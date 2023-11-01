Drop terbatas habis dalam hitungan detik. Anda sudah punya bot, task sudah diatur, lalu Nike memblokir IP Anda di request ketiga. Inilah bagian yang tidak pernah dibahas dalam panduan setup bot — tanpa proxy yang tepat, bot tercepat di dunia justru kena blokir lebih cepat.

Bagaimana drop sebenarnya bekerja

Setiap retailer sneaker besar menangani traffic secara berbeda, dan itu menentukan proxy mana yang Anda butuhkan.

Proxy Nike, Adidas, Supreme — situs-situs ini menggunakan sistem berbasis antrian. Saat rilis hype diluncurkan, Anda ditempatkan dalam antrean virtual. Sistem memeriksa IP Anda, fingerprint browser Anda, cookie Anda. Beberapa entri dari alamat yang sama? Langsung dilempar ke belakang antrean, atau diblokir sepenuhnya.

Toko berbasis Shopify (Kith, Palace, Undefeated) bekerja dengan cara berbeda — ini adalah perlombaan kecepatan. Yang pertama menyelesaikan checkout menang. Di sini, kecepatan koneksi murni lebih penting daripada seberapa \

Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) berada di antara keduanya. Mereka memiliki proteksi anti-bot, tetapi tidak seagresif Nike. Meskipun begitu, IP datacenter tetap sering ditandai di platform ini.

Aturan satu proxy per task

Setiap task bot membutuhkan alamat IP sendiri. Menjalankan 20 task melalui 5 proxy berarti 4 task per alamat — dan retailer melihat 4 percobaan checkout identik dari satu lokasi. Itu langsung menjadi red flag.

Jika Anda menjalankan 30 task di bot AIO, Anda butuh 30 proxy. Tidak ada jalan pintas. Penyedia sneaker proxy terbaik menjual paket yang disesuaikan untuk kebutuhan ini — 50, 100, 250 IP, karena sneakerhead memang membeli dalam jumlah tersebut.

Jenis proxy mana untuk toko mana

Untuk Nike SNKRS dan Adidas Confirmed — ISP proxy adalah pilihan paling kuat. Situs-situs ini menjalankan sistem anti-bot canggih yang langsung menandai range IP datacenter. ISP proxy menggunakan alamat residential (situs melihat Anda sebagai pengguna rumahan biasa) tetapi berjalan di infrastruktur datacenter, sehingga cukup cepat untuk perlombaan checkout. Alamat IP tetap sama selama masa sewa — penting untuk situs yang melacak konsistensi IP antar sesi.

Untuk drop Shopify — proxy datacenter masih bisa digunakan. Proteksi bot Shopify tidak terlalu agresif terhadap jenis IP dan lebih fokus pada perilaku serta CAPTCHA. IP datacenter lebih cepat dan lebih murah, yang sangat penting saat Anda menjalankan puluhan task dan kecepatan menentukan siapa yang mendapatkan sepasang sneakers.

Untuk Supreme — tergantung regionnya. Drop AS sedikit lebih longgar. Rilis EU memeriksa kecocokan alamat penagihan dengan lokasi IP, jadi Anda butuh proxy dari negara yang sesuai. Proxy ISP dari geo yang tepat paling aman di sini.

Bagian server

Proxy menangani identitas Anda. Namun bot Anda juga harus berada secara fisik dekat dengan server retailer untuk meminimalkan latensi. Sebagian besar setup serius menjalankan bot di VPS yang berada di region yang sama dengan retailer — US East Coast untuk Nike dan Footsites, EU untuk drop Eropa. Sneaker proxy server Anda terhubung dari VPS tersebut, bukan dari komputer rumah Anda yang berada di belahan dunia lain.

Koneksi datacenter FineProxy mencapai kecepatan hingga 500 Mbps dengan latensi rendah — saat Anda menjalankan bot dari VPS terdekat melalui proxy kami, seluruh rantai tetap cepat.

Yang membuat Anda kena ban

Retailer mendeteksi bot melalui beberapa lapisan:

Blacklist IP — range datacenter yang dikenal dan alamat yang sebelumnya ditandai

Rate limiting — terlalu banyak request dari satu IP dalam waktu singkat

Fingerprinting — pengaturan browser, info perangkat, pola koneksi yang terlihat otomatis

CAPTCHA — tantangan reCAPTCHA dan hCaptcha saat checkout