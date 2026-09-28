Aktuell vom 28. September 2026 Drucken

Willkommen bei FineProxy! Diese Nutzungsbedingungen („Bedingungen”) regeln Ihren Zugang zu und Ihre Nutzung von FineProxy sowie aller damit verbundenen Software, Dienste und Dokumentationen, die wir bereitstellen (zusammenfassend „Dienste”). Indem Sie auf die Dienste zugreifen oder diese nutzen, bestätigen Sie, dass Sie diese Bedingungen gelesen und verstanden haben und damit einverstanden sind, daran gebunden zu sein. Wenn Sie mit einem Teil dieser Bedingungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie die Dienste nicht nutzen.

Um die Services nutzen zu können, müssen Sie mindestens achtzehn (18) Jahre alt sein und die Rechtsfähigkeit besitzen, eine verbindliche Vereinbarung mit FineProxy einzugehen. Durch den Zugriff auf oder die Nutzung der Services versichern und gewährleisten Sie, dass Sie diese Voraussetzungen erfüllen.

Sie verpflichten sich, keine der folgenden verbotenen Aktivitäten durchzuführen:

2.1. Kopieren, Verbreiten oder Offenlegen von Teilen des Dienstes in jedweder Form;

2.2. Versenden von Spam, Kettenbriefen oder sonstigen unerwünschten E-Mails;

2.3. Versuche, die Integrität oder Sicherheit des Dienstes zu beeinträchtigen oder zu kompromittieren, oder Versuche, Übertragungen zu oder von den Servern, auf denen der Dienst läuft, zu entschlüsseln;

2.4. Handlungen, die unsere Infrastruktur oder die Infrastruktur einer Ziel-Website mit einer unverhältnismäßig hohen Last belasten oder belasten könnten (nach unserem alleinigen Ermessen);

2.5. Hochladen ungültiger Daten, Viren, Würmer oder anderer Schadsoftware über den Dienst;

2.6. Sammeln oder Erfassen personenbezogener Daten, einschließlich Kontonamen, über den Dienst;

2.7. Identitätstäuschung, falsche Darstellung Ihrer Zugehörigkeit zu einer Person oder Organisation, Betrug sowie das Verschleiern oder der Versuch, Ihre Identität zu verbergen;

2.8. Störung des ordnungsgemäßen Betriebs des Dienstes;

2.9. Zugriff auf Inhalte des Dienstes über Technologien oder Mittel, die nicht vom Dienst bereitgestellt oder autorisiert wurden;

2.10. Umgehung von Maßnahmen, die wir zum Schutz oder zur Einschränkung des Zugriffs auf den Dienst einsetzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Funktionen, die Nutzung oder das Kopieren von Inhalten verhindern oder einschränken bzw. die Nutzungsbeschränkungen des Dienstes oder der darin enthaltenen Inhalte durchsetzen;

2.11. Weiterverkauf oder Weitergabe des Dienstes (sofern nicht ausdrücklich anders mit FineProxy vereinbart);

2.12. Nutzung des Dienstes zum Versuch, sich unbefugten Zugang zu verschaffen (z. B. Zugriff auf Server, Netzwerke, Hosts oder Konten, für die keine Berechtigung besteht);

2.13. Nutzung des Dienstes zur Störung oder zum Versuch der Störung der Internetkommunikation (z. B. durch einen Denial-of-Service-(DoS-)Angriff);

2.14. Nutzung des Dienstes für Ticket-Kaufbots, Anzeigenbetrug oder zur Erhebung von Daten, die nicht öffentlich zugänglich oder aufgrund ihrer Sensibilität anderweitig geschützt sind; oder

2.15. Nutzung des Dienstes unter Verletzung geltender Gesetze oder Vorschriften, von Nutzungsbedingungen oder Rechten Dritter.

Sie erklären sich bereit, eine Identitätsprüfung durchzuführen, wenn FineProxy begründeten Verdacht hat, dass über Ihr Konto eine der oben genannten verbotenen Aktivitäten ausgeführt wird. Eine nicht durchgeführte Identitätsprüfung kann zur Sperrung Ihres Kontos führen.

3. Bearbeitungsgebühr für Beschwerden#

Überblick.

Wir verpflichten uns, hochwertige Dienstleistungen im Einklang mit den geltenden Gesetzen und unseren Nutzungsbedingungen bereitzustellen. Jeglichen Missbrauch des Dienstes oder Verstoß gegen unsere Regeln nehmen wir ernst.

Bearbeitungsgebühr für Beschwerden.

Aufgrund des erhöhten administrativen und investigativen Aufwands im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Beschwerden wird mit Wirkung zum 22. Januar 2024 für die Bearbeitung jeder Beschwerde, die einen Verstoß gegen unsere Regeln betrifft, eine Gebühr von $50 erhoben. Diese Gebühr ist kein Ersatz für die Einhaltung unserer Nutzungsbedingungen und entbindet die Nutzer nicht von ihrer Verantwortung. Sie wird ausschließlich zur Deckung der Kosten für die Prüfung und Untersuchung der Beschwerde erhoben.

Beschwerdeverfahren.

Wenn wir eine Beschwerde erhalten, prüfen wir die gemeldete Aktivität, erstellen ein Support-Ticket für den Kunden und stellen eine Rechnung über die Bearbeitungsgebühr für die Beschwerde aus. Das Ticket beschreibt den gemeldeten Verstoß und kann eine Stellungnahme oder zusätzliche Informationen anfordern. Der Kunde muss die im Ticket bezeichnete Aktivität unverzüglich einstellen und die dort genannten Nutzungsregeln einhalten. Die Zahlung der Gebühr berechtigt den Kunden nicht dazu, den Verstoß fortzusetzen.

Zahlungsbedingungen.

Die Bearbeitungsgebühr für die Beschwerde muss innerhalb von zwei (2) Kalendertagen ab dem Rechnungsdatum bezahlt werden. Geht die Zahlung nicht fristgerecht ein, kann der von der Beschwerde betroffene Dienst gesperrt werden. Ein gesperrter Dienst darf erst wiederhergestellt werden, nachdem die Rechnung bezahlt wurde, die verbotene Aktivität eingestellt wurde und die Wiederherstellung mit unseren Regeln, dem Ergebnis unserer Prüfung und dem geltenden Recht vereinbar ist.

Schwerwiegende oder wiederholte Verstöße.

Ist der gemeldete Verstoß schwerwiegend oder eindeutig oder gab es bereits frühere Beschwerden, können wir Dienste sofort bei Erstellung des Support-Tickets sperren, ohne den Ablauf der zweitägigen Zahlungsfrist abzuwarten. In der Regel sperren wir den konkreten Dienst, der in der Beschwerde bezeichnet ist. Ist der mutmaßliche Verstoß besonders schwerwiegend oder könnten weitere Dienste betroffen sein, können wir während der Untersuchung des Sachverhalts alle aktiven Dienste des Kunden sperren. Für bereits erbrachte Dienste oder angefallene Bearbeitungsgebühren für Beschwerden werden keine Rückerstattungen gewährt.

Gebührenerlass.

In Ausnahmefällen und nach unserem alleinigen Ermessen können wir die Bearbeitungsgebühr für Beschwerden erlassen, insbesondere wenn der Kunde nachweislich in gutem Glauben kooperiert und angemessene Maßnahmen ergreift, um künftige Verstöße zu verhindern.

4. Abonnements & Zahlungsabwicklung#

Jedes Konto verfügt im Dashboard über ein einziges internes Guthaben; für einzelne Rechnungen oder Dienste werden keine separaten Guthaben geführt. Das Guthaben kann manuell oder über die optionale automatische Aufladung aufgeladen werden, und Dienste sowie Add-ons werden mit dem Guthaben erworben.

Einzahlungen auf das Guthaben können von externen Zahlungsanbietern oder Zahlungsabwicklern in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards abgewickelt werden, gegebenenfalls einschließlich PCI-DSS. FineProxy speichert oder verarbeitet Zahlungskartendaten nicht direkt.

Der Kontoinhaber verwaltet die Zahlungseinstellungen, einschließlich der automatischen Aufladung, über das Dashboard. Rückerstattungen und Kündigungen richten sich nach der Rückerstattungsrichtlinie in Abschnitt 5 und unterliegen dieser.

Vorbehaltlich dieser Rückerstattungsrichtlinie gewährt FineProxy ab dem Zeitpunkt des Kaufs eine Frist von 24 Stunden, innerhalb derer der Kunde eine Rückerstattung auf die ursprüngliche Zahlungsmethode beantragen kann. Gebühren des Zahlungsanbieters und sonstige anfallende Gebühren unterliegen weiterhin Abschnitt 5.2. Die 24-stündige Rückerstattung gilt nicht für Dienste, die für die kostenpflichtige 48-Stunden-Laufzeit bestellt wurden.

Um einen aktiven Dienst zu kündigen, auch vor der Beantragung einer Rückerstattung, muss der Kunde im Dashboard den aktiven Dienst auswählen, Verwaltung öffnen und „Diesen Dienst kündigen“ wählen. Durch die Kündigung wird der ungenutzte Wert des Dienstes dem internen Guthaben des Kontos gutgeschrieben. Innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Kauf kann der Kunde anschließend eine Rückerstattung auf die ursprüngliche Zahlungsmethode ausschließlich über das Support-Ticket-System im Konto des Kunden beantragen. Rückerstattungsanträge, die über andere Kommunikationskanäle eingereicht werden, werden nicht berücksichtigt.

Die selbstständige Kündigung von Diensten im Dashboard ist höchstens einmal alle drei (3) Tage möglich. Hat der Kunde einen triftigen Grund, einen Dienst vor Ablauf dieser Frist zu kündigen, kann er sich über das Ticket-System an uns wenden und erläutern, warum der Dienst gekündigt werden soll. Solche Anfragen werden im Einzelfall geprüft.

FineProxy überwacht die Rückerstattungsaktivität. Bei übermäßig vielen Rückerstattungsanfragen – konkret mehr als drei (3) Anfragen innerhalb eines einzigen Kalendermonats – behalten wir uns das Recht vor, nach unserem alleinigen Ermessen weitere Rückerstattungsanfragen abzulehnen.

Nach Ablauf der 24-stündigen Rückerstattungsfrist besteht die verfügbare Folge einer Kündigung in der Gutschrift des ungenutzten Werts des Dienstes auf das interne Guthaben. Das gutgeschriebene Guthaben kann für zukünftige Käufe verwendet werden.

Falls ein Kunde technische Probleme mit den erworbenen Proxys hat, empfehlen wir dringend, unser technisches Support-Team über den Ticket-System um das Problem zu prüfen, bevor ein Rückerstattungsantrag gestellt wird.

Mit dem Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung von FineProxy bestätigen Sie, dass Sie diese Rückerstattungsrichtlinie zur Kenntnis genommen haben und an sie gebunden sind.

Zusatzklausel zu Verstößen.

Rückerstattungen sind in Fällen, die Beschwerden oder Verstöße gegen unsere Nutzungsbedingungen betreffen, nicht möglich. Wird festgestellt, dass ein Konto gegen unsere Regeln verstoßen hat – sei es aufgrund schwerwiegender oder wiederholter Verstöße –, werden keine Rückerstattungen für bereits erbrachte Dienstleistungen oder angefallene Bearbeitungsgebühren für Beschwerden gewährt.

5.1 Bearbeitungsfristen für Rückerstattungen#

Nachdem wir über das Ticket-System Ihren Antrag auf Rückerstattung auf die ursprüngliche Zahlungsmethode zusammen mit allen erforderlichen Auszahlungsdetails erhalten haben, leiten wir den Rückerstattungsantrag innerhalb von 24 Stunden an den Zahlungsanbieter weiter.

Wichtig: Die Rückerstattungsfristen beginnen nicht ab dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns eine Nachricht senden. Sie beginnen ab dem Zeitpunkt, zu dem wir die erforderlichen Informationen an den Zahlungsanbieter übermitteln. Sie erhalten eine separate E-Mail-Benachrichtigung, sobald die Informationen übermittelt wurden.

Die maximale Bearbeitungszeit auf unserer Seite beträgt bis zu 24 Stunden (in der Regel 2–6 Stunden). Nach der Übermittlung hängt der Zeitrahmen der Rückerstattung ausschließlich vom Zahlungsanbieter und/oder Ihrer Bank ab. Die ungefähren Fristen sind wie folgt:

Bankkarten: 1–5 Werktage. In den meisten Fällen wird die Rückerstattung noch am selben Tag verarbeitet. In einigen Fällen können wir Ihre Kartennummer anfordern, um eine manuelle Überweisung abzuschließen (sofern vom Anbieter unterstützt).

1–5 Werktage. In den meisten Fällen wird die Rückerstattung noch am selben Tag verarbeitet. In einigen Fällen können wir Ihre Kartennummer anfordern, um eine manuelle Überweisung abzuschließen (sofern vom Anbieter unterstützt). Kryptowährung: Innerhalb von 48 Stunden nach Eingang einer gültigen Rückerstattungsadresse. Sie müssen die für die Zahlung verwendete Wallet-Adresse sowie das Netzwerk/Protokoll angeben. Rückerstattungen können nur an dieselbe Wallet gesendet werden, von der die Zahlung stammt. Bei nicht standardmäßigen Blockchains kann der Zeitrahmen bis zu 96 Stunden betragen.

Innerhalb von 48 Stunden nach Eingang einer gültigen Rückerstattungsadresse. Sie müssen die für die Zahlung verwendete Wallet-Adresse sowie das Netzwerk/Protokoll angeben. Rückerstattungen können nur an dieselbe Wallet gesendet werden, von der die Zahlung stammt. Bei nicht standardmäßigen Blockchains kann der Zeitrahmen bis zu 96 Stunden betragen. WebMoney: Bis zu 10 Werktage. Bitte beachten Sie, dass die Rückerstattungsgebühren bei dieser Methode hoch sein können. Die Bearbeitung kann gelegentlich länger dauern, und Rückerstattungen können erst kurz vor Ablauf der Frist abgeschlossen werden.

Bis zu 10 Werktage. Bitte beachten Sie, dass die Rückerstattungsgebühren bei dieser Methode hoch sein können. Die Bearbeitung kann gelegentlich länger dauern, und Rückerstattungen können erst kurz vor Ablauf der Frist abgeschlossen werden. Perfect Money und Alipay: bis zu 10 Werktage.

5.2 Gebühren des Zahlungsanbieters und der Blockchain#

Die auf der Website angezeigten Preise verstehen sich ohne Gebühren des Zahlungsanbieters und/oder Blockchain-Netzwerkgebühren, die für die Abwicklung einer Transaktion anfallen. Diese Gebühren werden vom Kunden zum Zeitpunkt der Zahlung getragen.

Etwaige Gebühren des Zahlungsanbieters für eine Rückerstattung gehen zu Lasten des Kunden und werden vom Rückerstattungsbetrag abgezogen. Wir bemühen uns, diese Kosten so gering wie möglich zu halten, und können gegebenenfalls Rückerstattungsoptionen mit niedrigeren Gebühren vorschlagen.

Bei Rückerstattungen in Kryptowährungen kann die Gesamtgebühr sowohl die Gebühr des Zahlungsanbieters als auch die Blockchain-Netzwerkgebühr umfassen.

Hinweis zu Krypto-Gebühren: Zahlungsanbieter können für Rückerstattungen über Bitcoin, Ethereum und USDT TRC20 höhere Gebühren berechnen (zum Beispiel USD 3 für eine USDT TRC20-Rückerstattung). Bitte berücksichtigen Sie diese Gebühren vor dem Kauf, falls Sie eine Rückerstattung in Betracht ziehen.

Der Service bietet für alle Tarife unbegrenzten Traffic, sofern in den jeweils geltenden Bedingungen nichts anderes ausdrücklich festgelegt ist. Die folgenden Bandbreitenlimits gelten in Abhängigkeit von der Gesamtzahl der IP-Adressen, die in einem bestimmten aktiven Service enthalten sind:

Bis zu 300 IPs: bis zu 100 Mbps

301 bis 3.000 IPs: bis zu 500 Mbps

3.001 bis 5.000 IPs: bis zu 1 Gbps

5.001 bis 15.000 IPs: bis zu 1,5 Gbps

15.001 bis 25.000 IPs: bis zu 2,5 Gbps

Über 25.000 IPs: bis zu 5 Gbps

6.2 Limits für gleichzeitige Verbindungen#

Zusätzlich zu den Bandbreitenlimits gelten für die Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen folgende Limits (was bedeutet das) für einen bestimmten aktiven Dienst, abhängig von der Größe des IP-Pakets:

Bis zu 999 IPs: bis zu 1.500 gleichzeitige Verbindungen

1.000 bis 4.999 IPs: bis zu 3× der im Service enthaltenen Anzahl an IPs

5.000 bis 14.999 IPs: bis zu 2× der im Service enthaltenen Anzahl an IPs

15.000 IPs und mehr: bis zu 1× der im Service enthaltenen Anzahl an IPs (entspricht der Anzahl der IPs)

Wird das Limit überschritten, schaltet der Dienst automatisch in den Slow Mode.

Im Slow Mode ist maximal eine gleichzeitige Verbindung pro IP-Adresse erlaubt.

Die Dauer des Slow Mode hängt davon ab, wie viele Verstöße gegen das Limit innerhalb von 24 Stunden auftreten:

bis zu 2 Verstöße – 5 Minuten

3 bis 6 Verstöße – 15 Minuten

7 bis 10 Verstöße – 30 Minuten

mehr als 10 Verstöße – 60 Minuten

Nach Ablauf der Sperrfrist kehrt der Dienst automatisch zum normalen Betrieb zurück. Dieser Mechanismus verhindert eine übermäßige Last durch einzelne Nutzer und gewährleistet eine stabile Servicequalität für alle Kunden.

Sollte das aktuelle Limit für gleichzeitige Verbindungen nicht ausreichen, können zusätzliche gleichzeitige Verbindungen für einen bestimmten Dienst bei der Bestellung oder später über das Dashboard erworben werden. Der Preis beträgt $30 pro 1.000 zusätzliche gleichzeitige Verbindungen für einen vollen Zeitraum von 30 Tagen. Bei Hinzubuchung zu einem aktiven Dienst wird die Gebühr anteilig für die verbleibenden Tage des laufenden Dienstzeitraums berechnet. Das erhöhte Limit wird automatisch angewendet, ohne dass ein Support-Ticket erforderlich ist.

6.3 Allgemeine Regeln, Benachrichtigungen und Upgrades#

Diese Beschränkungen dienen ausschließlich dazu, die Stabilität und Zuverlässigkeit des Dienstes sowie dessen faire Nutzung durch alle Kunden zu gewährleisten.

Alle in den Abschnitten 6.1 und 6.2 beschriebenen Beschränkungen gelten für den Dienst als Ganzes (d. h. für das konkrete aktive Paket bzw. die konkrete aktive Bestellung) und nicht für jede einzelne IP-Adresse. Verfügt ein Kunde über mehrere aktive Dienste, gelten die Beschränkungen für jeden Dienst gesondert und nicht für das Konto als Ganzes.

Ist ein Dienst mit mehreren zugelassenen Quell-IP-Bindungen verknüpft, kann der Kunde jeder Bindung beim Hinzufügen oder Bearbeiten ein bestimmtes Kontingent gleichzeitiger Verbindungen zuweisen. Das auf alle Bindungen verteilte Gesamtkontingent darf das Limit für gleichzeitige Verbindungen dieses Dienstes nicht überschreiten.

Der Kunde kann die aktuelle Nutzung und die geltenden Limits in den Auslastungsdiagrammen auf der Seite des aktiven Dienstes im Dashboard überwachen. FineProxy erstellt nicht allein deshalb ein Support-Ticket, weil ein Limit überschritten wurde. Ist die Überschreitung erheblich und/oder wiederholt und gefährdet sie die Stabilität des Dienstes oder anderer Kunden, behält sich das Unternehmen das Recht vor, den betroffenen Dienst unverzüglich und ohne vorherige Ankündigung zu sperren.

7. Richtlinie zum Austausch von IP-Adressen#

Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Regelungen zur IP-Adressersetzung.

Wird eine IP-Adresse infolge von Aktivitäten gesperrt, die der Kunde bei der Nutzung des Dienstes durchgeführt hat (einschließlich, aber nicht beschränkt auf übermäßige Anfragen, Verstöße gegen die Richtlinien einer Zielwebsite oder missbräuchliches Verhalten), ist FineProxy nicht verpflichtet, einen sofortigen Ersatz für diese IP-Adresse bereitzustellen.

Kunden können den planmäßigen Austausch in Eigenregie kostenlos einmal alle acht (8) Tage nach dem ursprünglichen Kauf oder dem vorherigen Update der Proxy-Liste nutzen.

Für einen berechtigten nicht rotierenden Dienst ist ein außerplanmäßiger vollständiger oder teilweiser Austausch von IP-Adressen gegen eine einmalige Gebühr von $10 pro Vorgang möglich, die vom Dashboard-Guthaben abgebucht wird. Rotierende Dienste sind ausgenommen, da ihre IP-Adressen automatisch rotieren.

Um einen Austausch im Dashboard einzuleiten, wählen Sie den aktiven Dienst aus, öffnen Sie Weitere Aktionen und wählen Sie IPs aktualisieren. Der Kunde kann die gesamte Liste, ausgewählte IP-Adressen oder IP-Adressen nach Land aktualisieren und den Anteil eines Landes erhöhen oder verringern, soweit der jeweilige Tarif und der verfügbare Bestand dies zulassen.

Wir empfehlen dringend, die Richtlinien und Nutzungslimits der Website oder des Dienstes, auf dem die Proxys eingesetzt werden sollen, vorab zu prüfen, da übermäßige oder unsachgemäße Nutzung zur sofortigen Sperrung von IP-Adressen führen kann.

Stellen wir fest, dass FineProxy-IP-Adressen auf bestimmten Websites, die mit der Aktivität eines Kunden in Verbindung stehen, häufig gesperrt werden, können wir den Kunden entsprechend benachrichtigen. Setzt sich die Sperrung fort, behält sich FineProxy das Recht vor, den betroffenen Dienst vorübergehend einzufrieren, damit der Kunde die notwendigen Anpassungen vornehmen und weitere IP-Sperrungen verhindern kann. Während eines solchen Einfrierens wird die Laufzeit des Dienstes ausgesetzt und nicht verringert.

Für bestimmte Funktionen der Services ist eine Kontoregistrierung erforderlich. Sie sind dafür verantwortlich, die Vertraulichkeit Ihrer Zugangsdaten zu wahren und haften für alle Aktivitäten, die über Ihr Konto durchgeführt werden. FineProxy haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch eine unzureichende Absicherung Ihrer Kontodaten entstehen.

API-Keys und Webhook-Secrets sind vertrauliche Zugangsdaten. Ein Secret wird nur einmal bei seiner Erstellung angezeigt; Sie müssen es kopieren und sicher aufbewahren, seine Verwendung einschränken und es umgehend rotieren oder widerrufen, wenn es offengelegt wurde oder offengelegt worden sein könnte. Verwenden Sie für Integrationen separate API-Keys mit minimalen Berechtigungen. Sie sind für alle Aktivitäten verantwortlich, die mit gültigen Konto-Zugangsdaten, API-Keys oder Webhook-Secrets durchgeführt werden.

9. Zulässige Nutzung#

Sie stimmen zu, die Dienste ausschließlich für rechtmäßige Zwecke und in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen, Vorschriften und Rechten Dritter zu nutzen. Es ist Ihnen nicht gestattet, die Dienste für illegale, unzulässige oder nicht autorisierte Zwecke zu verwenden – einschließlich, aber nicht beschränkt auf Betrug, Belästigung oder die Verbreitung von Malware oder anderem Schadcode.

10. Datenschutz

Wir nehmen Ihren Datenschutz ernst. Informationen darüber, wie wir personenbezogene Daten erheben, verwenden und weitergeben, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die einen integralen Bestandteil dieser Nutzungsbedingungen bildet.

11. Geistige Eigentumsrechte#

Alle Rechte, Titel und Interessen an den Diensten, einschließlich aller damit verbundenen Rechte am geistigen Eigentum, sind und verbleiben ausschließliches Eigentum von FineProxy und seinen Lizenzgebern. Nichts in diesen Nutzungsbedingungen räumt Ihnen das Recht ein, Marken, Branding oder geistiges Eigentum von FineProxy zu nutzen, sofern dies nicht ausdrücklich gestattet ist.

12. Änderungen der Nutzungsbedingungen#

Wir können diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisieren. Aktualisierte Versionen werden auf unserer Website mit einem überarbeiteten Datum „Zuletzt aktualisiert

Wir behalten uns das Recht vor, nach eigenem Ermessen Ihren Zugang zu den Diensten – ganz oder teilweise – auszusetzen oder zu beenden, einschließlich der Sperrung künftiger Zugänge, wenn wir begründeten Anlass zu der Annahme haben, dass Sie gegen diese Nutzungsbedingungen oder geltendes Recht verstoßen haben. Die Kündigung kann mit oder ohne vorherige Ankündigung erfolgen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

14. Anwendbares Recht#

Diese Nutzungsbedingungen sowie alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich aus ihnen oder im Zusammenhang mit ihnen ergeben, unterliegen den Gesetzen Estlands und sind entsprechend auszulegen, ohne Berücksichtigung von Kollisionsnormen.

15. Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkung#

Dienste werden in der vorliegenden Form und nach Verfügbarkeit bereitgestellt. Im größtmöglich zulässigen Umfang nach geltendem Recht schließt FineProxy sämtliche Gewährleistungen aus und beschränkt seine Haftung wie im Abschnitt zu Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkung beschrieben, verfügbar unter hier.

16. Zugriffsbeschränkungen und gesperrte Ressourcen#

FineProxy setzt Einschränkungen auf Infrastrukturebene durch, die für alle Kunden und alle Tarife gelten. Steht eine Ressource auf der Blockliste, ist der Zugriff über unsere Proxys nicht möglich – eine Entsperrung ist nicht verfügbar.

16.1. Vollständige Sperrung von E-Mail-Diensten und Mail-Protokollen#

E-Mail-Dienste und Mail-Protokolle (SMTP, IMAP, POP3) werden vollständig blockiert – unabhängig vom beabsichtigten Verwendungszweck.

Was das bedeutet:

die Einschränkung gilt für unsere gesamte Infrastruktur und alle Nutzer;

der Zweck spielt keine Rolle: E-Mail-Validierung, Anmeldung bei einem Postfach oder Nutzung von E-Mail-bezogenen APIs;

eine Entsperrung von E-Mail-Diensten ist nicht möglich – der Zugriff ist für alle Tarife gesperrt.

16.2. Vollständige Sperrung der .gov-Domain-Zone#

Alle Websites in der .gov-Domain-Zone sind auf unseren Proxys gesperrt. Behördliche Ressourcen schränken den Zugriff aus anonymen IP-Bereichen häufig ein, und dies entspricht zudem unserer internen Richtlinie zur Verhinderung von Missbrauch des Dienstes. Diese Einschränkung gilt für alle Länder und alle Tarife.

16.3. Weitere gesperrte Websites und Dienste#

Die folgenden Ressourcen sind über unsere Proxys nicht zugänglich. Befindet sich eine Website auf dieser Liste, ist eine Entsperrung nicht möglich.

Behörden-Websites

alle .gov-Domains

Finanzdienstleistungen

moex.ru, cbr.ru, payoneer.com, stripe.com, paypal.com, bofa.com

Behörden- und Unternehmensressourcen

gosuslugi.ru, login.microsoftonline.com, mil.ru

Technologie- und Gaming-Plattformen

sony.com, sonyentertainmentnetwork.com, playstationnetwork.com, accounts.logme.in

pop.mail.ru, login.live.com, mail.aol.com, gmx.com, gmx.net, gmx.de, gmx.fr, gmx.au, login.skype.com, account.bbc.com

Suchmaschine

Google-Suche (nur die Suchergebnisseite ist gesperrt; andere Google-Dienste bleiben verfügbar)

Streaming und Unterhaltung

filmax-tv.ru, fandango.com

Anti-Spam-Dienste

spamhaus.org

Remote-Management- und Sicherheitsdienste

my-android.avast.com

Fluggesellschaften und Online-Buchung

singaporeair.com, ticketswap

Medien und Nachrichten

rappler.com

Gewerbliche und unternehmenseigene Websites

courbis.fr, architecturaldepot.com, pusuyu.xyz, goodgame.ru

Shops und Kataloge (potpourrigroup.com und verwandte Seiten)

backinthesaddle.com, catalogfavorites.com, chadwicks.com, countrystorecatalog.com, cuddledown.com, expressionscatalog.com, inthecompanyofdogs.com, magellans.com, naturesjewelry.com, northstyle.com, potpourrigift.com, pyramidcollection.com, sagefinds.com, serengetifashions.com, astitchery.com, whateverworks.com, youngexplorers.com

Weitere Ressourcen

tana.it, pbstre.cz, neus-store.com, mesto-kadan.cz, onlinestore.it, emagineoptical.com, roberts-family.com, carvinsoftware.com, iscsales.com, foh3l.org

Wenn eine Ressource auf dieser Liste steht, funktioniert sie nicht über unsere Proxys.

Standardmäßig ist der Zugriff auf Twitch bei allen Shared-(Paket-)Proxy-Diensten gesperrt. Diese Einschränkung gilt ausschließlich für Twitch und hat keinen Einfluss auf den Zugriff auf andere Websites oder Plattformen. Alle Paket-Proxys bleiben für den allgemeinen Einsatz vollständig nutzbar.

Der Grund für diese Einschränkung liegt in Twitchs strikter Moderations- und Traffic-Kontrollpolitik. Wenn mehrere Clients dieselbe Proxy-IP-Adresse für den Zugriff auf Twitch verwenden, werden solche IP-Adressen schnell eingeschränkt oder blockiert – was sich negativ auf alle Nutzer auswirkt, die sich diese IP teilen.

Um einen stabilen Zugriff zu gewährleisten, bieten wir dedizierte Paket-Proxy-Tarife mit exklusivem Twitch-Zugang an, verfügbar unter: https://fineproxy.org/use-cases/twitch-proxies/

Mit diesen Tarifen bleiben die Proxy-IP-Adressen für alle Websites nutzbar, während der Zugriff auf Twitch exklusiv einem einzigen Client auf diesen IPs vorbehalten ist. Kein anderer Client darf Twitch über dieselben Proxy-Adressen nutzen. Aufgrund dieses exklusiven Zugriffsrechts sind solche Paket-Proxy-Tarife 50 % teurer als Standard-Paket-Proxys.

Die Aktivierung des Twitch-Zugangs erfolgt manuell. Um ihn zu aktivieren, muss der Kunde eine Anfrage über den Ticket-System im persönlichen Konto einreichen. Eine automatische Aktivierung ist nicht verfügbar.

Die UDP-Protokoll-Unterstützung ist nur für berechtigte nicht rotierende Dienste verfügbar; rotierende Dienste sind ausgenommen. Ist die UDP-Unterstützung aktiviert, erhöht sich der Preis des Dienstes um 50 % des Standardpreises des Dienstes.

Der Kunde kann die UDP-Unterstützung bei der Bestellung oder später über den aktiven Dienst im Dashboard hinzufügen. Wird sie später hinzugefügt, wird die zusätzliche Gebühr anteilig für die verbleibenden Tage des laufenden Dienstzeitraums berechnet. Die Aktivierung erfolgt in Eigenregie und erfordert weder ein Support-Ticket noch eine manuelle Aktivierung oder eine Wartezeit.

Das Ändern oder Aktualisieren von IP-Adressen innerhalb des Dienstes deaktiviert die UDP-Protokoll-Unterstützung nicht. Die UDP-Funktionalität bleibt auch nach Aktualisierungen der IP-Liste verfügbar.

Der erhöhte Servicepreis, der mit der UDP-Protokoll-Unterstützung verbunden ist, gilt für die gesamte Laufzeit des aktiven Servicezeitraums – einschließlich Verlängerungen – solange UDP-Support aktiviert bleibt.

Wenn Sie Fragen zu diesen Nutzungsbedingungen haben oder technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich über einen der folgenden Kanäle an den FineProxy-Support: