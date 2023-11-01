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Proxy für Bots

IPv4-Pakete für skalierbare Aufgaben. Unterstützt HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische Bereitstellung nach Zahlung, unbegrenzter Traffic und API-Zugang.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 300 Datacenter-IPs für meinen Automatisierungs-Bot
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Proxy-Listen als JSON
  • Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
  • Verlängern Sie jeden Proxy-Dienst, der diese Woche ausläuft, unter 500 $
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Ausgezeichneter Proxy-Service. Ich benutze ihn schon lange und er hat mich nie im Stich gelassen. Alles funktioniert wie ein Uhrwerk und nichts geht schief. Ich bin äußerst zufrieden und empfehle diesen Service allen meinen Freunden.

NyashaInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich habe großartige Erfahrungen mit FineProxy gemacht. Die Geschwindigkeit und Stabilität ihrer Proxys sind hervorragend, und sie bieten eine große Auswahl an Optionen für verschiedene Anwendungsfälle. Die Einrichtung war einfach, und ihr Kundensupport ist immer verfügbar und effizient. Ich kann FineProxy jedem empfehlen, der eine zuverlässige Proxy-Lösung benötigt!

Tan NguyenProxyRate, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Laufende Accounts

Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.

Juriy DivovInterne FineProxy-PlattformZur Quelle

Ich arbeite seit über zwei Jahren mit FineProxy.org zusammen, und ich kann sie ehrlich gesagt als den stabilsten Anbieter bezeichnen, mit dem ich je zu tun hatte. Ich verwalte über ein Dutzend Social-Media-Konten, und jedes benötigt eine dedizierte IP. Nicht einmal habe ich eine Sperre aufgrund einer „geblacklisteten“ Adresse erlebt. Die Serververfügbarkeit liegt bei etwa 99,9 %, was während automatisierter Marketingkampagnen entscheidend ist. Die Geschwindigkeit ist mehr als zufriedenstellend, Daten fließen reibungslos, ohne nervige Verlangsamungen in Stoßzeiten. Das Verwaltungs-Panel ist intuitiv und die Proxy-Liste wird in Echtzeit aktualisiert. FineProxy ist ein Synonym für Seelenfrieden.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu, das Internet frei und sicher zu halten. Ihre Datacenter-Optionen sind günstig und kommen mit unbegrenztem Datenvolumen.

Nemanja DuricSaasHub, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Wir nutzen FineProxy seit zwei Jahren. Die unbegrenzte Bandbreite und die Verbindung sind einfach hervorragend und stabil. Sehr zu empfehlen.

David RhodesTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Brauchen alle Bots Proxys?Ja

Jeder Bot, der wiederholt Requests an dasselbe Ziel schickt — ja. Ohne Proxys sieht das Ziel den gesamten Traffic von einer einzigen Adresse und blockiert sie. Selbst Bots, die mit moderater Geschwindigkeit laufen (ein paar Requests pro Minute), profitieren von mehreren IPs, weil viele Seiten die kumulative Aktivität pro Adresse über Stunden und Tage hinweg tracken.

Wie viele Proxys pro Bot?Aufgabenabhängig

Fürs Scraping: hängt von der Strenge des Ziels und der Geschwindigkeit ab. 100–500 IPs für moderates Scraping, Tausende für großflächige Datensammlung. Für Account-Bots: eine IP pro Account, kein Sharing. Für Purchase-Bots: eine IP pro Aufgabe. Für API-Bots: eine IP pro API-Key.

Kann ich einen Proxy-Typ für alles nutzen?Die Aufgabe abstimmen

Technisch ja, aber Sie zahlen entweder drauf oder performen schlechter. ISP-Proxys funktionieren überall, kosten aber mehr — sie für Massen-Scraping einzusetzen wird teuer. Datacenter-Proxys sind günstig in großen Mengen, werden aber bei Account-Arbeit schnell geflaggt. Wählen Sie den Typ passend zur Aufgabe.

Welche Protokolle brauchen Bots?Meist HTTP/HTTPS

Die meisten Bots nutzen HTTP/HTTPS. Manche brauchen SOCKS5 — vor allem wenn sie mit Nicht-HTTP-Traffic arbeiten (VoIP-Bots, Game-Bots, UDP-basierte Protokolle). FineProxy unterstützt HTTP, HTTPS, SOCKS5 und SOCKS5 mit UDP für Bots, die das brauchen.

Leitfaden

Den richtigen Proxy für Ihren Bot wählen

3 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Jeder Bot läuft irgendwann gegen dieselbe Wand: Die Zielseite erkennt wiederholte Requests von einer IP und blockiert sie. Die Lösung sind immer Proxys — aber welcher Typ der richtige ist, hängt komplett davon ab, was Ihr Bot macht und wohin er sich verbindet.

Scraping- und Parsing-Bots

Crawler, Preismonitore, SERP-Tracker, Daten-Extraktoren — alles, was massenhaft Informationen von Websites zieht. Diese Bots feuern Tausende Requests pro Stunde ab, und der Hauptgegner ist Rate-Limiting.

Datacenter-Proxys sind die Standardwahl. Sie sind schnell, günstig pro IP, und Sie können Hunderte oder Tausende kaufen, um die Last zu verteilen. Die meisten Scraping-Ziele kümmern sich nicht darum, ob die IP residential aussieht — sie achten auf die Request-Frequenz pro Adresse. Verteilen Sie Ihre Requests auf einen großen Pool und halten Sie die Rate pro IP niedrig.

Bei Zielen mit aggressivem Anti-Bot-Schutz (Google, Amazon, Social Media) helfen ISP-Proxys — sie sehen aus wie Heimanwender, haben aber keine Traffic-Limits.

Social-Media-Bots

Account-Management-Tools, Posting-Scheduler, Engagement-Automatisierung. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — alle verknüpfen Accounts über gemeinsame IPs und Browser-Fingerprints.

Die Regel hier ist strikt: eine statische IP pro Account. Die Adresse muss in jeder Session gleich bleiben und sollte residential aussehen. ISP-Proxys erfüllen beide Anforderungen. Kombinieren Sie sie mit einem Anti-Detect-Browser für Fingerprint-Isolation.

Rechenzentrums-Proxys sind zu riskant für Account-Aktivitäten auf großen Plattformen — sie werden beim Posten und Kommentieren geflaggt. Zum Lesen und Sammeln öffentlicher Daten okay, aber nicht für Aktionen, die an einen Account gebunden sind.

Sneaker- und Purchase-Bots

AIO-Bots, Nike SNKRS-Bots, Supreme-Bots — sie automatisieren den Checkout bei limitierten Releases. Ein Proxy pro Bot-Task, keine Ausnahmen. Speed zählt genauso viel wie Stealth.

ISP-Proxys für Queue-basierte Seiten (Nike, Adidas). Datacenter-Proxys für speed-basierte Shopify-Drops. Stimmen Sie das Land des Proxys mit der Release-Region ab — Retailer gleichen das mit den Rechnungsadressen ab.

API- und Trading-Bots

Crypto-Trading-Bots, AI-API-Wrapper, Monitoring-Scripts. Die verbinden sich mit APIs, nicht mit Websites, also gelten andere Regeln. APIs authentifizieren per Key, und den Server interessiert es nicht, ob Ihre IP residential aussieht.

Rechenzentrums-Proxys funktionieren hier perfekt. Mehrere API-Keys, jeder über einen eigenen dedizierten Proxy geroutet, vervielfachen deine Rate-Limits proportional. Für APIs, die HTTPS erfordern — FineProxy bietet Proxys mit individuellen SSL-Zertifikaten pro IP.

Ticket- und Retail-Bots

Ähnlich wie bei Sneaker-Bots: Käufe automatisieren, bevor der Bestand weg ist. Ticketmaster, Event-Seiten, limitierte Produkt-Drops. Der Anti-Bot-Schutz variiert, aber das Prinzip bleibt gleich — eine IP pro Session, saubere Adressen, passende Geo-Location.

Ein Bot-Proxy-Server sollte zu der Aufgabe Ihres Bots passen — und keine Einheitslösung sein. Der falsche Typ sorgt entweder dafür, dass Sie schneller gebannt werden, oder kostet mehr als nötig.