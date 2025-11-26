如何在 Opera 中设置代理服务器

Opera 是一款基于 Chromium 的浏览器，其内置代理选项只会打开操作系统的代理设置。换句话说，Opera 本身并不提供完整的独立浏览器内代理配置功能。

不过，如果您只需要代理来进行日常网页浏览，我们不建议设置系统级代理。系统代理会影响设备上的其他应用程序，而且表现可能不稳定——尤其是在 Windows 上，内置代理设置功能有限，无法可靠地处理需要身份验证的代理配置。对于 Opera 的日常浏览，通常更推荐通过浏览器扩展直接配置代理。这样不会影响您的系统设置，代理切换也更加便捷。

Opera 推荐扩展： Proxy Switcher & Manager： https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

在本指南中，我们将重点介绍扩展方式的设置方法，因为这是在 Opera 中浏览时最实用的方案（支持代理配置文件、快速切换，且无需更改系统设置）。

在 Opera 中使用 Proxy Switcher 扩展

Step 1 安装 ProxySwitcher 扩展程序 访问 ChromeWebStore。 搜索 Proxy Switcher 并进入其页面。 点击 Add to Opera。 确认安装，将扩展程序添加到工具栏。 Click the image to view it in full size.

Step 2 配置代理 切换到「手动」选项卡 → 启用手动代理 输入您的代理地址和端口（HTTP 使用 8080） 启用「对所有协议使用此代理服务器」 选择 HTTP 作为代理类型 启用身份验证，然后输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在以下位置找到您的服务 此处. Click the image to view it in full size.