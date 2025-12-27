Cara tetapkan proksi pada macOS

Pada macOS, tetapan proksi dikonfigurasikan pada peringkat rangkaian, bermakna ia terpakai kepada sambungan tertentu yang anda pilih (contohnya, Wi-Fi atau Ethernet). Ini boleh menjadi mudah apabila anda mahu beberapa aplikasi menggunakan proksi, tetapi perlu diingat bahawa tetapan proksi sistem mungkin memberi kesan lebih daripada sekadar pelayar anda — mana-mana aplikasi yang bergantung pada tetapan rangkaian macOS turut terkesan.

Spesifik tetapan proksi pada macOS

Tetapan proksi dikonfigurasikan mengikut antara muka rangkaian. Jika anda menetapkan proksi untuk Wi-Fi, ia tidak akan digunakan secara automatik pada Ethernet, dan begitu juga sebaliknya.

macOS menyokong pelbagai mod proksi, termasuk HTTP, HTTPS, dan SOCKS. Anda hanya perlu mengaktifkan mod yang diperlukan, bergantung pada jenis proksi yang anda gunakan.

Jika proksi anda memerlukan pengesahan (nama pengguna/kata laluan), macOS mengendalikan perkara ini secara berasingan bagi setiap jenis proksi (HTTP/HTTPS/SOCKS). Pastikan anda memasukkan kelayakan dalam bahagian yang sama di mana proksi diaktifkan.

Cadangan: gunakan proksi peringkat pelayar untuk pelayaran web sahaja

Jika anda hanya memerlukan proksi untuk pelayaran web (laman web, penstriman video, dll.), biasanya lebih baik mengkonfigurasi proksi di dalam pelayar anda (melalui sambungan/extension). Ini memastikan tetapan sistem macOS anda tidak diubah dan mengelakkan kesan kepada aplikasi lain. Tetapan proksi peringkat sistem paling berguna apabila anda mahu proksi digunakan secara lebih meluas — merentasi pelbagai aplikasi. Cara tetapkan proksi dalam Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.

Kami akan membimbing anda melalui cara standard untuk mengkonfigurasi proksi pada macOS menggunakan tetapan rangkaian sistem terbina dalam.

Tetapan Proksi Klasik dalam macOS

Step 1 Buka Tetapan Rangkaian Buka System Settings pada Mac anda (menu Apple → System Settings) Pergi ke Rangkaian Pilih sambungan aktif anda (biasanya Wi-Fi) Di sebelah rangkaian yang sedang anda sambungkan, klik Details… (seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin) Ini akan membuka tetapan sambungan, di mana anda boleh mengkonfigurasi proksi dalam bahagian Proxies Click the image to view it in full size.

Step 2 Buka Bahagian Proxies Dalam tetingkap tetapan sambungan, klik Proxies di bar sisi kiri (lihat item yang ditandakan dalam tangkapan skrin) Anda akan melihat senarai jenis proksi yang tersedia: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS), dan SOCKS proxy Untuk tetapan SOCKS5, hidupkan SOCKS proxy (gunakan suis di sebelah kanan) Setelah diaktifkan, macOS akan memaparkan medan tambahan di mana anda boleh memasukkan alamat pelayan proksi, port, dan (jika diperlukan) nama pengguna/kata laluan Click the image to view it in full size.

Step 3 Masukkan Butiran Proksi SOCKS5 Anda Hidupkan SOCKS proxy Dalam Server, masukkan alamat IP proksi atau nama hos anda Dalam Port, masukkan 1080 (ini ialah port yang disyorkan untuk proksi SOCKS5 kami) Hidupkan Proxy server requires password (disyorkan) Masukkan nama pengguna dan kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini. Klik OK untuk menerapkan perubahan Click the image to view it in full size.

Pilihan: Penghalaan Mengikut Aplikasi

Jika anda perlu menghalakan hanya aplikasi tertentu melalui proksi (sambil mengekalkan sambungan terus untuk yang lain), anda memerlukan alat pihak ketiga. Tetapan proksi sistem macOS berfungsi pada peringkat rangkaian dan tidak menyediakan penghalaan mengikut aplikasi.