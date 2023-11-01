Streamovací služba není v některých zemích dostupná kvůli licenčním omezením a regionálním pravidlům. Pro kohokoli v regionu bez oficiálního přístupu proxy pro Spotify obnoví konektivitu směrováním provozu přes server v podporované zemi, jako jsou USA, Velká Británie nebo Německo.
Obcházení síťových omezení
Školy, univerzity a firemní sítě často blokují streamovací služby, aby šetřily šířku pásma nebo omezily rozptylování. Pokud se aplikace nedokáže připojit nebo se zobrazuje chyba “A firewall may be blocking”, proxy přesměruje váš provoz mimo tyto blokace. Nastavte ji na systémové úrovni nebo přímo v desktopové aplikaci v Nastavení → Proxy.
Řešení Error Code 17 a Error Code 30
Toto jsou nejčastější problémy, se kterými se uživatelé setkávají:
- Error 17: Obvykle to znamená, že země vaší IP adresy neodpovídá zemi nastavené ve vašem profilu. Platforma to ověřuje přihlášení.
- Error 30: Často způsobeno nesprávnými přihlašovacími údaji k proxy nebo zásahem firewallu.
Obě chyby se vyřeší, když se připojíte přes nejlepší proxy server pro Spotify umístěný ve stejném regionu jako nastavení vašeho účtu. Pokud máte v profilu uvedeno “United States,” váš proxy by měl mít výstup z amerického serveru.
Přístup k regionálním knihovnám
Hudební katalogy se liší podle země kvůli licenčním smlouvám. Skladba dostupná v USA se nemusí objevit v evropských knihovnách. Připojením přes proxy v cílové oblasti získáte přístup k úplnému katalogu dané země — užitečné pro objevování regionálně exkluzivních vydání nebo testování, jak se obsah zobrazuje na různých trzích.
Jaký typ proxy zvolit
Pro běžný poslech fungují statické datacenter proxy skvěle — jsou rychlé, stabilní a cenově výhodné. Služba neblokuje IP adresy datacenter tak agresivně jako sociální platformy.
Pokud potřebujete zaregistrovat nový účet, ISP (rezidenční) proxy snižují riziko ověřovacích výzev — vypadají jako běžné domácí internetové připojení.
Mobilní proxy jsou pro streaming zbytečně nákladné, ale mohou pomoci, pokud provozujete automatizaci nebo spravujete více účtů. Na iOS a Androidu aplikace nenabízí vestavěné nastavení proxy — nakonfigurujte proxy na systémové úrovni v nastavení Wi-Fi vašeho zařízení, nebo použijte aplikaci kompatibilní se SOCKS5 k tunelování veškerého provozu přes proxy.
Shoda země účtu s lokací proxy
Toto je zásadní. Platforma porovnává lokaci vaší IP adresy se zemí nastavenou v profilu. Pokud se neshodují, zobrazí se Error 17 nebo budete po 14 dnech odhlášeni. Vždy používejte proxy země nastavené ve vašem účtu, případně aktualizujte profil tak, aby odpovídal lokaci vaší proxy.
FineProxy nabízí statické datacenter a ISP balíčky pro přístup ke streamovacím službám. Všechny podporují HTTP, HTTPS a SOCKS5 s autentizací přes login/heslo nebo IP whitelist. Pro konfiguraci na konkrétním zařízení navštivte naši Centrum integrací — nebo si vyberte některý z níže uvedených plánů a začněte streamovat během několika minut.