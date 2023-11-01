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Dokumentacja

Metody płatności i dostawa

Obsługiwane metody płatności, szczegóły przetwarzania i dalsze kroki po potwierdzeniu zamówienia FineProxy.

Ostatnia aktualizacja17 sierpnia 2026
DotyczyWszystkie usługi FineProxy
Stan na dzień 17 sierpnia 2026

💳 Opcje płatności#

Oferujemy szereg bezpiecznych i wygodnych metod płatności, dzięki którym szybko aktywujesz swoje proxy:

Kryptowaluty#

  • USDT (TRC20, ERC20, TON)
  • BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
  • USDC (ERC20, Arbitrum)

Karty bankowe & operatorzy płatności#

  • Stripe (Visa, MasterCard, American Express i inne)
  • Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay oraz inne opcje dostępne przez Paddle)
  • Płatności kartą bezpośrednio (Visa, MasterCard i inne)
  • UnionPay

Lokalne opcje płatności dla użytkowników w Rosji#

  • Rosyjskie karty bankowe & SBP przez FreeKassa
  • Intercards (rosyjskie karty bankowe)
  • SBP
  • WebMoney

Inne metody#

  • PayPal (w zależności od dostępności)
  • Przelew bankowy / płatność bankowa

Uwaga: Dostępne metody płatności mogą się różnić w zależności od kraju i mogą ulegać zmianom. Aktualną listę znajdziesz podczas składania zamówienia lub skontaktuj się z pomocą techniczną za pośrednictwem systemu zgłoszeń.

Metody płatności

Metody płatności

🚀 Dostawa & aktywacja#

FineProxy to w pełni cyfrowa usługa. Proxy są dostarczane online i aktywowane automatycznie po pomyślnym potwierdzeniu płatności.

Jak to działa:#

  1. Wybierz pakiet proxy na naszej stronie.
  2. Zapłać wybraną metodą płatności.
  3. Twoje proxy zostaną aktywowane automatycznie po potwierdzeniu płatności.
  4. Szczegóły proxy znajdziesz w panelu klienta — w tym adresy IP, porty oraz dane uwierzytelniające lub autoryzację IP (whitelisting IP).

📦 Co zawiera#

  • Pakiety z dedykowanymi lub współdzielonymi adresami IP (w zależności od planu)
  • Obsługiwane protokoły: HTTP, HTTPS, SOCKS5 oraz UDP (dla wybranych planów)
  • Nielimitowana przepustowość (chyba że zaznaczono inaczej)
  • Panel klienta z rotacją IP, filtrowaniem i monitoringiem proxy (dostępność zależy od planu)
  • Wsparcie techniczne przez system zgłoszeń

❓ Potrzebujesz pomocy?#

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z zespołem wsparcia za pośrednictwem systemu zgłoszeń.
Możesz również napisać do nas na 📩 [email protected]
💬 Czat na żywo dostępny bezpośrednio na stronie.