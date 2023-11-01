BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proksi Global

100–50,000 IP pusat data merentas subnet campuran, ASN sendiri, HTTP/HTTPS/SOCKS5, sehingga 500 Mbps — kadar tetap, trafik tanpa had.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 5,000 IP pusat data daripada campuran seluruh dunia dan tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7
  • Tunjukkan kadar kejayaan hari ini merentas trafik proksi global saya
  • Perbaharui setiap perkhidmatan yang akan tamat tempoh minggu ini, di bawah $200
  • Putarkan IP saya apabila penyegaran seterusnya percuma
  • Eksport senarai proksi terkini sebagai JSON
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Lokasi dan ketersediaan

Saya baru - baru ini memeriksa sebuah pembelajaran FineProxy dan memutuskan untuk mencobanya sendiri. Saya tidak dapat berbuat demikian. Mereka menawarkan pelbagai jenis proxy (IPv4, mobil, penduduk) dan pelbagai tempat yang sesuai untuk menggunakan kes seperti SEO, pembakar, atau pelayar umum. Saya suka untuk mencari cubaan yang bebas supaya anda dapat menguji perkembangan sebelum membuat. Satu lagi titik positif adalah dashboard yang mudah dan mudah disediakan, bahkan orang yang mula bermula tanpa kebijaksanaan. Semasa itu, mereka berfokus pada keamanan dan keadaan yang tidak bermoral, khidmat mereka berasa dipercayai untuk menggunakan masa yang panjang. Secara keseluruhan, FineProxy nampaknya seorang pemberi proxy yang berpeluang, bersumbang, dan berdasarkan pengalaman saya.

BasharDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ladang kawalan Fineproxy mudah digunakan. Saya dapat berubah sekund untuk IPs atau negara tanpa kehilangan teknik.

NisargPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kelajuan semasa beban tinggi

FineProxy merupakan pilihan yang menakjubkan bagi sesiapa yang berfikir tentang keamanan online. Proxy mereka bukan sahaja terdapat dengan cepat dan dipercayai, tetapi juga tidak dapat diberikan amaran antivirus atau mesin. Saya yakin dengan menggunakan khidmat mereka untuk memahami keamanan dan kepribadian mereka. Selain itu, anda sangat disarankan untuk pengalaman pelancang yang tidak terkekalan!

kavm.85Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

FineProxy ialah saya untuk mencari cawangan yang lembut dan tidak terkejut. Proxy mereka berusaha untuk berusaha dan melakukan pelbagai tugas tanpa masalah. Rancangan harta itu berubah, dan termasuk tertentu. Tidak dapat meminta lebih banyak lagi!

josseramaSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Lebar jalur tanpa had dan sambungannya benar-benar hebat serta stabil. Sangat disyorkan.

David RhodesTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya tidak dapat menemui kerja yang lebih baik daripada hal ini yang tidak terbatas dalam tinggal. Saya pikir itu akan mula berkualitih setelah saya menggunakan tetapi melampau sepanjang masa yang saya gunakan, dan dia tinggal di atas 99%, itu sangat menakjubkan. Beruntung dan saya berharap bahawa hal itu tidak sama

ZainDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Kenapa pusat data dan bukan kediaman untuk pengikisan pukal?Kos

Kos. Proksi kediaman mengenakan caj $5–15/GB. Dengan 30,000+ permintaan harian, itu bermakna ratusan hingga ribuan dolar sebulan hanya untuk lebar jalur. IP pusat data di FineProxy adalah kadar tetap — trafik tanpa had bagi setiap IP. Kelajuan: pusat data memberi respons 2–5x lebih pantas berbanding kediaman. Risiko pengesanan: ya, sesetengah laman agresif menanda julat pusat data. Namun Steam, enjin carian, kebanyakan e-dagang, rangkaian iklan — pusat data mampu mengendalikan semua ini dengan baik jika anda melakukan putaran dengan betul dan menyebarkan merentasi subnet.

Seberapa pantas IP World Mix?Sehingga 500 Mbps

Sehingga 500 Mbps setiap IP. ASN sendiri, pautan atas terus. Untuk pengikisan selari (beribu-ribu sambungan serentak), kesesakan biasanya ialah masa respons sasaran anda, bukan kelajuan proksi. HTTP/HTTPS dan SOCKS5. Sijil SSL individu setiap IP.

Berputar vs statik — bila guna yang mana?Statik: apabila anda

Statik: apabila anda memerlukan IP yang sama sepanjang satu sesi — pengikisan berasaskan log masuk, pengurusan akaun, rangkak jangka panjang yang menjejak keadaan. Berputar: apabila setiap permintaan adalah bebas — semakan harga, pertanyaan SERP, pengesahan iklan. Berputar lebih cekap untuk volum mentah kerana IP yang terbakar diganti secara automatik daripada kumpulan.

Proksi Seluruh dunia Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam Seluruh dunia percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
10033 dalam talian·Perlukan lagi? →
47.91.104.88:3128
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitDubai
3.61 Mbps
100.0%
1 h ago
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitPhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 h ago
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.69 Mbps
100.0%
1 h ago
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 h ago
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.86 Mbps
100.0%
1 h ago
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 h ago
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitSeoul
2.37 Mbps
100.0%
1 h ago
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 h ago
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.03 Mbps
100.0%
1 h ago
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.97 Mbps
99.9%
1 h ago
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 h ago
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.82 Mbps
76.8%
1 h ago
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.77 Mbps
76.8%
1 h ago
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.11 Mbps
96.8%
1 h ago
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.68 Mbps
76.8%
1 h ago
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
3.66 Mbps
85.5%
1 h ago
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
267 Kbps
100.0%
1 h ago
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.06 Mbps
49.6%
1 h ago
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusSingapore
3.32 Mbps
97.0%
1 h ago
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitMoscow
473 Kbps
93.6%
1 h ago
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusSingapore
3.00 Mbps
87.2%
1 h ago
172.67.68.10:80
Cloudflare, Inc.· 1489 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.230.118:80
Cloudflare London, LLC· 1485 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.148.182:80
Cloudflare, Inc.· 1487 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
188.114.98.31:80
Cloudflare, Inc.· 1486 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
108.162.193.54:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
188.114.98.171:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.231.203:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.103:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.23 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.162.127:80
Cloudflare, Inc.· 1468 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.23 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.177.132:80
Cloudflare, Inc.· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.23 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.23 Mbps
100.0%
1 h ago
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.161.253:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
190.93.245.21:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.138:80
Cloudflare, Inc.· 1482 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.111:80
Cloudflare, Inc.· 1487 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.37:80
Cloudflare, Inc.· 1454 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.24 Mbps
99.6%
1 h ago
172.67.223.232:80
Cloudflare, Inc.· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.28:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.162.173:80
Cloudflare, Inc.· 1450 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.231.199:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.149.64:80
Cloudflare, Inc.· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.5:80
Cloudflare, Inc.· 1445 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.46:80
Cloudflare London, LLC· 1445 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.206:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.156:80
Cloudflare, Inc.· 1491 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.185.191:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.180.220:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.17:80
Cloudflare, Inc.· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.231.239:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.175:80
Cloudflare London, LLC· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.153.189:80
Cloudflare, Inc.· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
99.9%
1 h ago
172.67.131.62:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.254.138:80
Cloudflare, Inc.· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
99.8%
1 h ago
172.67.197.26:80
Cloudflare, Inc.· 1227 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
172.66.46.43:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.213:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.149.40:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.181.206:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.52 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.141.154:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.52 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.159:80
Cloudflare, Inc.· 1178 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.55 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.55 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.166:80
Cloudflare London, LLC· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.55 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.31:80
Cloudflare, Inc.· 1149 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.57 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.73.212:80
Cloudflare, Inc.· 1150 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.56 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.57 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.254.174:80
Cloudflare, Inc.· 1197 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.80.88:80
Cloudflare, Inc.· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.176.151:80
Cloudflare, Inc.· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.170.3:80
Cloudflare, Inc.· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.246:80
Cloudflare, Inc.· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.115.245:80
Cloudflare, Inc.· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.56 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.170.16:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.56 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.231.189:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.51 Mbps
99.9%
1 h ago
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.167.40:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.18:80
Cloudflare, Inc.· 1430 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.170.25:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.230.33:80
Cloudflare London, LLC· 1417 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.27 Mbps
99.7%
1 h ago
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.206.44:80
Cloudflare, Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.115.249:80
Cloudflare, Inc.· 1430 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.254.140:80
Cloudflare, Inc.· 1429 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.72.196:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.214.126:80
Cloudflare, Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.231.33:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.180:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.132:80
Cloudflare, Inc.· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.26 Mbps
99.7%
1 h ago
188.114.96.38:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.185.165:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.27 Mbps
99.9%
1 h ago
172.67.180.60:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.27 Mbps
99.9%
1 h ago
172.67.189.206:80
Cloudflare, Inc.· 1418 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.75.29:80
Cloudflare, Inc.· 1418 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.183.219:80
Cloudflare, Inc.· 1416 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
172.66.45.123:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.180.2:80
Cloudflare, Inc.· 1431 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.93:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.156:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.177.41:80
Cloudflare, Inc.· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.158:80
Cloudflare, Inc.· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.182.109:80
Cloudflare, Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.197.65:80
Cloudflare, Inc.· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.205.138:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.214.97:80
Cloudflare, Inc.· 1437 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.149.52:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.123.6:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.39:80
Cloudflare, Inc.· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.66:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
99.0%
1 h ago
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.38 Mbps
99.8%
1 h ago
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.171.178:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.181.179:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.146.243:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.226:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.230.82:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
99.9%
1 h ago
185.162.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.74.139:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
188.114.97.13:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.120:80
Cloudflare, Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.165.59:80
Cloudflare, Inc.· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.176.87:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.163.134:80
Cloudflare, Inc.· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.149.158:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.230.234:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.145:80
Cloudflare, Inc.· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.177.123:80
Cloudflare, Inc.· 1210 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.231.75:80
Cloudflare London, LLC· 1197 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.105:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.106.205:80
Cloudflare, Inc.· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.185.152:80
Cloudflare, Inc.· 1204 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.230.175:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.124:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.155:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.73.163:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.115.26:80
Cloudflare, Inc.· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.136:80
Cloudflare, Inc.· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.170.132:80
Cloudflare, Inc.· 1227 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
99.6%
1 h ago
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.180.41:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.215.65:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.86:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.77:80
Cloudflare, Inc.· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.188.6:80
Cloudflare, Inc.· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.75.190:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.149.15:80
Cloudflare, Inc.· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.180:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.149.79:80
Cloudflare, Inc.· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.123.5:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.181.42:80
Cloudflare, Inc.· 1208 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.176.9:80
Cloudflare, Inc.· 1207 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.179.179:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.63:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.84:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.191.227:80
Cloudflare, Inc.· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.207.31:80
Cloudflare, Inc.· 1497 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.123.29:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.170.4:80
Cloudflare, Inc.· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.204:80
Cloudflare, Inc.· 1224 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.161.214:80
Cloudflare, Inc.· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.191.228:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.161.222:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.182.28:80
Cloudflare, Inc.· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusDhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 h ago
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.6:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.193:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.221.78:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.194.35:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.192.30:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.180.23:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.73.111:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.72:80
Cloudflare, Inc.· 1258 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.85.104:80
Cloudflare, Inc.· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.176.1:80
Cloudflare, Inc.· 1258 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.230.133:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
188.114.96.34:80
Cloudflare, Inc.· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.221.20:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.33:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.230.210:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.180.28:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.113:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.182.138:80
Cloudflare, Inc.· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.29 Mbps
99.7%
1 h ago
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
188.114.96.233:80
Cloudflare, Inc.· 1380 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.211:80
Cloudflare, Inc.· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.75.184:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
99.9%
1 h ago
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.171:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.159.197:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.181.204:80
Cloudflare, Inc.· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.192.61:80
Cloudflare, Inc.· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.37 Mbps
98.1%
1 h ago
141.101.120.149:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.254.14:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.76.247:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.70:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.95:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.60:80
Cloudflare, Inc.· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.177.78:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.18:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.70:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.189:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.186:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.105:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.254:80
Cloudflare, Inc.· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.177.172:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.79.187:80
Cloudflare, Inc.· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
188.114.96.2:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.182.54:80
Cloudflare, Inc.· 1352 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.254.108:80
Cloudflare, Inc.· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.160.201:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusWroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 h ago
185.162.231.34:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.182.45:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.103:80
Cloudflare London, LLC· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.254.159:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.182.112:80
Cloudflare, Inc.· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.138.63:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.177.141:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.125:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.177.243:80
Cloudflare, Inc.· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
188.114.96.84:80
Cloudflare, Inc.· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.170.41:80
Cloudflare, Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.18:80
Cloudflare, Inc.· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.149.78:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.230.110:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.179:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.231.21:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.160.140:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.231.235:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.221:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.254.62:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.167.64:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.239:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.82.30:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.187.75:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.207:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.123.68:80
Cloudflare, Inc.· 1264 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.177.185:80
Cloudflare, Inc.· 1264 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
188.114.96.62:80
Cloudflare, Inc.· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.123.165:80
Cloudflare, Inc.· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.156.159:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.208:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.135.90:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.197:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.149.77:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.82.195:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.157:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.24:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.167.53:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.176:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.109:80
Cloudflare, Inc.· 1314 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.129:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.254.142:80
Cloudflare, Inc.· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
188.114.96.45:80
Cloudflare, Inc.· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.185.189:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.248.81:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
188.114.96.68:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.192.66:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.137:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.149:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.61:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
99.9%
1 h ago
172.67.255.59:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.75.197:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.8:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.230.138:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.145.39:80
Cloudflare, Inc.· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.150.31:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
99.4%
1 h ago
141.101.123.2:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
99.4%
1 h ago
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.180.63:80
Cloudflare, Inc.· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
188.114.96.40:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.81:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.105:80
Cloudflare, Inc.· 1332 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.109.84:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.177.5:80
Cloudflare, Inc.· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.248:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.149.76:80
Cloudflare, Inc.· 1360 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.167:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 h ago
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.231.210:80
Cloudflare London, LLC· 1349 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.197.55:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
190.93.247.58:80
Cloudflare, Inc.· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.231.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.134.0:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.97:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.176.222:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
99.7%
1 h ago
173.245.49.221:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
172.66.47.196:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.186.225:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.180.13:80
Cloudflare, Inc.· 1344 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
190.93.247.5:80
Cloudflare, Inc.· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.246:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.172.158:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.167.47:80
Cloudflare, Inc.· 1334 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.242:80
Cloudflare, Inc.· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.97:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
188.114.96.54:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.201:80
Cloudflare, Inc.· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.190.170:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.149.5:80
Cloudflare, Inc.· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.148:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.179.169:80
Cloudflare, Inc.· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.164:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.218.192:80
Cloudflare, Inc.· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.59:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.161.225:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
188.114.98.202:80
Cloudflare, Inc.· 1296 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.37:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
188.114.96.52:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.161.220:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.82.155:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.166.251:80
Cloudflare, Inc.· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.134:80
Cloudflare London, LLC· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
108.162.198.170:80
Cloudflare, Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.118:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.71.100:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.221:80
Cloudflare, Inc.· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.228:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.113.17:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.215.212:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.231.150:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.231.151:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.134:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.67.88:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 h ago
172.67.133.179:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.122:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.142:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.123.152:80
Cloudflare, Inc.· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.142.245:80
Cloudflare, Inc.· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
99.9%
1 h ago
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.181.17:80
Cloudflare, Inc.· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.230.4:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
172.66.46.131:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.181.91:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.35:80
Cloudflare, Inc.· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.182.61:80
Cloudflare, Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
98.8%
1 h ago
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.41:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.161:80
Cloudflare, Inc.· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
190.93.246.210:80
Cloudflare, Inc.· 1233 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.212.26:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.86.128:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.154.181:80
Cloudflare, Inc.· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.188:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.2:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.231.170:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.72.232:80
Cloudflare, Inc.· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.231.164:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.136.242:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.39 Mbps
94.7%
1 h ago
173.245.49.0:80
Cloudflare, Inc.· 1223 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
96.5%
1 h ago
173.245.49.20:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
93.3%
1 h ago
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Tanpa nama
2.62 Mbps
31.2%
1 h ago
172.67.145.85:80
Cloudflare, Inc.· 1985 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
907 Kbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
938 Kbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.111:80
Cloudflare, Inc.· 1915 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
940 Kbps
100.0%
1 h ago
141.101.90.0:80
Cloudflare, Inc.· 1912 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
941 Kbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
942 Kbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.71:80
Cloudflare, Inc.· 1909 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
943 Kbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
972 Kbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.153:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.53.198:80
Cloudflare, Inc.· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.201.37:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.123.144:80
Cloudflare, Inc.· 1503 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.184:80
Cloudflare, Inc.· 1988 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
905 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.229.18:80
Cloudflare, Inc.· 1560 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.123.14:80
Cloudflare, Inc.· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.72.41:80
Cloudflare, Inc.· 1806 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
997 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.172.159:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.07 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.182.146:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.177.23:80
Cloudflare, Inc.· 1780 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.01 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
998 Kbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.01 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.165.253:80
Cloudflare, Inc.· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.182.84:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.19 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.161.238:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.153.253:80
Cloudflare, Inc.· 1860 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
968 Kbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.192:80
Cloudflare London, LLC· 1844 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
976 Kbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
986 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.179.181:80
Cloudflare, Inc.· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.230.30:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.231.87:80
Cloudflare London, LLC· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.159.235:80
Cloudflare, Inc.· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
172.66.40.96:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.188.25:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
108.162.192.0:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.13 Mbps
99.9%
1 h ago
172.67.167.63:80
Cloudflare, Inc.· 1596 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.233:80
Cloudflare, Inc.· 1596 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.176.16:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.176.235:80
Cloudflare, Inc.· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.78.11:80
Cloudflare, Inc.· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
98.6%
1 h ago
172.67.187.239:80
Cloudflare, Inc.· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.177.139:80
Cloudflare, Inc.· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.181.166:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.18 Mbps
100.0%
1 h ago
172.66.47.97:80
Cloudflare, Inc.· 1523 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.18 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.18 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.230.36:80
Cloudflare London, LLC· 1519 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.19 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.193:80
Cloudflare, Inc.· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.19 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.19 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.19 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.162:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.19 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.154.101:80
Cloudflare, Inc.· 1509 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.19 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.190.215:80
Cloudflare, Inc.· 1507 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.19 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.66.6:80
Cloudflare, Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.229.10:80
Cloudflare, Inc.· 1504 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.18 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.75.152:80
Cloudflare, Inc.· 1517 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.19 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1513 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.19 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.19 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.157.78:80
Cloudflare, Inc.· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.167.222:80
Cloudflare, Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.113:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.157.174:80
Cloudflare, Inc.· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.230.174:80
Cloudflare London, LLC· 1567 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.143:80
Cloudflare, Inc.· 1606 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.0:80
Cloudflare London, LLC· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.123.69:80
Cloudflare, Inc.· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.214.109:80
Cloudflare, Inc.· 1601 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.157.169:80
Cloudflare, Inc.· 1599 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.110:80
Cloudflare, Inc.· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.10 Mbps
99.1%
1 h ago
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.68:80
Cloudflare London, LLC· 1639 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.77:80
Cloudflare, Inc.· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.123.171:80
Cloudflare, Inc.· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
188.114.96.92:80
Cloudflare, Inc.· 1639 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.94:80
Cloudflare, Inc.· 1635 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.180.11:80
Cloudflare, Inc.· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.76:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.129.245:80
Cloudflare, Inc.· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.13:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.191.253:80
Cloudflare, Inc.· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.149.6:80
Cloudflare, Inc.· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.53:80
Cloudflare, Inc.· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.79.163:80
Cloudflare, Inc.· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
99.6%
1 h ago
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.26:80
Cloudflare, Inc.· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.180.25:80
Cloudflare, Inc.· 1610 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.230.61:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
188.114.96.85:80
Cloudflare, Inc.· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.2:80
Cloudflare, Inc.· 1612 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.85:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.175:80
Cloudflare, Inc.· 1586 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.123.237:80
Cloudflare, Inc.· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.181.47:80
Cloudflare, Inc.· 1580 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.182.52:80
Cloudflare, Inc.· 1575 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.192.42:80
Cloudflare, Inc.· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.158:80
Cloudflare, Inc.· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.248:80
Cloudflare, Inc.· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.206.72:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.176.227:80
Cloudflare, Inc.· 1585 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.243:80
Cloudflare, Inc.· 1574 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
108.162.193.190:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.185.183:80
Cloudflare, Inc.· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.123.251:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
188.114.96.53:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.181.188:80
Cloudflare, Inc.· 1564 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.13 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.132.121:80
Cloudflare, Inc.· 1565 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.161.255:80
Cloudflare, Inc.· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.181.152:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.180.247:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.97:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.187.124:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.94:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.181.220:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.69.18:80
Cloudflare, Inc.· 1675 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.07 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.123.19:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.07 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.207.127:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.208.171:80
Cloudflare, Inc.· 1669 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.254.148:80
Cloudflare, Inc.· 1667 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.123.79:80
Cloudflare, Inc.· 1662 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.177.22:80
Cloudflare, Inc.· 1664 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
188.114.97.79:80
Cloudflare, Inc.· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.156.228:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.116.234:80
Cloudflare, Inc.· 1669 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.167.62:80
Cloudflare, Inc.· 1658 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.22:80
Cloudflare London, LLC· 1656 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.149.0:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.154:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.206:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.192.44:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.165:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.142.139:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.08 Mbps
99.9%
1 h ago
141.101.123.71:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.229.247:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
98.5%
1 h ago
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.124:80
Cloudflare, Inc.· 1654 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.252:80
Cloudflare, Inc.· 1655 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.231.106:80
Cloudflare London, LLC· 1627 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.175.252:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.171.237:80
Cloudflare, Inc.· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.144.237:80
Cloudflare, Inc.· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.102:80
Cloudflare, Inc.· 1640 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.247:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.223:80
Cloudflare, Inc.· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.156.9:80
Cloudflare, Inc.· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.230.214:80
Cloudflare London, LLC· 1684 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.07 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.143:80
Cloudflare, Inc.· 1679 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.07 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.151.36:80
Cloudflare, Inc.· 1678 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.07 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.180.18:80
Cloudflare, Inc.· 1674 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.07 Mbps
97.9%
1 h ago
185.162.230.242:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.244:80
Cloudflare, Inc.· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.188.16:80
Cloudflare, Inc.· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.191.234:80
Cloudflare, Inc.· 1646 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.231.231:80
Cloudflare London, LLC· 1676 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.07 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.239:80
Cloudflare, Inc.· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.06 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.181.115:80
Cloudflare, Inc.· 1725 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.176.57:80
Cloudflare, Inc.· 1721 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.05 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.84.211:80
Cloudflare, Inc.· 1716 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.05 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.230.101:80
Cloudflare London, LLC· 1707 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.05 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.05 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.230.111:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.06 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.06 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.241:80
Cloudflare, Inc.· 1694 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.06 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.06 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.182.22:80
Cloudflare, Inc.· 1694 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.06 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.06 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.230.73:80
Cloudflare London, LLC· 1751 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.03 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.180.248:80
Cloudflare, Inc.· 1748 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.03 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.242:80
Cloudflare London, LLC· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.03 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.03 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.123.222:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.121:80
Cloudflare, Inc.· 1735 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.167.24:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.160:80
Cloudflare, Inc.· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.132:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.02 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.229.12:80
Cloudflare, Inc.· 1748 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.03 Mbps
100.0%
1 h ago
172.66.42.3:80
Cloudflare, Inc.· 1736 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.176.189:80
Cloudflare, Inc.· 1737 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.179.189:80
Cloudflare, Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.193:80
Cloudflare, Inc.· 1729 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.02 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.03 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.75.92:80
Cloudflare, Inc.· 1755 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.03 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.182.62:80
Cloudflare, Inc.· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.177.168:80
Cloudflare, Inc.· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.10 Mbps
99.6%
1 h ago
172.67.75.5:80
Cloudflare, Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.231.249:80
Cloudflare London, LLC· 1576 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.192.9:80
Cloudflare, Inc.· 1871 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
962 Kbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.28:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.254.150:80
Cloudflare, Inc.· 1560 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.223.110:80
Cloudflare, Inc.· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.16 Mbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.16 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.229.35:80
Cloudflare, Inc.· 1553 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.16 Mbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.37:80
Cloudflare, Inc.· 1553 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.16 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.16 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.192.34:80
Cloudflare, Inc.· 1549 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.16 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.16 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.171.210:80
Cloudflare, Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.118:80
Cloudflare, Inc.· 1543 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.254.244:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.182.11:80
Cloudflare, Inc.· 1540 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 1536 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.84.132:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.231.25:80
Cloudflare London, LLC· 1529 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.18 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.231.190:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.18 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.18 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.89.52:80
Cloudflare, Inc.· 1559 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.16 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.16 Mbps
100.0%
1 h ago
185.162.231.101:80
Cloudflare London, LLC· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.16 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.16 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.201:80
Cloudflare, Inc.· 1549 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.16 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.240.120:80
Cloudflare, Inc.· 1548 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.16 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.177.156:80
Cloudflare, Inc.· 1547 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.16 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
172.64.88.89:80
Cloudflare, Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.206.134:80
Cloudflare, Inc.· 1540 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
172.67.181.3:80
Cloudflare, Inc.· 1537 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
172.66.47.76:80
Cloudflare, Inc.· 1536 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.17 Mbps
99.9%
1 h ago
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.18 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.18 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.41:80
Cloudflare, Inc.· 1516 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.19 Mbps
94.1%
1 h ago
141.101.120.202:80
Cloudflare, Inc.· 2245 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
802 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.72.158:80
Cloudflare, Inc.· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
881 Kbps
100.0%
1 h ago
172.64.89.0:80
Cloudflare, Inc.· 2231 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
807 Kbps
100.0%
1 h ago
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusSlough
2.75 Mbps
46.6%
1 h ago
172.67.173.118:80
Cloudflare, Inc.· 2011 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
895 Kbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
854 Kbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.10:80
Cloudflare, Inc.· 2102 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
856 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.167.10:80
Cloudflare, Inc.· 2103 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
856 Kbps
100.0%
1 h ago
188.114.96.101:80
Cloudflare, Inc.· 2101 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
857 Kbps
100.0%
1 h ago
141.101.121.228:80
Cloudflare, Inc.· 2098 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
858 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.88.82:80
Cloudflare, Inc.· 2097 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
858 Kbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
860 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.202:80
Cloudflare, Inc.· 2169 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
830 Kbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.29:80
Cloudflare, Inc.· 2224 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
809 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.188.18:80
Cloudflare, Inc.· 2437 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
739 Kbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
854 Kbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
854 Kbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
854 Kbps
99.6%
1 h ago
172.67.246.32:80
Cloudflare, Inc.· 2290 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
786 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.187.244:80
Cloudflare, Inc.· 2137 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
842 Kbps
100.0%
1 h ago
141.101.120.116:80
Cloudflare, Inc.· 2067 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
871 Kbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
806 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.75.168:80
Cloudflare, Inc.· 2233 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
806 Kbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
795 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.180.17:80
Cloudflare, Inc.· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
795 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.104.34:80
Cloudflare, Inc.· 2261 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
796 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.180.241:80
Cloudflare, Inc.· 2256 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
798 Kbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
876 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.171.221:80
Cloudflare, Inc.· 2056 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
875 Kbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
877 Kbps
100.0%
1 h ago
141.101.122.162:80
Cloudflare, Inc.· 2115 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
851 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.151:80
Cloudflare, Inc.· 2111 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
853 Kbps
100.0%
1 h ago
172.64.153.202:80
Cloudflare, Inc.· 2111 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
853 Kbps
100.0%
1 h ago
172.64.84.228:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
874 Kbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
870 Kbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
871 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.254.163:80
Cloudflare, Inc.· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
872 Kbps
100.0%
1 h ago
172.64.84.62:80
Cloudflare, Inc.· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
872 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.86.165:80
Cloudflare, Inc.· 2062 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
873 Kbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
886 Kbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
885 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.99:80
Cloudflare, Inc.· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
887 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.177.230:80
Cloudflare, Inc.· 2089 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
862 Kbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
870 Kbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
873 Kbps
100.0%
1 h ago
185.162.231.130:80
Cloudflare London, LLC· 2062 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
873 Kbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
874 Kbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
885 Kbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
888 Kbps
100.0%
1 h ago
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
889 Kbps
100.0%
1 h ago
185.162.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 2056 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
875 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.70.47:80
Cloudflare, Inc.· 2057 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
875 Kbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
878 Kbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
880 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.161.242:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
880 Kbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
881 Kbps
100.0%
1 h ago
185.162.230.231:80
Cloudflare London, LLC· 2036 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
884 Kbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
888 Kbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
886 Kbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
886 Kbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
886 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.180.64:80
Cloudflare, Inc.· 2057 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
875 Kbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
878 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.144.93:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
878 Kbps
100.0%
1 h ago
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
879 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.192.27:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
879 Kbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
882 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.187.243:80
Cloudflare, Inc.· 2037 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
884 Kbps
100.0%
1 h ago
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusHong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 h ago
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
876 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.210.52:80
Cloudflare, Inc.· 2061 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
873 Kbps
99.9%
1 h ago
172.67.209.6:80
Cloudflare, Inc.· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
873 Kbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.64:80
Cloudflare, Inc.· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
877 Kbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
878 Kbps
100.0%
1 h ago
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
879 Kbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
881 Kbps
100.0%
1 h ago
141.101.123.7:80
Cloudflare, Inc.· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
881 Kbps
100.0%
1 h ago
172.64.69.135:80
Cloudflare, Inc.· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
881 Kbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
883 Kbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
883 Kbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.222:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
885 Kbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
872 Kbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
877 Kbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
885 Kbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.135:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
885 Kbps
100.0%
1 h ago
172.64.158.57:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
885 Kbps
100.0%
1 h ago
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
887 Kbps
100.0%
1 h ago
185.162.229.18:80
Cloudflare London, LLC· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
874 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.213.75:80
Cloudflare, Inc.· 2058 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
875 Kbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
876 Kbps
100.0%
1 h ago
185.162.230.151:80
Cloudflare London, LLC· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
881 Kbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLondon
882 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.241.160:80
Cloudflare, Inc.· 2236 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
805 Kbps
100.0%
1 h ago
172.67.161.43:80
Cloudflare, Inc.· 2286 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
787 Kbps
100.0%
1 h ago
173.245.49.67:80
Cloudflare, Inc.· 2075 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
867 Kbps
97.5%
1 h ago
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 h ago
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusSingapore
1.34 Mbps
46.8%
1 h ago
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusAshburn
1.02 Mbps
56.1%
1 h ago
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitDronten
558 Kbps
33.5%
1 h ago
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
842 Kbps
53.4%
1 h ago
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitSt Louis
344 Kbps
19.0%
1 h ago
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
445 Kbps
36.0%
1 h ago
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusAshburn
227 Kbps
25.1%
1 h ago
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOsaka
979 Kbps
17.3%
1 h ago
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 h ago
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusCentral Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 h ago
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusMorelia
337 Kbps
10.0%
1 h ago
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