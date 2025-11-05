Panduan integrasi
Tetapan proksi Google Chrome
Konfigurasikan proksi anda dalam Chrome dengan mudah dalam beberapa langkah ringkas
Cara tetapkan tetapan pelayan proksi dalam Chrome
Secara lalai, Google Chrome bergantung pada tetapan proksi sistem komputer anda. Dalam amalan, tetapan tersebut agak terhad, dan proksi SOCKS5 dengan pengesahan nama pengguna/kata laluan boleh menjadi tidak konsisten. Jika anda mahu proksi berfungsi dengan baik dalam Chrome, lebih baik gunakan sambungan proksi khusus yang menguruskan profil proksi dan penukaran terus dalam pelayar.
Plugin popular: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (kini diselenggarakan sebagai ZeroOmega), FoxyProxy, dan Proxy Helper.
Dalam panduan ini, kami akan memfokuskan pada penyediaan Proxy Switcher, kerana berdasarkan pengalaman kami, ia merupakan salah satu sambungan yang paling stabil dan mudah digunakan untuk kegunaan harian Chrome.
Tetapan proksi klasik dalam Google Chrome
Buka Tetapan Rangkaian Google Chrome
Klik ikon menu (☰) → Settings
Pergi ke tetapan sistem
Pilih tab System dan klik Open your computer’s proxy settings
Chrome menggunakan tetapan proksi sistem pengendalian anda, jadi ini akan membuka tetingkap konfigurasi proksi sistem Windows atau macOS. Untuk arahan tetapan terperinci, lihat panduan kami untuk Windows di sini, Untuk macOS, lihat panduan di sini.
Cara Betul: Gunakan Sambungan Proxy Switcher dalam Google Chrome
Pasang Sambungan ProxySwitcher
Klik ikon menu (☰) → Extensions → Lawati Chrome Web Store. Cari Proxy Switcher dan pergi ke halamannya. Klik Add to Chrome. Sahkan pemasangan untuk menambah sambungan ke bar alat anda.
Konfigurasikan proksi
Pergi ke tab Manual → aktifkan Manual proxy Masukkan alamat proksi dan port anda (8080 untuk HTTP) Aktifkan Gunakan pelayan proksi ini untuk semua protokol Pilih HTTP sebagai jenis proksi Aktifkan Authentication dan masukkan nama pengguna serta kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini.
Semak keputusan
Semak sama ada IP proksi anda sedang dikesan.
Nota dan Penyelesaian Masalah
Jika anda mengkonfigurasi proksi melalui sistem pengendalian (Windows/macOS), ia mungkin turut menjejaskan aplikasi lain yang menggunakan tetapan proksi sistem — bukan hanya Chrome. Jika anda hanya memerlukan proksi untuk pelayaran web, menggunakan sambungan pelayar biasanya merupakan pilihan yang lebih kemas.
Jika anda perasan sambungan tidak stabil atau sesetengah laman tidak dimuatkan seperti yang dijangka semasa menggunakan proksi, cuba nyahaktifkan HTTP/3 (QUIC) dalam Chrome dan uji semula. Anda boleh melakukannya melalui chrome://flags (cari "QUIC"), kemudian mulakan semula pelayar.
Cara menyahaktifkan proksi dalam Chrome?
Untuk mematikan proksi dalam Chrome, anda perlu menukar tetapan proksi sistem, kerana Chrome menggunakan konfigurasi OS. Cara mencari tetapan pelayan proksi dalam Windows, MacOS, dan Linux. Buka Chrome dan pergi ke Settings. Tatal ke bawah dan klik System. Pilih Open your computer\'s proxy settings. Dalam tetingkap yang dibuka, nyahaktifkan sebarang pilihan proksi yang aktif. Ini akan menyahaktifkan pelayan proksi dalam Chrome dan memulihkan sambungan terus.
Cara menetapkan semula tetapan proksi dalam Chrome?
Chrome tidak mempunyai konfigurasi proksi tersendiri. Untuk menetapkan semula tetapan proksi, buka Chrome → Settings → System → Open your computer's proxy settings dan padamkan semua entri proksi yang dikonfigurasikan. Mulakan semula Chrome selepas membuat perubahan untuk memastikan ia berkuat kuasa. Cara mencari tetapan pelayan proksi dalam Windows, MacOS, dan Linux.
Cara menyemak tetapan proksi dalam Chrome?
Jika anda perlu mengetahui cara menyemak proksi dan firewall, buka Chrome → Settings → System → Open your computer\'s proxy settings. Ini akan menunjukkan sama ada proksi diaktifkan pada peringkat sistem. Untuk penyelesaian masalah asas, menyemak status proksi di sini biasanya sudah memadai.
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