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بروكسي لبوتات الأحذية الرياضية

بروكسي واحد لكل مهمة بوت — بروكسيات ISP لمنصات Nike SNKRS وAdidas Confirmed، وبروكسيات مركز البيانات لعروض Shopify. يدعم HTTP/HTTPS/SOCKS5 مع استهداف جغرافي حسب الدولة وعناوين IP مخصصة تبقى نظيفة بين الإصدارات.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

جهّز بروكسيات footsite.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: ISP.

باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدموصى به هناISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 100 عنوان IP من نوع ISP ثابت في الولايات المتحدة لمهام بوتات الأحذية
  • أضف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة بروكسي بوت الأحذية
  • صدّر قائمة بروكسي بوت الأحذية بتنسيق JSON
  • اعرض خدمات بروكسي بوت الأحذية ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
  • اعرض الحالة وتفاصيل الفوترة لخدمات بروكسي بوت الأحذية الخاصة بي
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

راضٍ دائمًا عن Fineproxy. إنهم يقدمون أفضل الأسعار والأداء (ولقد قمت بفحص الكثير من الآخرين)، ويستجيبون لطلبات الدعم بشكل ودود وسريع للغاية، ويمكنك حتى تجديد الوكلاء الخاصين بك بعد فترة قصيرة، مجانًا.

Viktor SperrlichSaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

من أفضل الخدمات التي عملت معها. لا يوجد تأخير، سرعة عالية، حزم ضخمة من IPs من بلدان ومناطق مختلفة. اختيار جيد إذا كنت تبحث عن الجودة والاحترافية

Nicky Tickالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

المواقع والمخزون

تقدم Fineproxy خدمة وكيل جيدة مع مجموعة واسعة من IPs والمواقع. ومع ذلك، قد تكون سرعات الاتصال غير متناسقة في بعض الأحيان، وقد تكون استجابة الدعم أبطأ من المتوقع. على الرغم من أن الخدمة مناسبة للمهام الأساسية، إلا أنها قد لا تلبي بشكل كامل احتياجات المستخدمين ذوي المتطلبات الأعلى أو المتطلبات المحددة. الأسعار تنافسية، لكن الأداء يمكن أن يكون أكثر استقرارًا لأولئك الذين يعتمدون عليه للاستخدام الاحترافي أو المكثف.

Charles BrownDieg, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد كان FineProxy أداة موثوقة لتلبية احتياجات عملي. الوكلاء سريعون ومستقرون ويمكن الوصول إليهم من العديد من المواقع. إنها ميسورة التكلفة وفريق خدمة العملاء سريع الاستجابة وواسع المعرفة. موصى به للغاية لأي شخص يحتاج. اقرأ هذا واكتب آخر

W3sazzadProxyRate, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

تشغيل الحسابات

لقد عملت مع FineProxy.org لأكثر من عامين، ويمكنني بصراحة أن أسميهم المزود الأكثر استقرارًا الذي تعاملت معه على الإطلاق. أدير أكثر من اثني عشر حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكل حساب يحتاج إلى IP مخصص. لم أواجه حظرًا مرة واحدة بسبب عنوان "مدرج في القائمة السوداء". تتراوح مدة تشغيل الخادم حول 99.9%، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء الحملات التسويقية الآلية. السرعة أكثر من مرضية، وتتدفق البيانات بسلاسة دون أي تباطؤ مزعج خلال ساعات الذروة. تتميز لوحة الإدارة بأنها بديهية، ويتم تحديث قائمة الوكيل في الوقت الفعلي. FineProxy مرادف لراحة البال.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

صفحة البروكسي هذه هي الأفضل من بين كل ما جرّبته في حياتي؛ فعناوين البروكسي غير محظورة في أي مكان وتتمتع بخصوصية تامة. أحبها.

Andres DomfTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
كم عدد البروكسيات التي أحتاجها لإصدار محدود؟واحد لكل مهمة

واحد لكل مهمة بوت، كحد أدنى. تشغّل 25 مهمة؟ تحتاج 25 بروكسي. للإصدارات المطلوبة بشدة حيث تريد أقصى فرص، يشغّل المحترفون 50-100 مهمة أو أكثر. يوفر FineProxy باقات مراكز البيانات بدءاً من الحزم الصغيرة — قم بالتوسع حسب متطلبات إعداد البوت الخاص بك.

بروكسيات مراكز البيانات أم ISP للأحذية الرياضية؟استخدم كليهما

ISP لمنصات Nike SNKRS و Adidas Confirmed و Supreme و Footsites — فهي تحتاج عناوين IP تبدو سكنية. بروكسيات مراكز البيانات لمتاجر Shopify حيث السرعة تتفوق على التخفي. إذا كنت تستهدف عدة متاجر في إصدار واحد، فإن امتلاك النوعين جاهزين هو الخيار الأكثر أماناً.

هل أحتاج إلى بروكسيات من دولة محددة؟غالباً نعم

نعم، في الغالب. الإصدارات الأمريكية تتطلب بروكسيات أمريكية. إصدارات Supreme الأوروبية تحتاج بروكسيات أوروبية تتطابق مع بلد الفوترة الخاص بك. الإصدارات اليابانية تحتاج عناوين IP يابانية. يتحقق تجار التجزئة من موقع IP مقابل عنواني الشحن والفوترة — أي عدم تطابق قد يؤدي إلى إلغاء طلبك حتى بعد إتمام الشراء.

هل يمكنني إعادة استخدام البروكسيات بين الإصدارات؟إن بقي نظيفًا

إذا كانت عناوين IP نظيفة ولم يتم حظرها في آخر إصدار — نعم. هذه هي ميزة البروكسيات المخصصة: لا يستخدم عناوينك أي شخص آخر بين الإصدارات، فتبقى جديدة. مجمعات البروكسي المشتركة أكثر خطورة لأن شخصًا آخر قد يكون أحرق عنوان IP لدى نفس المتجر قبلك.

ما الفرق بين بروكسيات بوتات AIO والبروكسيات العادية؟لا فرق تقني

لا فرق تقني. بوت AIO (All-In-One) يدعم ببساطة عدة متاجر في أداة واحدة. يستخدم بروكسيات HTTP/HTTPS أو SOCKS5 القياسية — نفس البروكسيات التي تستخدمها لأي غرض آخر. الفرق يكمن في العدد الذي تحتاجه (بروكسي واحد لكل مهمة) وضرورة أن تكون نظيفة بالنسبة للمتجر المحدد الذي تستهدفه.

هل يجب استخدام بروكسيات متناوبة لشراء الأحذية الرياضية؟عمومًا لا

بشكل عام لا. البروكسيات المتناوبة تغيّر عنوان IP مع كل طلب أو على فترات محددة، وهو أمر مفيد لاستخراج البيانات لكنه ضار أثناء إتمام الشراء. مواقع الأحذية الرياضية تتتبع ثبات عنوان IP خلال مسار الشراء بالكامل — إذا تغيّر عنوانك في منتصف الجلسة، يتعامل الموقع مع ذلك كنشاط مشبوه ويُسقط سلة مشترياتك أو يُفعّل CAPTCHA. استخدم بدلاً من ذلك بروكسيات ثابتة مخصصة أو بروكسيات ISP ثابتة: عنوان IP واحد ثابت لكل مهمة بوت طوال الجلسة. السيناريو الوحيد الذي تفيد فيه البروكسيات المتناوبة هو مراقبة صفحات إعادة التوفر قبل الإطلاق، وليس عملية الدفع نفسها.

الدليل

بروكسيات الأحذية الرياضية: ما الذي يُوصلك فعلاً إلى إتمام الشراء

4 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

الإصدارات المحدودة تُباع في ثوانٍ. لديك بوت، وأعددت المهام، ثم يحظر Nike عنوان IP الخاص بك عند الطلب الثالث. هذا هو الجزء الذي لا يذكره أحد في أدلة إعداد البوتات — بدون البروكسيات المناسبة، حتى أسرع بوت في العالم سيُحظر بشكل أسرع فحسب.

كيف تعمل الإصدارات المحدودة فعلياً

كل متجر أحذية رياضية كبير يتعامل مع حركة المرور بشكل مختلف، وهذا يُحدد نوع البروكسيات التي تحتاجها.

بروكسيات Nike وAdidas وSupreme — تستخدم هذه المواقع أنظمة قائمة على الطوابير. عند إطلاق إصدار مطلوب، يتم وضعك في صف افتراضي. يتحقق النظام من عنوان IP الخاص بك، وبصمة المتصفح، وملفات الكوكيز. عدة محاولات دخول من نفس العنوان؟ تُرسل مباشرة إلى نهاية الصف، أو تُحظر تماماً.

المتاجر القائمة على Shopify (مثل Kith وPalace وUndefeated) تعمل بشكل مختلف — إنها سباق سرعة. من يُكمل الشراء أولاً يفوز. هنا، سرعة الاتصال الخام أهم من مدى «سكنية» مظهر عنوان IP الخاص بك.

مواقع Footsites (مثل Foot Locker وFinish Line وEastbay) تقع في منطقة وسطى. لديها حماية ضد البوتات، لكنها ليست بنفس قوة حماية Nike. ومع ذلك، تُكتشف عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات بانتظام على هذه المنصات.

قاعدة بروكسي واحد لكل مهمة

كل مهمة بوت تحتاج إلى عنوان IP خاص بها. تشغيل 20 مهمة عبر 5 بروكسيات يعني 4 مهام لكل عنوان — وسيرى المتجر 4 محاولات شراء متطابقة من موقع واحد. هذا كفيل بكشفك فورًا.

إذا كنت تشغّل 30 مهمة على بوت AIO، فأنت بحاجة إلى 30 بروكسي. لا اختصارات. أفضل مزوّدي بروكسيات الأحذية الرياضية يبيعون حزمًا مصمّمة خصيصًا لهذا الغرض — 50، 100، 250 عنوان IP، لأن هواة السنيكرز يشترون بهذه الأعداد.

أي نوع بروكسي يناسب كل متجر

لمواقع Nike SNKRS وAdidas Confirmed — تُعدّ بروكسيات ISP الخيار الأقوى. تُشغّل هذه المواقع أنظمة مضادة للبوتات متقدمة تكشف نطاقات IP الخاصة بمراكز البيانات فورًا. تحمل بروكسيات ISP عناوين سكنية (يرى الموقع مستخدمًا سكنيًا عاديًا) لكنها تعمل على بنية تحتية لمراكز البيانات، مما يجعلها سريعة بما يكفي لسباق إتمام الشراء. يبقى العنوان ثابتًا طوال فترة الإيجار — وهذا مهم للمواقع التي تتتبع ثبات عنوان IP عبر الجلسات.

لإصدارات Shopify — لا تزال بروكسيات مراكز البيانات فعّالة. حماية البوتات في Shopify أقل صرامة تجاه نوع IP وتركّز أكثر على السلوك وCAPTCHA. عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات أسرع وأرخص، وهذا مهم عندما تُشغّل عشرات المهام والسرعة هي من يحدد من يحصل على الزوج.

بالنسبة لـ Supreme — يعتمد الأمر على المنطقة. الإصدارات الأمريكية أكثر تساهلًا بعض الشيء. أما الإصدارات الأوروبية فتتحقق من تطابق عنوان الفوترة مع موقع IP، لذا تحتاج إلى بروكسيات من الدولة المطابقة. بروكسيات ISP من الموقع الجغرافي الصحيح هي الأكثر أمانًا هنا.

جانب الخادم

البروكسيات تتولى إخفاء هويتك. لكن البوت يحتاج أيضًا أن يكون قريبًا فعليًا من خوادم المتجر لتقليل زمن الاستجابة. معظم الإعدادات الاحترافية تشغّل البوتات على VPS في نفس منطقة المتجر — الساحل الشرقي الأمريكي لـ Nike وFootsites، وأوروبا للإصدارات الأوروبية. خادم بروكسي السنيكرز الخاص بك يتصل من ذلك الـ VPS، وليس من حاسوبك المنزلي على بعد نصف العالم.

اتصالات مراكز البيانات من FineProxy تصل سرعتها إلى 500 ميجابت/ثانية مع زمن استجابة منخفض — عند تشغيل البوت من VPS قريب عبر بروكسياتنا، تبقى السلسلة بأكملها سريعة.

ما الذي يؤدي إلى حظرك

تكشف المتاجر البوتات عبر عدة طبقات:

  • القوائم السوداء لعناوين IP — نطاقات مراكز البيانات المعروفة والعناوين التي سبق الإبلاغ عنها
  • تحديد معدل الطلبات — عدد طلبات كبير جدًا من عنوان IP واحد في فترة زمنية قصيرة
  • البصمة الرقمية — إعدادات المتصفح، معلومات الجهاز، وأنماط الاتصال التي تبدو آلية
  • CAPTCHA — تحديات reCAPTCHA وhCaptcha أثناء عملية الدفع

عناوين IP نظيفة وغير مستخدمة سابقًا تحل المشكلة الأولى. وكلاء مخصصون تضمن ألّا يكون أي شخص آخر قد أحرق عنوانك لدى نفس المتجر. تخصيص مهمة واحدة لكل بروكسي يحل مشكلة معدل الطلبات. أما متصفح مضاد للكشف أو إعداد بوت مناسب فيتكفل بجانب البصمة الرقمية.