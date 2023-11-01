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Proxy untuk Sneaker Bot

Satu proxy per task bot — proxy ISP untuk Nike SNKRS dan Adidas Confirmed, datacenter untuk drop Shopify. HTTP/HTTPS/SOCKS5, geo-targeting per negara, IP dedicated yang tetap bersih antar drop.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun dengan proxy footsite.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: ISP.

Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPDirekomendasikan di siniISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 100 IP ISP statis di Amerika Serikat untuk sneaker bot tugas
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk sneaker bot layanan proxy
  • Ekspor sneaker bot daftar proxy sebagai JSON
  • Tampilkan layanan proxy bot sneaker yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk sneaker bot layanan proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Selalu puas dengan FineProxy. Mereka menawarkan harga dan kinerja terbaik (dan saya memeriksa banyak yang lain), merespon permintaan dukungan sangat ramah dan cepat dan Anda bahkan dapat meregenerasi proxy Anda setelah waktu yang singkat, gratis.

Viktor SperrlichSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Salah satu layanan terbaik yang pernah saya kerjakan. Tidak terlambat, kecepatan tinggi, paket besar IP dari berbagai negara dan wilayah.

Nicky TickPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

FineProxy menawarkan layanan proxy yang layak dengan berbagai pilihan IP dan lokasi. Namun, kecepatan koneksi kadang-kadang tidak konsisten, dan respons dukungan mungkin lebih lambat dari yang diharapkan. Meskipun layanan ini cocok untuk tugas dasar, mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna dengan permintaan atau persyaratan khusus yang lebih tinggi. Harga kompetitif, tetapi kinerja dapat lebih stabil bagi mereka yang mengandalkannya untuk penggunaan profesional atau intensif.

Charles BrownDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

FineProxy telah menjadi alat yang dapat diandalkan untuk kebutuhan bisnis saya. Proxy cepat, stabil, dan dapat diakses dari banyak lokasi.

W3sazzadProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Menjalankan akun

Saya telah menggunakan FineProxy.org selama lebih dari dua tahun dan dapat mengatakan dengan jujur bahwa mereka adalah penyedia paling stabil yang pernah saya gunakan. Saya mengelola lebih dari selusin akun media sosial dan masing-masing memerlukan IP khusus. Saya tidak pernah sekalipun mengalami pemblokiran karena alamat yang masuk daftar hitam. Waktu aktif server berada di kisaran 99.9%, yang sangat penting selama kampanye pemasaran otomatis. Kecepatannya lebih dari memuaskan; data mengalir lancar tanpa perlambatan yang mengganggu pada jam sibuk. Panel pengelolaannya intuitif dan daftar proxy diperbarui secara real-time. FineProxy identik dengan ketenangan pikiran.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Situs proxy ini adalah yang terbaik yang pernah saya coba. Proxy-nya tidak diblokir di mana pun dan sepenuhnya privat. Saya menyukainya.

Andres DomfTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Berapa banyak proxy yang saya butuhkan untuk sebuah drop?Minimal satu proxy

Minimal satu proxy per task bot. Menjalankan 25 task? Anda butuh 25 proxy. Untuk rilis hype di mana Anda ingin peluang maksimal, botter berpengalaman menjalankan 50–100+ task. FineProxy menjual paket datacenter mulai dari bundle kecil — skalakan sesuai kebutuhan setup bot Anda.

Proxy datacenter atau ISP untuk sneaker?ISP untuk

ISP untuk Nike SNKRS, Adidas Confirmed, Supreme, dan Footsites — mereka membutuhkan IP yang terlihat residential. Datacenter untuk toko berbasis Shopify di mana kecepatan lebih penting daripada stealth. Jika Anda menargetkan beberapa retailer dalam satu drop, menyiapkan kedua jenis proxy adalah pilihan paling aman.

Apakah saya perlu proxy dari negara tertentu?Ya, biasanya

Ya, biasanya bisa. Drop di AS membutuhkan proxy AS. Drop Supreme di Eropa membutuhkan proxy Eropa yang sesuai dengan negara billing Anda. Rilis Jepang membutuhkan IP Jepang. Retailer memeriksa lokasi IP terhadap alamat pengiriman dan billing — ketidakcocokan bisa membatalkan pesanan Anda bahkan setelah checkout.

Bisakah saya menggunakan ulang proxy antar drop?Jika IP-nya bersih

Jika IP-nya bersih dan tidak di-ban pada drop terakhir — ya. Itulah keunggulan private proxy: tidak ada orang lain yang menggunakan alamat Anda di antara drop, sehingga IP tetap fresh. Shared proxy pool lebih berisiko karena orang lain mungkin sudah membakar IP tersebut di retailer yang sama sebelum Anda.

Apa perbedaan antara proxy AIO bot dan proxy biasa?Tidak ada yang

Tidak ada yang teknis. AIO bot (All-In-One) hanya mendukung beberapa retailer dalam satu tool. Bot ini menggunakan proxy HTTP/HTTPS atau SOCKS5 standar — sama seperti yang Anda gunakan untuk keperluan lain. Perbedaannya adalah berapa banyak yang Anda butuhkan (satu per task) dan bahwa proxy tersebut harus bersih untuk retailer spesifik yang Anda targetkan.

Apakah saya harus menggunakan rotating proxy untuk sneaker drop?Umumnya tidak

Umumnya tidak. Rotating proxy mengubah IP Anda setiap request atau pada interval tertentu, yang berguna untuk scraping tetapi merugikan saat checkout. Situs sneaker melacak konsistensi IP sepanjang alur pembelian — jika alamat Anda berubah di tengah session, situs menganggapnya mencurigakan dan menghapus cart Anda atau memicu CAPTCHA. Gunakan proxy statis dedicated atau proxy ISP statis sebagai gantinya: satu IP tetap per task bot untuk keseluruhan session. Satu-satunya skenario di mana rotating proxy membantu adalah memantau halaman restock sebelum drop, bukan proses checkout itu sendiri.

Panduan

Proxy Sneaker: Yang Benar-Benar Membawa Anda Lolos Checkout

3 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Drop terbatas habis dalam hitungan detik. Anda sudah punya bot, task sudah diatur, lalu Nike memblokir IP Anda di request ketiga. Inilah bagian yang tidak pernah dibahas dalam panduan setup bot — tanpa proxy yang tepat, bot tercepat di dunia justru kena blokir lebih cepat.

Bagaimana drop sebenarnya bekerja

Setiap retailer sneaker besar menangani traffic secara berbeda, dan itu menentukan proxy mana yang Anda butuhkan.

Proxy Nike, Adidas, Supreme — situs-situs ini menggunakan sistem berbasis antrian. Saat rilis hype diluncurkan, Anda ditempatkan dalam antrean virtual. Sistem memeriksa IP Anda, fingerprint browser Anda, cookie Anda. Beberapa entri dari alamat yang sama? Langsung dilempar ke belakang antrean, atau diblokir sepenuhnya.

Toko berbasis Shopify (Kith, Palace, Undefeated) bekerja dengan cara berbeda — ini adalah perlombaan kecepatan. Yang pertama menyelesaikan checkout menang. Di sini, kecepatan koneksi murni lebih penting daripada seberapa \

Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) berada di antara keduanya. Mereka memiliki proteksi anti-bot, tetapi tidak seagresif Nike. Meskipun begitu, IP datacenter tetap sering ditandai di platform ini.

Aturan satu proxy per task

Setiap task bot membutuhkan alamat IP sendiri. Menjalankan 20 task melalui 5 proxy berarti 4 task per alamat — dan retailer melihat 4 percobaan checkout identik dari satu lokasi. Itu langsung menjadi red flag.

Jika Anda menjalankan 30 task di bot AIO, Anda butuh 30 proxy. Tidak ada jalan pintas. Penyedia sneaker proxy terbaik menjual paket yang disesuaikan untuk kebutuhan ini — 50, 100, 250 IP, karena sneakerhead memang membeli dalam jumlah tersebut.

Jenis proxy mana untuk toko mana

Untuk Nike SNKRS dan Adidas Confirmed — ISP proxy adalah pilihan paling kuat. Situs-situs ini menjalankan sistem anti-bot canggih yang langsung menandai range IP datacenter. ISP proxy menggunakan alamat residential (situs melihat Anda sebagai pengguna rumahan biasa) tetapi berjalan di infrastruktur datacenter, sehingga cukup cepat untuk perlombaan checkout. Alamat IP tetap sama selama masa sewa — penting untuk situs yang melacak konsistensi IP antar sesi.

Untuk drop Shopify — proxy datacenter masih bisa digunakan. Proteksi bot Shopify tidak terlalu agresif terhadap jenis IP dan lebih fokus pada perilaku serta CAPTCHA. IP datacenter lebih cepat dan lebih murah, yang sangat penting saat Anda menjalankan puluhan task dan kecepatan menentukan siapa yang mendapatkan sepasang sneakers.

Untuk Supreme — tergantung regionnya. Drop AS sedikit lebih longgar. Rilis EU memeriksa kecocokan alamat penagihan dengan lokasi IP, jadi Anda butuh proxy dari negara yang sesuai. Proxy ISP dari geo yang tepat paling aman di sini.

Bagian server

Proxy menangani identitas Anda. Namun bot Anda juga harus berada secara fisik dekat dengan server retailer untuk meminimalkan latensi. Sebagian besar setup serius menjalankan bot di VPS yang berada di region yang sama dengan retailer — US East Coast untuk Nike dan Footsites, EU untuk drop Eropa. Sneaker proxy server Anda terhubung dari VPS tersebut, bukan dari komputer rumah Anda yang berada di belahan dunia lain.

Koneksi datacenter FineProxy mencapai kecepatan hingga 500 Mbps dengan latensi rendah — saat Anda menjalankan bot dari VPS terdekat melalui proxy kami, seluruh rantai tetap cepat.

Yang membuat Anda kena ban

Retailer mendeteksi bot melalui beberapa lapisan:

  • Blacklist IP — range datacenter yang dikenal dan alamat yang sebelumnya ditandai
  • Rate limiting — terlalu banyak request dari satu IP dalam waktu singkat
  • Fingerprinting — pengaturan browser, info perangkat, pola koneksi yang terlihat otomatis
  • CAPTCHA — tantangan reCAPTCHA dan hCaptcha saat checkout

IP bersih yang belum pernah digunakan menyelesaikan masalah pertama. Private proxy menjamin tidak ada orang lain yang membakar alamat Anda di retailer yang sama. Satu task per proxy menyelesaikan masalah rate. Anti-detect browser atau konfigurasi bot yang tepat menangani sisi fingerprint.