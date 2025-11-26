Jak skonfigurować ustawienia serwera proxy w Operze

Opera to przeglądarka oparta na Chromium, a jej wbudowana opcja proxy po prostu otwiera systemowe ustawienia proxy. Innymi słowy, Opera nie oferuje pełnej, samodzielnej konfiguracji proxy wewnątrz przeglądarki.

Jeśli wolisz metodę na poziomie systemu, skorzystaj z poniższych instrukcji dla swojego systemu operacyjnego: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Jeśli jednak potrzebujesz proxy jedynie do podstawowego przeglądania stron, nie zalecamy ustawiania proxy na poziomie całego systemu. Wpływa to na inne aplikacje na Twoim urządzeniu i może działać niestabilnie — szczególnie w Windows, gdzie wbudowane ustawienia proxy są ograniczone i nie obsługują niezawodnie konfiguracji proxy z uwierzytelnianiem. Do codziennego przeglądania w Operze lepiej skonfigurować proxy bezpośrednio w rozszerzeniu przeglądarki. Dzięki temu ustawienia systemowe pozostają nienaruszone, a przełączanie proxy jest znacznie łatwiejsze.

Polecane rozszerzenie dla Opery: Proxy Switcher & Manager: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

W tym poradniku skupimy się na konfiguracji za pomocą rozszerzenia, ponieważ jest to najbardziej praktyczna opcja do przeglądania w Operze (profile proxy, szybkie przełączanie i brak zmian w ustawieniach systemowych).

Użyj rozszerzenia Proxy Switcher w Operze

Step 1 Zainstaluj rozszerzenie ProxySwitcher Odwiedź ChromeWebStore. Wyszukaj Proxy Switcher i przejdź na jego stronę. Kliknij Dodaj do Opery. Potwierdź instalację, aby dodać rozszerzenie do paska narzędzi. Click the image to view it in full size.

Step 2 Skonfiguruj proxy Przejdź do zakładki Ręczne → włącz Ręczne proxy Wprowadź adres proxy i port (8080 dla HTTP) Włącz opcję Użyj tego serwera proxy dla wszystkich protokołów Wybierz HTTP jako typ proxy Włącz uwierzytelnianie i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do Twojego konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj. Click the image to view it in full size.

Step 3 Sprawdź wynik Sprawdź, czy IP Twojego proxy jest wykrywane. Click the image to view it in full size.