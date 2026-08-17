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Abrechnung

Zahlungsmethoden & Lieferung

Unterstützte Zahlungsmethoden, Verarbeitungsdetails und was nach der Bestätigung Ihrer FineProxy-Bestellung geschieht.

Zuletzt aktualisiert17. August 2026
Gilt fürAlle FineProxy-Dienste
Aktuell vom 17. August 2026

💳 Zahlungsoptionen#

Wir bieten eine Reihe sicherer und komfortabler Zahlungsmethoden, damit Sie Ihre Proxys schnell aktivieren können:

Kryptowährungen#

  • USDT (TRC20, ERC20, TON)
  • BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
  • USDC (ERC20, Arbitrum)

Bankkarten & Zahlungsanbieter#

  • Stripe (Visa, MasterCard, American Express und weitere)
  • Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay und weitere Optionen über Paddle)
  • Direkte Kartenzahlungen (Visa, MasterCard und andere)
  • UnionPay

Lokale Zahlungsoptionen für Nutzer in Russland#

  • Russische Bankkarten & SBP über FreeKassa
  • Intercards (russische Bankkarten)
  • SBP
  • WebMoney

Weitere Methoden#

  • PayPal (wo verfügbar)
  • Überweisung / Bankzahlung

Hinweis: Die verfügbaren Zahlungsmethoden können je nach Land variieren und sich von Zeit zu Zeit ändern. Die aktuellste Liste finden Sie beim Checkout oder wenden Sie sich über den Ticket-System.

Zahlungsoptionen

Zahlungsoptionen

🚀 Lieferung & Aktivierung#

FineProxy ist ein vollständig digitaler Dienst. Proxys werden online bereitgestellt und nach erfolgreicher Zahlungsbestätigung automatisch aktiviert.

So funktioniert es:#

  1. Wählen Sie ein Proxy-Paket auf unserer Website.
  2. Bezahlen Sie mit Ihrer bevorzugten Zahlungsmethode.
  3. Ihre Proxys werden automatisch aktiviert, sobald die Zahlung bestätigt wurde.
  4. Sehen Sie Ihre Proxy-Details im Dashboard ein, einschließlich IPs, Ports und Zugangsdaten oder IP-Autorisierung (IP-Whitelisting).

📦 Im Lieferumfang enthalten#

  • Dedizierte oder geteilte IP-Pakete (je nach Tarif)
  • Protokoll-Unterstützung: HTTP, HTTPS, SOCKS5 und UDP (für bestimmte Tarife)
  • Unbegrenzte Bandbreite (sofern nicht anders angegeben)
  • Client-Dashboard mit IP-Rotation, Filterung und Proxy-Monitoring (sofern verfügbar, abhängig vom Tarif)
  • Technischer Support über das Ticket-System

❓ Hilfe benötigt?#

Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte über das Ticket-System an den Support.
Sie erreichen uns auch unter 📩 [email protected]
💬 Live-Chat ist direkt auf der Website verfügbar.