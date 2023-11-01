Anonüümne proxy

Iga FineProxy proxy on vaikimisi eliittaseme anonüümsusega — see eemaldab X-Forwarded-For, Via ja Proxy-Connection päised enne, kui teie päring sihtserverini jõuab. Teie tegelik IP ei ilmu kunagi liikluses. Kui ostate anonüümse proxy-serveri juurdepääsu tasuliselt pakkujalt, on see baastase, mitte lisateenus. Küsimus, mida tasub esitada, pole mitte „kas see proxy on anonüümne?” Vaid see, kas proxy peab vastu tuvastamismeetoditele, mis asendasid päiste kontrolli juba aastaid tagasi.

Kolm anonüümsuse taset — ja miks ainult üks loeb

Proxy-tööstus liigitab anonüümsuse kolmele tasemele. Läbipaistvad proxy-d edastavad teie tegeliku IP päistes — privaatsuse jaoks kasutud. Anonüümsed proxy-d peidavad teie IP, kuid lisavad Via päise, mis teatab sihtserverile: „see päring tuli läbi proxy.” Eliitproxy-d (tuntud ka kui kõrge anonüümsusega proxy-server) eemaldavad kõik — ei edastatud IP-d, ei proxy indikaatoreid, ei jälge HTTP päistes.

Asi on selles: iga tasuline proxy, mida tasub osta, on olnud eliittasemel juba aastaid. Kolmetasemeline süsteem pärineb 2000. aastate algusest, kui läbipaistvad ja „anonüümsed” proxy-d olid tasuta nimekirjades tavalised. Aastal 2026 — kui maksate proxy eest ja see ei ole eliittasemel, maksate sisuliselt ei millegi eest.

FineProxy kogu poksikogum — jagatud ja dedikeeritud, HTTP ja SOCKS5 — töötab eliittasemel anonüümselt. Mitte sellepärast, et see oleks eritase. Vaid sellepärast, et kõik muu on kasutu.

Päised on lihtne osa

X-Forwarded-For eemaldamine aitab pääseda mööda 2010. aasta aegsest tuvastussüsteemist. Tänapäevased platvormid kontrollivad palju enamat:

IP maine — kas see aadress on tuntud proxy-andmebaasidele nagu MaxMind, IPInfo või DB-IP? Iga suur platvorm tellib vähemalt ühte neist. Kui teie IP ilmub nende andmekeskuse või proxy klassifikatsioonis, teab sait seda enne, kui teie esimene päring laadib.

ASN-i tüüp — kas see IP kuulub hostinguettevõttele või tavakasutaja ISP-le? Andmekeskuste ASN-id märgistatakse vaikimisi platvormidel, kus on agressiivne tuvastamine. Seetõttu ongi ISP proxy-d olemas — need kannavad residentsete ASN-ide klassifikatsiooni.

TLS-sõrmejälg — teie ühenduse SSL-käepigistus omab unikaalset signatuuri (JA3/JA4). Kui see ei ühti tavalise brauseri omaga, märgistab sait selle olenemata IP kvaliteedist.

Anonüümne IP-aadress tasuta nimekirjast ei läbi ühtegi neist kontrollidest. Korralikult hallatud proxy otsetarnijalt läbib enamiku sihtmärkide puhul esimesed kaks kontrolli — ja see katab suurema osa tegelikest kasutusjuhtudest.

Miks tasuta proxy-nimekirjad ei tööta

Anonüümsete interneti-proxy nimekirjade otsimine on üks esimesi asju, mida inimesed proovivad. Nende nimekirjade IP-d on kogutud avatud proxy-serveritelt — serveritest, mis on valesti konfigureeritud ja aktsepteerivad välisühendusi. Need on juba igas blokeerimisnimekirja andmebaasis. Parimal juhul on need läbipaistvad või anonüümse tasemega, mitte eliittasemega. Serverit haldab keegi teine ja saab teie liiklust näha. Need lähevad ette hoiatamata võrgust maha.

FineProxy omab üle 100 000 IPv4-aadressi mitme ASN-i üleselt. Iga aadress on eliittasemel, selle tööaega jälgitakse ja see vahetatakse välja, kui maine halveneb. See on see „nimekiri", mis toimib — hallatud kogum, kus IP kvaliteeti hoitakse, mitte kokku kraabitud hunnik juhuslikke avatud servereid.

Protokoll ja krüpteerimine

SOCKS5 pakub suuremat anonüümsust kui HTTP proxy-d, sest see töötab madalamal tasemel — puuduvad HTTP-spetsiifilised päised, mis võiksid teavet lekitada. FineProxy toetab SOCKS5-d igal proxy-l ilma lisatasuta. HTTPS-sihtmärkide puhul kannab iga IP oma SSL-sertifikaati, mis tähendab, et liiklus teie ja proxy vahel krüpteeritakse sõltumatult. Ei mingeid jagatud sertifikaate ega sertifikaadi mittevastavusi, mis tuvastamise käivitaksid.