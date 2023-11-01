Proksi Israel

Empat cara untuk membeli proksi. Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.
DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
KhususPeribadi, daripada satu IP
ISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
BerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untuk
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamat
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Sehingga 5
Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platform
StandardASN pusat data
Tinggi — eksklusif
Tinggi — berdaftar ISP
Berbeza mengikut kumpulan
Harga bermula
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum
100 IP
1 IP
100 IP
2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamat
Statik sepanjang tempoh
Statik sepanjang tempoh
Statik sepanjang tempoh
Berubah setiap permintaan
Lebar jalur
Tanpa meter
Tanpa meter
Tanpa meter
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suara
Tambahan pilihan
Tambahan pilihan
Tambahan pilihan
Tidak tersedia
Protokol
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
HTTP, SOCKS5
Pengesahan
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
Beli 100 IP pusat data di Israel dan tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7
Tunjukkan kadar kejayaan hari ini untuk trafik proksi Israel
Perbaharui setiap perkhidmatan yang akan tamat tempoh minggu ini, di bawah $200
Putarkan IP saya apabila penyegaran seterusnya percuma
Dibina untuk kelajuan. Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Nota ujian
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
2011menyediakan proksi sejak
Lokasi dan ketersediaan
FineProxy telah menjadi alat yang dipercayai untuk keperluan bisnis. Proxy - proksinya cepat, stabil, dan terdapat di banyak tempat. Tim pelanggan itu sangat berpeluang dan dapat memutuskan dan memahami. Sesiapa yang memerlukan bantuan yang sangat bernilai. baca dan menulis satu lagi ongele
W3sazzadProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber
Saya telah menggunakan FineProxy untuk masa yang lama, dan saya sudah lebih besar! Kerja penyebaran ini cepat, dipercayai, dan memiliki banyak pilihan daripada IPs. Tidak kira untuk memiliki bahan bacaan yang berdasarkan kawasan yang luar biasa, FineProxy selalu membawanya.
BrilliantcompanyPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber
Kelajuan semasa beban tinggi
Saya mula menggunakan proxy dari fineproxy.org beberapa bulan yang lalu untuk mengecewakan Internet. Semasa dipilih, alamat IP, kecepatan tinggi dan jenis proxy, proses ini menyebabkannya selesa. Saya menyuruhnya.
VladimmirisSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber
Perkhidmatannya bagus, proksi sangat pantas dan sokongannya juga sangat pantas, kumpulan IP-nya bersih dan besar. Saya mahu mengesyorkannya kepada semua rakan saya dan juga kepada anda!
lake joiTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber
Trafik tanpa had
Kerja Fantastic Fantastic – Proxy yang menakjubkan, tim! Saya hanya mendapati khidmat ini dan sangat kagum. Sekarang, adakah dia tidak dapat menikmati perjalanan? Itulah tingkat seterusnya. Berpegang pada semua anda. Saya akan kembali!
hamzaerkoDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber
Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada tugas mereka dan menawarkan proxy yang berharga dan membawa bahan bacaan yang tidak terbatas. Saya gembira untuk mencari kerja ini di seluruh Internet.
bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber
Adakah proksi ini sesuai untuk mengikis pasaran tempatan (Yad2, Zap)?Ya
Ya, proksi ini sangat sesuai. Walaupun ia merupakan proksi pusat data, ia dikenal pasti dengan betul sebagai IP Israel dalam semua pangkalan data GeoIP utama. Ini ialah ciri yang jarang ditemui untuk IP pelayan, yang memastikan kadar kejayaan tinggi dan kestabilan apabila bekerja dengan platform tempatan seperti Yad2 dan Zap tanpa mencetuskan amaran keselamatan.
Adakah proksi ini berfungsi dengan portal kewangan dan kerajaan Israel?Tidak
Tidak, sumber ini tidak tersedia. Kami mengendalikan perniagaan yang mematuhi peraturan sepenuhnya secara “white-hat”, jadi akses kepada laman kerajaan dan kebanyakan institusi kewangan disekat pada peringkat pelayan. Ini menjamin kebersihan kumpulan IP kami dan kestabilan perkhidmatan jangka panjang untuk kes penggunaan yang sah.
Adakah terdapat sekatan untuk mengakses sumber berita (Haaretz, Ynet)?Tiada sebarang sekatan
Tiada sebarang sekatan. Anda mendapat akses penuh kepada portal berita dan sumber media. Ini membolehkan anda melihat kandungan tempatan dan mengikis berita tepat seperti yang dilihat oleh pengguna sebenar di dalam negara tersebut.
Protokol mana yang disokong?Kami menyokong rangkaian
Kami menyokong rangkaian penuh protokol: HTTP, HTTPS (dengan sijil SSL unik untuk setiap IP), SOCKS4 dan SOCKS5 (beroperasi pada port berbeza untuk konfigurasi yang lebih mudah). Sokongan UDP boleh diaktifkan atas permintaan melalui sokongan teknikal.
Bagaimanakah kebenaran (authorization) berfungsi?Keselamatan berdasarkan IP
Keselamatan berdasarkan IP Whitelisting. Anda boleh menambah sehingga 5 alamat IP anda sendiri bagi setiap perkhidmatan. Dua mod tersedia: IP Whitelist sahaja. IP Whitelist + Log Masuk/Kata Laluan. Secara teknikal, adalah mustahil untuk menggunakan proksi tanpa menambah IP anda ke dalam Whitelist terlebih dahulu.
Sejauh manakah proksi anda serasi dengan alatan yang berbeza?Proksi kami serasi
Proksi kami serasi dengan semua alatan dan platform perisian utama, termasuk: Rangka kerja mengikis web Alat automasi penyemak imbas Perisian pengumpulan data Platform analisis pemasaran Aplikasi penyelidikan
Proksi Israel Langsung Dikemas Kini Setiap 15 Minit
Proksi awam Israel percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.