Dokumentace
Obchodní podmínky
- 1. Způsobilost
- 2. Pravidla služby
- 3. Poplatek za zpracování stížnosti
- 4. Předplatné & zpracování plateb
- 5. Zásady vrácení peněz
- 6. Omezení
- 7. Zásady výměny IP adres
- 8. Uživatelské účty
- 9. Přípustné použití
- 10. Ochrana soukromí
- 11. Práva duševního vlastnictví
- 12. Změny podmínek
- 13. Ukončení
- 14. Rozhodné právo
- 15. Vyloučení odpovědnosti a omezení ručení
- 16. Omezení přístupu a blokované zdroje
- 17. Podpora protokolu UDP
- 18. Kontakt
Vítejte na FineProxy! Tyto Podmínky používání („Podmínky”) upravují váš přístup ke službě FineProxy a její používání, jakož i veškerý související software, služby a dokumentaci, které poskytujeme (souhrnně „Služby”). Přístupem ke Službám nebo jejich používáním potvrzujete, že jste si tyto Podmínky přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s tím, že jste jimi vázáni. Pokud s jakoukoli částí těchto Podmínek nesouhlasíte, nesmíte ke Službám přistupovat ani je používat.
1. Způsobilost#
Pro přístup ke Službám nebo jejich používání musíte být starší osmnácti (18) let a mít právní způsobilost k uzavření závazné smlouvy se společností FineProxy. Přístupem ke Službám nebo jejich používáním prohlašujete a zaručujete, že tyto požadavky na způsobilost splňujete.
2. Pravidla služby#
Zavazujete se, že se nebudete zapojovat do žádné z následujících zakázaných činností:
2.1. kopírování, šíření nebo zpřístupňování jakékoli části Služby jakýmkoli způsobem;
2.2. rozesílání spamu, řetězových dopisů nebo jiné nevyžádané pošty;
2.3. pokusy o narušení integrity nebo bezpečnosti Služby či pokusy o dešifrování jakéhokoli přenosu na servery provozující Službu nebo z nich;
2.4. provádění jakýchkoli úkonů, které představují nebo mohou představovat (dle našeho výhradního uvážení) nepřiměřenou nebo neúměrně velkou zátěž pro naši infrastrukturu nebo infrastrukturu jakékoli cílové webové stránky;
2.5. nahrávání neplatných dat, virů, červů nebo jiného škodlivého softwaru prostřednictvím Služby;
2.6. shromažďování nebo získávání jakýchkoli osobních údajů, včetně názvů účtů, ze Služby;
2.7. vydávání se za jinou osobu, zkreslování vaší příslušnosti k jakékoli osobě či subjektu, páchání podvodu nebo zatajování či pokus o zatajení vaší identity;
2.8. narušování řádného provozu Služby;
2.9. přístup k jakémukoli obsahu Služby prostřednictvím jiných technologií nebo prostředků, než které Služba poskytuje nebo povoluje;
2.10. obcházení jakýchkoli opatření, která můžeme používat k zamezení nebo omezení přístupu ke Službě, mimo jiné včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují používání či kopírování jakéhokoli obsahu nebo vynucují omezení používání Služby či obsahu v ní;
2.11. další prodej nebo redistribuce Služby (pokud není s FineProxy výslovně dohodnuto jinak);
2.12. používání Služby k pokusům o neoprávněný přístup (např. přístup k jakémukoli serveru, síti, hostiteli nebo účtu, k němuž nemáte oprávnění);
2.13. používání Služby k narušení nebo pokusům o narušení internetové komunikace (např. útoky typu denial-of-service (DoS));
2.14. používání Služby pro nákupní boty na vstupenky, podvody s reklamou nebo ke sběru dat, která nejsou veřejně dostupná nebo jsou jinak chráněna z důvodu jejich citlivosti; nebo
2.15. používání Služby v rozporu s jakýmkoli platným zákonem či předpisem, podmínkami služby či užívání nebo právy třetích stran.
Souhlasíte s tím, že dokončíte ověření totožnosti, pokud má FineProxy důvodné podezření, že prostřednictvím vašeho účtu dochází k některé z výše uvedených zakázaných činností. Nedokončení ověření totožnosti může vést k pozastavení účtu.
3. Poplatek za zpracování stížnosti#
Přehled.
Zavazujeme se poskytovat vysoce kvalitní služby v souladu s platnými právními předpisy a našimi Podmínkami služby. Jakékoli zneužití Služby nebo porušení našich pravidel bereme vážně.
Poplatek za zpracování stížnosti.
Vzhledem ke zvýšené administrativní a vyšetřovací náročnosti spojené s řešením stížností je s účinností od 22. ledna 2024 účtován poplatek ve výši $50 za zpracování každé stížnosti související s porušením našich pravidel. Tento poplatek nenahrazuje povinnost dodržovat naše Podmínky a nezbavuje uživatele odpovědnosti. Je účtován výhradně k pokrytí nákladů na přezkoumání a vyšetření stížnosti.
Postup přezkoumání stížnosti.
Po obdržení stížnosti přezkoumáme oznámenou činnost, vytvoříme pro klienta tiket podpory a vystavíme fakturu na poplatek za zpracování stížnosti. V tiketu bude popsáno oznámené porušení a klient může být vyzván k poskytnutí vysvětlení nebo doplňujících informací. Klient musí činnost uvedenou v tiketu okamžitě ukončit a dodržovat pravidla Služby, na která tiket odkazuje. Uhrazením poplatku klient nezískává oprávnění v porušování pokračovat.
Platební podmínky.
Poplatek za zpracování stížnosti musí být uhrazen do dvou (2) kalendářních dnů od data vystavení faktury. Nebude-li platba ve stanovené lhůtě přijata, může být Služba, které se stížnost týká, pozastavena. Pozastavená Služba může být obnovena pouze po uhrazení faktury, ukončení zakázané činnosti a za předpokladu, že obnovení je v souladu s našimi pravidly, výsledkem našeho přezkoumání a platnými právními předpisy.
Závažná nebo opakovaná porušení.
Je-li oznámené porušení závažné či zjevné nebo navazuje-li na předchozí stížnosti, můžeme Služby pozastavit okamžitě při vytvoření tiketu podpory, aniž bychom čekali na uplynutí dvoudenní lhůty k úhradě. Obvykle pozastavíme konkrétní Službu uvedenou ve stížnosti. Je-li zjevné porušení obzvlášť závažné nebo může-li se týkat i dalších Služeb, můžeme po dobu vyšetřování okolností pozastavit všechny aktivní Služby klienta. Za již poskytnuté Služby ani za vzniklé poplatky za zpracování stížností nebude poskytnuta náhrada.
Prominutí poplatku.
Ve výjimečných případech a výhradně podle vlastního uvážení můžeme poplatek za zpracování stížnosti prominout, zejména pokud klient prokáže dobrou vůli ke spolupráci a podnikne přiměřené kroky k předcházení budoucím porušením.
4. Předplatné & zpracování plateb#
Každý účet má v ovládacím panelu jednu interní peněženku; pro jednotlivé faktury ani Služby nejsou vedeny samostatné zůstatky. Peněženku lze dobíjet ručně nebo prostřednictvím volitelného automatického dobíjení a Služby a doplňky se nakupují z prostředků v peněžence.
Vklady do peněženky mohou zpracovávat externí poskytovatelé platebních služeb nebo zpracovatelé plateb v souladu s platnými bezpečnostními standardy, včetně standardu PCI-DSS, pokud se uplatní. FineProxy přímo neukládá ani nezpracovává údaje o platebních kartách.
Majitel účtu spravuje nastavení plateb, včetně automatického dobíjení, prostřednictvím ovládacího panelu. Vrácení peněz a zrušení se řídí Zásadami vrácení peněz uvedenými v oddílu 5 a podléhají jim.
5. Zásady vrácení peněz#
S výhradou těchto Zásad vrácení peněz poskytuje FineProxy 24hodinovou lhůtu od okamžiku nákupu, během níž může klient požádat o vrácení peněz na původní platební metodu. Poplatky platebního poskytovatele a další příslušné poplatky se i nadále řídí oddílem 5.2. Možnost vrácení peněz do 24 hodin se nevztahuje na Služby objednané na placenou dobu 48 hodin.
Ke zrušení aktivní Služby, a to i před podáním žádosti o vrácení peněz, musí klient použít ovládací panel: vybrat aktivní Službu, otevřít sekci Správa a zvolit „Zrušit tuto službu“. Zrušením se nevyužitá hodnota Služby vrátí do interní peněženky účtu. Během prvních 24 hodin po nákupu může klient následně požádat o vrácení peněz na původní platební metodu výhradně přes tiketový systém podpory dostupný v účtu klienta. Žádosti o vrácení peněz odeslané prostřednictvím jiných komunikačních kanálů nebudou posuzovány.
Samostatné zrušení Služeb v ovládacím panelu je možné nejvýše jednou za tři (3) dny. Pokud má klient závažný důvod ke zrušení Služby dříve, než tato lhůta uplyne, může se na nás obrátit přes tiketový systém a vysvětlit, proč je nutné Službu zrušit. Takové žádosti posuzujeme individuálně.
FineProxy sleduje aktivitu týkající se vrácení peněz. V případě nadměrného množství žádostí o vrácení — konkrétně více než tří (3) žádostí o vrácení peněz v rámci jednoho kalendářního měsíce — si vyhrazujeme právo na základě vlastního uvážení další žádosti o vrácení peněz zamítnout.
Po uplynutí 24hodinové lhůty pro vrácení peněz je dostupným výsledkem zrušení připsání nevyužité hodnoty Služby do interní peněženky. Prostředky připsané do peněženky lze použít pro budoucí nákupy.
Pokud se u zakoupených proxy vyskytnou technické problémy, důrazně doporučujeme kontaktovat náš tým technické podpory prostřednictvím tiketový systém k posouzení problému před odesláním žádosti o vrácení peněz.
Nákupem jakéhokoliv produktu nebo služby od FineProxy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito Podmínkami pro vrácení peněz.
Dodatečné ustanovení o porušeních.
Vrácení peněz není možné v případech spojených se stížnostmi nebo porušením našich Podmínek služby. Pokud bude zjištěno, že účet porušuje naše pravidla, ať už se jedná o závažné či opakované porušení, nebude poskytnuta žádná refundace za již poskytnuté služby ani za poplatky vzniklé při zpracování stížností.
5.1 Lhůty pro zpracování vrácení peněz#
Poté, co prostřednictvím tiketového systému obdržíme vaši žádost o vrácení peněz na původní platební metodu spolu s případnými požadovanými údaji pro výplatu, předáme žádost o vrácení platebnímu poskytovateli do 24 hodin.
Důležité: lhůty pro vrácení peněz nezačínají okamžikem, kdy nám odešlete zprávu. Začínají okamžikem, kdy předáme požadované informace platebnímu poskytovateli. O předání informací budete informováni samostatným e-mailovým oznámením.
Maximální doba pro předání informací z naší strany je až 24 hodin (obvykle 2–6 hodin). Po předání závisí lhůta vrácení výhradně na platebním poskytovateli a/nebo vaší bance. Přibližné lhůty jsou následující:
- Bankovní karty: 1–5 pracovních dnů. Ve většině případů jsou vrácení zpracována ještě tentýž den. V některých případech si můžeme vyžádat číslo vaší karty k provedení manuálního převodu (pokud to poskytovatel umožňuje).
- Kryptoměny: do 48 hodin poté, co obdržíme platnou adresu pro vrácení. Musíte uvést adresu peněženky použité k platbě a síť/protokol. Vrácení lze provést pouze na tutéž peněženku, ze které byla platba odeslána. U nestandardních blockchainů může lhůta činit až 96 hodin.
- WebMoney: až 10 pracovních dnů. Upozorňujeme, že poplatky za vrácení mohou být vysoké. U tohoto způsobu může zpracování příležitostně trvat déle a vrácení může být dokončeno až blízko konečného termínu.
- Perfect Money a Alipay: až 10 pracovních dnů.
5.2 Poplatky platebních poskytovatelů a blockchainové sítě#
Ceny uvedené na webu nezahrnují poplatky platebního poskytovatele a/nebo poplatky blockchainové sítě za zpracování transakce. Tyto poplatky hradí klient v okamžiku platby.
Veškeré poplatky platebního poskytovatele účtované za vrácení peněz hradí klient a jsou odečteny z vrácené částky. Vynakládáme přiměřené úsilí na minimalizaci těchto nákladů a tam, kde je to možné, můžeme navrhnout možnosti vrácení s nižšími poplatky.
U vrácení peněz v kryptoměnách může celkový poplatek zahrnovat jak poplatek poskytovatele plateb, tak poplatek za transakci v blockchainové síti.
Upozornění k poplatkům u kryptoměn: poskytovatelé plateb mohou účtovat vyšší poplatky za vrácení prostředků přes Bitcoin, Ethereum a USDT TRC20 (například 3 USD za vrácení prostředků přes USDT TRC20). Před nákupem prosím zvažte tyto poplatky, pokud očekáváte, že budete žádat o vrácení peněz.
6. Omezení#
6.1 Rychlostní limity#
Služba poskytuje neomezený provoz pro všechny tarifní plány, pokud není v příslušných podmínkách výslovně uvedeno jinak. Na základě celkového počtu IP adres zahrnutých v konkrétní aktivní Službě platí následující limity šířky pásma:
- Do 300 IP: až 100 Mbps
- 301 až 3 000 IP: až 500 Mbps
- 3 001 až 5 000 IP: až 1 Gbps
- 5 001 až 15 000 IP: až 1,5 Gbps
- 15 001 až 25 000 IP: až 2,5 Gbps
- Nad 25 000 IP: až 5 Gbps
6.2 Limity souběžných připojení#
Kromě omezení šířky pásma platí také následující limity pro počet souběžných připojení (co to je) pro konkrétní aktivní službu v závislosti na velikosti IP balíčku:
- Do 999 IP: až 1500 souběžných připojení
- 1 000 až 4 999 IP: až 3× počet IP adres zahrnutých ve Službě
- 5 000 až 14 999 IP: až 2× počet IP adres zahrnutých ve Službě
- 15 000 IP a více: až 1× počet IP adres zahrnutých ve Službě (odpovídá počtu IP adres)
Při překročení limitu se služba automaticky přepne do pomalého režimu (Slow Mode).
V pomalém režimu je povoleno maximálně jedno souběžné připojení na IP adresu.
Doba trvání pomalého režimu závisí na počtu překročení limitu během 24hodinového období:
až 2 porušení — 5 minut
3 až 6 porušení — 15 minut
7 až 10 porušení — 30 minut
více než 10 porušení — 60 minut
Po uplynutí doby omezení se služba automaticky vrátí do normálního provozu. Tento mechanismus pomáhá předcházet nadměrnému zatížení ze strany jednotlivých uživatelů a zajišťuje stabilní kvalitu služby pro všechny zákazníky.
Pokud je aktuální limit souběžných připojení nedostatečný, lze další souběžná připojení pro konkrétní Službu zakoupit při zadávání objednávky nebo později prostřednictvím ovládacího panelu. Cena činí $30 za 1 000 dalších souběžných připojení za celé 30denní období. Při přidání k aktivní Službě se účtuje poměrná část ceny za zbývající dny aktuálního období Služby. Navýšený limit se uplatní automaticky bez nutnosti zakládat tiket na podporu.
6.3 Obecná pravidla, oznámení a upgrady#
Tato omezení jsou zavedena výhradně za účelem zachování stability, spolehlivosti a spravedlivého využívání Služby pro všechny klienty.
Všechny limity uvedené v oddílech 6.1 a 6.2 se vztahují na Službu jako celek (tj. na konkrétní aktivní balíček/objednávku), nikoli na každou jednotlivou IP adresu. Pokud má klient více aktivních Služeb, limity se uplatňují na každou Službu zvlášť, nikoli na účet jako celek.
Má-li Služba více vazeb na zdrojové IP adresy zařazené na seznam povolených adres, může klient při přidávání nebo úpravě každé vazby stanovit konkrétní kvótu souběžných připojení. Celková kvóta přidělená mezi všechny vazby nesmí překročit limit souběžných připojení dané Služby.
Klient může sledovat aktuální využití a příslušné limity v grafech zatížení na stránce aktivní Služby v ovládacím panelu. FineProxy nezasílá tiket podpory pouze z důvodu překročení limitu. Je-li překročení významné a/nebo opakované a ohrožuje stabilitu Služby nebo ostatních klientů, vyhrazuje si Společnost právo dotčenou Službu okamžitě a bez předchozího upozornění pozastavit.
7. Zásady výměny IP adres#
Vezměte prosím na vědomí následující důležitá pravidla týkající se výměny IP adres.
Pokud je IP adresa zablokována v důsledku činností provedených klientem během používání Služby (včetně, ale nejen, nadměrného počtu požadavků, porušení pravidel cílové webové stránky nebo zneužívajícího chování), FineProxy není povinen zajistit okamžitou výměnu takové IP adresy.
Klienti mohou bezplatně využít plánovanou samoobslužnou výměnu jednou za osm (8) dní od prvního nákupu nebo od předchozí aktualizace seznamu proxy.
U způsobilé nerotující Služby je k dispozici neplánovaná úplná nebo částečná výměna IP adres za jednorázový poplatek $10 za operaci, který se odečte z peněženky v ovládacím panelu. Rotující Služby jsou vyloučeny, protože jejich IP adresy se obměňují automaticky.
Pro zahájení výměny v ovládacím panelu klient vybere aktivní Službu, otevře Další akce a zvolí Obnovit IP adresy. Klient může obnovit celý seznam, vybrané IP adresy nebo IP adresy podle země a může zvýšit nebo snížit podíl dané země, pokud to umožňuje příslušný tarif a dostupné kapacity.
Důrazně doporučujeme předem si prostudovat pravidla a limity používání webové stránky nebo služby, na které budou proxy využívány, protože nadměrné nebo nesprávné používání může vést k okamžitému zablokování IP adres.
Pokud zjistíme časté blokování IP adres FineProxy na konkrétních webových stránkách spojených s aktivitou klienta, můžeme klienta odpovídajícím způsobem informovat. Pokud blokování přetrvává, FineProxy si vyhrazuje právo dočasně pozastavit dotčenou Službu, aby klient mohl provést potřebné úpravy a zabránit dalšímu blokování IP adres. Během takového pozastavení bude doba trvání služby přerušena a nebude zkrácena.
8. Uživatelské účty#
Některé funkce Služeb mohou vyžadovat registraci účtu. Nesete odpovědnost zachování důvěrnosti přihlašovacích údajů ke svému účtu a za veškeré činnosti prováděné prostřednictvím vašeho účtu. FineProxy neodpovídá za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku vašeho selhání při ochraně údajů k účtu.
Klíče API a tajné klíče webhooků jsou citlivé přihlašovací údaje. Tajný klíč se zobrazí pouze jednou při vytvoření a jste povinni jej zkopírovat a bezpečně uložit, omezit jeho použití a neprodleně jej obměnit nebo zneplatnit, pokud byl nebo mohl být vyzrazen. Pro integrace používejte samostatné klíče s minimálními potřebnými oprávněními. Odpovídáte za činnost provedenou prostřednictvím platných přihlašovacích údajů k účtu, klíčů API nebo tajných klíčů webhooků.
9. Přípustné použití#
Zavazujete se používat Služby výhradně k zákonným účelům a v souladu se všemi platnými zákony, předpisy a právy třetích stran. Služby nesmíte používat k žádným nezákonným, nedovoleným ani neoprávněným účelům, mimo jiné včetně podvodů, obtěžování nebo šíření malwaru či jiného škodlivého kódu.
10. Ochrana soukromí#
Respektujeme vaše soukromí. Informace o tom, jak shromažďujeme, používáme a zpřístupňujeme osobní údaje, jsou popsány v našich Zásady ochrany osobních údajů, které tvoří nedílnou součást těchto Podmínek.
11. Práva duševního vlastnictví#
Veškerá práva, nárok a podíl na Službách, včetně všech souvisejících práv duševního vlastnictví, jsou a zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti FineProxy a jejích poskytovatelů licencí. Nic v těchto Podmínkách vám neuděluje žádná práva k používání ochranných známek, značky ani duševního vlastnictví FineProxy, s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno.
12. Změny podmínek#
Tyto Podmínky můžeme čas od času upravit. Aktualizované verze budou zveřejněny našich webových stránkách s upraveným datem „Poslední aktualizace.
13. Ukončení#
Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení pozastavit nebo ukončit váš přístup ke Službám, a to zcela nebo částečně, včetně zablokování budoucího přístupu, pokud se důvodně domníváme, že jste porušili tyto Podmínky nebo platné právní předpisy. K ukončení může dojít s předchozím upozorněním i bez něj, pokud to právní předpisy umožňují.
14. Rozhodné právo#
Tyto Podmínky a veškeré spory či nároky z nich vyplývající nebo s nimi související se řídí a budou vykládány v souladu s právními předpisy Estonska, bez ohledu na kolizní normy.
15. Vyloučení odpovědnosti a omezení ručení#
Služby jsou poskyt zde.
16. Omezení přístupu a blokované zdroje#
FineProxy uplatňuje sadu omezení na úrovni infrastruktury. Tato omezení platí pro všechny zákazníky a všechny tarify. Pokud je zdroj na seznamu blokovaných, přes naše proxy není dostupný a jeho odblokování není možné.
16.1. Úplné blokování e-mailových služeb a poštovních protokolů#
E-mailové služby a poštovní protokoly (SMTP, IMAP, POP3) blokujeme kompletně — bez ohledu na účel použití.
Co to znamená:
- omezení platí v rámci celé naší infrastruktury pro všechny uživatele;
- účel nehraje roli: ověřování e-mailů, přihlašování do poštovní schránky ani používání API souvisejících s e-mailem;
- odblokování e-mailových služeb není možné — přístup je omezen pro všechny tarify.
16.2. Úplné blokování doménové zóny .gov#
Všechny webové stránky v doménové zóně .gov jsou našich proxy serverech blokovány. Vládní zdroje často omezují přístup z anonymních rozsahů IP adres, což je rovněž v souladu s naší interní politikou zaměřenou na prevenci zneužití služby. Toto omezení se vztahuje na všechny země a všechny tarify.
16.3. Další blokované webové stránky a služby#
Následující zdroje nejsou prostřednictvím našich proxy serverů dostupné. Pokud se webová stránka nachází na tomto seznamu, její odblokování není možné.
Vládní webové stránky
- všechny domény .gov
Finanční služby
- moex.ru, cbr.ru, payoneer.com, stripe.com, paypal.com, bofa.com
Vládní a korporátní zdroje
- gosuslugi.ru, login.microsoftonline.com, mil.ru
Technologické a herní platformy
- sony.com, sonyentertainmentnetwork.com, playstationnetwork.com, accounts.logme.in
- pop.mail.ru, login.live.com, mail.aol.com, gmx.com, gmx.net, gmx.de, gmx.fr, gmx.au, login.skype.com, account.bbc.com
Vyhledávač
- Google Search (blokována je pouze stránka s výsledky vyhledávání; ostatní služby Google zůstávají dostupné)
Streaming a zábava
- filmax-tv.ru, fandango.com
Anti-spamové služby
- spamhaus.org
Vzdálená správa a bezpečnostní služby
- my-android.avast.com
Letecké společnosti a online rezervace
- singaporeair.com, ticketswap
Média a zprávy
- rappler.com
Komerční a firemní weby
- courbis.fr, architecturaldepot.com, pusuyu.xyz, goodgame.ru
Obchody a katalogy (potpourrigroup.com a související stránky)
- backinthesaddle.com, catalogfavorites.com, chadwicks.com, countrystorecatalog.com, cuddledown.com, expressionscatalog.com, inthecompanyofdogs.com, magellans.com, naturesjewelry.com, northstyle.com, potpourrigift.com, pyramidcollection.com, sagefinds.com, serengetifashions.com, astitchery.com, whateverworks.com, youngexplorers.com
Další zdroje
- tana.it, pbstre.cz, neus-store.com, mesto-kadan.cz, onlinestore.it, emagineoptical.com, roberts-family.com, carvinsoftware.com, iscsales.com, foh3l.org
Pokud se zdroj nachází na tomto seznamu, přes naše proxy nebude fungovat.
16.4 Zásady přístupu k Twitch#
Ve výchozím nastavení je přístup k Twitch blokován na všech sdílených (balíčkových) proxy službách. Toto omezení se týká pouze Twitch a neovlivňuje přístup k jiným webovým stránkám nebo platformám. Všechny balíčkové proxy zůstávají plně funkční pro běžné použití.
Omezení je způsobeno přísnými pravidly moderování a řízení provozu na straně Twitch. Pokud více klientů přistupuje k Twitch přes stejnou proxy IP adresu, taková adresa je rychle omezena nebo zablokována, což negativně ovlivňuje všechny uživatele sdílející danou IP.
Pro zajištění stabilního přístupu nabízíme dedikované balíčkové proxy plány s exkluzivním přístupem k Twitch, dostupné na: https://fineproxy.org/use-cases/twitch-proxies/
U těchto plánů zůstávají proxy IP adresy použitelné pro všechny webové stránky, přičemž přístup k Twitch je povolen výhradně jednomu klientovi na daných IP. Žádní další klienti nemohou používat Twitch na stejných proxy adresách. Vzhledem k tomuto exkluzivnímu právu přístupu jsou takové balíčkové proxy plány o 50 % dražší než standardní balíčkové proxy.
Aktivace přístupu k Twitch se provádí ručně. Pro její zapnutí musí klient podat žádost prostřednictvím tiketový systém v osobním účtu. Automatická aktivace není k dispozici.
17. Podpora protokolu UDP#
Podpora protokolu UDP je dostupná pouze pro způsobilé nerotující Služby; rotující Služby jsou vyloučeny. Při aktivaci podpory UDP se cena Služby navyšuje o 50 % standardní ceny Služby.
Klient může podporu UDP přidat při zadávání objednávky nebo později z aktivní Služby v ovládacím panelu. Při pozdějším přidání se dodatečný poplatek účtuje poměrně za zbývající dny aktuálního období Služby. Aktivace je samoobslužná a nevyžaduje tiket na podporu, ruční aktivaci ani čekací dobu.
Změna nebo aktualizace IP adres v rámci Služby podporu protokolu UDP nevypíná. Funkce UDP zůstává dostupná i po aktualizaci seznamu IP adres.
Zvýšená cena služby spojená s podporou protokolu UDP platí po celou dobu trvání aktivního období služby, včetně prodloužení, a to po celou dobu, kdy je podpora UDP aktivní.
18. Kontakt#
Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek nebo potřebujete technickou pomoc, kontaktujte podporu FineProxy prostřednictvím kteréhokoli z následujících kanálů:
- Online chat dostupný na webových stránkách FineProxy
- E-mail: support@fineproxy.org
- Tiketový systém ve vašem ovládacím panelu