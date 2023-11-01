ISP Proxy
Statické rezidenční IPv4 od skutečných ISP: HTTP/HTTPS/SOCKS5, až 500 Mbps, neomezený objem dat — žádné účtování za GB, žádná rotace, žádné limity fair-use.
Sestavte si tarif statických ISP proxy.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.
Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: ISP.
|Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|VyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|Doporučeno zdeISPStatické adresy registrované u ISP
|RotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Kupte 100 statických ISP proxy v Evropě
- Exportujte můj seznam ISP proxy jako JSON
- Aktualizujte seznam povolených IP adres u mé služby ISP proxy
- Zobrazte stav a termín příští platby mé služby
- Zobrazte detaily faktury mého plánu ISP proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Správa účtů
Každý má právo na svobodu a nyní ji mám i já, navíc za velmi přijatelnou cenu. Od zakoupení předplatného jsem neměl žádné problémy s rychlostí ani dostupností a mohu se účastnit všech online aktivit svých přátel v zahraničí. Žádné blokování mě samozřejmě neomezuje. Nastavení proběhlo snadno a bez problémů. Technická podpora FineProxy reaguje rychle a je velmi ochotná.
Použil jsem tuto službu s botem pro Twitch a fungovala perfektně. Děkuji FineProxy za to, že vytvořili velmi dobrý systém přesně pro mé konkrétní potřeby.
Provoz se neměří
Cenově dostupné proxy z EU. Jediný poskytovatel proxy, který stále drží nízké ceny. Něco takového jsem hledal po celém internetu a nakonec se ukázalo, že jde o nejlevnějšího poskytovatele proxy s neomezenou šířkou pásma.
Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, oni zůstávají věrní své poslání a nabízejí rozumně cenově dostupné proxy z datových center s neomezenou kapacitou. Hledal jsem na internetu službu jako je tato a jsem velmi rád, že jsem ji našel.
Rychlost pod zátěží
FineProxy nabízí spolehlivé a rychlé proxy řešení s širokým výběrem IP adres, dostupnými plány a spolehlivou zákaznickou obsluhou.
FineProxy.org nabízí slušnou proxy službu s širokým výběrem IP adres a lokalizací. Přesto mohou být rychlosti připojení někdy nestabilní a odpovědi podpory mohou být pomalejší, než se očekávalo. I když je služba vhodná pro základní úkoly, nemusí plně uspokojit potřeby uživatelů s vyššími požadavky nebo specifickými požadavky. Ceny jsou konkurenceschopné, ale produktivita by mohla být stabilnější pro ty, kteří na ní spoléhají v profesní práci nebo intenzivním využívání.
Jaký je rozdíl mezi ISP proxy a běžnými rezidenčními proxy?Statické zůstává pevné
Běžné rezidenční proxy směrují provoz přes skutečná domácí zařízení — telefon nebo router někoho, kdo se zapojil do proxy sítě. Tyto IP adresy se často rotují (nezřídka při každém požadavku), rychlost závisí na domácím připojení daného uživatele a cena se účtuje za gigabajt. ISP proxy využívají stejný typ rezidenčních IP adres, ale hostují je na serverech v datových centrech. IP adresa je statická (nemění se), rychlost je konzistentní a vysoká a FineProxy účtuje za IP s neomezeným provozem namísto za GB.
Jsou ISP proxy lepší než proxy z datových center?Pro chráněné weby
U úkolů, kde platformy kontrolují typ IP — ano. ISP proxy projdou rezidenčními kontrolami, které IP z datacenter neprojdou. Výzkumy ukazují, že ISP proxy dosahují 85–95% úspěšnosti na chráněných stránkách oproti 40–60 % u datacenter. Pokud ale váš cíl neblokuje provoz z datacenter (veřejná API, nechráněné katalogy, zpravodajské weby), datacenter proxy jsou levnější a stejně účinné. Začněte s datacenter, přejděte na ISP, až to bude potřeba.
Jak poznám, že "ISP proxy" je skutečně rezidenční?Zkontrolujte ASN
Ověřte IP v databázích WHOIS nebo nástrojích jako IPinfo.io. Skutečná ISP proxy vede zpět ke spotřebitelskému poskytovateli internetu (Comcast, AT&T apod.), nikoli k hostingové společnosti nebo cloudovému poskytovateli. Pokud ukazuje ASN datového centra, jedná se o přeznačenou proxy z datového centra bez ohledu na to, jak ji prodejce nazývá.
Je šířka pásma skutečně neomezená?Ano
Ano. ISP proxy od FineProxy nemají žádné limity provozu, žádné prahy pro omezování rychlosti ani žádné zásady fair-use, které by snižovaly výkon po dosažení určité úrovně využití. Neomezeno znamená neomezeno — na každé IP, každém protokolu, každý den.
Mohu ISP proxy používat ke scrapingu?Ano
Ano, a jsou obzvláště efektivní pro scraping stránek, které blokují datacenter proxy. Protože IP adresa vypadá jako rezidenční, anti-bot systémy jí přiznávají vyšší míru důvěry. Pro rozsáhlý scraping, kde potřebujete stovky IP, jsou datacenter proxy nákladově výhodnější u nechráněných cílů. ISP proxy mají smysl tam, kde cílová stránka specificky vyžaduje adresy s rezidenčním profilem.
Jaké protokoly jsou podporovány?Tři protokoly
HTTP, HTTPS a SOCKS5 — vše na jedné IP adrese. HTTPS spojení jsou zabezpečena individuálními SSL certifikáty pro každou IP adresu. SOCKS5 zahrnuje podporu UDP pro real-time aplikace.
Kolik ISP proxy potřebuji pro správu účtů na sociálních sítích?Jedna na účet
Nejbezpečnější přístup jedna proxy na jeden účet. Pokud spravujete 50 účtů, potřebujete 50 ISP proxy. Někteří lidé provozují 2–3 málo aktivní účty na jedné IP, ale platformy jsou v detekci stále lepší, proto doporučujeme poměr jedna ku jedné.
Statické ISP proxy:
Rychlost datacentrových proxy s důvěryhodností rezidenčních
Mezi datacentrovými proxy a tradičními rezidenčními existuje mezera. Datacentrové IP adresy jsou rychlé a levné, ale na platformách, které si ověřují, kdo stojí za připojením, bývají označeny jako podezřelé. Rezidenční IP vypadají legitimně, ale neustále se rotují, procházejí přes domácí zařízení s nepředvídatelnou rychlostí a účtují se po gigabajtech — což se rychle nasčítá, jakmile váš úkol vyžaduje víc než pár stovek požadavků. ISP proxy vyplňují přesně tuto mezeru. Statická rezidenční IP adresa přidělená skutečným poskytovatelem internetového připojení, ale hostovaná na serverech datacentrové kvality. Vaše spojení vypadá pro jakýkoli web kontrolující původ IP adresy jako rezidenční. V pozadí ale běží na profesionální infrastruktuře s rychlostí a dostupností, které domácí připojení nedokáže nabídnout.
Jak ISP proxy skutečně fungují
IP adresa patří ISP — v databázích WHOIS se zobrazuje jako rezidenční adresa přiřazená legitimnímu poskytovateli. Místo směrování přes něčí domácí router je ale hostovaná na serveru s přímým optickým připojením k páteřním sítím. Výsledek: cílový web vidí rezidenční IP s čistou historií, zatímco vy získáte výkon datacentra.
Tento hybridní přístup je důvodem, proč ISP proxy dosahují 85–95% úspěšnosti na platformách, které aktivně blokují datacentrový provoz. Tradiční datacentrové IP dosahují na stejných cílech 40–60 %. Rozdíl v důvěryhodnosti je reálný a měřitelný.
Proč neomezený objem dat mění celou kalkulaci
Většina poskytovatelů ISP proxy účtuje po gigabajtech: standardní rozmezí je $5–12/GB. Na první pohled to vypadá rozumně — dokud si nespočítáte, kolik stojí reálné používání.
Správa 20 účtů na sociálních sítích s mediálně náročným obsahem snadno spotřebuje 30–50 GB měsíčně. Ověřování streamingu z více lokací spotřebuje 2–5 GB za hodinu při kvalitě 1080p. Kontrola cen v e-commerce napříč tisíci SKU každý den generuje stovky gigabajtů měsíčně. Při $5/GB vás 200 GB měsíčně stojí $1 000. Při $12/GB je to $2 400.
Tarify FineProxy’s statických rezidenčních proxy s neomezeným přenosem dat toto zcela eliminují. Paušální cena za IP, žádný měřič provozu, žádné poplatky za překročení. Kolik dat prochází přes vaši proxy, je vaše věc — ne položka naší faktuře.
A na rozdíl od některých poskytovatelů, kteří inzerují “neomezeno”, ale uplatňují skryté limity fair-use, FineProxy to myslí doslova. Žádné zpomalování po dosažení určitého prahu, žádné omezení souběžných relací, žádné hvězdičky.
Co zahrnují ISP proxy od FineProxy
Statické IPv4 adresy od skutečných ISP. Každá adresa zůstává přiřazena vám po celou dobu pronájmu — nerotuje se, nemění se, nepřiděluje se někomu jinému. Jedná se o skutečně statické připojení, nikoli o “sticky session”, která vyprší po 30 minutách.
Každá IP podporuje tři protokoly: HTTP, HTTPS s individuálním SSL certifikátem šifrujícím celou cestu od vašeho zařízení k proxy a statické rezidenční proxy SOCKS5 pro ne-webový provoz. Všechny tři protokoly běží na stejné IP, takže mezi nimi přepínáte podle úlohy bez potřeby samostatných adres.
Autentizace funguje prostřednictvím povinného navázání na IP s volitelným přístupem přes uživatelské jméno/heslo v rámci masky podsítě /21 pro situace s dynamickou IP. Rychlosti dosahují až 500 Mbps na připojení na infrastruktuře, kterou vlastníme — nejedná se o pronajaté IP ze sítě třetí strany přebalené pod naší značkou.
Kdo používá statické rezidenční proxy a proč
Správa účtů je hlavním případem využití. Sociální sítě, tržiště, reklamní dashboardy — cokoli, kde každý účet potřebuje konzistentní IP adresu s rezidenčním profilem, která se mezi relacemi nemění. Jedna IP na účet, žádné překrývání, žádné křížové propojení.
E-commerce provozovatelé se na ně spoléhají u úkolů, kde jsou IP adresy z datacenter blokovány: monitoring cen na platformách s anti-bot ochranou, automatizace nákupů u limitovaných edicí a správa obchodů napříč regionálními účty.
Týmy pro ověřování streamování a médií využívají ISP proxy ke kontrole dostupnosti obsahu a umístění reklam v různých regionech. Neomezený přenos dat je zde klíčový — účtování po GB činí tento typ průběžného monitoringu neúnosně drahým.
SEO specialisté je využívají pro sledování pozic a analýzu SERP tam, kde vyhledávače omezují nebo blokují rozsahy datacenter. Rychlý ISP proxy server s rezidenčním otiskem vrací stejné výsledky, jaké by viděl skutečný uživatel.
Jak rozpoznat skutečné ISP proxy od přebalených datacenter
Častá stížnost mezi kupujícími: někteří poskytovatelé prodávají běžné IP adresy z datacenter označené jako “ISP” nebo “statické rezidenční.” IP adresa ve skutečnosti ve WHOIS nesměřuje ke spotřebitelskému ISP — vede k hostingové společnosti. Označení “rezidenční” je marketing, nikoli realita.
Než si koupíte ISP proxy adresy, ověřte původ IP. Nástroje jako IPinfo.io ukazují, zda adresa patří rezidenčnímu ISP, nebo datacenter ASN. Statické rezidenční IP adresy FineProxy vedou k legitimním poskytovatelům internetových služeb — proto s nimi platformy zacházejí jinak než s adresami z datacenter. Rozdíl není jen kosmetický; je zakotven ve způsobu, jakým anti-bot systémy klasifikují příchozí připojení.
Naše placená služba rezidenčních proxy není přebalená verze IP adres z datacenter. Jedná se o skutečné rezidenční proxy od reálných ISP, provozované naší vlastní infrastruktuře.