نعم، ولكن فقط الرسوم التي تفرضها شبكة البلوكتشين نفسها. عند الدفع بالعملات الرقمية، لا نضيف أي رسوم إضافية من جانبنا — يبقى سعر الخدمة ثابتًا. الرسوم الوحيدة التي تدفعها هي ما يُعرف برسوم الشبكة، والتي تعتمد على العملة الرقمية والشبكة المختارة. على سبيل المثال، عادةً ما تكون رسوم USDT TRC20 منخفضة جدًا، بينما قد تكون الرسوم على شبكات ERC20 أو Bitcoin أعلى بسبب ازدحام الشبكة. يُرجى ملاحظة أن بوابات الدفع بالعملات الرقمية أو معالجات الدفع التابعة لجهات خارجية قد تفرض رسوم معالجة خاصة بها. تُحدَّد هذه الرسوم من قِبَل مزود خدمة الدفع وهي خارج نطاق سيطرتنا.