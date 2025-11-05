Kuidas seadistada proxy-serveri seadeid Chrome'is

Vaikimisi kasutab Google Chrome teie arvuti süsteemseid proxy seadeid. Praktikas on need seaded üsna piiratud ning SOCKS5 proxyd kasutajanime ja parooliga autentimise korral ei pruugi stabiilselt töötada. Kui soovite, et proxyd Chrome'is korrektselt toimiksid, on tavaliselt parem kasutada spetsiaalset proxy laiendust, mis haldab proxy profiile ja vahetamist otse brauseris.

Populaarsed laiendused: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (nüüd arendatakse nime all ZeroOmega), FoxyProxy ja Proxy Helper.

Selles juhendis keskendume Proxy Switcheri seadistamisele, sest meie kogemuse põhjal on see üks stabiilsemaid ja lihtsamaid laiendusi igapäevaseks Chrome'i kasutamiseks.

Klassikalised proxy seaded Google Chrome'is

Step 1 Avage Google Chrome'i võrguseaded Klõpsake menüüikoonil (☰) → Seaded Click the image to view it in full size.

Step 2 Avage süsteemiseaded Valige vahekaart System ja klõpsake Open your computer’s proxy settings Click the image to view it in full size.

Chrome kasutab teie operatsioonisüsteemi proxy seadeid, seega avaneb Windowsi või macOS-i süsteemne proxy seadistusaken. Üksikasjalikud seadistusjuhised leiate meie Windowsi juhendist siin, macOS-i jaoks vaadake juhendit siin.

Õige viis: kasutage Google Chrome'is laiendust Proxy Switcher

Step 1 Paigaldage laiendus ProxySwitcher Klõpsake menüüikooni (☰) → Extensions → Visit Chrome Web Store. Otsi Proxy Switcher ja minge selle lehele. Klõpsake Add to Chrome. Kinnitage paigaldamine, et lisada laiendus oma tööriistaribale. Click the image to view it in full size.

Step 2 Seadistage proxy Avage vahekaart „Käsitsi Sisestage oma proxy aadress ja port (8080 HTTP jaoks) Lubage valik „Kasuta seda puhverserverit kõigi protokollide jaoks Valige proxy tüübiks HTTP Lubage autentimine ja sisestage oma aktiivse puhverserveri teenuse kasutajanimi ning parool (mitte oma konto parool). Oma teenuseid leiate siin. Click the image to view it in full size.

Step 3 Kontrollige tulemust Kontrollige, kas teie proxy IP-aadress tuvastatakse. Click the image to view it in full size.

Märkused ja veaotsing

Kui seadistate puhverserveri operatsioonisüsteemi (Windows/macOS) kaudu, võib see mõjutada ka teisi rakendusi, mis kasutavad süsteemi puhverserveri seadeid – mitte ainult Chrome'i. Kui vajate puhverserverit ainult veebisirvimiseks, on brauserilaienduse kasutamine tavaliselt puhtam lahendus.