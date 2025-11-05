Integratsioonijuhend
Google Chrome'i proxy seaded
Seadistage proxy Chrome'is lihtsalt mõne sammuga
Kuidas seadistada proxy-serveri seadeid Chrome'is
Vaikimisi kasutab Google Chrome teie arvuti süsteemseid proxy seadeid. Praktikas on need seaded üsna piiratud ning SOCKS5 proxyd kasutajanime ja parooliga autentimise korral ei pruugi stabiilselt töötada. Kui soovite, et proxyd Chrome'is korrektselt toimiksid, on tavaliselt parem kasutada spetsiaalset proxy laiendust, mis haldab proxy profiile ja vahetamist otse brauseris.
Populaarsed laiendused: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (nüüd arendatakse nime all ZeroOmega), FoxyProxy ja Proxy Helper.
Selles juhendis keskendume Proxy Switcheri seadistamisele, sest meie kogemuse põhjal on see üks stabiilsemaid ja lihtsamaid laiendusi igapäevaseks Chrome'i kasutamiseks.
Klassikalised proxy seaded Google Chrome'is
Avage Google Chrome'i võrguseaded
Klõpsake menüüikoonil (☰) → Seaded
Avage süsteemiseaded
Valige vahekaart System ja klõpsake Open your computer’s proxy settings
Chrome kasutab teie operatsioonisüsteemi proxy seadeid, seega avaneb Windowsi või macOS-i süsteemne proxy seadistusaken. Üksikasjalikud seadistusjuhised leiate meie Windowsi juhendist siin, macOS-i jaoks vaadake juhendit siin.
Õige viis: kasutage Google Chrome'is laiendust Proxy Switcher
Paigaldage laiendus ProxySwitcher
Klõpsake menüüikooni (☰) → Extensions → Visit Chrome Web Store. Otsi Proxy Switcher ja minge selle lehele. Klõpsake Add to Chrome. Kinnitage paigaldamine, et lisada laiendus oma tööriistaribale.
Seadistage proxy
Avage vahekaart „Käsitsi Sisestage oma proxy aadress ja port (8080 HTTP jaoks) Lubage valik „Kasuta seda puhverserverit kõigi protokollide jaoks Valige proxy tüübiks HTTP Lubage autentimine ja sisestage oma aktiivse puhverserveri teenuse kasutajanimi ning parool (mitte oma konto parool). Oma teenuseid leiate siin.
Kontrollige tulemust
Kontrollige, kas teie proxy IP-aadress tuvastatakse.
Märkused ja veaotsing
Kui seadistate puhverserveri operatsioonisüsteemi (Windows/macOS) kaudu, võib see mõjutada ka teisi rakendusi, mis kasutavad süsteemi puhverserveri seadeid – mitte ainult Chrome'i. Kui vajate puhverserverit ainult veebisirvimiseks, on brauserilaienduse kasutamine tavaliselt puhtam lahendus.
Kui märkate ebastabiilseid ühendusi või teatud lehed ei laadi puhverserveri kasutamisel ootuspäraselt, proovige Chrome'is HTTP/3 (QUIC) keelata ja testige uuesti. Seda saate teha aadressil chrome://flags (otsige „QUIC
Kuidas Chrome'is proxy keelata?
Proxy väljalülitamiseks Chrome'is tuleb muuta süsteemi proxy seadeid, kuna Chrome kasutab operatsioonisüsteemi konfiguratsiooni. Kuidas leida proxy serveri seadeid Windows, MacOSja Linux. Avage Chrome ja minge menüüsse Seaded. Kerige alla ja klõpsake valikul Süsteem. Valige „Ava arvuti proxy seaded. Avanevas aknas keelake kõik aktiivsed proxy valikud. See keelab Chrome'is proxy-serveri ja taastab otseühenduse.
Kuidas lähtestada proxy seadeid Chrome'is?
Chrome'il puudub oma proxy konfiguratsioon. Proxy seadete lähtestamiseks avage Chrome → Seaded → Süsteem → Ava arvuti proxy seaded ja eemaldage kõik konfigureeritud proxy kirjed. Taaskäivitage Chrome pärast muudatuste tegemist, et need rakenduksid. Kuidas leida proxy-serveri seadeid Windows, MacOSja Linux.
Kuidas kontrollida proxy seadeid Chrome'is?
Kui soovite kontrollida proxy ja tulemüüri seadeid, avage Chrome → Seaded → Süsteem → Ava arvuti proxy seaded. See näitab, kas proxy on süsteemitasemel lubatud. Lihtsaks tõrkeotsinguks piisab tavaliselt proxy oleku kontrollimisest siit.
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