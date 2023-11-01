Dokumentacja
Metody płatności i dostawa
Obsługiwane metody płatności, szczegóły przetwarzania i dalsze kroki po potwierdzeniu zamówienia FineProxy.
💳 Opcje płatności#
Oferujemy szereg bezpiecznych i wygodnych metod płatności, dzięki którym szybko aktywujesz swoje proxy:
Kryptowaluty#
- USDT (TRC20, ERC20, TON)
- BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
- USDC (ERC20, Arbitrum)
Karty bankowe & operatorzy płatności#
- Stripe (Visa, MasterCard, American Express i inne)
- Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay oraz inne opcje dostępne przez Paddle)
- Płatności kartą bezpośrednio (Visa, MasterCard i inne)
- UnionPay
Lokalne opcje płatności dla użytkowników w Rosji#
- Rosyjskie karty bankowe & SBP przez FreeKassa
- Intercards (rosyjskie karty bankowe)
- SBP
- WebMoney
Inne metody#
- PayPal (w zależności od dostępności)
- Przelew bankowy / płatność bankowa
Uwaga: Dostępne metody płatności mogą się różnić w zależności od kraju i mogą ulegać zmianom. Aktualną listę znajdziesz podczas składania zamówienia lub skontaktuj się z pomocą techniczną za pośrednictwem systemu zgłoszeń.
Metody płatności
🚀 Dostawa & aktywacja#
FineProxy to w pełni cyfrowa usługa. Proxy są dostarczane online i aktywowane automatycznie po pomyślnym potwierdzeniu płatności.
Jak to działa:#
- Wybierz pakiet proxy na naszej stronie.
- Zapłać wybraną metodą płatności.
- Twoje proxy zostaną aktywowane automatycznie po potwierdzeniu płatności.
- Szczegóły proxy znajdziesz w panelu klienta — w tym adresy IP, porty oraz dane uwierzytelniające lub autoryzację IP (whitelisting IP).
📦 Co zawiera#
- Pakiety z dedykowanymi lub współdzielonymi adresami IP (w zależności od planu)
- Obsługiwane protokoły: HTTP, HTTPS, SOCKS5 oraz UDP (dla wybranych planów)
- Nielimitowana przepustowość (chyba że zaznaczono inaczej)
- Panel klienta z rotacją IP, filtrowaniem i monitoringiem proxy (dostępność zależy od planu)
- Wsparcie techniczne przez system zgłoszeń
❓ Potrzebujesz pomocy?#
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z zespołem wsparcia za pośrednictwem systemu zgłoszeń.
Możesz również napisać do nas na 📩 [email protected]
💬 Czat na żywo dostępny bezpośrednio na stronie.