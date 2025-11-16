Cara mengatur proxy server di Windows 10 & 11

Sebelum memulai, tentukan tujuan Anda menggunakan proxy — karena ini memengaruhi metode setup terbaik di Windows. 1. Jika Anda menggunakan komputer kantor dengan alamat IP statis dan hanya membutuhkan dukungan proxy dasar, Anda dapat mengonfigurasi proxy melalui pengaturan Windows. Perlu diingat bahwa opsi ini terbatas dan mungkin tidak bekerja secara andal untuk kebutuhan di luar use case HTTP sederhana. 2. Jika tujuan Anda adalah browsing web secara umum (website, streaming video, messenger, dll.), pendekatan paling stabil adalah mengonfigurasi proxy langsung di browser Anda. Ini biasanya opsi terbaik untuk browsing sehari-hari. Cara mengatur proxy di Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. Jika Anda membutuhkan kontrol granular — mengarahkan aplikasi dan browser tertentu melalui proxy sambil membiarkan yang lain terhubung langsung — solusi terbaik di Windows adalah Proxifier. Aplikasi ini menyediakan setup paling andal untuk advanced routing, tetapi merupakan aplikasi berbayar.

⚠️ Perhatian: Pengaturan proxy bawaan Windows terbatas dan bisa tidak konsisten. Untuk setup yang stabil, kami sangat menyarankan penggunaan proxy manager khusus seperti Proxy Switcher, Proxifier, atau ProxyCap — terutama jika Anda membutuhkan SOCKS5, autentikasi username/password, UDP, atau routing per aplikasi.

Setup proxy klasik

Step 1 Buka Pengaturan Proxy Windows Buka: Pengaturan → Jaringan & Internet → Proxy Buka Manual proxy setup Click the image to view it in full size.

Step 2 Masukkan Detail Proxy Anda Aktifkan Use a proxy server dan masukkan: Address: IP proxy atau hostname Anda Port: port proxy Anda (gunakan port 8080 untuk HTTP proxy) Click the image to view it in full size.

Ini adalah satu-satunya konfigurasi di mana pengaturan proxy bawaan Windows cenderung bekerja secara konsisten. Sayangnya, Windows tidak mendukung port atau protokol proxy lain secara andal melalui pengaturan nativenya. Untuk pengalaman yang lebih lancar dan stabilitas lebih baik, kami sangat menyarankan penggunaan proxy manager khusus—tool ini membuat konfigurasi proxy jauh lebih mudah dan membantu mencegah masalah koneksi.

Setup yang Direkomendasikan: Proxifier (System-Wide + App Routing)

Jika Anda membutuhkan SOCKS5, autentikasi username/password, atau performa proxy yang lebih andal, kami menyarankan untuk mengatur proxy Anda melalui Proxifier. Aplikasi ini memungkinkan Anda menjalankan proxy secara system-wide dan juga memilih aplikasi mana yang menggunakan proxy serta mana yang terhubung langsung (tanpa proxy). Ini adalah cara paling mudah untuk mendapatkan fungsionalitas penuh dan routing stabil di Windows.

Step 1 Instal dan jalankan Proxifier Unduh versi terbaru Proxifier dari situs web resminya. Jalankan installer dan selesaikan proses setup → Buka Proxifier Lalu buka Profile → Proxy Servers… Click the image to view it in full size.

Step 2 Menambahkan Proxy Server SOCKS5 Klik Add di jendela Proxy Servers Isi Address dengan IP proxy atau hostname Anda (gunakan port 1080 untuk proxy SOCKS5) Pilih SOCKS5 protokol dan aktifkan Autentikasi Masukkan username dan password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di client area: https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 Mengaktifkan Tunneling Seluruh Sistem Untuk merutekan semua traffic keluar melalui proxy SOCKS5 Anda, perbarui rule Default: Buka Profile → Proxification Rules… Pilih aturan Default, lalu pilih proxy Anda dari dropdown Action Klik OK Click the image to view it in full size.

Step 4 Merutekan Hanya Aplikasi Tertentu Anda juga bisa menggunakan proxy hanya untuk program tertentu, sementara program lainnya tetap menggunakan koneksi langsung: Buka Profile → Proxification Rules… → Add Di bagian Applications, klik Browse dan pilih file executable dari aplikasi yang ingin Anda rutekan melalui proxy. Di bagian Action, pilih Proxy, lalu pilih proxy SOCKS5 Anda dan klik OK untuk menyimpan rule. Click the image to view it in full size.