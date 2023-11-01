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Proksi Ukraine

Proksi IPv4 statik Ukraine yang dipercayai — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% masa operasi, trafik tanpa had

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 IP pusat data di Ukraine dan tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7
  • Tunjukkan kadar kejayaan hari ini untuk trafik proksi Ukraine
  • Perbaharui setiap perkhidmatan yang akan tamat tempoh minggu ini, di bawah $200
  • Putarkan IP saya apabila penyegaran seterusnya percuma
  • Eksport senarai proksi terkini sebagai JSON
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Lokasi dan ketersediaan

FineProx ialah kerja proxy yang sangat baik. Semasa menggunakannya, dia menawarkan banyak tempat dan sokongan pelanggan yang mudah digunakan. Sebagai pilihan yang besar bagi kerja dan keperluan peribadi!

BeilihoDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya sangat puas dengan khidmat Fineproxy. Jaringan proxy mereka besar dan kuat. Laman mereka mudah dilalui, dan sokongan teknik memang bersabar dan membantu. Hal ini adalah pilihan yang teguh bagi orang yang ingin melindungi pelayaran atau memasukkan kegeoran.

ammar ghezaliPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kelajuan semasa beban tinggi

Saya telah menguji pemberi ini dan inilah pemikiran saya: Mudah untuk menggunakan dan berbagi daripada pelbagai identific atau ip auth, cepat dan memastikan kes saya, dan bertahan dan tidak berharga yang baik

Yomi DrogoTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya menggunakan FineProxy selama beberapa bulan dan sangat kagum dengan khidmat mereka. Server proxy yang cepat, dipercayai, dan memberinya penyampaian yang baik di serata banyak negara. Tim sokongan itu bersabar dan membantu. Wang yang besar dan digalakkan untuk sesiapa pun yang memerlukan kerja proxy.

AntonSaasHub, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada tugas mereka dan menawarkan proxy yang berharga dan membawa bahan bacaan yang tidak terbatas. Saya gembira untuk mencari kerja ini di seluruh Internet.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Sebagai khidmat yang layak untuk orang yang mengambil berat tentang keamanan mereka. Saya menggunakannya selama 10 dan puas dengan kecepatannya. Hal yang paling menyenangkan adalah kerana tiada batas perjalanan yang terbaik.

Alex D.Platform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Rozetka, OLX.ua — pusat data atau ISP?Rozetka tidak menjalankan

Rozetka tidak menjalankan anti-bot agresif seperti Allegro atau Amazon. IP pusat data mampu mengendalikan pemantauan harga dan pengikisan katalog dengan baik. OLX.ua serupa — had kadar standard, tiada apa yang memerlukan ISP. Untuk pengikisan hartanah di OLX (data GPS, harga-per-meter-persegi), pusat data dengan putaran yang betul sudah memadai. Prom.ua paling kurang dilindungi antara ketiga-tiganya.

Bolehkah saya mengakses aplikasi perbankan Ukraine dari luar negara?Aplikasi PrivatBank dan

Aplikasi PrivatBank dan Monobank sendiri berfungsi di luar negara — ia memang direka untuk itu kerana berjuta-juta pengguna telah meninggalkan Ukraine. Diia juga berfungsi di luar Ukraine dengan kebenaran yang betul. Namun, sesetengah perkhidmatan mencetuskan pengesahan tambahan apabila mengesan IP bukan Ukraine. Proksi Ukraine mengurangkan halangan: lebih sedikit pengesahan SMS, tiada amaran “aktiviti luar biasa”. Ia tidak wajib sepenuhnya untuk perbankan asas, tetapi ia menjadikan pengalaman lebih lancar.

Internet Ukraine — adakah ia cukup stabil untuk operasi proksi?4,200+ ISP, 52

4,200+ ISP, 52 pusat data aktif, 24 Internet Exchange Point. Jalur lebar tetap: 74–84 Mbps. Kira-kira 25% infrastruktur tetap telah rosak, tetapi pengendali telah melaburkan berbilion untuk kuasa sandaran dan redundansi. IP pusat data FineProxy dihalakan melalui laluan berdaya tahan. Masa operasi kekal konsisten — kebimbangan lebih tertumpu pada infrastruktur fizikal di zon konflik berbanding kesambungan pada tahap IP.

Proksi Ukraine Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam Ukraine percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
2 dalam talian·Perlukan lagi? →
159.224.232.194:8888
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusDnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 h ago
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
666 Kbps
100.0%
2 h ago
Menunjukkan 2 of 2

Panduan

IP Ukraine — siapa yang memerlukannya dan mengapa

2 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Sila ambil perhatian: Proksi yang disenaraikan di bawah ialah bukan proksi pelayan premium kami. Ini adalah senarai percuma awam dikumpul daripada sumber terbuka — berguna untuk ujian atau kegunaan asas.

Kira-kira satu perempat daripada penduduk Ukraine meninggalkan negara itu sejak 2022. Aplikasi perbankan (PrivatBank, Monobank), perkhidmatan kerajaan melalui Diia, dan platform tempatan — sesetengah ciri menyemak IP anda. Jika anda berada di luar negara dan perlu mengakses perkhidmatan Ukraine yang tidak dapat dimuatkan tanpa IP tempatan, pelayan proksi Ukraine menyelesaikannya tanpa mengalihkan keseluruhan sambungan anda seperti yang dilakukan oleh VPN.

Untuk penyelidikan pasaran: Rozetka ialah platform e-dagang terbesar Ukraine — 1.5 juta+ SKU merangkumi elektronik, barangan runcit dan fesyen. OLX.ua mengendalikan iklan baris (hartanah, kereta, pekerjaan). Prom.ua ialah pasaran utama yang lain. Ketiga-tiganya memaparkan harga dan ketersediaan setempat mengikut IP. Pengikis berasaskan Apify wujud untuk setiap satu ($2 bagi 1,000 hasil untuk OLX, $2 bagi 1,000 produk untuk Prom.ua). Jika anda memerlukan alamat IP Ukraine terbaik untuk pemantauan harga — IP Ukraine ialah satu-satunya cara untuk melihat apa yang dilihat oleh pembeli tempatan.

Proksi Ukraine FineProxy

Untuk membeli akses proksi Ukraine, FineProxy menawarkan IPv4 pusat data dan proksi ISP dari Ukraine. Pusat data pada ASN sendiri, kadar rata setiap IP, trafik tanpa had. IP proksi UKR berfungsi secara tanpa nama — tiada pengepala pemajuan, sijil SSL individu setiap IP. HTTP/HTTPS dan SOCKS5, sehingga 500 Mbps.

Ukraine mempunyai 4,200+ ISP berdaftar dan 52 pusat data aktif walaupun menghadapi cabaran infrastruktur yang berterusan. IP Ukraine FineProxy disambungkan melalui penghalaan berdaya tahan — operasi pengikisan anda tidak bergantung pada satu titik kegagalan. Selepas pembayaran, IP akan muncul dalam papan pemuka anda — senarai putihkan IP kerja anda, eksport sebagai IP:port atau API. Pesanan minimum: 100 IP.