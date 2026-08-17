Abrechnung
Zahlungsmethoden & Lieferung
Unterstützte Zahlungsmethoden, Verarbeitungsdetails und was nach der Bestätigung Ihrer FineProxy-Bestellung geschieht.
💳 Zahlungsoptionen#
Wir bieten eine Reihe sicherer und komfortabler Zahlungsmethoden, damit Sie Ihre Proxys schnell aktivieren können:
Kryptowährungen#
- USDT (TRC20, ERC20, TON)
- BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
- USDC (ERC20, Arbitrum)
Bankkarten & Zahlungsanbieter#
- Stripe (Visa, MasterCard, American Express und weitere)
- Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay und weitere Optionen über Paddle)
- Direkte Kartenzahlungen (Visa, MasterCard und andere)
- UnionPay
Lokale Zahlungsoptionen für Nutzer in Russland#
- Russische Bankkarten & SBP über FreeKassa
- Intercards (russische Bankkarten)
- SBP
- WebMoney
Weitere Methoden#
- PayPal (wo verfügbar)
- Überweisung / Bankzahlung
Hinweis: Die verfügbaren Zahlungsmethoden können je nach Land variieren und sich von Zeit zu Zeit ändern. Die aktuellste Liste finden Sie beim Checkout oder wenden Sie sich über den Ticket-System.
Zahlungsoptionen
🚀 Lieferung & Aktivierung#
FineProxy ist ein vollständig digitaler Dienst. Proxys werden online bereitgestellt und nach erfolgreicher Zahlungsbestätigung automatisch aktiviert.
So funktioniert es:#
- Wählen Sie ein Proxy-Paket auf unserer Website.
- Bezahlen Sie mit Ihrer bevorzugten Zahlungsmethode.
- Ihre Proxys werden automatisch aktiviert, sobald die Zahlung bestätigt wurde.
- Sehen Sie Ihre Proxy-Details im Dashboard ein, einschließlich IPs, Ports und Zugangsdaten oder IP-Autorisierung (IP-Whitelisting).
📦 Im Lieferumfang enthalten#
- Dedizierte oder geteilte IP-Pakete (je nach Tarif)
- Protokoll-Unterstützung: HTTP, HTTPS, SOCKS5 und UDP (für bestimmte Tarife)
- Unbegrenzte Bandbreite (sofern nicht anders angegeben)
- Client-Dashboard mit IP-Rotation, Filterung und Proxy-Monitoring (sofern verfügbar, abhängig vom Tarif)
- Technischer Support über das Ticket-System
❓ Hilfe benötigt?#
Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte über das Ticket-System an den Support.
Sie erreichen uns auch unter 📩 [email protected]
💬 Live-Chat ist direkt auf der Website verfügbar.