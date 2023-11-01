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Ukraine-Proxy

Zuverlässige statische Ukraine-IPv4-Proxys — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9 % Uptime, unbegrenzter Traffic

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 100 Datacenter-IPs in der Ukraine und setzen Sie 203.0.113.7 auf die Allowlist
  • Zeigen Sie die heutige Erfolgsrate für meinen ukrainischen Proxy-Traffic
  • Verlängern Sie jeden Dienst, der diese Woche ausläuft, unter 200 $
  • Rotieren Sie meine IPs, sobald der nächste Refresh kostenlos ist
  • Exportieren Sie die aktuelle Proxy-Liste als JSON
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Standorte und Bestand

FineProx ist ein ausgezeichneter Proxy-Service, der mit seiner Verbindungsstabilität und hohen Geschwindigkeit beeindruckt. Einfach zu bedienen, bietet er eine große Auswahl an Standorten und einen reaktionsschnellen Kundensupport. Eine großartige Wahl für berufliche und private Bedürfnisse!

BeilihoDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich bin sehr zufrieden mit dem Service von FineProxy. Ihr Proxy-Netzwerk ist groß und leistungsstark und bietet eine stabile und schnelle Verbindung. Ihre Website ist einfach zu navigieren, und der technische Support ist reaktionsschnell und hilfreich. Es ist eine solide Wahl für diejenigen, die ihr Browsing absichern oder Geo-Beschränkungen umgehen möchten.

ammar ghezaliInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Geschwindigkeit unter Last

Ich habe diesen Anbieter getestet und das ist meine Meinung dazu: Sehr einfach zu benutzen und zu teilen dank der Anmeldedaten oder IP-Authentifizierung, schnell und stabil in meinem Fall, und nicht zuletzt guter Preis.

Yomi DrogoTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich benutze FineProxy seit mehreren Monaten und bin von ihrem Service sehr beeindruckt. Die Proxy-Server sind schnell, zuverlässig und bieten eine hervorragende Abdeckung in mehreren Ländern. Das Support-Team ist reaktionsschnell und hilfsbereit. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und sehr zu empfehlen für jeden, der Proxy-Dienste benötigt.

AntonSaasHub, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu und bieten preisgünstige Rechenzentrums-Proxies mit unbegrenzter Bandbreite an. Ich habe das ganze Internet nach einem solchen Dienst durchsucht und bin sehr froh, dass ich sie gefunden habe.

bhwowsersNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ein würdiger Service für diejenigen, denen ihre Sicherheit im Internet wichtig ist. Ich nutze ihn seit 10 Tagen und bin vollkommen mit seiner Geschwindigkeit zufrieden. Und das Angenehmste ist, dass es keine Datenlimits für einen so niedrigen Preis gibt.

Alex D.Interne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Rozetka, OLX.ua — Rechenzentrums- oder ISP-Proxy?Rozetka betreibt kein

Rozetka setzt kein aggressives Anti-Bot-System wie Allegro oder Amazon ein. Rechenzentrums-IPs bewältigen Preismonitoring und Katalog-Scraping problemlos. OLX.ua ist ähnlich – Standard-Rate-Limiting, nichts, das einen ISP-Proxy erfordert. Für Immobilien-Scraping auf OLX (GPS-Daten, Preis pro Quadratmeter) funktioniert ein Rechenzentrums-Proxy mit korrekter Rotation. Prom.ua ist von den dreien am wenigsten geschützt.

Kann ich ukrainische Banking-Apps aus dem Ausland nutzen?PrivatBank und Monobank

PrivatBank und Monobank Apps selbst funktionieren im Ausland – sie sind dafür konzipiert, da Millionen von Nutzern die Ukraine verlassen haben. Diia funktioniert ebenfalls außerhalb der Ukraine mit ordnungsgemäßer Autorisierung. Einige Dienste lösen jedoch zusätzliche Überprüfungen aus, wenn sie eine nicht-ukrainische IP erkennen. Ein ukrainischer Proxy reduziert die Reibung: weniger SMS-Bestätigungen, keine Markierungen wegen “ungewöhnlicher Aktivität”. Für einfaches Banking ist er nicht zwingend erforderlich, aber er macht die Nutzung deutlich angenehmer.

Ukrainisches Internet – stabil genug für Proxy-Betrieb?4.200+ ISPs, 52

4.200+ ISPs, 52 aktive Rechenzentren, 24 Internet Exchange Points. Festnetz-Breitband: 74–84 Mbps. Rund 25 % der Festnetz-Infrastruktur wurden beschädigt, doch die Betreiber investierten Milliarden in Notstromversorgung und Redundanz. Die Rechenzentrums-IPs von FineProxy laufen über resiliente Verbindungswege. Die Uptime war durchgehend stabil – die Bedenken betreffen eher die physische Infrastruktur in Konfliktgebieten als die IP-Konnektivität selbst.

Live-Ukraine-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Ukraine-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
2 online·Mehr benötigt? →
159.224.232.194:8888
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentDnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 Std. her
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
666 Kbps
100.0%
2 Std. her
Anzeige 2 von 2

Leitfaden

Ukrainische IPs – wer sie braucht und warum

2 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Bitte beachten Sie: Die unten aufgeführten Proxys sind keine unserer Premium-Server-Proxys. Dies ist eine öffentliche Gratis-Liste aus offenen Quellen gesammelt – nützlich zum Testen oder für einfache Anwendungsfälle.

Seit 2022 hat etwa ein Viertel der ukrainischen Bevölkerung das Land verlassen. Banking-Apps (PrivatBank, Monobank), Behördendienste über Diia und lokale Plattformen – manche Funktionen prüfen Ihre IP-Adresse. Wenn Sie sich im Ausland befinden und auf einen ukrainischen Dienst zugreifen müssen, der ohne lokale IP nicht funktioniert, löst ein ukrainischer Proxy-Server das Problem – ohne Ihre gesamte Verbindung wie bei einem VPN umzuleiten.

Für die Marktforschung: Rozetka ist Ukraines größte E-Commerce-Plattform – über 1,5 Millionen SKUs in den Bereichen Elektronik, Lebensmittel und Mode. OLX.ua bedient Kleinanzeigen (Immobilien, Autos, Jobs). Prom.ua ist ein weiterer großer Marktplatz. Alle drei zeigen lokalisierte Preise und Verfügbarkeiten je nach IP-Adresse. Für jede Plattform existieren Apify-basierte Scraper ($2 pro 1.000 Ergebnisse für OLX, $2 pro 1.000 Produkte für Prom.ua). Wenn Sie die beste ukrainische IP-Adresse für die Preisüberwachung benötigen – ukrainische IPs sind der einzige Weg, um zu sehen, was lokale Käufer sehen.

FineProxy’s ukrainische Proxys

Für den Kauf eines Ukraine-Proxy-Zugangs bietet FineProxy Datacenter-IPv4 und ISP-Proxys aus der Ukraine. Rechenzentrums-Proxys auf eigenem ASN, Flatrate pro IP, unbegrenzter Traffic. UKR-Proxy-IPs arbeiten anonym – keine Forwarding-Header, individuelles SSL-Zertifikat pro IP. HTTP/HTTPS und SOCKS5, bis zu 500 Mbps.

Die Ukraine verfügt über 4.200+ registrierte ISPs und 52 aktive Rechenzentren – trotz anhaltender Infrastrukturherausforderungen. Die ukrainischen IPs von FineProxy sind über ein resilientes Routing verbunden – Ihre Scraping-Operationen hängen nicht von einem einzelnen Ausfallpunkt ab. Nach der Zahlung erscheinen die IPs in Ihrem Dashboard – whitelisten Sie Ihre aktive IP und exportieren Sie sie im Format IP:Port oder per API. Mindestbestellung: 100 IPs.