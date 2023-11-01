Stan na dzień 17 sierpnia 2026 Drukuj

💳 Opcje płatności#

Oferujemy szereg bezpiecznych i wygodnych metod płatności, dzięki którym szybko aktywujesz swoje proxy:

USDT (TRC20, ERC20, TON)

BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON

USDC (ERC20, Arbitrum)

Karty bankowe & operatorzy płatności#

Stripe (Visa, MasterCard, American Express i inne)

Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay oraz inne opcje dostępne przez Paddle)

Płatności kartą bezpośrednio (Visa, MasterCard i inne)

UnionPay

Lokalne opcje płatności dla użytkowników w Rosji#

Rosyjskie karty bankowe & SBP przez FreeKassa

Intercards (rosyjskie karty bankowe)

SBP

WebMoney

Inne metody#

PayPal (w zależności od dostępności)

Przelew bankowy / płatność bankowa

Uwaga: Dostępne metody płatności mogą się różnić w zależności od kraju i mogą ulegać zmianom. Aktualną listę znajdziesz podczas składania zamówienia lub skontaktuj się z pomocą techniczną za pośrednictwem systemu zgłoszeń.

Metody płatności

🚀 Dostawa & aktywacja#

FineProxy to w pełni cyfrowa usługa. Proxy są dostarczane online i aktywowane automatycznie po pomyślnym potwierdzeniu płatności.

Jak to działa:#

Wybierz pakiet proxy na naszej stronie. Zapłać wybraną metodą płatności. Twoje proxy zostaną aktywowane automatycznie po potwierdzeniu płatności. Szczegóły proxy znajdziesz w panelu klienta — w tym adresy IP, porty oraz dane uwierzytelniające lub autoryzację IP (whitelisting IP).

📦 Co zawiera#

Pakiety z dedykowanymi lub współdzielonymi adresami IP (w zależności od planu)

Obsługiwane protokoły: HTTP, HTTPS, SOCKS5 oraz UDP (dla wybranych planów)

Nielimitowana przepustowość (chyba że zaznaczono inaczej)

Panel klienta z rotacją IP, filtrowaniem i monitoringiem proxy (dostępność zależy od planu)

Wsparcie techniczne przez system zgłoszeń

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z zespołem wsparcia za pośrednictwem systemu zgłoszeń.

Możesz również napisać do nas na 📩 [email protected]

💬 Czat na żywo dostępny bezpośrednio na stronie.