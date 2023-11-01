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Anonüümne proxy

Vaikimisi eliittaseme anonüümsus: eemaldab X-Forwarded-For/Via päised, SOCKS5 tugi, üle 100 000 IPv4 aadressi mitme ASN-i ulatuses, piiramatu liiklus.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma anonüümsete puhverserverite pakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Privaatne.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaSiin soovitatudPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta one dedicated anonüümseid proxy asukohas the USA
  • Ekspordi minu anonüümseid puhverserverite loendit JSON-ina
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu anonüümseid puhverserveriteenust
  • Näita the olekut: minu suure anonüümsusega puhverserveriteenuseid
  • Asenda an anonüümseid datacenter IP when the next free swap is saadaval
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Aktiivsed kontod

Olen töötanud FineProxy.org'iga üle kahe aasta ja ma võin neid ausalt nimetada kõige stabiilsemaks pakkuja, kellega olen kunagi tegelenud. Ma juhatan üle tuhande sotsiaalmeedia kontot ja igaüks vajab pühendatud IP-i. Ma ei ole kunagi kohtunud bloki pärast "mustlistatud" aadressi. Serveri tööaeg on umbes 99,9%, mis on automaatsete turunduskampaaniate ajal väga oluline. Kiirus on rohkem kui rahuldav, andmed voolavad sujuvalt ilma ärritavatest aeglustustest peakordi ajal. Juhtimispaneel on intuitiivne ja proxy nimekirja uuendatakse reaalajas. FineProxy on mõistuse rahu.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Töökindlus: Suurepärased puhverserverid, mis püsivad 3–7 päeva stabiilsena ilma katkestusteta Kiirus: Piisavalt kiire TikToki, Gmaili ja krüptorahakottidesse sisselogimise jaoks Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 ja isegi UDP Üleilmne katvus: USA, Saksamaa, Prantsusmaa, Jaapan ja teised riigid

esta bazaarSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Minimaalne tellimus

Tere sõbrad ma tahan väljendada oma arvamust proxy on 5 erinevat riiki juurdepääsu 10000 ip 10 või 30 päeva väga madala hinnaga nii et mis on minu järeldus, kolleegid kõik, mida ma võin öelda, on, et sa pead sundima teid mõtlema

Аноним FaiersFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Suurepärased puhverserverid, mis töötavad nagu kellavärk. Olen neid kasutanud aasta, kasutan neid pidevalt ja ostan korraga 1 000.

IvanTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Kliendikogemus

Proxy-server on nagu vahendaja teie arvuti ja interneti vahel. Kui kasutate proxy'i, lähevad teie Interneti taotlused kõigepealt läbi selle vahendaja, kes edastab need teie külastatavale veebisaidile. Sel viisil näeb veebisait proxy informatsiooni sinu asemel. Mina isiklikult kasutan https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxy nende põhjustel. See on usaldusväärne ja kasutajasõbralik teenus, mis aitab mul turvaliselt läbi vaadata ja eri piirkondade sisu juurde pääseda. Kui otsite head proxy lahendust, soovitan tungivalt proovida https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ puhverserverit!

MartaDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Mis vahe on anonüümsel ja elite proxyl?Anonüümne proxy

Anonüümne proxy peidab teie IP-aadressi, kuid saadab Via päise – sihtveebileht teab, et kasutatakse proxyt. Elite proxy (kõrge anonüümsus) eemaldab kõik proxy tunnused päistest. Teie ühendus näeb välja nagu otseühendus. Iga FineProxy proxy on elite-tasemega. „Anonüümne

Kas veebilehed suudavad siiski tuvastada elite-puhverservereid?Jah

Jah — meetoditega, mis ei ole seotud päistega. IP maine andmebaasid (MaxMind, IPInfo), ASN klassifikatsioon (andmekeskus vs residentsiaalne), TLS-i sõrmejäljetuvastus ja käitumisanalüüs toimivad sõltumata päiste anonüümsusest. Elite-päised on vajalikud, kuid mitte piisavad. Oluline on lisaks neile: puhas IP ajalugu, õige ASN mitmekesisus ja ühenduse sõrmejälje vastavus eeldatavale brauseri käitumisele.

Anonüümne puhverserver vs VPN — millal kumba kasutada?VPN krüpteerib kogu

VPN krüpteerib kogu teie seadmest lähtuva liikluse ja töötab süsteemiüleselt. Puhverserver töötab rakenduse- või ühendusepõhiselt. Isikliku sirvimise privaatsuse tagamiseks on VPN lihtsam. Mitme konto haldamiseks, veebikraapimiseks või mis tahes ülesandeks, mis nõuab erinevaid IP-aadresse sessioonide kaupa, on puhverserverid ainus valik — VPN annab kogu liiklusele ühe IP. FineProxy’ HTTPS puhverserverid individuaalsete SSL-sertifikaatidega pakuvad igale ühendusele eraldi VPN-iga võrreldavat krüpteeringut.

Kas tasuta anonüümsete puhverserverite nimekirjad on turvalised?Ei

Ei. Need IP-aadressid pärinevad valesti seadistatud serveritest. Operaator saab teie liiklust pealt kuulata, sisu süstida või sisselogimisandmeid salvestada. Need IP-d on igas blokeerimisloendis. Hoolimata sildist „anonüümne

SOCKS5 või HTTP — kumb on anonüümsem?SOCKS5

SOCKS5 oma olemuselt. HTTP proxy-d võivad isegi eliittasemel lekitada teavet protokollispetsiifiliste päiste kaudu. SOCKS5 töötab rakendustasemest allpool ja edastab liiklust seda tõlgendamata — pole midagi manipuleerida ega lekitada. Maksimaalse anonüümsuse jaoks kasutage SOCKS5-d. Iga FineProxy proxy toetab mõlemat protokolli sama hinnaga.

Saan veebisaidil teate "anonymous proxy detected" — mida teha?See tähendab, et

See tähendab, et sait tuvastas teie ühenduse proxy-na — tavaliselt IP maine andmebaaside või ASN-klassifikatsiooni, mitte päiste kaudu. Vahetage teise IP vastu kogumist. Kui blokeerimine jätkub, proovige selle konkreetse sihtmärgi jaoks andmekeskuse proxy-de asemel ISP proxy-sid — need kannavad residentsete ASN-ide klassifikatsiooni. Kontrollige ka, et teie brauseri sõrmejälg ja TLS-signatuur vastavad sellele, mida sait ootab päris brauserilt. See viga tähendab harva, et proxy on katki — see tähendab, et konkreetne IP tüüp on sellel konkreetsel saidil märgistatud.

Juhend

Mida „anonüümne

3 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Iga FineProxy proxy on vaikimisi eliittaseme anonüümsusega — see eemaldab X-Forwarded-For, Via ja Proxy-Connection päised enne, kui teie päring sihtserverini jõuab. Teie tegelik IP ei ilmu kunagi liikluses. Kui ostate anonüümse proxy-serveri juurdepääsu tasuliselt pakkujalt, on see baastase, mitte lisateenus. Küsimus, mida tasub esitada, pole mitte „kas see proxy on anonüümne?” Vaid see, kas proxy peab vastu tuvastamismeetoditele, mis asendasid päiste kontrolli juba aastaid tagasi.

Kolm anonüümsuse taset — ja miks ainult üks loeb

Proxy-tööstus liigitab anonüümsuse kolmele tasemele. Läbipaistvad proxy-d edastavad teie tegeliku IP päistes — privaatsuse jaoks kasutud. Anonüümsed proxy-d peidavad teie IP, kuid lisavad Via päise, mis teatab sihtserverile: „see päring tuli läbi proxy.” Eliitproxy-d (tuntud ka kui kõrge anonüümsusega proxy-server) eemaldavad kõik — ei edastatud IP-d, ei proxy indikaatoreid, ei jälge HTTP päistes.

Asi on selles: iga tasuline proxy, mida tasub osta, on olnud eliittasemel juba aastaid. Kolmetasemeline süsteem pärineb 2000. aastate algusest, kui läbipaistvad ja „anonüümsed” proxy-d olid tasuta nimekirjades tavalised. Aastal 2026 — kui maksate proxy eest ja see ei ole eliittasemel, maksate sisuliselt ei millegi eest.

FineProxy kogu poksikogum — jagatud ja dedikeeritud, HTTP ja SOCKS5 — töötab eliittasemel anonüümselt. Mitte sellepärast, et see oleks eritase. Vaid sellepärast, et kõik muu on kasutu.

Päised on lihtne osa

X-Forwarded-For eemaldamine aitab pääseda mööda 2010. aasta aegsest tuvastussüsteemist. Tänapäevased platvormid kontrollivad palju enamat:

IP maine — kas see aadress on tuntud proxy-andmebaasidele nagu MaxMind, IPInfo või DB-IP? Iga suur platvorm tellib vähemalt ühte neist. Kui teie IP ilmub nende andmekeskuse või proxy klassifikatsioonis, teab sait seda enne, kui teie esimene päring laadib.

ASN-i tüüp — kas see IP kuulub hostinguettevõttele või tavakasutaja ISP-le? Andmekeskuste ASN-id märgistatakse vaikimisi platvormidel, kus on agressiivne tuvastamine. Seetõttu ongi ISP proxy-d olemas — need kannavad residentsete ASN-ide klassifikatsiooni.

TLS-sõrmejälg — teie ühenduse SSL-käepigistus omab unikaalset signatuuri (JA3/JA4). Kui see ei ühti tavalise brauseri omaga, märgistab sait selle olenemata IP kvaliteedist.

Anonüümne IP-aadress tasuta nimekirjast ei läbi ühtegi neist kontrollidest. Korralikult hallatud proxy otsetarnijalt läbib enamiku sihtmärkide puhul esimesed kaks kontrolli — ja see katab suurema osa tegelikest kasutusjuhtudest.

Miks tasuta proxy-nimekirjad ei tööta

Anonüümsete interneti-proxy nimekirjade otsimine on üks esimesi asju, mida inimesed proovivad. Nende nimekirjade IP-d on kogutud avatud proxy-serveritelt — serveritest, mis on valesti konfigureeritud ja aktsepteerivad välisühendusi. Need on juba igas blokeerimisnimekirja andmebaasis. Parimal juhul on need läbipaistvad või anonüümse tasemega, mitte eliittasemega. Serverit haldab keegi teine ja saab teie liiklust näha. Need lähevad ette hoiatamata võrgust maha.

FineProxy omab üle 100 000 IPv4-aadressi mitme ASN-i üleselt. Iga aadress on eliittasemel, selle tööaega jälgitakse ja see vahetatakse välja, kui maine halveneb. See on see „nimekiri", mis toimib — hallatud kogum, kus IP kvaliteeti hoitakse, mitte kokku kraabitud hunnik juhuslikke avatud servereid.

Protokoll ja krüpteerimine

SOCKS5 pakub suuremat anonüümsust kui HTTP proxy-d, sest see töötab madalamal tasemel — puuduvad HTTP-spetsiifilised päised, mis võiksid teavet lekitada. FineProxy toetab SOCKS5-d igal proxy-l ilma lisatasuta. HTTPS-sihtmärkide puhul kannab iga IP oma SSL-sertifikaati, mis tähendab, et liiklus teie ja proxy vahel krüpteeritakse sõltumatult. Ei mingeid jagatud sertifikaate ega sertifikaadi mittevastavusi, mis tuvastamise käivitaksid.

Ülesannete puhul, kus anonüümsus tõeliselt loeb — mitme konto haldamine, andmete kogumine tundlikel turgudel, piirkondlikult piiratud teenustele juurdepääs — on protokollivirn sama oluline kui IP ise.