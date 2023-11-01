Proxy mit Krypto-Zahlung
IPv4-Proxys bezahlt mit Bitcoin, USDT oder TRON — SOCKS5-Support, kein KYC, automatische Bereitstellung innerhalb von 5 Minuten nach Blockchain-Bestätigung.
Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
Aktuelle Tarife werden geladen…
Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.
Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.
|Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Dedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|ISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Rotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Kaufen Sie 1.000 Datacenter-IPs in Europa
- Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
- Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
- Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
- Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
Traffic nie limitiert
Wir nutzen FineProxy seit zwei Jahren. Die unbegrenzte Bandbreite und die Verbindung sind einfach hervorragend und stabil. Sehr zu empfehlen.
Fantastischer Service. Die Proxys sind kurz nach der Zahlung verfügbar. Viele IPs machen meine Arbeit produktiver. Ich schätze gute Geschwindigkeit und unbegrenzten Verkehr ebenfalls.
API- und Agent-Zugang
Unser Unternehmen ist für SEO-Recherchen, Social-Media-Management, Wettbewerbsanalysen und automatisierte Aufgaben stark auf Proxys angewiesen. FineProxy ist für unser Team eine große Hilfe: Die breite Auswahl an schnellen, sicheren und hochgradig anonymen Proxys ermöglicht uns effizientes Arbeiten. Das benutzerfreundliche Dashboard erleichtert die Verwaltung mehrerer Proxys. Im Gegensatz zu anderen getesteten Anbietern liefert FineProxy die für unseren Betrieb entscheidende konstante Geschwindigkeit und Verfügbarkeit. Wer eine professionelle Proxy-Lösung für Unternehmen benötigt, sollte den Dienst ausprobieren.
Ich liebe FineProxy, die Geschwindigkeit ist großartig. Ich nutze es für Automatisierungstools, Webscraping und zum Surfen. Die Verbindungen sind stabil und die Geschwindigkeit sehr gut, die IPs werden nie getrennt oder gesperrt. Ich werde es immer wieder kaufen, das Support-Team reagiert wirklich großartig und rechtzeitig.
Support
eine großartige Seite, selbst wenn man nichts über Proxies weiß, helfen sie einem und geben einem einen kostenlosen Test-Proxy, und wenn man einen Service bekommt, der nicht funktioniert, erstatten sie das innerhalb von 24 Stunden.
FineProxy war ein zuverlässiges Werkzeug für meine geschäftlichen Bedürfnisse. Die Proxys sind schnell, stabil und von vielen Standorten aus zugänglich. Es ist erschwinglich, und das Kundenserviceteam ist reaktionsschnell und kompetent. Sehr empfehlenswert für jeden, der eine Proxy-Lösung benötigt.
Kann ich SOCKS5-Proxys vollständig anonym kaufen?Ja
Ja. Die Zahlung per Kryptowährung ist die privateste und anonymste Möglichkeit, Proxys zu erwerben. Wir fordern keine Bankdaten an, und die Transaktion ist nicht mit Ihrem Namen verknüpft.
Muss ich eine KYC-Prüfung durchlaufen oder persönliche Dokumente vorlegen, um Proxys zu kaufen?Kein KYC
Nein. Unsere Plattform arbeitet ohne KYC. Wir verlangen keine Identitätsprüfung, keine Ausweisscans und keine persönlichen Dokumente. Sie benötigen lediglich eine gültige E-Mail-Adresse, um ein Konto zu erstellen und Ihre Proxy-Zugangsdaten zu erhalten.
Welche Kryptowährungen akzeptieren Sie für Proxy-Zahlungen?Mehrere Währungen
Wir akzeptieren eine breite Auswahl beliebter Kryptowährungen: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC20 / ERC20 / TON), Litecoin (LTC), DASH, Tron (TRX) sowie USDC auf ERC20 und Arbitrum. Für die niedrigsten Gebühren und schnellsten Bestätigungszeiten empfehlen wir USDT im TRC20-Netzwerk.
Wie schnell werden die Proxys nach der Zahlung aktiviert?Meist 1–5 Minuten
Die Aktivierung dauert in der Regel 1–5 Minuten, abhängig von der Netzauslastung und der Bestätigungsgeschwindigkeit Ihrer Transaktion.
Was soll ich tun, wenn ich einen etwas höheren oder niedrigeren Betrag als erforderlich sende?Support kontaktieren
Weicht der Betrag von der geforderten Summe ab, erkennt das System die Zahlung möglicherweise nicht automatisch. Kontaktieren Sie in solchen Fällen den Support — wir können die Transaktion nach Prüfung des TX-Hashes manuell bestätigen.
Fallen bei der Zahlung mit Kryptowährung zusätzliche Gebühren an?Nur Netzwerkgebühren
Ja, jedoch ausschließlich die Gebühren des Blockchain-Netzwerks selbst. Bei Zahlung mit Kryptowährung erheben wir unsererseits keine zusätzlichen Gebühren — der Servicepreis bleibt fest. Die einzige Gebühr, die Sie zahlen, ist die sogenannte Netzwerkgebühr, die von der gewählten Kryptowährung und dem Netzwerk abhängt. USDT TRC20 beispielsweise hat in der Regel eine minimale Gebühr, während Gebühren im ERC20- oder Bitcoin-Netzwerk aufgrund von Netzwerküberlastung höher ausfallen können. Bitte beachten Sie, dass Kryptowährungs-Payment-Gateways oder Drittanbieter-Zahlungsdienstleister möglicherweise eigene Bearbeitungsgebühren erheben. Diese Gebühren werden vom jeweiligen Zahlungsanbieter festgelegt und liegen außerhalb unseres Einflussbereichs.
Kann ich bei der Zahlung mit Kryptowährung eine automatische Verlängerung aktivieren?Nicht direkt
Nein. Die automatische Verlängerung ist für direkte Kryptowährungszahlungen nicht verfügbar, da Blockchain-Transaktionen keine wiederkehrenden oder automatischen Abbuchungen unterstützen. Jede Krypto-Zahlung muss manuell durchgeführt werden, da Wallets nicht mit geplanten Zahlungen verknüpft werden können. Sie können die automatische Verlängerung jedoch aktivieren, indem Sie Ihr Kontoguthaben im Voraus aufladen. In diesem Fall werden die Servicegebühren zum Verlängerungszeitpunkt automatisch von Ihrem Guthaben abgebucht, sofern ausreichend Mittel vorhanden sind.
Bieten Sie Rückerstattungen für Kryptowährungszahlungen an?Ja
Ja, Rückerstattungen sind für Kryptowährungszahlungen möglich. Um eine Rückerstattung anzufordern, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team. Rückerstattungen können auf zwei Arten erfolgen: – Rücküberweisung auf Ihre Kryptowährungs-Wallet, sofern alle in unseren Nutzungsbedingungen festgelegten Rückerstattungsbedingungen erfüllt sind; – Gutschrift auf Ihr Kontoguthaben, das für zukünftige Käufe auf unserer Plattform verwendet werden kann.
Kann ich Proxys mit Kryptowährung kaufen, ohne mich auf Ihrer Website zu registrieren?Registrierung erforderlich
Eine Registrierung ist erforderlich, damit wir Ihnen Ihre Proxy-Zugangsdaten übermitteln, die Laufzeit Ihres Dienstes verwalten und vollständigen Support leisten können – einschließlich Austausch und Servicehilfe.