Jeder Bot läuft irgendwann gegen dieselbe Wand: Die Zielseite erkennt wiederholte Requests von einer IP und blockiert sie. Die Lösung sind immer Proxys — aber welcher Typ der richtige ist, hängt komplett davon ab, was Ihr Bot macht und wohin er sich verbindet.
Scraping- und Parsing-Bots
Crawler, Preismonitore, SERP-Tracker, Daten-Extraktoren — alles, was massenhaft Informationen von Websites zieht. Diese Bots feuern Tausende Requests pro Stunde ab, und der Hauptgegner ist Rate-Limiting.
Datacenter-Proxys sind die Standardwahl. Sie sind schnell, günstig pro IP, und Sie können Hunderte oder Tausende kaufen, um die Last zu verteilen. Die meisten Scraping-Ziele kümmern sich nicht darum, ob die IP residential aussieht — sie achten auf die Request-Frequenz pro Adresse. Verteilen Sie Ihre Requests auf einen großen Pool und halten Sie die Rate pro IP niedrig.
Bei Zielen mit aggressivem Anti-Bot-Schutz (Google, Amazon, Social Media) helfen ISP-Proxys — sie sehen aus wie Heimanwender, haben aber keine Traffic-Limits.
Social-Media-Bots
Account-Management-Tools, Posting-Scheduler, Engagement-Automatisierung. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — alle verknüpfen Accounts über gemeinsame IPs und Browser-Fingerprints.
Die Regel hier ist strikt: eine statische IP pro Account. Die Adresse muss in jeder Session gleich bleiben und sollte residential aussehen. ISP-Proxys erfüllen beide Anforderungen. Kombinieren Sie sie mit einem Anti-Detect-Browser für Fingerprint-Isolation.
Rechenzentrums-Proxys sind zu riskant für Account-Aktivitäten auf großen Plattformen — sie werden beim Posten und Kommentieren geflaggt. Zum Lesen und Sammeln öffentlicher Daten okay, aber nicht für Aktionen, die an einen Account gebunden sind.
Sneaker- und Purchase-Bots
AIO-Bots, Nike SNKRS-Bots, Supreme-Bots — sie automatisieren den Checkout bei limitierten Releases. Ein Proxy pro Bot-Task, keine Ausnahmen. Speed zählt genauso viel wie Stealth.
ISP-Proxys für Queue-basierte Seiten (Nike, Adidas). Datacenter-Proxys für speed-basierte Shopify-Drops. Stimmen Sie das Land des Proxys mit der Release-Region ab — Retailer gleichen das mit den Rechnungsadressen ab.
API- und Trading-Bots
Crypto-Trading-Bots, AI-API-Wrapper, Monitoring-Scripts. Die verbinden sich mit APIs, nicht mit Websites, also gelten andere Regeln. APIs authentifizieren per Key, und den Server interessiert es nicht, ob Ihre IP residential aussieht.
Rechenzentrums-Proxys funktionieren hier perfekt. Mehrere API-Keys, jeder über einen eigenen dedizierten Proxy geroutet, vervielfachen deine Rate-Limits proportional. Für APIs, die HTTPS erfordern — FineProxy bietet Proxys mit individuellen SSL-Zertifikaten pro IP.
Ticket- und Retail-Bots
Ähnlich wie bei Sneaker-Bots: Käufe automatisieren, bevor der Bestand weg ist. Ticketmaster, Event-Seiten, limitierte Produkt-Drops. Der Anti-Bot-Schutz variiert, aber das Prinzip bleibt gleich — eine IP pro Session, saubere Adressen, passende Geo-Location.
Ein Bot-Proxy-Server sollte zu der Aufgabe Ihres Bots passen — und keine Einheitslösung sein. Der falsche Typ sorgt entweder dafür, dass Sie schneller gebannt werden, oder kostet mehr als nötig.