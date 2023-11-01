بروكسي بالدفع بالعملات الرقمية
بروكسيات IPv4 بالدفع عبر Bitcoin أو USDT أو TRON — دعم SOCKS5، بدون KYC، تسليم تلقائي خلال 5 دقائق بعد تأكيد البلوكتشين.
أنشئ خطة البروكسي.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.
|موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|مخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|دوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ 1,000 عنوان IP من مركز بيانات في أوروبا
- أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
- صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
- اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
- اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
حركة المرور بلا حد
نستخدم FineProxy منذ عامين. النطاق الترددي غير المحدود والاتصال رائعان ومستقران بكل بساطة. أوصي بها بشدة.
خدمة رائعة. الوكلاء متاحون في فترة قصيرة بعد الدفع. وجود الكثير من IP`s يجعل عملي أكثر إنتاجية. وأنا أقدر سرعة جيدة وحركة المرور غير المحدودة كذلك.
وصول API والوكلاء
تعتمد شركتنا اعتمادًا كبيرًا على عناوين البروكسي في أبحاث تحسين محركات البحث، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل المنافسين، والمهام المؤتمتة. كانت FineProxy بمثابة طوق نجاة لفريقنا، إذ توفر مجموعة واسعة من عناوين البروكسي السريعة والآمنة وعالية الإخفاء، مما يساعدنا على تنفيذ المهام بكفاءة. لوحة التحكم سهلة الاستخدام، وتتيح إدارة عدة عناوين بروكسي من دون أي عناء. وعلى خلاف مزودي البروكسي الآخرين الذين جرّبناهم في الماضي، تحافظ FineProxy على سرعة ووقت تشغيل ثابتين، وهو أمر بالغ الأهمية لعملياتنا. إذا كنتم بحاجة إلى حل بروكسي بمستوى مؤسسي، فإنني أوصي بشدة بتجربتها!
أنا أحب خدمة Fineproxy، والسرعة رائعة، وأستخدمها في أدوات التشغيل الآلي، ونسخ الويب، والتصفح، والاتصال مستقر والسرعة جيدة جدًا، ولا يتم قطع الاتصال أبدًا ولا يتم حظر ips، سأشتريه مرارًا وتكرارًا، فريق الدعم يستجيب حقًا في الوقت المحدد
الدعم
موقع رائع، حتى لو كنت لا تعرف شيئًا عن البروكسيات، فهم يساعدونك ويعطونك بروكسيًا تجريبيًا مجانيًا، وإذا حصلت على خدمة لا تناسبك، يقومون بردها خلال 24 ساعات.
لقد كان FineProxy أداة موثوقة لتلبية احتياجات عملي. الوكلاء سريعون ومستقرون ويمكن الوصول إليهم من العديد من المواقع. إنها ميسورة التكلفة وفريق خدمة العملاء سريع الاستجابة وواسع المعرفة. موصى به للغاية لأي شخص يحتاج. اقرأ هذا واكتب آخر
هل يمكنني شراء بروكسيات SOCKS5 بشكل مجهول تماماً؟نعم
نعم. الدفع بالعملات المشفّرة هو الطريقة الأكثر خصوصية وسرية لشراء البروكسي. لا نطلب أي معلومات بنكية، ولا ترتبط المعاملة باسمك.
هل أحتاج إلى إكمال KYC أو تقديم مستندات شخصية لشراء البروكسيات؟بلا KYC
لا. تعمل منصتنا بنظام بدون KYC. لا نطلب التحقق من الهوية أو صور جوازات السفر أو أي مستندات شخصية. كل ما تحتاجه هو عنوان بريد إلكتروني صالح لإنشاء حساب واستلام بيانات اعتماد البروكسي الخاصة بك.
ما العملات الرقمية التي تقبلونها لدفع ثمن البروكسيات؟عملات متعددة
نقبل مجموعة واسعة من العملات الرقمية الشائعة: Bitcoin (BTC)، Ethereum (ETH)، USDT (TRC20 / ERC20 / TON)، Litecoin (LTC)، DASH، Tron (TRX)، و USDC على شبكتي ERC20 و Arbitrum. للحصول على أقل رسوم وأسرع أوقات تأكيد، ننصح باستخدام USDT على شبكة TRC20.
ما مدى سرعة تفعيل البروكسيات بعد الدفع؟عادةً 1–5 دقائق
يتم التفعيل عادةً خلال 1–5 دقائق، وذلك حسب حمل الشبكة وسرعة تأكيد معاملتك.
ماذا أفعل إذا أرسلت مبلغًا أكبر أو أقل بقليل من المبلغ المطلوب؟تواصل مع الدعم
إذا اختلف المبلغ المُرسَل عن المبلغ المطلوب، فقد لا يتمكن النظام من اكتشاف الدفعة تلقائيًا. في هذه الحالة، تواصل مع فريق الدعم — يمكننا تأكيد المعاملة يدويًا بعد التحقق من TX hash.
هل يتعين عليّ دفع أي رسوم عند الدفع بالعملات الرقمية؟رسوم الشبكة فقط
نعم، ولكن فقط الرسوم التي تفرضها شبكة البلوكتشين نفسها. عند الدفع بالعملات الرقمية، لا نضيف أي رسوم إضافية من جانبنا — يبقى سعر الخدمة ثابتًا. الرسوم الوحيدة التي تدفعها هي ما يُعرف برسوم الشبكة، والتي تعتمد على العملة الرقمية والشبكة المختارة. على سبيل المثال، عادةً ما تكون رسوم USDT TRC20 منخفضة جدًا، بينما قد تكون الرسوم على شبكات ERC20 أو Bitcoin أعلى بسبب ازدحام الشبكة. يُرجى ملاحظة أن بوابات الدفع بالعملات الرقمية أو معالجات الدفع التابعة لجهات خارجية قد تفرض رسوم معالجة خاصة بها. تُحدَّد هذه الرسوم من قِبَل مزود خدمة الدفع وهي خارج نطاق سيطرتنا.
هل يمكنني تفعيل التجديد التلقائي عند الدفع بالعملات الرقمية؟ليس مباشرة
لا. التجديد التلقائي غير متاح للمدفوعات المباشرة بالعملات الرقمية، لأن معاملات البلوكتشين لا تدعم الخصم المتكرر أو التلقائي. يجب إجراء كل دفعة بالعملات الرقمية يدويًا، إذ لا يمكن ربط المحافظ بمدفوعات مجدولة. ومع ذلك، يمكنك تفعيل التجديد التلقائي عن طريق شحن رصيد حسابك مسبقًا. في هذه الحالة، سيتم خصم رسوم الخدمة تلقائيًا من رصيدك عند حلول موعد التجديد، شرط توفر رصيد كافٍ.
هل تقدمون استرداد أموال للمدفوعات بالعملات الرقمية؟نعم
نعم، استرداد الأموال متاح للمدفوعات بالعملات الرقمية. لطلب استرداد، يُرجى التواصل مع فريق الدعم لدينا. يمكن معالجة الاسترداد بطريقتين: – إعادة المبلغ إلى محفظة العملات الرقمية الخاصة بك، بشرط استيفاء جميع شروط الاسترداد المنصوص عليها في شروط الخدمة؛ – تُضاف إلى رصيد حسابك، ويمكنك استخدامها في عمليات الشراء المستقبلية على منصتنا.
هل يمكنني شراء بروكسيات بالعملات الرقمية دون التسجيل في موقعكم؟التسجيل مطلوب
التسجيل مطلوب حتى نتمكّن من تسليم بيانات اعتماد البروكسي الخاص بك، وإدارة مدة الخدمة، وتقديم الدعم الكامل بما في ذلك الاستبدال والمساعدة الفنية.