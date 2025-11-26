Instrukcja integracji
Ustawienia proxy w Operze
Skonfiguruj proxy w Operze szybko i łatwo w kilku prostych krokach
Jak skonfigurować ustawienia serwera proxy w Operze
Opera to przeglądarka oparta na Chromium, a jej wbudowana opcja proxy po prostu otwiera systemowe ustawienia proxy. Innymi słowy, Opera nie oferuje pełnej, samodzielnej konfiguracji proxy wewnątrz przeglądarki.
Jeśli wolisz metodę na poziomie systemu, skorzystaj z poniższych instrukcji dla swojego systemu operacyjnego: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Jeśli jednak potrzebujesz proxy jedynie do podstawowego przeglądania stron, nie zalecamy ustawiania proxy na poziomie całego systemu. Wpływa to na inne aplikacje na Twoim urządzeniu i może działać niestabilnie — szczególnie w Windows, gdzie wbudowane ustawienia proxy są ograniczone i nie obsługują niezawodnie konfiguracji proxy z uwierzytelnianiem. Do codziennego przeglądania w Operze lepiej skonfigurować proxy bezpośrednio w rozszerzeniu przeglądarki. Dzięki temu ustawienia systemowe pozostają nienaruszone, a przełączanie proxy jest znacznie łatwiejsze.
Polecane rozszerzenie dla Opery: Proxy Switcher & Manager: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
W tym poradniku skupimy się na konfiguracji za pomocą rozszerzenia, ponieważ jest to najbardziej praktyczna opcja do przeglądania w Operze (profile proxy, szybkie przełączanie i brak zmian w ustawieniach systemowych).
Użyj rozszerzenia Proxy Switcher w Operze
Zainstaluj rozszerzenie ProxySwitcher
Odwiedź ChromeWebStore. Wyszukaj Proxy Switcher i przejdź na jego stronę. Kliknij Dodaj do Opery. Potwierdź instalację, aby dodać rozszerzenie do paska narzędzi.
Skonfiguruj proxy
Przejdź do zakładki Ręczne → włącz Ręczne proxy Wprowadź adres proxy i port (8080 dla HTTP) Włącz opcję Użyj tego serwera proxy dla wszystkich protokołów Wybierz HTTP jako typ proxy Włącz uwierzytelnianie i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do Twojego konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj.
Sprawdź wynik
Sprawdź, czy IP Twojego proxy jest wykrywane.
Jeśli potrzebujesz zaawansowanego routingu proxy nie tylko dla przeglądarki, ale również dla konkretnych aplikacji desktopowych, zalecamy użycie Proxifier.
Gdzie znajdę dane logowania FineProxy dla Ustawienia proxy w Operze?
Otwórz aktywną usługę w panelu FineProxy. Użyj hosta proxy, portu, nazwy użytkownika i hasła wyświetlonych dla tej usługi.
Czy mam podać hasło do konta FineProxy?
Nie. Użyj hasła uwierzytelniania proxy z aktywnej usługi, a nie hasła służącego do logowania na konto FineProxy.
Jak sprawdzić, czy konfiguracja proxy dla Ustawienia proxy w Operze działa?
Po włączeniu proxy otwórz serwis sprawdzający IP. Wykryte IP i lokalizacja powinny odpowiadać skonfigurowanemu proxy.
Co sprawdzić, jeśli Ustawienia proxy w Operze nie może połączyć się przez proxy?
Najpierw sprawdź host, port, protokół i dane uwierzytelniania. Następnie wyłącz kolidujący profil VPN lub proxy i połącz się ponownie.
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.