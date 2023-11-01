الإصدارات المحدودة تُباع في ثوانٍ. لديك بوت، وأعددت المهام، ثم يحظر Nike عنوان IP الخاص بك عند الطلب الثالث. هذا هو الجزء الذي لا يذكره أحد في أدلة إعداد البوتات — بدون البروكسيات المناسبة، حتى أسرع بوت في العالم سيُحظر بشكل أسرع فحسب.
كيف تعمل الإصدارات المحدودة فعلياً
كل متجر أحذية رياضية كبير يتعامل مع حركة المرور بشكل مختلف، وهذا يُحدد نوع البروكسيات التي تحتاجها.
بروكسيات Nike وAdidas وSupreme — تستخدم هذه المواقع أنظمة قائمة على الطوابير. عند إطلاق إصدار مطلوب، يتم وضعك في صف افتراضي. يتحقق النظام من عنوان IP الخاص بك، وبصمة المتصفح، وملفات الكوكيز. عدة محاولات دخول من نفس العنوان؟ تُرسل مباشرة إلى نهاية الصف، أو تُحظر تماماً.
المتاجر القائمة على Shopify (مثل Kith وPalace وUndefeated) تعمل بشكل مختلف — إنها سباق سرعة. من يُكمل الشراء أولاً يفوز. هنا، سرعة الاتصال الخام أهم من مدى «سكنية» مظهر عنوان IP الخاص بك.
مواقع Footsites (مثل Foot Locker وFinish Line وEastbay) تقع في منطقة وسطى. لديها حماية ضد البوتات، لكنها ليست بنفس قوة حماية Nike. ومع ذلك، تُكتشف عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات بانتظام على هذه المنصات.
قاعدة بروكسي واحد لكل مهمة
كل مهمة بوت تحتاج إلى عنوان IP خاص بها. تشغيل 20 مهمة عبر 5 بروكسيات يعني 4 مهام لكل عنوان — وسيرى المتجر 4 محاولات شراء متطابقة من موقع واحد. هذا كفيل بكشفك فورًا.
إذا كنت تشغّل 30 مهمة على بوت AIO، فأنت بحاجة إلى 30 بروكسي. لا اختصارات. أفضل مزوّدي بروكسيات الأحذية الرياضية يبيعون حزمًا مصمّمة خصيصًا لهذا الغرض — 50، 100، 250 عنوان IP، لأن هواة السنيكرز يشترون بهذه الأعداد.
أي نوع بروكسي يناسب كل متجر
لمواقع Nike SNKRS وAdidas Confirmed — تُعدّ بروكسيات ISP الخيار الأقوى. تُشغّل هذه المواقع أنظمة مضادة للبوتات متقدمة تكشف نطاقات IP الخاصة بمراكز البيانات فورًا. تحمل بروكسيات ISP عناوين سكنية (يرى الموقع مستخدمًا سكنيًا عاديًا) لكنها تعمل على بنية تحتية لمراكز البيانات، مما يجعلها سريعة بما يكفي لسباق إتمام الشراء. يبقى العنوان ثابتًا طوال فترة الإيجار — وهذا مهم للمواقع التي تتتبع ثبات عنوان IP عبر الجلسات.
لإصدارات Shopify — لا تزال بروكسيات مراكز البيانات فعّالة. حماية البوتات في Shopify أقل صرامة تجاه نوع IP وتركّز أكثر على السلوك وCAPTCHA. عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات أسرع وأرخص، وهذا مهم عندما تُشغّل عشرات المهام والسرعة هي من يحدد من يحصل على الزوج.
بالنسبة لـ Supreme — يعتمد الأمر على المنطقة. الإصدارات الأمريكية أكثر تساهلًا بعض الشيء. أما الإصدارات الأوروبية فتتحقق من تطابق عنوان الفوترة مع موقع IP، لذا تحتاج إلى بروكسيات من الدولة المطابقة. بروكسيات ISP من الموقع الجغرافي الصحيح هي الأكثر أمانًا هنا.
جانب الخادم
البروكسيات تتولى إخفاء هويتك. لكن البوت يحتاج أيضًا أن يكون قريبًا فعليًا من خوادم المتجر لتقليل زمن الاستجابة. معظم الإعدادات الاحترافية تشغّل البوتات على VPS في نفس منطقة المتجر — الساحل الشرقي الأمريكي لـ Nike وFootsites، وأوروبا للإصدارات الأوروبية. خادم بروكسي السنيكرز الخاص بك يتصل من ذلك الـ VPS، وليس من حاسوبك المنزلي على بعد نصف العالم.
اتصالات مراكز البيانات من FineProxy تصل سرعتها إلى 500 ميجابت/ثانية مع زمن استجابة منخفض — عند تشغيل البوت من VPS قريب عبر بروكسياتنا، تبقى السلسلة بأكملها سريعة.
ما الذي يؤدي إلى حظرك
تكشف المتاجر البوتات عبر عدة طبقات:
- القوائم السوداء لعناوين IP — نطاقات مراكز البيانات المعروفة والعناوين التي سبق الإبلاغ عنها
- تحديد معدل الطلبات — عدد طلبات كبير جدًا من عنوان IP واحد في فترة زمنية قصيرة
- البصمة الرقمية — إعدادات المتصفح، معلومات الجهاز، وأنماط الاتصال التي تبدو آلية
- CAPTCHA — تحديات reCAPTCHA وhCaptcha أثناء عملية الدفع
عناوين IP نظيفة وغير مستخدمة سابقًا تحل المشكلة الأولى. وكلاء مخصصون تضمن ألّا يكون أي شخص آخر قد أحرق عنوانك لدى نفس المتجر. تخصيص مهمة واحدة لكل بروكسي يحل مشكلة معدل الطلبات. أما متصفح مضاد للكشف أو إعداد بوت مناسب فيتكفل بجانب البصمة الرقمية.