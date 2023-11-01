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Proksi Pengikisan

Proksi pusat data statik yang disesuaikan untuk pengikisan web berskala tanpa sekatan.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi pengikisan web.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 1,000 IP pusat data untuk scrapers
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk scraping perkhidmatan proksi
  • Eksport saya crawler senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Masa operasi: Proksi yang sangat baik dan kekal stabil selama 3–7 hari tanpa terputus Kelajuan: Cukup pantas untuk TikTok, Gmail dan log masuk dompet kripto Protokol yang disokong: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 dan juga UDP Liputan global: AS, Jerman, Perancis, Jepun dan banyak lagi

esta bazaarSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

FineProxy menjadi seorang pengubah permainan untuk tugas setiap hari. Tidak ada pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai Saya telah cubaan bebas, tetapi kerja penyebaran itu memang membawa perselisihan yang diperlukan. Sungguh puas.

hammadPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Akses API dan ejen

I cinta fineproxy proxy yang sangat cepat dan tidak dapat ditemukan. Saya menggunakannya dalam alat automatisme seperti alat khas, dan untuk mengeluarkan alat permainan, perubahan permainan seperti pemain, sokongan pelanggan itu adalah atas perjumpaan yang terpenting jika anda perlu bantuan itu adalah 24/7 untuk menyelesaikan masalah ur, dan kualitas proxy hanya menakjubkan.

asdjkakarNorton Safe Web, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya berubah ke Fineproxy ialah salah satu keputusan yang terbaik. Proses penyebaran itu sangat lemah dan proxy mereka bergabung dengan alat saya yang ada. Sebenarnya, mereka berpisah dengan ketenangan minda mereka. Semua orang yang mencari laku proxy yang tidak berguna!

PATHANDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Lebar jalur tanpa had dan sambungannya benar-benar hebat serta stabil. Sangat disyorkan.

David RhodesTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proxy Eropah yang sangat diperlukan. Saya rasa satu - satunya pemberi proxy yang mengekalkan Internet yang aman. Seorang lagi yang bertanggungjawab setiap GB atau setiap permintaan, tetapi mereka masih menawarkan rancangan bahagian yang tidak terbatas.

NemanjaDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Jenis proksi manakah paling sesuai untuk persediaan perkhidmatan proksi pengikisan web?Pusat data

Pusat data untuk 80% tugasan. Ia 5-10x lebih murah daripada kediaman, lebih pantas, dan memadai untuk laman tanpa perlindungan anti-bot yang agresif. Gunakan kediaman hanya untuk media sosial, Google, atau laman yang secara khusus menyekat julat pusat data.

Bagaimana cara menyambungkan API proksi untuk pengikisan web?FineProxy memberikan

FineProxy memberikan anda satu endpoint — contohnya seperti http://gate.fineproxy.org:port. Halakan scraper anda ke alamat ini, tambah pengesahan (pengikatan IP atau login/kata laluan), dan semua permintaan akan melalui proksi. HTTP, HTTPS, SOCKS5 — pilih mana-mana yang diperlukan oleh alat anda.

Adakah alat parser proksi memerlukan tetapan khas?Tidak

Tidak. A-Parser, ScrapeOps, skrip Python tersuai — semuanya menerima senarai proksi atau endpoint gateway. Muatkan IP FineProxy anda, aktifkan putaran jika alat itu menyokongnya, jalankan tugas anda. Alamat proksi dan port standard, tiada yang tambahan.

Bagaimana saya menyediakan putaran proksi dalam Scrapy?Hantar proksi

Hantar proksi dalam meta permintaan: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Jika anda perlukan putaran, tulis middleware ringkas yang memilih proksi seterusnya daripada senarai anda sebelum setiap permintaan. Banyak contoh sedia ada di GitHub — ia hanya kira-kira 15 baris kod. FineProxy menyokong HTTP, HTTPS, dan SOCKS5.

Berapa banyak proksi untuk projek besar?100,000

100,000 halaman sehari pada laman web biasa: 100-300 IP dengan putaran. Google atau Amazon: 500-1,000+. Kumpulan IP FineProxy mampu mengendalikan kedua-duanya — tambah seberapa banyak IP yang anda perlukan, skalakan bila-bila masa.

Adakah IP proksi pengikisan saya akan disekat?Akhirnya

Akhirnya — memang begitulah cara ia berfungsi. Yang penting ialah mempunyai cukup IP untuk diputarkan dan menggantikan yang telah terbakar. Dengan proksi berdedikasi daripada FineProxy, IP bertahan lebih lama kerana anda satu-satunya pengguna. Jika salah satu ditanda — gantikan melalui papan pemuka.

Protokol manakah yang patut saya gunakan?HTTP/HTTPS untuk

HTTP/HTTPS untuk kebanyakan pustaka; SOCKS5 apabila alat anda memerlukan proksi tahap soket. UDP jarang relevan untuk pengikisan web.

Skrip berjaya pada sitemap tetapi gagal pada HTML. Mengapa?Sitemap mengalu-alukan bot

Sitemap mengalu-alukan bot; laluan HTML pula dikawal ketat. Pastikan header/kuki konsisten, muat turun aset yang dijangkakan oleh halaman tersebut, dan perlahankan permintaan sekitar borang serta endpoint POST.

Senarai putih pejabat sentiasa terganggu tetapi rumah berfungsi dengan baik. Apa yang perlu diperiksa?Pejabat sering berada

Pejabat sering berada di belakang CGNAT atau memutar IP keluar awam. Masukkan alamat awam sebenar ke senarai putih, sediakan sumber sandaran (rumah/VPN), dan gunakan port alternatif jika port lalai ditapis.

Panduan

Anda Tidak Perlukan Berjuta-juta IP untuk Mengikis Web

3 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Penyedia proksi suka bermegah tentang saiz kumpulan — 20 juta, 70 juta, 100 juta IP. Kedengaran mengagumkan. Tetapi kumpulan yang diurus dengan baik dengan beberapa ratus IP berkualiti akan mengatasi sejuta alamat terbakar pada bila-bila masa. Yang penting bukan bilangannya. Yang penting ialah sama ada IP tersebut bersih, pantas, dan belum disenarai hitam pada laman sasaran anda.

Pusat data vs. kediaman — bila anda benar-benar perlu membayar lebih

Untuk kebanyakan tugas pengikisan, proksi pusat data ialah pilihan yang tepat. Ia pantas, murah dan mampu mengendalikan ratusan thread dengan mudah. Senarai produk daripada laman e-dagang, hasil carian, data awam daripada direktori — IP pusat data mampu menyelesaikan tugasan ini. Anda memerlukan proksi kediaman apabila tapak sasaran secara aktif memerangi pengikis. Media sosial, Google, pasaran yang dilindungi ketat — mereka menyemak sama ada IP anda milik pusat data. Jika ya, mereka meningkatkan pengesahan — lebih banyak CAPTCHA, had kadar yang lebih ketat, malah kadangkala sekatan terus. Namun itu hanyalah sebahagian kecil daripada tugas pengikisan. Kebanyakan laman web tidak menjalankan sistem anti-bot yang agresif. IP pusat data berputar dengan jeda yang sesuai antara permintaan mampu menangani 80% daripada apa yang ada di luar sana.

Pengikisan Web

Berapa banyak IP yang anda benar-benar perlukan?

Ambil bilangan halaman yang anda kikis, bahagikan dengan kepantasan yang anda perlukan, dan ambil kira toleransi tapak tersebut. Laman berita mungkin membenarkan 300+ permintaan sejam daripada satu IP. Laman e-dagang — 100-200. Media sosial — serendah 30-60. Untuk 10,000 halaman sehari pada laman tahap sederhana, 10-50 IP dengan putaran sudah memadai. Bukan berjuta-juta. 100,000 proksi pusat data FineProxy sudah cukup untuk sebarang pelayan proksi bagi tetapan pengikisan, malah yang berat sekalipun.

Bekerja dengan rangka kerja pengikisan

Kebanyakan alat menyokong proksi secara lalai. Dalam Scrapy, hantar proksi melalui meta permintaan: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Jika anda menjalankan projek yang lebih besar, anda perlu menyediakan kumpulan putaran proksi Scrapy — pada asasnya middleware yang menukar IP berbeza daripada senarai anda sebelum setiap permintaan dihantar. FineProxy serasi dengan Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright, dan apa-apa sahaja yang menerima HTTP atau SOCKS5.A-Parser, popular untuk pengikisan SEO, menyokong import proksi secara pukal dengan pengikatan IP. Muatkan senarai anda, ikat kepada IP sebenar anda dalam papan pemuka FineProxy, dan biarkan A-Parser berputar melalui kesemuanya.

Pendekatan putaran manakah yang lebih berkesan?

Berputar setiap permintaan lebih selamat — tiada satu IP pun yang mengumpul aktiviti mencurigakan. Tetapi ia lebih perlahan kerana setiap IP baharu bermakna sambungan baharu.Berputar mengikut pemasa (setiap 50-100 permintaan) atau hanya apabila anda disekat adalah lebih pantas dan menjimatkan alamat. Mulakan dengan cara ini. Tukar kepada putaran setiap permintaan hanya jika anda terlalu kerap diharamkan.Untuk persediaan spider proxy dan crawler proxy yang merangkumi beribu-ribu halaman, putaran setiap permintaan biasanya berbaloi walaupun ada kompromi kelajuan.

Apakah ciri proksi pengikisan yang baik?

Proksi anda perlu pantas — pada beribu-ribu permintaan, perbezaan antara latensi 50ms dan 200ms boleh bertambah sehingga berjam-jam. Ia perlu bersih — tidak disalahgunakan oleh penghantar spam, tidak tersenarai dalam senarai hitam. Dan idealnya, ia milik anda seorang sahaja. Berkongsi IP dengan lima puluh pengikis lain yang semuanya menyasarkan tapak yang sama ialah resipi untuk semua orang disekat. FineProxy memiliki sendiri 100,000 IP — bukan dijual semula daripada pembekal lain. Anda mendapat proksi berdedikasi yang tidak digunakan oleh sesiapa lain pada tapak sasaran anda.