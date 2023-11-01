Proksi Pengikisan

Penyedia proksi suka bermegah tentang saiz kumpulan — 20 juta, 70 juta, 100 juta IP. Kedengaran mengagumkan. Tetapi kumpulan yang diurus dengan baik dengan beberapa ratus IP berkualiti akan mengatasi sejuta alamat terbakar pada bila-bila masa. Yang penting bukan bilangannya. Yang penting ialah sama ada IP tersebut bersih, pantas, dan belum disenarai hitam pada laman sasaran anda.

Pusat data vs. kediaman — bila anda benar-benar perlu membayar lebih

Untuk kebanyakan tugas pengikisan, proksi pusat data ialah pilihan yang tepat. Ia pantas, murah dan mampu mengendalikan ratusan thread dengan mudah. Senarai produk daripada laman e-dagang, hasil carian, data awam daripada direktori — IP pusat data mampu menyelesaikan tugasan ini. Anda memerlukan proksi kediaman apabila tapak sasaran secara aktif memerangi pengikis. Media sosial, Google, pasaran yang dilindungi ketat — mereka menyemak sama ada IP anda milik pusat data. Jika ya, mereka meningkatkan pengesahan — lebih banyak CAPTCHA, had kadar yang lebih ketat, malah kadangkala sekatan terus. Namun itu hanyalah sebahagian kecil daripada tugas pengikisan. Kebanyakan laman web tidak menjalankan sistem anti-bot yang agresif. IP pusat data berputar dengan jeda yang sesuai antara permintaan mampu menangani 80% daripada apa yang ada di luar sana.

Berapa banyak IP yang anda benar-benar perlukan?

Ambil bilangan halaman yang anda kikis, bahagikan dengan kepantasan yang anda perlukan, dan ambil kira toleransi tapak tersebut. Laman berita mungkin membenarkan 300+ permintaan sejam daripada satu IP. Laman e-dagang — 100-200. Media sosial — serendah 30-60. Untuk 10,000 halaman sehari pada laman tahap sederhana, 10-50 IP dengan putaran sudah memadai. Bukan berjuta-juta. 100,000 proksi pusat data FineProxy sudah cukup untuk sebarang pelayan proksi bagi tetapan pengikisan, malah yang berat sekalipun.

Bekerja dengan rangka kerja pengikisan

Kebanyakan alat menyokong proksi secara lalai. Dalam Scrapy, hantar proksi melalui meta permintaan: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Jika anda menjalankan projek yang lebih besar, anda perlu menyediakan kumpulan putaran proksi Scrapy — pada asasnya middleware yang menukar IP berbeza daripada senarai anda sebelum setiap permintaan dihantar. FineProxy serasi dengan Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright, dan apa-apa sahaja yang menerima HTTP atau SOCKS5.A-Parser, popular untuk pengikisan SEO, menyokong import proksi secara pukal dengan pengikatan IP. Muatkan senarai anda, ikat kepada IP sebenar anda dalam papan pemuka FineProxy, dan biarkan A-Parser berputar melalui kesemuanya.

Pendekatan putaran manakah yang lebih berkesan?

Berputar setiap permintaan lebih selamat — tiada satu IP pun yang mengumpul aktiviti mencurigakan. Tetapi ia lebih perlahan kerana setiap IP baharu bermakna sambungan baharu.Berputar mengikut pemasa (setiap 50-100 permintaan) atau hanya apabila anda disekat adalah lebih pantas dan menjimatkan alamat. Mulakan dengan cara ini. Tukar kepada putaran setiap permintaan hanya jika anda terlalu kerap diharamkan.Untuk persediaan spider proxy dan crawler proxy yang merangkumi beribu-ribu halaman, putaran setiap permintaan biasanya berbaloi walaupun ada kompromi kelajuan.

Apakah ciri proksi pengikisan yang baik?