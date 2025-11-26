Cara menyiapkan pengaturan proxy server di Opera

Opera adalah browser berbasis Chromium, dan opsi proxy bawaannya hanya membuka pengaturan proxy sistem operasi Anda. Dengan kata lain, Opera tidak menyediakan konfigurasi proxy mandiri yang lengkap di dalam browser.

Jika Anda lebih memilih metode di level sistem, ikuti panduan OS di sini: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Namun, jika Anda hanya membutuhkan proxy untuk browsing web dasar, kami tidak menyarankan pengaturan proxy di level sistem. Hal ini memengaruhi aplikasi lain di perangkat Anda dan bisa tidak konsisten—terutama di Windows, di mana pengaturan proxy bawaan terbatas dan tidak menangani konfigurasi proxy dengan autentikasi secara andal. Untuk browsing sehari-hari di Opera, biasanya lebih baik mengonfigurasi proxy langsung melalui ekstensi browser. Cara ini menjaga pengaturan sistem Anda tetap utuh dan membuat pergantian proxy jauh lebih mudah.

Ekstensi yang direkomendasikan untuk Opera: Proxy Switcher & Manager: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

Dalam panduan ini, kami akan fokus pada metode ekstensi, karena ini adalah opsi paling praktis untuk browsing di Opera (profil proxy, perpindahan cepat, dan tanpa mengubah pengaturan sistem).

Gunakan Ekstensi Proxy Switcher di Opera

Step 1 Instal Ekstensi ProxySwitcher Kunjungi ChromeWebStore. Cari Proxy Switcher dan buka halamannya. Klik Add to Opera. Konfirmasi instalasi untuk menambahkan ekstensi ke toolbar Anda. Click the image to view it in full size.

Step 2 Konfigurasi proxy Buka tab Manual → aktifkan Manual proxy Masukkan alamat proxy dan port Anda (8080 untuk HTTP) Aktifkan Use this proxy server for all protocols Pilih HTTP sebagai tipe proxy Aktifkan Authentication dan masukkan username serta password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini. Click the image to view it in full size.

Step 3 Periksa hasilnya Periksa apakah IP proxy Anda terdeteksi. Click the image to view it in full size.