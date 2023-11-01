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Proxy AI jaoks

Pühendatud IPv4 proksid AI API-võtmete rotatsiooniks: üks IP võtme kohta, HTTP/HTTPS/SOCKS5, 429 piirangute möödahiilimine OpenAI, Anthropic, Google ja DeepSeek platvormidel.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage pakett, mis sisaldab puhverserverid AI API kasutamiseks.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Privaatne.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaSiin soovitatudPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

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Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta one privaatset IP-d one AI proxy workload
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu puhverserverite loendit JSON-ina
  • Näita which services had the suurimat veamäära today
  • Asenda an unhealthy IP koos an saadaval backup
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Õige teenus neile, kes hoolivad oma ohutusest internetis. Ma olen seda 10 päeva kasutanud ja olen selle kiirusega täiesti rahul. Ja kõige meeldivam on see, et nii madala hinnaga ei ole liikluspiiranguid.

Alex D.FineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Kas ma kasutan oma arvutit, nutitelefonit või tableti, pakub see proxy teenus järjepidevat jõudlust. Platvormidevaheline kokkusobivus tagab, et ma saan oma veebipõhiseid tegevusi sujuvalt hoida, olenemata sellest, millist seadmest ma olen.

userproxyDieg, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Taskukohased EL-i puhverserverid. Ainus puhverserverite pakkuja, kes hoiab oma hinnad endiselt madalal. Otsisin midagi sellist kogu internetist ja lõpuks selgus, et see on odavaim piiramatu andmemahuga puhverserverite pakkuja.

Wowser BrowserTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Suurepärane puhverserveriteenus! Neil on eri tüüpi puhverservereid, sealhulgas roteeruvad puhverserverid ilma liikluspiiranguta. Hinnad on taskukohased ja saadaval on geograafilise sihtimise võimalused. Maksta saab mugavalt krüptoraha, PayPali või kaartidega.

Vladimir AkimkinSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

API ja agendi juurdepääs

Mulle meeldivad FineProxy proxy'id, nad on väga kiired ja detekteerimata. Ma kasutasin seda automaatsusvahendites nagu võtmesõnu tööriistad, ja kraabimisvahendite jaoks, see on nagu mänguvälja, klienditeenindus on tipptasemel, kui vajate abi, nad on 24/7 kättesaadavad teie probleemi lahendamiseks, proxyde kvaliteet on lihtsalt hämmastav.

asdjkakarNorton Safe Web, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Meie ettevõte sõltub SEO-uuringutes, sotsiaalmeedia haldamisel, konkurentide analüüsimisel ja automatiseeritud ülesannete täitmisel suuresti puhverserveritest. FineProxy on olnud meie meeskonnale päästerõngas, pakkudes laia valikut kiireid, turvalisi ja väga anonüümseid puhverservereid, mis aitavad meil ülesandeid tõhusalt täita. Juhtpaneel on kasutajasõbralik ning võimaldab mitut puhverserverit hõlpsalt ja probleemideta hallata. Erinevalt teistest puhverserverite pakkujatest, keda oleme varem proovinud, säilitab FineProxy ühtlase kiiruse ja töökindluse, mis on meie tegevuse jaoks ülioluline. Kui vajate ettevõttetasemel puhverserverilahendust, soovitan tungivalt neid proovida!

omkaarSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kas AI teenusepakkujad blokeerivad andmekeskuste IP-aadresse?Ei

Ei. AI API-d on loodud server-server suhtluseks — need eeldavad päringuid andmekeskustest, pilveserveritest ja taristust. Päringupiirangud on seotud teie API võtme ja kontoga, mitte IP tüübiga. Andmekeskuse proksid töötavad selleks suurepäraselt.

Kas üks proksi saab teenindada mitut AI teenusepakkujat?Jah

Jah. Enamik teenusepakkujaid toetab nüüd OpenAI API formaati, seega saab üks proksi suunata päringuid OpenAI, Anthropic, Google ja DeepSeek teenustele sama liidese kaudu. Peate lihtsalt seadistama iga teenusepakkuja jaoks erinevad API võtmed ja baas-URL-id.

Mille poolest see VPN-ist erineb?VPN muudab

VPN muudab teie IP-aadressi kogu liikluse jaoks. Proxy võimaldab teil määrata erinevatele API võtmetele või ülesannetele erinevaid IP-aadresse. AI API töö jaoks on vaja detailset kontrolli — võti A läheb läbi IP 1, võti B läbi IP 2. VPN seda ei võimalda.

Kas see on AI teenusepakkujate kasutustingimustega vastuolus?Mitme konto

Mitme konto kasutamine keeldude vältimiseks — jah, see rikub enamikku kasutustingimusi. Proxy-de kasutamine legitiimse API-liikluse jaotamiseks kontode vahel, mille eest te maksate — see on tavaline infrastruktuurilahendus. Ettevõtted teevad seda mastaapselt iga päev.

Kas FineProxy logib minu API päringuid?Ei

Ei. FineProxy pakub IP-ühenduvust — teie liiklus läbib meie proxysid, kuid me ei kontrolli, salvesta ega logi teie päringute ega vastuste sisu. Teie promptid, API võtmed ja mudeli väljundid jäävad teie ja AI teenusepakkuja vahele.

Kas see töötab LangChain'i, LlamaIndex'i või teiste AI raamistikega?Jah

Jah. LangChain, LlamaIndex, AutoGen, CrewAI ja enamik teisi AI raamistikke võimaldavad API-päringute jaoks base URL-i muuta. Suuna base URL otse pakkuja endpoint'i asemel oma proxy-serverile ning kõik päringud marsruuditakse automaatselt läbi sinu määratud IP-de. Rakenduse loogika muutmine pole vajalik.

Kui palju latentsust lisab proksi AI API päringutele?Spetsiaalne

Spetsiaalne andmekeskuse proxy lisab tavaliselt 15–30 ms päringu kohta. Kuna AI-mudeli vastuse genereerimine ise võtab olenevalt väljundi pikkusest 500–3000 ms, moodustab proxy lisakulu alla 5% kogu vastuse ajast — pakktöötlusel tühine ja reaalajas vestluses vaevumärgatav.

Mis juhtub, kui proksi IP blokeeritakse või võtme päringupiirang saab täis?Teie proksiserver

Teie proksiserver peaks rakendama automaatset tõrkesiirret. Jälgige iga võtme-IP paari tervisekontrollidega iga 60 sekundi järel. Kui võti tagastab järjekindlalt 429 või 403 vigu, eemaldage see aktiivsest kogumist ja suunake liiklus varuaadressile. Hoidke selleks otstarbeks valmis 1–2 varuaadressi.

Kas AI API-päringute jaoks kasutada HTTP/HTTPS või SOCKS5?HTTPS on

HTTPS on enam kui piisav valdava enamiku AI API seadistuste jaoks — kõik suuremad teenusepakkujad kasutavad HTTPS lõpp-punkte ja iga HTTP-toega proxy klient (httpx, requests, curl) käsitleb seda vaikimisi. Kasutage SOCKS5 ainult juhul, kui teie klient või raamistik ei toeta HTTP CONNECT meetodit või kui peate API-päringute kõrval suunama ka mitte-HTTP liiklust. Jõudlus on mõlemal juhul identne — vahe seisneb üksnes kliendi ühilduvuses.

Juhend

Proksid AI platvormidele: miks teie API võtmetest üksi ei piisa

4 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Kõik suuremad AI platvormid piiravad saadetavate päringute arvu. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — kõik kehtestavad kasutuslimiidid konto, minuti ja päeva kohta. Kui arendate tooteid, käitate automatiseerimist või töötlete andmeid suurtes mahtudes, jõuab üks konto ühe IP-aadressiga kiiresti piirini. Te saate 429 veateateid, järjekorda pandud päringud kuhjuvad ja teie töövoog seiskub.

AI proxy server asub teie rakenduste ja AI teenusepakkuja vahel. Te saadate päringud proxy-le, mis jaotab need mitme API võtme vahel, kusjuures iga võti kasutab oma IP-aadressi. Teenusepakkuja näeb eraldi kasutajaid, mitte ühte ülekoormatud kontot. Teie kogumaht mitmekordistub, samas kui iga üksik võti püsib ohutult piiride sees. Praktikas lisab hästi seadistatud proxy vaid 15–30 ms latentsust päringu kohta — see on tühine pakktöötluse jaoks ja vaevumärgatav isegi reaalajas vestlusrakenduste puhul, kus mudeli enda genereerimisaeg domineerib vahemikus 500–3000 ms.

See toimib, kuna AI platvormid seovad päringupiirangud kontodega, mitte IP-aadressidega — kuid nad jälgivad siiski IP-mustreid. Kui üks aadress vahetab kiiresti läbi 10 erineva API võtme, on see häiresignaal. Eraldi dedikeeritud proksid iga võtme kohta hoiavad kõik loomulikuna. Teil on vaja ka tõrkesiirde strateegiat: jälgige iga võtme veamäära ja kui konkreetne IP hakkab järjepidevalt tagastama 429 või 403 vigu, eemaldage see automaatselt kogumist ja suunake selle võtme liiklus varu-IP kaudu. Tervisekontrollid iga 60 sekundi järel iga võtme-IP paari kohta tuvastavad probleemid enne nende eskaleerumist.

Kuidas seadistus praktikas välja näeb

Enamik AI API proxy seadistusi järgib olenemata teenusepakkujast sama mustrit. Te käivitate kerge proxy serveri (FastAPI, Node, Go — olenevalt teie tehnoloogiavirnast), mis hoiab API võtmete kogumit. Kui päring saabub, valib proxy järgmise saadaoleva võtme, suunab päringu läbi selle võtmega seotud IP-aadressi ja tagastab vastuse. Kui üks võti saab veakoodi 429 (päringupiirangu viga), liigub proxy järgmise juurde. Siin on minimaalne Pythoni näide, mis kasutab FastAPI-t ja httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([  {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"},  {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

Märkus: see minimaalne näide kasutab lihtsuse huvides itertools.cycle, kuid ei proovi automaatselt uuesti 429 vigade korral. Tootmiskeskkonnas lisage uuestiproovimise loogika, mis jätab piiratud võtme vahele ja proovib järgmist saadaolevat võtme-IP paari enne kutsujale vea tagastamist. Kuna peaaegu iga AI pakkuja toetab nüüd OpenAI API formaati, saab üks proksi hallata iga AI pakkuja nõutavat formaaditeisendust — suunake õige pakkuja poole ja teie rakendus ei pea erinevust teadma. Vahetage baas-URL ja võtmekogum pakkuja kohta ning sama 20-realine server katab OpenAI, Anthropic, Google ja DeepSeek teenused.

Mitu IP-aadressi tegelikult vaja läheb

See pole veebiskreipimine, kus vajate tuhandeid aadresse. AI API töö jaoks katab 3–15 dedikeeritud proksit enamiku seadistusi. Üks IP iga API võtme või pakkuja konto kohta. Maksate stabiilsuse ja puhtuse, mitte mahu eest. Hoidke 1–2 varu-IP-d tõrkesiirdeks — kui võti saab piiratud või IP märgitakse, suunab teie proksi liikluse automaatselt varule ilma päringuid kaotamata.

Platvormipõhised juhendid

Igal AI teenusepakkujal on oma päringupiirangud, eripärad ja parimad tavad. Oleme iga pakkuja üksikasjad käsitlenud eraldi:

DeepSeek — avaldatud piiranguid pole, dünaamiline piiramine serverikoormuse alusel. Teie päringud võivad tipptundidel hoiatuseta aeguda. Mitu võtit eri IP-de vahel siluvad selle välja. → Proksi DeepSeek jaoks Google Gemini — tasuta taseme piiranguid vähendati 2025. aasta lõpus 50–80%. Nüüd vaid 5–10 päringut minutis olenevalt mudelist. Võtmete rotatsioon mitme Google Cloud projekti kaudu on standardne lahendus. → Proksi Gemini jaoks Anthropic Claude — astmelised päringupiirangud (RPM, sisend-/väljundtokenid minutis), mis suurenevad kulutuste kasvades. Plahvatuslik liiklus lükatakse tagasi isegi siis, kui teie keskmine jääb piiridesse. → Proksi Claude jaoks OpenAI ChatGPT — organisatsioonipõhised piirangud RPM-ile ja tokenitele. Enim kasutatav AI vestlusproksi sihtmärk, millel on kõige rohkem tööriistu saadaval. → Proksi ChatGPT jaoks Janitor AI — „proksi

Igal platvormil on erinevad piirangud, erinev tuvastamisloogika ja erinevad optimaalsed proksi seadistused. Alustage oma peamise teenusepakkuja juhendist, seadistage igale võtme-IP paarile tervisekontroll ja hoidke varumahtuvust tõrkesiirdeks.