BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proksi untuk Reddit

Proksi IPv4 yang dibina khas untuk Reddit: serasi dengan PRAW, menyokong HTTP/HTTPS/SOCKS5, dan boleh berskala merentasi berbilang aplikasi OAuth pada 60 permintaan/minit setiap satu. Penghantaran automatik selepas pembayaran, trafik tanpa had dan akses API.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiDisyorkanKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli satu IP khusus AS untuk satu Reddit aplikasi OAuth
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
  • Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Pengendalian akaun

Saya telah digunakan untuk 5+ tahun dan ini adalah proxy yang besar untuk bekerja dengan jaringan / sosial dan projek - projek - kecepatan IPs, hampir semua proxy tidak diperhindari seperti pemberian lain. Selain itu, kita juga sangat baik.

synk.pitNorton Safe Web, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya bekerja bersama kerja ini selama lebih daripada setahun dan selalu baik, tidak ada larangan atau perselisihan! Semua perkara yang tidak perlu digunakan mudah dan tidak perlu. Saya melakukannya di bandar! Saya tidak pernah mendapat kelemahan dalam proxy ini.

Anton SmirnovPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Akses API dan ejen

Kerja yang sesuai bagi mereka yang memerlukan proxy tanpa penyesuaian yang rumit. Semua permulaan segera, terdapat pelbagai negara, dan rencana yang sesuai. Saya menggunakan proxy untuk kerja analitik dan automatisme dan puas hati dengan hasilnya

EvgeniyDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Harganya berpatutan dan proksi berfungsi dengan baik. Bahagian API juga mudah disediakan. Untuk harga ini, memang mudah untuk disyorkan!

Felix KernerTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Perkhidmatan proksi yang hebat! Mereka mempunyai pelbagai jenis proksi, termasuk proksi berputar tanpa had trafik. Harganya berpatutan dan pilihan penyasaran geografi turut tersedia. Pembayaran mudah dibuat dengan kripto, PayPal atau kad.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya tidak akan mengatakan bahawa harganya terbaik, tetapi perjalanan dan kecepatan yang terbaik tidak terbatas. Saya tidak pernah bercakap dengan kerja penyebaran, selalu bertumpu kepada topik, sopan, dan tidak berbuat demikian. Saya menggunakan paket untuk hari - hari 30, alamat Eropah, selama tahun kedua. Selepas membayar, semuanya berlaku segera. Saya tidak cuba bergabung, dan cukup untuk saya.

Юрий ЮрийPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Bolehkah saya mengikis tanpa membayar akses API?Ya

Ya, tetapi peringkat API percuma (tanpa OAuth) hanya memberikan anda 10 permintaan seminit yang dijejaki melalui IP. Dengan OAuth (percuma untuk disediakan), anda mendapat 60 seminit bagi setiap aplikasi. Selepas perubahan harga API 2023, Reddit mengekalkan peringkat OAuth percuma untuk penggunaan peribadi dan bukan komersial, jadi pembangun individu dan projek kecil tidak terjejas. Setiap aplikasi OAuth tambahan pada proksinya sendiri menambah 60 permintaan seminit lagi kepada kapasiti keseluruhan anda. Untuk kebanyakan pengumpulan data, API yang disahkan secara percuma ditambah beberapa Proksi berdedikasi sudah memadai — tidak perlu membayar untuk akses yang dinaik taraf.

Bagaimana Reddit mengesan akaun yang dikaitkan?Terutamanya melalui

Terutamanya melalui alamat IP dan cap jari pelayar. Jika dua akaun berkongsi IP, kuki, zon masa, atau resolusi skrin yang sama — ia akan dikaitkan. Corak tingkah laku juga penting: jadual siaran yang serupa, subreddit yang sama, mengundi kandungan satu sama lain. Proksi berasingan serta profil pelayar berasingan bagi setiap akaun mampu memutuskan kebanyakan isyarat ini.

Adakah proksi pusat data akan menyebabkan akaun saya diharamkan?Untuk melayari dan

Untuk melayari dan membaca — tidak. Untuk siaran dan komen aktif — ia meningkatkan risiko. Penapis spam Reddit memberi perhatian lebih kepada julat pusat data apabila akaun terlibat secara aktif. Proksi ISP lebih selamat untuk apa-apa yang berkaitan dengan akaun. Proksi pusat data sesuai untuk pengikisan API dan akses mudah.

Bagaimana cara tetapkan proksi untuk PRAW?Tetapkan pemboleh

Tetapkan pemboleh ubah persekitaran HTTPS_PROXY sebelum menjalankan skrip anda: HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAW berkomunikasi dengan Reddit secara eksklusif melalui HTTPS, jadi satu pemboleh ubah ini merangkumi semua permintaan. Jika proksi anda menggunakan pengesahan, masukkan kelayakan dalam URL: http://user:pass@address:port. Proksi HTTPS FineProxy dilengkapi sijil SSL khusus bagi setiap IP, jadi setiap sambungan disulitkan dengan betul secara lalai.

Adakah selamat menggunakan proksi web percuma untuk akses?Untuk akses pantas

Untuk akses pantas sekali sahaja — biasanya tidak mengapa. Untuk penggunaan tetap atau apa-apa yang melibatkan log masuk akaun anda — jangan. Proksi percuma boleh merekod trafik anda, menyuntik iklan, atau membocorkan IP sebenar anda. Untuk akses yang konsisten, proksi berdedikasi murah lebih dipercayai dan lebih peribadi.

Bolehkah saya menggunakan proksi dengan aplikasi mudah alih Reddit?Aplikasi rasmi Reddit

Aplikasi rasmi Reddit tidak mempunyai tetapan proksi terbina dalam. Untuk menghalakan trafiknya melalui proksi, konfigurasikan proksi pada peringkat OS: pada Android, buka tetapan rangkaian Wi-Fi anda dan masukkan alamat proksi serta port; pada iOS, pergi ke Settings → Wi-Fi → rangkaian anda → Configure Proxy. Untuk proksi SOCKS5, anda memerlukan aplikasi pihak ketiga (seperti Drony pada Android atau Shadowrocket pada iOS) yang menyalurkan semua trafik peranti. Setelah proksi peringkat sistem aktif, aplikasi Reddit — bersama semua aplikasi lain — akan menggunakannya secara automatik. Untuk arahan tetapan terperinci pada kedua-dua platform, lihat Integration hub kami.