam

Proksi untuk 48 jam. Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Kaedah pembayaranStripe (Visa, Mastercard

Stripe (Visa, Mastercard, pengeluar EU) dan kripto. Bil dalam USD, bulanan secara lalai — anda boleh prabayar sehingga setahun. Diskaun 20% untuk pembaharuan.

Bayaran BalikJaminan wang dikembalikan

Jaminan wang dikembalikan dalam 24 jam, tanpa sebarang soalan. Buka tiket sokongan dalam tempoh tersebut dan bayaran balik akan dikembalikan melalui kaedah pembayaran asal anda. Biasanya mengambil masa beberapa hari bekerja.

Proksi Perancis Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam Perancis percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
19 dalam talian·Perlukan lagi? →
213.176.73.106:8080
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitParis
5.04 Mbps
100.0%
18 h ago
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 h ago
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitParis
1.86 Mbps
100.0%
1 h ago
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 h ago
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
9.00 Mbps
99.5%
1 h ago
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 h ago
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 h ago
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 h ago
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.39 Mbps
97.9%
1 h ago
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 h ago
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusParis
1.96 Mbps
100.0%
1 h ago
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 h ago
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 h ago
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 h ago
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.56 Mbps
31.4%
2 h ago
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.25 Mbps
14.9%
2 h ago
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 h ago
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 h ago
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
602 Kbps
13.2%
3 h ago
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