Sila ambil perhatian: Proksi yang disenaraikan di bawah ialah bukan proksi pelayan premium kami. Ini adalah senarai percuma awam dikumpul daripada sumber terbuka — berguna untuk ujian atau kegunaan asas.
Kira-kira satu perempat daripada penduduk Ukraine meninggalkan negara itu sejak 2022. Aplikasi perbankan (PrivatBank, Monobank), perkhidmatan kerajaan melalui Diia, dan platform tempatan — sesetengah ciri menyemak IP anda. Jika anda berada di luar negara dan perlu mengakses perkhidmatan Ukraine yang tidak dapat dimuatkan tanpa IP tempatan, pelayan proksi Ukraine menyelesaikannya tanpa mengalihkan keseluruhan sambungan anda seperti yang dilakukan oleh VPN.
Untuk penyelidikan pasaran: Rozetka ialah platform e-dagang terbesar Ukraine — 1.5 juta+ SKU merangkumi elektronik, barangan runcit dan fesyen. OLX.ua mengendalikan iklan baris (hartanah, kereta, pekerjaan). Prom.ua ialah pasaran utama yang lain. Ketiga-tiganya memaparkan harga dan ketersediaan setempat mengikut IP. Pengikis berasaskan Apify wujud untuk setiap satu ($2 bagi 1,000 hasil untuk OLX, $2 bagi 1,000 produk untuk Prom.ua). Jika anda memerlukan alamat IP Ukraine terbaik untuk pemantauan harga — IP Ukraine ialah satu-satunya cara untuk melihat apa yang dilihat oleh pembeli tempatan.
Proksi Ukraine FineProxy
Untuk membeli akses proksi Ukraine, FineProxy menawarkan IPv4 pusat data dan proksi ISP dari Ukraine. Pusat data pada ASN sendiri, kadar rata setiap IP, trafik tanpa had. IP proksi UKR berfungsi secara tanpa nama — tiada pengepala pemajuan, sijil SSL individu setiap IP. HTTP/HTTPS dan SOCKS5, sehingga 500 Mbps.
Ukraine mempunyai 4,200+ ISP berdaftar dan 52 pusat data aktif walaupun menghadapi cabaran infrastruktur yang berterusan. IP Ukraine FineProxy disambungkan melalui penghalaan berdaya tahan — operasi pengikisan anda tidak bergantung pada satu titik kegagalan. Selepas pembayaran, IP akan muncul dalam papan pemuka anda — senarai putihkan IP kerja anda, eksport sebagai IP:port atau API. Pesanan minimum: 100 IP.