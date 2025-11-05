Cara tetapkan tetapan pelayan proksi dalam Chrome

Secara lalai, Google Chrome bergantung pada tetapan proksi sistem komputer anda. Dalam amalan, tetapan tersebut agak terhad, dan proksi SOCKS5 dengan pengesahan nama pengguna/kata laluan boleh menjadi tidak konsisten. Jika anda mahu proksi berfungsi dengan baik dalam Chrome, lebih baik gunakan sambungan proksi khusus yang menguruskan profil proksi dan penukaran terus dalam pelayar.

Plugin popular: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (kini diselenggarakan sebagai ZeroOmega), FoxyProxy, dan Proxy Helper.

Dalam panduan ini, kami akan memfokuskan pada penyediaan Proxy Switcher, kerana berdasarkan pengalaman kami, ia merupakan salah satu sambungan yang paling stabil dan mudah digunakan untuk kegunaan harian Chrome.

Tetapan proksi klasik dalam Google Chrome

Step 1 Buka Tetapan Rangkaian Google Chrome Klik ikon menu (☰) → Settings Click the image to view it in full size.

Step 2 Pergi ke tetapan sistem Pilih tab System dan klik Open your computer’s proxy settings Click the image to view it in full size.

Chrome menggunakan tetapan proksi sistem pengendalian anda, jadi ini akan membuka tetingkap konfigurasi proksi sistem Windows atau macOS. Untuk arahan tetapan terperinci, lihat panduan kami untuk Windows di sini, Untuk macOS, lihat panduan di sini.

Cara Betul: Gunakan Sambungan Proxy Switcher dalam Google Chrome

Step 1 Pasang Sambungan ProxySwitcher Klik ikon menu (☰) → Extensions → Lawati Chrome Web Store. Cari Proxy Switcher dan pergi ke halamannya. Klik Add to Chrome. Sahkan pemasangan untuk menambah sambungan ke bar alat anda. Click the image to view it in full size.

Step 2 Konfigurasikan proksi Pergi ke tab Manual → aktifkan Manual proxy Masukkan alamat proksi dan port anda (8080 untuk HTTP) Aktifkan Gunakan pelayan proksi ini untuk semua protokol Pilih HTTP sebagai jenis proksi Aktifkan Authentication dan masukkan nama pengguna serta kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini. Click the image to view it in full size.

Step 3 Semak keputusan Semak sama ada IP proksi anda sedang dikesan. Click the image to view it in full size.

Nota dan Penyelesaian Masalah

Jika anda mengkonfigurasi proksi melalui sistem pengendalian (Windows/macOS), ia mungkin turut menjejaskan aplikasi lain yang menggunakan tetapan proksi sistem — bukan hanya Chrome. Jika anda hanya memerlukan proksi untuk pelayaran web, menggunakan sambungan pelayar biasanya merupakan pilihan yang lebih kemas.