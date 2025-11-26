Cara menetapkan tetapan pelayan proksi dalam Opera

Opera ialah pelayar berasaskan Chromium, dan pilihan proksi terbina dalamnya hanya membuka tetapan proksi sistem pengendalian anda. Dengan kata lain, Opera tidak menyediakan konfigurasi proksi kendiri yang lengkap di dalam pelayar.

Jika anda lebih suka kaedah peringkat sistem, ikuti panduan OS di sini: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Walau bagaimanapun, jika anda hanya memerlukan proksi untuk pelayaran web asas, kami tidak mengesyorkan penetapan proksi seluruh sistem. Ia menjejaskan aplikasi lain pada peranti anda dan boleh menjadi tidak konsisten — terutamanya pada Windows, di mana tetapan proksi terbina dalam adalah terhad dan tidak mengendalikan persediaan proksi yang memerlukan pengesahan dengan baik. Untuk pelayaran harian dalam Opera, biasanya lebih baik mengkonfigurasikan proksi terus melalui sambungan pelayar. Ini memastikan tetapan sistem anda tidak diusik dan menjadikan penukaran proksi jauh lebih mudah.

Sambungan yang disyorkan untuk Opera: Proxy Switcher & Manager: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

Dalam panduan ini, kami akan memfokuskan pada penyediaan kaedah sambungan, kerana ia merupakan pilihan paling praktikal untuk pelayaran dalam Opera (profil proksi, penukaran pantas, dan tiada perubahan pada tetapan sistem).

Gunakan Sambungan Proxy Switcher dalam Opera

Step 1 Pasang Sambungan ProxySwitcher Lawati ChromeWebStore. Cari Proxy Switcher dan pergi ke halamannya. Klik Add to Opera. Sahkan pemasangan untuk menambah sambungan ke bar alat anda. Click the image to view it in full size.

Step 2 Konfigurasikan proksi Pergi ke tab Manual → aktifkan Manual proxy Masukkan alamat proksi dan port anda (8080 untuk HTTP) Aktifkan Gunakan pelayan proksi ini untuk semua protokol Pilih HTTP sebagai jenis proksi Aktifkan Authentication dan masukkan nama pengguna serta kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini. Click the image to view it in full size.

Step 3 Semak keputusan Semak sama ada IP proksi anda sedang dikesan. Click the image to view it in full size.