NEU! |Ein API-Call, saubere Daten zurück. Keine Scraper nötig.10.000 Tokens gratis →

UK-Proxy

Zuverlässige statische IPv4-Proxys aus dem Vereinigten Königreich – HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9 % Uptime, unbegrenzter Traffic

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 100 Datacenter-IPs in dem Vereinigten Königreich und setzen Sie 203.0.113.7 auf die Allowlist
  • Zeigen Sie die heutige Erfolgsrate für meinen britischen Proxy-Traffic
  • Verlängern Sie jeden Dienst, der diese Woche ausläuft, unter 200 $
  • Rotieren Sie meine IPs, sobald der nächste Refresh kostenlos ist
  • Exportieren Sie die aktuelle Proxy-Liste als JSON
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Standorte und Bestand

FineProxy ist ohne Zweifel einer der besten Proxy-Anbieter, die ich je benutzt habe! Die Verbindungsgeschwindigkeit ist blitzschnell, der Service zuverlässig und das Kundenserviceteam äußerst hilfsbereit. Egal, ob Sie Proxies zum Surfen, Scrapen oder zum Freischalten von geo-eingeschränkten Inhalten benötigen, sie bieten ein nahtloses Erlebnis. Ich habe viele andere Dienste zuvor genutzt, aber keiner kommt an die Konsistenz und Leistung von FineProxy heran. Wenn Sie einen hochwertigen, stressfreien Proxy-Dienst suchen, kann ich Ihnen nur empfehlen, es auszuprobieren.

omkarDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Das Personal war sehr freundlich und hilfsbereit. Die Lage war ausgezeichnet. Ich empfehle es!

Asmaul HoqueInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Geschwindigkeit unter Last

Proxy funktioniert sehr gut, ich benutze ihn seit einem Monat und habe keine Checkpoints oder Unterbrechungen festgestellt. Sehr zuverlässig!

lananhsoi17Norton Safe Web, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich war mit dem Service zufrieden, die Proxies funktionieren einwandfrei, die Geschwindigkeit verlangsamt sich manchmal, obwohl es vielleicht nur meine Einbildung war. Aber insgesamt ist alles gut.

InnaProxyRate, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Großartiger Proxy-Dienst! Es gibt verschiedene Proxy-Typen, darunter rotierende Proxys ohne Traffic-Limit. Die Preise sind günstig, und Geo-Targeting ist verfügbar. Bezahlen kann man bequem mit Kryptowährungen, PayPal oder Karten.

Vladimir AkimkinSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bezahlbare EU-Proxys. Der einzige Proxy-Anbieter, der seine Preise weiterhin niedrig hält. Ich hatte im ganzen Internet nach so etwas gesucht, und am Ende erwies er sich als der günstigste Proxy-Anbieter mit unbegrenzter Bandbreite.

Wowser BrowserTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
BBC iPlayer sperrt mich immer wieder. Datacenter oder ISP?iPlayer läuft teilweise

iPlayer setzt eine der strengsten Geo-Erkennungen im Streaming-Bereich ein. Verbindungen werden per Machine Learning fingerprinted – selbst die besten VPNs erreichen nur Erfolgsquoten von 72–87 %, wobei die Sperren besonders in den Abendstunden (19–22 Uhr UK-Zeit) zunehmen. Rechenzentrums-IPs werden schnell erkannt, da iPlayer Blocklisten bekannter IP-Bereiche führt. Was besser funktioniert: ein statischer britischer Residential-Proxy (ISP) – eine IP, die bei einem echten britischen Breitbandanbieter wie BT oder Sky registriert ist. Für iPlayer sieht das aus wie eine reguläre Heimverbindung. Genau das bieten die ISP-Proxys von FineProxy. Rechenzentrums-IPs funktionieren nach wie vor problemlos für das Scraping des iPlayer-Katalogs oder die Prüfung verfügbarer Inhalte – für die tatsächliche Wiedergabe jedoch empfiehlt sich ein ISP-Proxy.

Warum zeigt Amazon.co.uk andere Preise, wenn man von außerhalb des Vereinigten Königreichs zugreift?UK-Preise enthalten

UK-Preise enthalten gesetzlich vorgeschriebene 20 % Mehrwertsteuer. Rufen Sie Amazon.co.uk von einer Nicht-UK-IP ab, sehen Sie möglicherweise Nettopreise ohne MwSt., verlieren Prime-Lieferoptionen oder werden auf eine andere regionale Version weitergeleitet. Argos, ASOS und John Lewis verhalten sich genauso — alle passen den Storefront basierend auf Ihrer IP an. Wenn Sie Preisdaten für den britischen Markt erfassen, liefert eine Nicht-UK-IP Zahlen, die nicht dem entsprechen, was Käufer tatsächlich zahlen.

Rightmove und Zoopla blockieren meinen Scraper nach wenigen Anfragen. Liegt das an der IP?Teilweise

Teilweise. Beide Seiten setzen starken Anti-Bot-Schutz ein — Cloudflare bei Rightmove, DataDome bei Zoopla. Sie prüfen mehr als nur die IP: Header, TLS-Fingerprint und die Anfragegeschwindigkeit. Kostenlose oder Shared-Proxys werden auf diesen Seiten innerhalb von Stunden verbrannt. Für den besten England-Proxy-Service bei Immobiliendaten benötigen Sie saubere UK-Rechenzentrums-IPs mit realistischen Browser-Headern und angemessenem Pacing. Diese Seiten sind zudem kein einfaches HTML — sie erfordern JavaScript-Rendering, daher funktionieren Headless-Browser-Setups besser als direkte HTTP-Anfragen.

Die Lieferung in die schottischen Highlands kostet in meinen Checkout-Tests mehr. Ein Bug?Nein

Nein, so funktioniert der britische E-Commerce. Viele Händler berechnen Aufpreise für Lieferungen in die Highlands, auf die Inseln, nach Nordirland und auf die Kanalinseln. Royal Mail hat Standardtarife, aber Kurierdienste wie DPD, Hermes und DHL legen eigene Zuschläge fest — und die variieren erheblich. Wenn Sie Checkout-Flows testen oder Lieferpreise im UK vergleichen, verwenden Sie die richtigen Postleitzahlen für jede Region. Eine Londoner Postleitzahl zeigt Ihnen den Highlands-Aufpreis nicht an.

UK-Drop-Sites stecken mich immer in einen Warteraum. Helfen Proxys dabei?Sites wie End

Seiten wie End Clothing, Size? und Footpatrol — sowie Ticketing-Plattformen — nutzen Queue-it oder ähnliche Systeme, um Traffic zu steuern und Bots herauszufiltern. Sie prüfen IP, Browser-Fingerprint und Session-Konsistenz. Mehrere Verbindungen von derselben IP werden deprioritisiert oder direkt blockiert. Ein Pool sauberer UK-IPs hilft, aber ehrlich gesagt ist das Browser-Verhalten wichtiger als die Anzahl der IPs. Realistische Header, stabile Sessions und kein aggressives Hammern der Queue — das ist es, was Sie wirklich durchkommen lässt.

Post-Brexit — gilt die EU-Geo-Blocking-Verordnung noch für das Vereinigte Königreich?Nein

Nein. Seit dem Austritt aus der EU gilt diese Verordnung für britische Verbraucher nicht mehr. Britische Seiten können Inhalte, Preise und den Zugang nach Standort frei einschränken — und sie tun es. In der Praxis werden UK-Versionen von Shops zunehmend eigenständig: GBP-Preise, UK-spezifische Zahlungsmethoden, regionale Warenbestände. Wenn Sie britische und europäische Versionen desselben Händlers vergleichen möchten, benötigen Sie für jede separate IPs.

Open Banking und "Pay by Bank" im UK-Checkout — hängt das mit der IP zusammen?Ja

Ja. Open-Banking-Optionen erscheinen für UK-Besucher, weil sie an die britische Bankinfrastruktur gebunden und von der FCA reguliert sind. Von einer Nicht-UK-IP zeigt der Checkout in der Regel nur Kartenzahlung an. Wichtig zu wissen: Open-Banking-Zahlungen unterliegen nicht dem Schutz nach Section 75 — dem britischen Gesetz, das Ihren Kreditkartenaussteller bei Käufen über £100 haftbar macht. Wenn Sie Payment-Flows testen oder analysieren, wie der britische E-Commerce den Checkout abwickelt, ist eine stabile UK-IP der einzige Weg, die vollständige Version zu sehen.

Welche UK-Proxys bietet FineProxy an?Datacenter-IPv4 —

Rechenzentrums-IPv4 — hochschneller UK-Privat-Proxy mit bis zu 500 Mbps, für Monitoring, APIs und Scraping-Ziele, die nicht nach IP-Typ filtern. ISP-IPv4 — bei britischen Breitbandanbietern registriert, wirkt wie eine Heimverbindung, ideal für Streaming und Sites, die Rechenzentrums-Bereiche blockieren. Rotierend mit UK im Pool — frische IP pro Request, für die Massenerfassung. Targeting auf Länderebene (GB), keine Stadtauswahl. Statische Proxys werden pro IP mit unbegrenztem Traffic abgerechnet, rotierende per API-Credits. Jeder Proxy ist ein Elite-Anonymitäts-Proxy-Server – keine Weiterleitungs-Header, individuelles SSL-Zertifikat.

Live-Vereinigtes Königreich-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Vereinigtes Königreich-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
418 online·Mehr benötigt? →
185.238.228.71:80
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
185.238.228.71:80
Cloudflare London, LLC· 26 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.41:80
Cloudflare London, LLC· 52 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.10:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.80:80
Cloudflare London, LLC· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
7.89 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.216:80
Cloudflare London, LLC· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
7.53 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.49:80
Cloudflare London, LLC· 440 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
4.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.4:80
Cloudflare London, LLC· 432 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
4.17 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.81:80
Cloudflare London, LLC· 553 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.99:80
Cloudflare London, LLC· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.86 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.165:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
2.87 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.75:80
Cloudflare London, LLC· 567 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.17 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.12:80
Cloudflare London, LLC· 564 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
3.19 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.153:80
Cloudflare London, LLC· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
2.88 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.249:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
2.91 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.58:80
Cloudflare London, LLC· 570 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.16 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.23:80
Cloudflare London, LLC· 676 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.66 Mbps
99.8%
1 Std. her
164.38.155.57:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.70 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.95:80
Cloudflare London, LLC· 651 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
2.77 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.87:80
Cloudflare London, LLC· 649 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.77 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.64:80
Cloudflare London, LLC· 689 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
2.61 Mbps
100.0%
1 Std. her
157.245.40.90:3128
DigitalOcean, LLC· 106 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentSlough
9.00 Mbps
28.4%
4 Std. her
185.238.228.108:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.53:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.16:80
Cloudflare London, LLC· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.44 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.112:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.7:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.211:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.15:80
Cloudflare London, LLC· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.76:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.31 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.48:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.93:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.133:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.70:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.99:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.73:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.30 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.150:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.31 Mbps
99.8%
1 Std. her
185.238.228.203:80
Cloudflare London, LLC· 1146 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.57 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.247:80
Cloudflare London, LLC· 1461 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.96:80
Cloudflare London, LLC· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.89:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.141:80
Cloudflare London, LLC· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.72:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.118:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.67:80
Cloudflare London, LLC· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.94:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.45:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.35:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.6:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.37 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.138:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.31 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.48 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.50 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.27 Mbps
99.9%
1 Std. her
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.22 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.97:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.26:80
Cloudflare London, LLC· 1118 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.61 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.84:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.39:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1076 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.67 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.47:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.54 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.60:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.38 Mbps
99.8%
1 Std. her
185.238.228.217:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.21:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.109:80
Cloudflare London, LLC· 1261 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.30:80
Cloudflare London, LLC· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.8:80
Cloudflare London, LLC· 1355 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.42:80
Cloudflare London, LLC· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.166:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.3:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.56 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.46 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.53 Mbps
98.8%
1 Std. her
185.238.228.22:80
Cloudflare London, LLC· 1164 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.55 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.42:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.56 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.59:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.46 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.111:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.26:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.43 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.32:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.82:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.48:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.166:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.36 Mbps
99.9%
1 Std. her
164.38.155.54:80
Cloudflare London, LLC· 1159 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.55 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.212:80
Cloudflare London, LLC· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.49 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.238:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.32 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1408 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.29:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.54 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.54 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.1:80
Cloudflare London, LLC· 1388 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.30 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1131 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.59 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.79:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.145:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.240:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.16:80
Cloudflare London, LLC· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.65:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.244:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.136:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.126:80
Cloudflare London, LLC· 1424 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.86:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.32 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.2:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.19:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.9:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.33:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.32:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.140:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.160:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.37 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.70:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.32 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.61:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.50:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.64:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.76:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.89:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.86:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.91:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.219:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.190:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.96:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.119:80
Cloudflare London, LLC· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.104:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.32:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.88:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.170:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.171:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.185:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.87:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.72:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.83:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.135:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.102:80
Cloudflare London, LLC· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.215:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.182:80
Cloudflare London, LLC· 1198 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.5:80
Cloudflare London, LLC· 1195 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.82:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.60:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.52 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.207:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.52 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.67:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.53 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.137:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.46:80
Cloudflare London, LLC· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.51 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.17:80
Cloudflare London, LLC· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.124:80
Cloudflare London, LLC· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.29:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.21 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.93:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.29 Mbps
98.3%
1 Std. her
185.238.228.220:80
Cloudflare London, LLC· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.43:80
Cloudflare London, LLC· 1835 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
981 Kbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.75:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.08 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.243:80
Cloudflare London, LLC· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.10 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.101:80
Cloudflare London, LLC· 1666 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.08 Mbps
98.6%
1 Std. her
164.38.155.58:80
Cloudflare London, LLC· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.43:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.71:80
Cloudflare London, LLC· 1812 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
993 Kbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.218:80
Cloudflare London, LLC· 1889 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
953 Kbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.59:80
Cloudflare London, LLC· 1923 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
936 Kbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.251:80
Cloudflare London, LLC· 1821 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
988 Kbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.30:80
Cloudflare London, LLC· 1717 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.05 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.139:80
Cloudflare London, LLC· 1787 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.01 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.213:80
Cloudflare London, LLC· 1600 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.13 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.68:80
Cloudflare London, LLC· 1743 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.03 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.87:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.172:80
Cloudflare London, LLC· 1992 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
904 Kbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.33:80
Cloudflare London, LLC· 1886 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
954 Kbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.0:80
Cloudflare London, LLC· 1959 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
919 Kbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.17 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.193.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.16 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.163:80
Cloudflare London, LLC· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.11:80
Cloudflare London, LLC· 1514 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.199:80
Cloudflare London, LLC· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.15 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.16:80
Cloudflare London, LLC· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.16 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.35:80
Cloudflare London, LLC· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.15 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.15 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 1805 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
997 Kbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.53:80
Cloudflare London, LLC· 1581 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.14 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.44:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.08 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.69:80
Cloudflare London, LLC· 1625 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.42:80
Cloudflare London, LLC· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.20 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.214:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.18 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.222:80
Cloudflare London, LLC· 1989 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
905 Kbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.221:80
Cloudflare London, LLC· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLondon
1.04 Mbps
100.0%
1 Std. her
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Leitfaden

Warum UK-IPs andere Daten anzeigen – und was FineProxy Ihnen bietet

3 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Bitte beachten Sie: Die unten aufgeführten Proxys sind keine unserer Premium-Server-Proxys. Dies ist eine öffentliche Gratis-Liste aus offenen Quellen gesammelt – nützlich zum Testen oder für einfache Anwendungsfälle.

Nach dem Brexit gelten im Vereinigten Königreich eigene Datenschutzregeln – UK GDPR, durchgesetzt vom ICO, nicht die EU-Version. Der britische E-Commerce zeigt GBP-Preise inklusive 20 % MwSt., jedoch nur für Besucher aus dem UK. Rufen Sie Amazon.co.uk von außerhalb auf, erhalten Sie möglicherweise USD-Preise, verlieren Prime-Lieferoptionen oder landen in einem völlig anderen Storefront. Bei Argos, ASOS, John Lewis und Tesco verhält es sich genauso. Wer das britische Einzelhandelsgeschäft ohne lokale IP trackt, erfasst Daten, die nicht dem entsprechen, was echte Käufer sehen.

FineProxy verfügt über 15.000 IPv4-Adressen im UK – Rechenzentrums- und ISP-Proxys. Beim Kauf eines UK-Proxy-Server-Zugangs erhalten Sie statische IPs (für die gesamte Mietlaufzeit reserviert) oder rotierende IPs, die bei jedem Request wechseln. HTTP/HTTPS und SOCKS5 inklusive, unbegrenzter Traffic, Pauschaltarif pro IP. Kein X-Forwarded-For, keine Via-Header, individuelles SSL-Zertifikat pro Adresse.

UK-IPs laufen über Londoner Rechenzentren – geringe Latenz zu britischen Zielen. AMD-Threadripper-Server, Verbindungen bis zu 500 Mbps. Für Streaming, Scraping oder Monitoring macht die physische Nähe zu den Ziel-Servern einen echten Unterschied, wenn Sie eine schnelle britische IP-Adresse benötigen.

BBC iPlayer gehört zu den strengsten Geo-Prüfungen im Streaming-Bereich. Es setzt ML-basierte Erkennung ein, die meisten Rechenzentrums- und VPN-IPs erkennt – selbst führende VPN-Anbieter berichten von Erfolgsquoten zwischen 72 und 87 %. Rechenzentrums-IPs werden schnell geflaggt. ISP-Proxys – IPs, die bei echten Breitbandanbietern registriert sind – passieren die Prüfung, weil sie wie normale Haushaltsverbindungen aussehen. Das ist der Hauptgrund, warum Nutzer für UK-Streaming ISP-Proxys gegenüber Rechenzentrums-Proxys bevorzugen.

Britische Immobilienplattformen sind ein häufiges Scraping-Ziel. Rightmove, Zoopla und AutoTrader setzen ernsthaften Anti-Bot-Schutz ein – Cloudflare, DataDome. Günstige Proxys brennen auf diesen Seiten innerhalb von Stunden durch. Saubere IPs, realistische Header und angemessene Pausen zwischen Requests machen den Unterschied. Diese Seiten setzen zudem auf JavaScript-Rendering, sodass einfache HTTP-Requests nicht weit kommen.

Seit dem Brexit divergieren die britischen Regeln zunehmend von denen der EU. Die Geo-Blocking-Verordnung gilt nicht mehr – britische Sites können Inhalte frei nach Standort einschränken. Beim Zahlungsverkehr gibt es eigene Besonderheiten: Open Banking erscheint nur für UK-Besucher, der Verbraucherschutz nach Section 75 gilt nur für Kartenzahlungen, und Wettplattformen unter UKGC führen aggressive Geo-Prüfungen durch, die weit über die IP-Prüfung hinausgehen.

Günstige United-Kingdom-Proxy-Tarife bei FineProxy beginnen ab $12/Monat für 100 IPs – ohne GB-Gebühren. Skalieren Sie auf bis zu 3.000 IPs oder nutzen Sie rotierende Proxys für die Erfassung großer Datenmengen.