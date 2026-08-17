Aktuell vom 17. August 2026 Drucken

Wir bieten eine Reihe sicherer und komfortabler Zahlungsmethoden, damit Sie Ihre Proxys schnell aktivieren können:

USDT (TRC20, ERC20, TON)

BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON

USDC (ERC20, Arbitrum)

Bankkarten & Zahlungsanbieter#

Stripe (Visa, MasterCard, American Express und weitere)

Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay und weitere Optionen über Paddle)

Direkte Kartenzahlungen (Visa, MasterCard und andere)

UnionPay

Lokale Zahlungsoptionen für Nutzer in Russland#

Russische Bankkarten & SBP über FreeKassa

Intercards (russische Bankkarten)

SBP

WebMoney

Weitere Methoden#

PayPal (wo verfügbar)

Überweisung / Bankzahlung

Hinweis: Die verfügbaren Zahlungsmethoden können je nach Land variieren und sich von Zeit zu Zeit ändern. Die aktuellste Liste finden Sie beim Checkout oder wenden Sie sich über den Ticket-System.

Zahlungsoptionen

🚀 Lieferung & Aktivierung#

FineProxy ist ein vollständig digitaler Dienst. Proxys werden online bereitgestellt und nach erfolgreicher Zahlungsbestätigung automatisch aktiviert.

So funktioniert es:#

Wählen Sie ein Proxy-Paket auf unserer Website. Bezahlen Sie mit Ihrer bevorzugten Zahlungsmethode. Ihre Proxys werden automatisch aktiviert, sobald die Zahlung bestätigt wurde. Sehen Sie Ihre Proxy-Details im Dashboard ein, einschließlich IPs, Ports und Zugangsdaten oder IP-Autorisierung (IP-Whitelisting).

📦 Im Lieferumfang enthalten#

Dedizierte oder geteilte IP-Pakete (je nach Tarif)

Protokoll-Unterstützung: HTTP, HTTPS, SOCKS5 und UDP (für bestimmte Tarife)

Unbegrenzte Bandbreite (sofern nicht anders angegeben)

Client-Dashboard mit IP-Rotation, Filterung und Proxy-Monitoring (sofern verfügbar, abhängig vom Tarif)

Technischer Support über das Ticket-System

Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte über das Ticket-System an den Support.

Sie erreichen uns auch unter 📩 [email protected]

💬 Live-Chat ist direkt auf der Website verfügbar.