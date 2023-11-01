Dedizierter Proxy
Exklusiv für Sie: HTTP/HTTPS/SOCKS5-Unterstützung, SSL-Zertifikate pro IP, unbegrenzte Bandbreite, Geschwindigkeiten bis zu 500 Mbps — ab $0.07 IP/Monat.
Erstellen Sie Ihren Dedicated-Proxy-Plan.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
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Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.
Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.
|Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Hier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|ISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Rotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Kaufen Sie einen dedizierten Proxy in den USA
- Fügen Sie dedizierte Proxys in einem weiteren Land hinzu
- Exportieren Sie meine Dedicated-Proxy-Liste als JSON
- Aktualisieren Sie die IP-Allowlist für meinen Proxy-Dienst
- Zeigen Sie Status und nächstes Fälligkeitsdatum für meinen Dienst
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
Laufende Accounts
Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.
Verfügbarkeit: Ausgezeichnete Proxys, die 3–7 Tage lang ohne Ausfälle stabil bleiben. Geschwindigkeit: Schnell genug für TikTok, Gmail und Anmeldungen bei Krypto-Wallets. Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 und sogar UDP. Globale Abdeckung: USA, Deutschland, Frankreich, Japan und weitere Länder.
Mindestbestellungen
Gute Proxies, geprüft. Ich habe ein großes IP-Paket gekauft, alle sind aktiv, funktionieren ohne Beschwerden. Teurer als ein anderer Anbieter, den ich vorher genutzt habe, aber hier ist die Qualität besser und die Anzahl der Adressen größer. Und es ist auch praktisch, dass man mit Krypto bezahlen kann, für mich ist das auch ein Plus. Insgesamt bin ich zufrieden.
Ausgezeichnete Proxys, die wie ein Uhrwerk funktionieren. Ich nutze sie seit einem Jahr, verwende sie ständig und kaufe jeweils 1.000 Stück.
Support
Ich habe großartige Erfahrungen mit FineProxy gemacht. Die Geschwindigkeit und Stabilität ihrer Proxys sind hervorragend, und sie bieten eine große Auswahl an Optionen für verschiedene Anwendungsfälle. Die Einrichtung war einfach, und ihr Kundensupport ist immer verfügbar und effizient. Ich kann FineProxy jedem empfehlen, der eine zuverlässige Proxy-Lösung benötigt!
Ich nutze die Dienste von FineProxy nun schon seit einiger Zeit und bin äußerst zufrieden mit der Qualität. Die Verbindungen sind sehr stabil, die IP-Adressen funktionieren ohne Probleme, und die Geschwindigkeit ist konstant hoch. Der Kundensupport ist ebenfalls super reaktionsschnell, wann immer er gebraucht wird. Ich kann es jedem empfehlen, der nach zuverlässigen Proxys sucht.
Was ist der eigentliche Unterschied zwischen ‚privatem' und ‚dediziertem' Proxy?Kein Unterschied
In der Praxis – keiner. Die Branche nutzt beide Begriffe für dasselbe: eine Proxy-IP, die ausschließlich einem Nutzer zugewiesen ist. Einige Anbieter unterscheiden zwischen “privat” (aktuell nicht geteilt) und “dediziert” (dauerhaft zugewiesen), aber bei FineProxy bedeuten beide dasselbe: Ihre IP, Ihr exklusiver Zugang, für den gesamten Mietzeitraum.
Was ist der Unterschied zwischen dedizierten und rotierenden Proxys?Fest versus rotierend
Ein dedizierter Proxy bietet Ihnen eine feste IP-Adresse, die während der gesamten Mietdauer gleich bleibt — Sie bauen deren Reputation auf und kontrollieren sie über die Zeit. Ein rotierender Proxy weist bei jeder Anfrage (oder in festgelegten Intervallen) eine neue IP zu, was bei großvolumigem Scraping nützlich ist, wenn Sie Adressvielfalt benötigen. Der Nachteil: Bei rotierenden Proxys haben Sie keine Kontrolle über die Historie jeder IP, sodass Sie auf Adressen treffen können, die bereits geflaggt sind. Dedizierte Proxys sind die bessere Wahl, wenn eine konsistente Identität und eine saubere Reputation entscheidend sind — Account-Management, SEO-Monitoring oder jede Aufgabe, bei der es ein Vorteil ist, als derselbe vertrauenswürdige Besucher erkannt zu werden.
Wie unterscheidet sich das von einem Shared-Proxy?Nur Sie verbinden
Bei einem Shared-Proxy senden mehrere Nutzer gleichzeitig Traffic über dieselbe IP. Wenn ein anderer Nutzer diese Adresse auf eine Blacklist bringt, sind auch Sie betroffen. Eine Analyse von IPinfo über mehr als 170 Millionen Proxy-IPs ergab, dass die Mehrzahl der geteilten IPv4-Adressen gleichzeitig über mehrere Dienste erreichbar ist — Ihr “privater” Shared-Proxy ist also wahrscheinlich gar nicht privat. Ein dedizierter Proxy eliminiert dieses Risiko — nur Sie nutzen die Adresse.
Ich habe ‚dedizierte' Proxys bei einem anderen Anbieter gekauft und sie waren schon gebannt. Warum?Wiederverwendete Adressen
bedeutet schlicht, dass die IP aktuell nicht geteilt wird – sie war es aber vorher, und der Schaden ist bereits angerichtet. Einige Anbieter haben gar keine Kontrolle über die IPs, weil sie aus übergeordneten Netzwerken weiterverkaufen. Bei FineProxy besitzen wir die Infrastruktur und die Adressen. Ihre IP wurde nicht durch andere Dienste weitergereicht, bevor sie zu Ihnen gelangt.
Wie viele Proxys benötige ich?Eine pro Konto
Das hängt von der Aufgabe ab. Ein Proxy für ein Social-Media-Konto oder privates Browsing. Ein Proxy pro Konto bei der Verwaltung mehrerer Profile (10 Konten = 10 Proxys). Beim Scraping hängt die Anzahl von der Zielempfindlichkeit und dem Request-Volumen ab – irgendwo zwischen 50 und Tausenden. Wir verkaufen sowohl einzelne Proxys als auch Bulk-Pakete.
Ist die Bandbreite wirklich unbegrenzt?Ja
Ja. Die privaten unbegrenzten Proxy-Adressen von FineProxy haben keine Traffic-Limits. Downloads, Uploads, Streaming — keine Pro-GB-Gebühren und kein Throttling. Dies gilt für alle Protokolle: HTTP, HTTPS und SOCKS5.
Kann ich denselben Proxy sowohl für HTTP als auch für SOCKS5 verwenden?Ja
Ja. Jeder dedizierte Proxy unterstützt alle drei Protokolle auf derselben IP-Adresse. Wechseln Sie je nach Anforderung Ihrer Anwendung zwischen HTTP, HTTPS und SOCKS5. Kein separater Kauf erforderlich.
Was bedeutet "einzelnes SSL-Zertifikat pro IP" für mich?First-Hop-Verschlüsselung
Das bedeutet, dass die Verbindung von Ihrem Gerät zum Proxy mit SSL/TLS verschlüsselt ist — nicht nur der Teil vom Proxy zur Website. Die meisten Anbieter verschlüsseln nur die zweite Hälfte und lassen Ihre Proxy-Anmeldedaten und Request-Header beim ersten Hop ungeschützt. Unsere SSL-Zertifikate pro IP schließen diese Lücke vollständig.
Wie kann ich vor dem Kauf überprüfen, dass die IPs sauber sind?Prüfen und testen
Sie können unsere ASN-Reputation mit öffentlichen Tools wie IPinfo.io oder IPQS überprüfen. Darüber hinaus besitzt FineProxy seine IP-Adressen — wir verkaufen sie nicht aus geteilten Pools weiter, die über mehrere Proxy-Services verteilt sind. Wenn eine IP sauber ankommt und nur Sie sie nutzen, bleibt sie sauber. Wir empfehlen, gegen Ihre tatsächlichen Zielseiten zu testen, um dies zu überprüfen.
Garantieren Sie Uptime? Was passiert, wenn mein Proxy ausfällt?99,9 % Uptime
Wir gewährleisten 99.9% Uptime über unsere gesamte Infrastruktur, abgesichert durch 24/7-Monitoring. Alle Netzwerkkanäle sind redundant und die Serverlast wird ausbalanciert, um Ausfälle zu minimieren. Sollte dennoch ein Problem auftreten, können Sie ein Support-Ticket eröffnen, und wir ersetzen die betroffenen Subnetze umgehend — in der Regel ist der Service innerhalb weniger Stunden wiederhergestellt.
Akzeptieren Sie Kryptowährungen?Ja
Ja. Bitcoin und andere Kryptowährungen werden an der Kasse akzeptiert. Der Preis und das Produkt für den bezahlten privaten Proxy sind unabhängig von der Zahlungsmethode identisch.
Kann ich Proxies in einem bestimmten Land bekommen?Ja
Ja. FineProxy bietet dedizierte Proxies an verschiedenen Standorten an. Sie können das gewünschte Land beim Kauf auswählen und erhalten IP-Adressen aus dieser Region. Der Standort ist für den gesamten Mietungszeitraum garantiert.
Private Proxys:
Warum eine dedizierte IP alles ändert
Eine Untersuchung von IPinfo.io, die über 170 Millionen Proxy-IP-Adressen analysiert hat, ergab, dass fast die Hälfte aller Shared-Proxy-IPs gleichzeitig über mehrere Anbieter-Netzwerke erreichbar ist. Ihr “privater” Proxy im Shared-Tarif? Es ist durchaus möglich, dass gerade jemand anderes über einen anderen Dienst Traffic über genau dieselbe Adresse sendet — und Sie haben keine Ahnung, was damit angestellt wird. Das ist das Kernproblem, das dedizierte Proxys lösen. Eine IP, ein Nutzer, volle Kontrolle.
wirklich bedeutet
Wenn Sie einen dedizierten Proxy von FineProxy kaufen, wird diese IPv4-Adresse während des gesamten Mietzeitraums ausschließlich Ihnen zugewiesen. Niemand sonst auf unserer Plattform — oder auf einer anderen Plattform — kann sie nutzen. Wir sind der Anbieter, kein Reseller: Diese IPs existieren nur in unserem Netzwerk und werden über keinen anderen Service verkauft.
Das ist wichtiger als es zunächst wirken mag. Menschen stellen regelmäßig fest, dass “dedizierte” Proxys von anderen Anbietern sich als recycelte Adressen aus einem Shared-Pool mit nur einem Marketing-Label herausstellen. Der Anbieter weist dieselbe IP einem neuen Kunden neu zu, ohne sie aufzuräumen, und der Käufer stellt fest, dass sie bereits auf schwarzen Listen steht, bevor er überhaupt seine erste Anfrage sendet. Bei FineProxy wurde die IP, die Sie erhalten, nicht zwischen Services weitergegeben — sie stammt aus unserer eigenen Infrastruktur und bleibt ausschließlich Ihnen vorbehalten.
Das Problem des stagnierenden Pools
Ein weiteres häufiges Ärgernis: Anbieter, die “unbegrenzte” oder “ohne Ablauf” Proxy-Pakete verkaufen. Das klingt verlockend, aber die Wirtschaftlichkeit funktioniert nicht zugunsten des Kunden. Ohne wiederkehrende Einnahmen haben diese Anbieter keinen Anreiz, ihre IP-Pools zu warten oder zu aktualisieren. Im Laufe der Zeit sammeln die Adressen Missbrauch von Hunderten von früheren Nutzern an, die Erfolgsquoten fallen unter 80 %, und der “unbegrenzte” Proxy wird praktisch unbrauchbar.
FineProxy funktioniert anders. Wir verwalten unseren eigenen Pool von ungefähr 100.000 Rechenzentrums-IPv4-Adressen. Weil wir die Infrastruktur direkt kontrollieren, überwachen wir die IP-Gesundheit und entfernen sofort jede Adresse, die auf einer Spam-Datenbank wie Spamhaus landet. Das, was Sie erhalten, funktioniert ab Tag eins.
Warum die Reputation von Shared Proxys Ihr Problem ist
Bei einem Shared-Proxy wird das Verhalten anderer Nutzer zu Ihrem Problem. Wenn ein anderer Benutzer gestern eine E-Commerce-Site von dieser IP aus bombardiert hat, merkt sich die Site das. Ihre saubere, legitime Anfrage kommt heute an — und wird sofort blockiert, weil die Adresse bereits geflaggt ist.
Nach IPQS fügen Erkennungsdatenbanken jede Sekunde über 10.000 Proxys zu Blacklisten hinzu. Bei geteilter Infrastruktur sinken die Chancen auf eine saubere Adresse täglich. Untersuchungen zeigen, dass eine 30-%-Sperrquote bei Shared-Proxys Ihre nominalen Kosten von $3/GB auf $4,29/GB anwachsen lässt, wenn Sie wasted Requests und Wiederholungen berücksichtigen.
Und es gibt noch ein tieferes Problem, das viele übersehen: ASN-Reputation. Websites prüfen nicht nur einzelne IPs — sie bewerten den gesamten Netzwerk-Block (ASN), zu dem die IP gehört. Wenn der Adressbereich eines Anbieters für Bot-Traffic bekannt ist, wird jede IP in diesem Bereich einer erhöhten Kontrolle unterzogen, unabhängig davon, ob Ihre spezifische Adresse jemals missbraucht wurde. Da FineProxy seine IP-Blöcke besitzt und kontrolliert, was auf ihnen passiert, behält unser ASN eine saubere Bilanz — Ihre dedizierte IP profitiert von dieser kollektiven Reputation.
Mit einem persönlichen (individuellen) Proxy von FineProxy kontrollieren Sie die Reputation von Tag eins an. Die IP war sauber, als Sie sie erhalten haben, und bleibt sauber, weil niemand anders sie anfasst.
Provider vs. Reseller: warum es wichtig ist
Proxy eines anderen Anbieters bereits kompromittiert ist.
FineProxy besitzt seine Rechenzentrums-Infrastruktur. Wir verkaufen nicht die Adressen von jemand anderem weiter. Wenn wir sagen, dass Ihre IP exklusiv ist, existiert sie buchstäblich nicht im Katalog eines anderen Proxy-Services. Das ist eine Aussage, die meisten Anbieter nicht machen können — und es ist der entscheidende Faktor dafür, dass Ihre Proxys langfristig funktionieren.
Authentifizierung: wie Sie sich verbinden
FineProxy erfordert IP-Bindung für alle Verbindungen — Sie registrieren Ihre echte IP-Adresse bei uns, und jede Verbindung von dieser Adresse ist automatisch autorisiert. Keine Anmeldedaten zum Übertragen, nichts zum Durchsickern. Am besten für Server und Workstations mit einer stabilen öffentlichen IP.
Wenn sich Ihre öffentliche IP ändert (Laptops, Heimverbindungen mit dynamischen Adressen), bieten wir zusätzlich zur Bindung Benutzername- und Passwort-Authentifizierung an. In diesem Modus funktioniert Ihre Bindung innerhalb einer /21-Subnetz-Maske, sodass selbst wenn Ihr ISP Ihre Adresse in diesem Bereich verschiebt, der Zugriff nicht unterbrochen wird. Beide Methoden funktionieren über HTTP, HTTPS und SOCKS5.
Viele unserer Kunden nutzen beides: strikte IP-Bindung für ihre Produktions-Server und Login-Anmeldedaten mit /21-Flexibilität für Entwicklungs- und Test-Umgebungen.
Protokolle: HTTP, HTTPS mit SSL und SOCKS5
Jeder FineProxy-dedizierte Proxy unterstützt drei Protokolle:
HTTP — Standard-Web-Traffic. Schnell, unkompliziert, mit allem kompatibel.
HTTPS — verschlüsselte Verbindung von Ihrem Gerät zum Proxy. Jede FineProxy-IP verfügt über ein eigenes SSL-Zertifikat, sodass der erste Abschnitt (von Ihrem Gerät zum Proxy) verschlüsselt ist – nicht nur der Abschnitt vom Proxy zur Zielwebsite. Die meisten Anbieter verschlüsseln nur die zweite Hälfte und lassen Ihre Zugangsdaten auf dem ersten Abschnitt ungeschützt. Wir verschlüsseln die gesamte Kette. SSL/HTTPS-Private-Proxy-Verbindungen über FineProxy sind wirklich durchgehend sicher.
SOCKS5 — verarbeitet jeden Traffic-Typ, nicht nur Web-Traffic. VoIP, Gaming, eigene Protokolle – SOCKS5 tunnelt alles. Unsere SOCKS5-Proxys bieten vollständige UDP-Unterstützung, was für Echtzeit-Anwendungen wie Sprachanrufe und Streaming entscheidend ist.
Kauf nach Menge: von eins bis tausende
Sie brauchen nur einen Proxy für ein persönliches Projekt? Sie können 1 privaten Proxy für Social Media kaufen — eine statische IP, die ganz Ihnen gehört, perfekt für einen einzelnen Account, der eine konsistente Identität benötigt.
Sie betreiben eine Agentur mit Dutzenden von Konten über verschiedene Plattformen? Jedes Konto erhält seinen eigenen dedizierten IP-Proxy für SEO-Ranking, Social-Media-Management oder jede andere Aufgabe. Die IPs überlappen sich nicht, die Sessions vermischen sich nicht.
Skalierung auf Hunderte oder Tausende für Scraping oder Monitoring? FineProxy verkauft günstige dedizierte Rechenzentrums-Proxy-Service-Pakete in großen Mengen. Der Preis pro IP sinkt mit wachsendem Volumen, und jede Adresse kommt mit unbegrenzter Bandbreite, individuellem SSL und vollständiger Protokoll-Unterstützung.
Für Teams, die einen schnellen privaten Proxy-Service und Proxy-Anbieter im großen Maßstab benötigen, liefert unsere Rechenzentrums-Infrastruktur Geschwindigkeiten bis zu 500 Mbps pro Verbindung. Im Vergleich dazu liefern Budget-Anbieter oft 1,5–3 Sekunden pro Request mit 75–85 % Erfolgsquoten. Unsere Infrastruktur ist auf Geschwindigkeit ausgelegt – der Proxy sollte nie der Engpass sein, der Sie ausbremst.
So überprüfen Sie die Proxy-Qualität vor dem Kauf
Eine berechtigte Sorge für alle, die schon mal enttäuscht wurden: Woher wissen Sie, dass die IPs wirklich sauber sind, bevor Sie bezahlen?
Fragen Sie, ob der Anbieter die IPs besitzt oder weiterverkauft. Wenn er nicht klar antworten kann, ist das ein Warnsignal. Prüfen Sie mit Tools wie IPinfo.io oder IPQS, ob die ASN des Anbieters eine saubere Historie hat. Nutzen Sie anschließend die 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie, um die Proxys auf Ihren tatsächlichen Zielseiten zu testen. Vermeiden Sie außerdem „Lifetime“-Angebote — wenn der Preis zu gut klingt, ist der Pool wahrscheinlich veraltet.
FineProxy bietet Ihnen eine klare Grundlage für die Prüfung: eigene IPs, ein öffentlich einsehbares ASN und eine 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie für Tests auf Ihren tatsächlichen Zielseiten. Führen Sie Ihre Prüfungen durch und vergleichen Sie die Ergebnisse mit Ihrer aktuellen Lösung — das ist eine zuverlässigere Entscheidungsgrundlage als jede Behauptung auf einer Landing-Page.