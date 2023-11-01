Proksi untuk Reddit
Proksi IPv4 yang dibina khas untuk Reddit: serasi dengan PRAW, menyokong HTTP/HTTPS/SOCKS5, dan boleh berskala merentasi berbilang aplikasi OAuth pada 60 permintaan/minit setiap satu. Penghantaran automatik selepas pembayaran, trafik tanpa had dan akses API.
Bina pelan proksi anda.
Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Khusus.
|Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
|DisyorkanKhususPeribadi, daripada satu IP
|ISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
|BerputarDibilkan dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
|Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
|Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
|Pengguna bagi setiap alamat
|Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
|1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
|Sehingga 5
|Kumpulan dikongsi
|Kepercayaan platform
|StandardASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — berdaftar ISP
|Berbeza mengikut kumpulan
|Harga bermula
|$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
|$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5J kredit
|Tempoh penggunaan alamat
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Berubah setiap permintaan
|Lebar jalur
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Pengesahan
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat pelan
|Lihat pelan khusus
|Lihat pelan ISP
|Lihat pelan
Khusus
Peribadi, daripada satu IP
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
1 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Pakej pusat data
Dijual dalam blok, dikongsi
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
StandardASN pusat data
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
ISP
Alamat statik berdaftar dengan ISP
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Sehingga 5
Tinggi — berdaftar ISP
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Berputar
Dibilkan dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Kumpulan dikongsi
Berbeza mengikut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5J kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.
Lokasi Proksi Teratas
Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.
Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
- Beli satu IP khusus AS untuk satu Reddit aplikasi OAuth
- Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
- Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
- Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
- Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.
Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta
Belanjakan wang anda
Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.
Bayar lebih daripada harga disebut
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa
confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.
Caj anda dua kali
Panggilan kewangan menggunakan
idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.
Persediaan manual
Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.
Sistem
Pelayar
Aplikasi
Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
Pengendalian akaun
Saya telah digunakan untuk 5+ tahun dan ini adalah proxy yang besar untuk bekerja dengan jaringan / sosial dan projek - projek - kecepatan IPs, hampir semua proxy tidak diperhindari seperti pemberian lain. Selain itu, kita juga sangat baik.
Saya bekerja bersama kerja ini selama lebih daripada setahun dan selalu baik, tidak ada larangan atau perselisihan! Semua perkara yang tidak perlu digunakan mudah dan tidak perlu. Saya melakukannya di bandar! Saya tidak pernah mendapat kelemahan dalam proxy ini.
Akses API dan ejen
Kerja yang sesuai bagi mereka yang memerlukan proxy tanpa penyesuaian yang rumit. Semua permulaan segera, terdapat pelbagai negara, dan rencana yang sesuai. Saya menggunakan proxy untuk kerja analitik dan automatisme dan puas hati dengan hasilnya
Harganya berpatutan dan proksi berfungsi dengan baik. Bahagian API juga mudah disediakan. Untuk harga ini, memang mudah untuk disyorkan!
Trafik tanpa had
Perkhidmatan proksi yang hebat! Mereka mempunyai pelbagai jenis proksi, termasuk proksi berputar tanpa had trafik. Harganya berpatutan dan pilihan penyasaran geografi turut tersedia. Pembayaran mudah dibuat dengan kripto, PayPal atau kad.
Saya tidak akan mengatakan bahawa harganya terbaik, tetapi perjalanan dan kecepatan yang terbaik tidak terbatas. Saya tidak pernah bercakap dengan kerja penyebaran, selalu bertumpu kepada topik, sopan, dan tidak berbuat demikian. Saya menggunakan paket untuk hari - hari 30, alamat Eropah, selama tahun kedua. Selepas membayar, semuanya berlaku segera. Saya tidak cuba bergabung, dan cukup untuk saya.
Bolehkah saya mengikis tanpa membayar akses API?Ya
Ya, tetapi peringkat API percuma (tanpa OAuth) hanya memberikan anda 10 permintaan seminit yang dijejaki melalui IP. Dengan OAuth (percuma untuk disediakan), anda mendapat 60 seminit bagi setiap aplikasi. Selepas perubahan harga API 2023, Reddit mengekalkan peringkat OAuth percuma untuk penggunaan peribadi dan bukan komersial, jadi pembangun individu dan projek kecil tidak terjejas. Setiap aplikasi OAuth tambahan pada proksinya sendiri menambah 60 permintaan seminit lagi kepada kapasiti keseluruhan anda. Untuk kebanyakan pengumpulan data, API yang disahkan secara percuma ditambah beberapa Proksi berdedikasi sudah memadai — tidak perlu membayar untuk akses yang dinaik taraf.
Bagaimana Reddit mengesan akaun yang dikaitkan?Terutamanya melalui
Terutamanya melalui alamat IP dan cap jari pelayar. Jika dua akaun berkongsi IP, kuki, zon masa, atau resolusi skrin yang sama — ia akan dikaitkan. Corak tingkah laku juga penting: jadual siaran yang serupa, subreddit yang sama, mengundi kandungan satu sama lain. Proksi berasingan serta profil pelayar berasingan bagi setiap akaun mampu memutuskan kebanyakan isyarat ini.
Adakah proksi pusat data akan menyebabkan akaun saya diharamkan?Untuk melayari dan
Untuk melayari dan membaca — tidak. Untuk siaran dan komen aktif — ia meningkatkan risiko. Penapis spam Reddit memberi perhatian lebih kepada julat pusat data apabila akaun terlibat secara aktif. Proksi ISP lebih selamat untuk apa-apa yang berkaitan dengan akaun. Proksi pusat data sesuai untuk pengikisan API dan akses mudah.
Bagaimana cara tetapkan proksi untuk PRAW?Tetapkan pemboleh
Tetapkan pemboleh ubah persekitaran HTTPS_PROXY sebelum menjalankan skrip anda: HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAW berkomunikasi dengan Reddit secara eksklusif melalui HTTPS, jadi satu pemboleh ubah ini merangkumi semua permintaan. Jika proksi anda menggunakan pengesahan, masukkan kelayakan dalam URL: http://user:pass@address:port. Proksi HTTPS FineProxy dilengkapi sijil SSL khusus bagi setiap IP, jadi setiap sambungan disulitkan dengan betul secara lalai.
Adakah selamat menggunakan proksi web percuma untuk akses?Untuk akses pantas
Untuk akses pantas sekali sahaja — biasanya tidak mengapa. Untuk penggunaan tetap atau apa-apa yang melibatkan log masuk akaun anda — jangan. Proksi percuma boleh merekod trafik anda, menyuntik iklan, atau membocorkan IP sebenar anda. Untuk akses yang konsisten, proksi berdedikasi murah lebih dipercayai dan lebih peribadi.
Bolehkah saya menggunakan proksi dengan aplikasi mudah alih Reddit?Aplikasi rasmi Reddit
Aplikasi rasmi Reddit tidak mempunyai tetapan proksi terbina dalam. Untuk menghalakan trafiknya melalui proksi, konfigurasikan proksi pada peringkat OS: pada Android, buka tetapan rangkaian Wi-Fi anda dan masukkan alamat proksi serta port; pada iOS, pergi ke Settings → Wi-Fi → rangkaian anda → Configure Proxy. Untuk proksi SOCKS5, anda memerlukan aplikasi pihak ketiga (seperti Drony pada Android atau Shadowrocket pada iOS) yang menyalurkan semua trafik peranti. Setelah proksi peringkat sistem aktif, aplikasi Reddit — bersama semua aplikasi lain — akan menggunakannya secara automatik. Untuk arahan tetapan terperinci pada kedua-dua platform, lihat Integration hub kami.