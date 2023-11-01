Dedizierter Proxy

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Bei einem Shared-Proxy wird das Verhalten anderer Nutzer zu Ihrem Problem. Wenn ein anderer Benutzer gestern eine E-Commerce-Site von dieser IP aus bombardiert hat, merkt sich die Site das. Ihre saubere, legitime Anfrage kommt heute an — und wird sofort blockiert, weil die Adresse bereits geflaggt ist.

Nach IPQS fügen Erkennungsdatenbanken jede Sekunde über 10.000 Proxys zu Blacklisten hinzu. Bei geteilter Infrastruktur sinken die Chancen auf eine saubere Adresse täglich. Untersuchungen zeigen, dass eine 30-%-Sperrquote bei Shared-Proxys Ihre nominalen Kosten von $3/GB auf $4,29/GB anwachsen lässt, wenn Sie wasted Requests und Wiederholungen berücksichtigen.

Und es gibt noch ein tieferes Problem, das viele übersehen: ASN-Reputation. Websites prüfen nicht nur einzelne IPs — sie bewerten den gesamten Netzwerk-Block (ASN), zu dem die IP gehört. Wenn der Adressbereich eines Anbieters für Bot-Traffic bekannt ist, wird jede IP in diesem Bereich einer erhöhten Kontrolle unterzogen, unabhängig davon, ob Ihre spezifische Adresse jemals missbraucht wurde. Da FineProxy seine IP-Blöcke besitzt und kontrolliert, was auf ihnen passiert, behält unser ASN eine saubere Bilanz — Ihre dedizierte IP profitiert von dieser kollektiven Reputation.

Mit einem persönlichen (individuellen) Proxy von FineProxy kontrollieren Sie die Reputation von Tag eins an. Die IP war sauber, als Sie sie erhalten haben, und bleibt sauber, weil niemand anders sie anfasst.