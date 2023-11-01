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Proxy pro Spotify

Statické datacenter a ISP proxy pro Spotify: vyřešte Error 17 a Error 30, získejte přístup k regionálním katalogům a nakonfigurujte přímo v desktopové aplikaci přes Nastavení → Proxy. HTTP/HTTPS/SOCKS5, neomezený provoz.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy pro Spotify.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Vyhrazené.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéDoporučeno zdeVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte jednu vyhrazenou US IP pro americký profil Spotify
  • Přidejte 203.0.113.7 na seznam povolených IP adres u mé služby Spotify proxy
  • Exportujte můj seznam Spotify proxy jako JSON
  • Zobrazte lokality dostupné pro vyhrazené Spotify proxy
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých služeb Spotify proxy
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Co máš nejraději na FineProxy.org? Objevil jsem FineProxy.org díky doporučení přátel a kvalita služeb je opravdu skvělá. Náklady jsou poměrně nízké, což umožňuje naší firmě výrazně ušetřit výdaje. Velmi si vážím nadšení a podpory týmů FineProxy.org. Jsou velmi zapojeni a odpovídají okamžitě. FineProxy.org mi pomáhá rychleji získat přístup k datům a zlepšuje bezpečnost. Ceníme si také kvalitu služeb a politiku vrácení peněz, pokud služba nevyhovuje potřebám uživatele. Recenze shromážděná a zveřejněná na G2.com. Co se ti na FineProxy.org nelíbí? Chtěl bych vidět velké propagační balíčky pro uživatele s velkými objemy a další promoční politiku.

long l.G2, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Tohle je nejlepší proxy server, který jsem kdy použil k práci. Jednou jsem používal jiný proxy server, ale rychlost byla příliš nízká. Koupil jsem si tohle a byl jsem překvapen. Rychlost je prostě skvělá. Možná je cena trochu vysoká, ale rychlost proxyho serveru to odůvodňuje. Je to skvělá věc, kterou jsem si nikdy neříkal.

Lara SmithInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Nemůžu najít lepší služby, zvláště pokud jde o neomezené bytové proxy. Myslel jsem, že se kvalita začne snižovat po určitém čase použití, ale sakra, po celou dobu použití, všechno zůstalo nad 99%, to je prostě úžasné. Hodně štěstí a doufám, že to zůstane stejné.

ZainDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Cenově dostupné proxy z EU. Jediný poskytovatel proxy, který stále drží nízké ceny. Něco takového jsem hledal po celém internetu a nakonec se ukázalo, že jde o nejlevnějšího poskytovatele proxy s neomezenou šířkou pásma.

Wowser BrowserTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Lokality a zásoby

Skvělá proxy služba! Nabízí různé typy proxy, včetně rotujících bez omezení datového provozu. Mají dostupné ceny a možnosti geografického cílení. Snadno lze platit kryptoměnami, přes PayPal nebo kartami.

Vladimir AkimkinSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Skvělé produkty a proxy servis! Mají různé typy proxy serverů, včetně obratu, dostupných cen a možnosti zeměpisného cílení. Rozličné platební možnosti: kryptoměna, PayPal nebo karty.

chyxbenc9929Norton Safe Web, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Jak opravím chybový kód 17?Slaďte země

Tato chyba se zobrazí, když země vaší IP adresy neodpovídá zemi ve vašem profilu. Buď změňte zemi ve svém účtu tak, aby odpovídala vaší aktuální poloze, nebo se připojte přes proxy země uvedené ve vašem profilu.

Funguje Premium přes proxy?Ano

Ano, ale potřebujete platební metodu země, ve které je účet registrován. Pokud přistupujete z regionu bez oficiální podpory služby, budete muset udržovat jak platbu za předplatné, tak odpovídající lokaci proxy.

HTTP nebo SOCKS5 — co zvolit?Fungují obě

Fungují obě varianty. Desktopová aplikace podporuje HTTP i SOCKS5 přímo v Nastavení → Proxy. SOCKS5 má o něco nižší režii; HTTP se snadněji konfiguruje v prohlížečích. Pro většinu uživatelů je rozdíl zanedbatelný.

Ovlivní proxy kvalitu zvuku?Minimální dopad

Minimálně. Služba streamuje až při 320 kbps, což jakýkoli slušný proxy bez problémů zvládne. Zvolte server blízko vaší lokace, abyste minimalizovali latenci při přeskakování skladeb a načítání playlistů.

Mohu jednu proxy používat na více zařízeních?Ano

Ano. Nastavte stejnou proxy na desktopu, mobilu i webu. Služba neomezuje počet současných připojení na jednu IP, nicméně Premium umožňuje streamování pouze na jednom zařízení najednou.

Jak opravit Error Code 30?Zkontrolujte konfiguraci

Zkontrolujte, zda jsou vaše přihlašovací údaje k proxy (IP, port, uživatelské jméno, heslo) správné. Ověřte také, že firewall nebo antivirus neblokuje aplikaci. Přidání výjimky pro aplikaci ve Windows Defender nebo macOS Firewall tento problém obvykle vyřeší.

Průvodce

Proč používat proxy pro Spotify?

3 min. čteníSíťový tým FineProxy

Streamovací služba není v některých zemích dostupná kvůli licenčním omezením a regionálním pravidlům. Pro kohokoli v regionu bez oficiálního přístupu proxy pro Spotify obnoví konektivitu směrováním provozu přes server v podporované zemi, jako jsou USA, Velká Británie nebo Německo.

Obcházení síťových omezení

Školy, univerzity a firemní sítě často blokují streamovací služby, aby šetřily šířku pásma nebo omezily rozptylování. Pokud se aplikace nedokáže připojit nebo se zobrazuje chyba “A firewall may be blocking”, proxy přesměruje váš provoz mimo tyto blokace. Nastavte ji na systémové úrovni nebo přímo v desktopové aplikaci v Nastavení → Proxy.

Řešení Error Code 17 a Error Code 30

Toto jsou nejčastější problémy, se kterými se uživatelé setkávají:

  • Error 17: Obvykle to znamená, že země vaší IP adresy neodpovídá zemi nastavené ve vašem profilu. Platforma to ověřuje přihlášení.
  • Error 30: Často způsobeno nesprávnými přihlašovacími údaji k proxy nebo zásahem firewallu.

Obě chyby se vyřeší, když se připojíte přes nejlepší proxy server pro Spotify umístěný ve stejném regionu jako nastavení vašeho účtu. Pokud máte v profilu uvedeno “United States,” váš proxy by měl mít výstup z amerického serveru.

Přístup k regionálním knihovnám

Hudební katalogy se liší podle země kvůli licenčním smlouvám. Skladba dostupná v USA se nemusí objevit v evropských knihovnách. Připojením přes proxy v cílové oblasti získáte přístup k úplnému katalogu dané země — užitečné pro objevování regionálně exkluzivních vydání nebo testování, jak se obsah zobrazuje na různých trzích.

Jaký typ proxy zvolit

Pro běžný poslech fungují statické datacenter proxy skvěle — jsou rychlé, stabilní a cenově výhodné. Služba neblokuje IP adresy datacenter tak agresivně jako sociální platformy.

Pokud potřebujete zaregistrovat nový účet, ISP (rezidenční) proxy snižují riziko ověřovacích výzev — vypadají jako běžné domácí internetové připojení.

Mobilní proxy jsou pro streaming zbytečně nákladné, ale mohou pomoci, pokud provozujete automatizaci nebo spravujete více účtů. Na iOS a Androidu aplikace nenabízí vestavěné nastavení proxy — nakonfigurujte proxy na systémové úrovni v nastavení Wi-Fi vašeho zařízení, nebo použijte aplikaci kompatibilní se SOCKS5 k tunelování veškerého provozu přes proxy.

Shoda země účtu s lokací proxy

Toto je zásadní. Platforma porovnává lokaci vaší IP adresy se zemí nastavenou v profilu. Pokud se neshodují, zobrazí se Error 17 nebo budete po 14 dnech odhlášeni. Vždy používejte proxy země nastavené ve vašem účtu, případně aktualizujte profil tak, aby odpovídal lokaci vaší proxy.

FineProxy nabízí statické datacenter a ISP balíčky pro přístup ke streamovacím službám. Všechny podporují HTTP, HTTPS a SOCKS5 s autentizací přes login/heslo nebo IP whitelist. Pro konfiguraci na konkrétním zařízení navštivte naši Centrum integrací — nebo si vyberte některý z níže uvedených plánů a začněte streamovat během několika minut.