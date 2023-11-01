بشكل عام لا. البروكسيات المتناوبة تغيّر عنوان IP مع كل طلب أو على فترات محددة، وهو أمر مفيد لاستخراج البيانات لكنه ضار أثناء إتمام الشراء. مواقع الأحذية الرياضية تتتبع ثبات عنوان IP خلال مسار الشراء بالكامل — إذا تغيّر عنوانك في منتصف الجلسة، يتعامل الموقع مع ذلك كنشاط مشبوه ويُسقط سلة مشترياتك أو يُفعّل CAPTCHA. استخدم بدلاً من ذلك بروكسيات ثابتة مخصصة أو بروكسيات ISP ثابتة: عنوان IP واحد ثابت لكل مهمة بوت طوال الجلسة. السيناريو الوحيد الذي تفيد فيه البروكسيات المتناوبة هو مراقبة صفحات إعادة التوفر قبل الإطلاق، وليس عملية الدفع نفسها.