Panduan integrasi
Pengaturan proxy Opera
Konfigurasikan proxy Anda di Opera dengan mudah dalam beberapa langkah sederhana
Cara menyiapkan pengaturan proxy server di Opera
Opera adalah browser berbasis Chromium, dan opsi proxy bawaannya hanya membuka pengaturan proxy sistem operasi Anda. Dengan kata lain, Opera tidak menyediakan konfigurasi proxy mandiri yang lengkap di dalam browser.
Jika Anda lebih memilih metode di level sistem, ikuti panduan OS di sini: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Namun, jika Anda hanya membutuhkan proxy untuk browsing web dasar, kami tidak menyarankan pengaturan proxy di level sistem. Hal ini memengaruhi aplikasi lain di perangkat Anda dan bisa tidak konsisten—terutama di Windows, di mana pengaturan proxy bawaan terbatas dan tidak menangani konfigurasi proxy dengan autentikasi secara andal. Untuk browsing sehari-hari di Opera, biasanya lebih baik mengonfigurasi proxy langsung melalui ekstensi browser. Cara ini menjaga pengaturan sistem Anda tetap utuh dan membuat pergantian proxy jauh lebih mudah.
Ekstensi yang direkomendasikan untuk Opera: Proxy Switcher & Manager: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
Dalam panduan ini, kami akan fokus pada metode ekstensi, karena ini adalah opsi paling praktis untuk browsing di Opera (profil proxy, perpindahan cepat, dan tanpa mengubah pengaturan sistem).
Gunakan Ekstensi Proxy Switcher di Opera
Instal Ekstensi ProxySwitcher
Kunjungi ChromeWebStore. Cari Proxy Switcher dan buka halamannya. Klik Add to Opera. Konfirmasi instalasi untuk menambahkan ekstensi ke toolbar Anda.
Konfigurasi proxy
Buka tab Manual → aktifkan Manual proxy Masukkan alamat proxy dan port Anda (8080 untuk HTTP) Aktifkan Use this proxy server for all protocols Pilih HTTP sebagai tipe proxy Aktifkan Authentication dan masukkan username serta password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini.
Periksa hasilnya
Periksa apakah IP proxy Anda terdeteksi.
Jika Anda membutuhkan routing proxy tingkat lanjut tidak hanya untuk browser tetapi juga untuk aplikasi desktop tertentu, kami menyarankan menggunakan Proxifier.
Di mana saya dapat menemukan kredensial FineProxy untuk Pengaturan proxy Opera?
Buka layanan aktif Anda di dasbor FineProxy. Gunakan host proksi, port, nama pengguna, dan kata sandi yang ditampilkan untuk layanan tersebut.
Apakah saya harus memasukkan kata sandi akun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata sandi autentikasi proksi dari layanan aktif Anda, bukan kata sandi yang digunakan untuk masuk ke akun FineProxy.
Bagaimana cara memastikan bahwa konfigurasi proksi Pengaturan proxy Opera berfungsi?
Buka situs web pemeriksa IP setelah mengaktifkan proksi. IP dan lokasi yang terdeteksi harus sesuai dengan proksi yang Anda konfigurasi.
Apa yang harus saya periksa jika Pengaturan proxy Opera tidak dapat terhubung melalui proksi?
Pastikan terlebih dahulu bahwa host, port, protokol, dan detail autentikasi sudah benar. Kemudian nonaktifkan profil VPN atau proksi yang berpotensi menimbulkan konflik, lalu hubungkan kembali.
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