Bitte beachten Sie: Die unten aufgeführten Proxys sind keine unserer Premium-Server-Proxys. Dies ist eine öffentliche Gratis-Liste aus offenen Quellen gesammelt – nützlich zum Testen oder für einfache Anwendungsfälle.
Seit 2022 hat etwa ein Viertel der ukrainischen Bevölkerung das Land verlassen. Banking-Apps (PrivatBank, Monobank), Behördendienste über Diia und lokale Plattformen – manche Funktionen prüfen Ihre IP-Adresse. Wenn Sie sich im Ausland befinden und auf einen ukrainischen Dienst zugreifen müssen, der ohne lokale IP nicht funktioniert, löst ein ukrainischer Proxy-Server das Problem – ohne Ihre gesamte Verbindung wie bei einem VPN umzuleiten.
Für die Marktforschung: Rozetka ist Ukraines größte E-Commerce-Plattform – über 1,5 Millionen SKUs in den Bereichen Elektronik, Lebensmittel und Mode. OLX.ua bedient Kleinanzeigen (Immobilien, Autos, Jobs). Prom.ua ist ein weiterer großer Marktplatz. Alle drei zeigen lokalisierte Preise und Verfügbarkeiten je nach IP-Adresse. Für jede Plattform existieren Apify-basierte Scraper ($2 pro 1.000 Ergebnisse für OLX, $2 pro 1.000 Produkte für Prom.ua). Wenn Sie die beste ukrainische IP-Adresse für die Preisüberwachung benötigen – ukrainische IPs sind der einzige Weg, um zu sehen, was lokale Käufer sehen.
FineProxy’s ukrainische Proxys
Für den Kauf eines Ukraine-Proxy-Zugangs bietet FineProxy Datacenter-IPv4 und ISP-Proxys aus der Ukraine. Rechenzentrums-Proxys auf eigenem ASN, Flatrate pro IP, unbegrenzter Traffic. UKR-Proxy-IPs arbeiten anonym – keine Forwarding-Header, individuelles SSL-Zertifikat pro IP. HTTP/HTTPS und SOCKS5, bis zu 500 Mbps.
Die Ukraine verfügt über 4.200+ registrierte ISPs und 52 aktive Rechenzentren – trotz anhaltender Infrastrukturherausforderungen. Die ukrainischen IPs von FineProxy sind über ein resilientes Routing verbunden – Ihre Scraping-Operationen hängen nicht von einem einzelnen Ausfallpunkt ab. Nach der Zahlung erscheinen die IPs in Ihrem Dashboard – whitelisten Sie Ihre aktive IP und exportieren Sie sie im Format IP:Port oder per API. Mindestbestellung: 100 IPs.