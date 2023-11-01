NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Proxy Izrael

Spolehlivé statické izraelské IPv4 proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% uptime, neomezený provoz

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 100 datacentrových IP v Izraeli a přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres
  • Zobrazte dnešní úspěšnost mého izraelského proxy provozu
  • Obnovte všechny služby, které vyprší tento týden, do $200
  • Rotujte mé IP, až bude další obnova zdarma
  • Exportujte nejnovější seznam proxy jako JSON
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Lokality a zásoby

FineProxy byl důvěryhodný nástroj pro mé obchodní potřeby. Proxy jsou rychlé, stabilní a dostupné z mnoha míst. Je to cenově dostupné a jejich tým zákaznické podpory je velmi citlivý a kompetentní. Velký doporučení každému, kdo to potřebuje.

W3sazzadProxyRate, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Používám FineProxy už dlouho a bylo to skvělé! Služba je rychlá, spolehlivá a nabízí spoustu IP adres k výběru. Ať už jde o soukromí nebo o přístup k obsahu z různých regionů, FineProxy vždy dodával.

BrilliantcompanyInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlost pod zátěží

Začal jsem používat proxy z FineProxy.org před několika měsíci pro webový scraping. Velká škála IP adres, vysoká rychlost a různé typy proxy serverů umožnily, aby byl proces co nejvíce pohodlný. Doporučuji to.

VladimmirisSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Dobrá služba, velmi rychlé proxy a velmi rychlá podpora, čistý a velký fond IP adres. Chci tuto službu doporučit všem svým přátelům i vám!

lake joiTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Fantastická práce Fantastická práce Úžasné proxy Fantastická práce, tým! Právě jsem objevil tuto službu a jsem opravdu ohromen, že hodnota, kterou za tuto cenu nabízíte, je neuvěřitelná. A teď s neomezeným přístupem k rezidenčním proxy? Je to další úroveň. Velké úctu k vám všem. Vrátím se!

hamzaerkoDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, oni zůstávají věrní své poslání a nabízejí rozumně cenově dostupné proxy z datových center s neomezenou kapacitou. Hledal jsem na internetu službu jako je tato a jsem velmi rád, že jsem ji našel.

bhwowsersNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Jsou tyto proxy vhodné pro scraping lokálních tržišť (Yad2, Zap)?Ano

Ano, jsou ideální. Přestože se jedná o datacenter proxy, ve všech hlavních GeoIP databázích jsou správně identifikovány jako izraelské. To je u serverových IP adres vzácná vlastnost, která zajišťuje vysokou úspěšnost a stabilitu při práci s lokálními platformami jako Yad2 a Zap bez spouštění bezpečnostních kontrol.

Fungují tyto proxy s izraelskými finančními a vládními portály?Ne

Ne, tyto zdroje nejsou dostupné. Provozujeme plně legitimní “white-hat” službu, proto je přístup k vládním webům a většině finančních institucí blokován na úrovni serveru. To zaručuje čistotu našeho IP poolu a dlouhodobou stabilitu služby pro legitimní případy užití.

Existují omezení pro přístup ke zpravodajským zdrojům (Haaretz, Ynet)?Bez omezení

Žádná omezení neexistují. Máte plný přístup ke zpravodajským portálům a mediálním zdrojům. To vám umožňuje zobrazovat lokální obsah a scrapovat zprávy přesně tak, jak je vidí skutečný uživatel v dané zemi.

Které protokoly jsou podporovány?Všechny protokoly

Podporujeme kompletní škálu protokolů: HTTP, HTTPS (s unikátním SSL certifikátem pro každou IP), SOCKS4 a SOCKS5 (běží na různých portech pro snazší konfiguraci). Podporu UDP lze aktivovat na vyžádání prostřednictvím technické podpory.

Jak funguje autorizace?Seznam povolených IP

Zabezpečení je založeno na IP Whitelistingu. Na jednu službu můžete přidat až 5 vlastních IP adres. K dispozici jsou dva režimy: Pouze IP Whitelist. IP Whitelist + Login/Heslo. Bez předchozího přidání vaší IP adresy do Whitelistu není technicky možné proxy používat.

Jak kompatibilní jsou vaše proxy s různými nástroji?Široká kompatibilita

Naše proxy jsou kompatibilní se všemi hlavními softwarovými nástroji a platformami, včetně: Frameworky pro web scraping Nástroje pro automatizaci prohlížeče Software pro sběr dat Platformy pro marketingovou analytiku Výzkumné aplikace

Živé Izrael proxy
aktualizace každých 15 minut

Veřejné proxy Izrael zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
0 online·Potřebujete víc? →
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
Koupit
Zobrazeno 0 of 0