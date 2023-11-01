Kõik suuremad AI platvormid piiravad saadetavate päringute arvu. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — kõik kehtestavad kasutuslimiidid konto, minuti ja päeva kohta. Kui arendate tooteid, käitate automatiseerimist või töötlete andmeid suurtes mahtudes, jõuab üks konto ühe IP-aadressiga kiiresti piirini. Te saate 429 veateateid, järjekorda pandud päringud kuhjuvad ja teie töövoog seiskub.

AI proxy server asub teie rakenduste ja AI teenusepakkuja vahel. Te saadate päringud proxy-le, mis jaotab need mitme API võtme vahel, kusjuures iga võti kasutab oma IP-aadressi. Teenusepakkuja näeb eraldi kasutajaid, mitte ühte ülekoormatud kontot. Teie kogumaht mitmekordistub, samas kui iga üksik võti püsib ohutult piiride sees. Praktikas lisab hästi seadistatud proxy vaid 15–30 ms latentsust päringu kohta — see on tühine pakktöötluse jaoks ja vaevumärgatav isegi reaalajas vestlusrakenduste puhul, kus mudeli enda genereerimisaeg domineerib vahemikus 500–3000 ms.

See toimib, kuna AI platvormid seovad päringupiirangud kontodega, mitte IP-aadressidega — kuid nad jälgivad siiski IP-mustreid. Kui üks aadress vahetab kiiresti läbi 10 erineva API võtme, on see häiresignaal. Eraldi dedikeeritud proksid iga võtme kohta hoiavad kõik loomulikuna. Teil on vaja ka tõrkesiirde strateegiat: jälgige iga võtme veamäära ja kui konkreetne IP hakkab järjepidevalt tagastama 429 või 403 vigu, eemaldage see automaatselt kogumist ja suunake selle võtme liiklus varu-IP kaudu. Tervisekontrollid iga 60 sekundi järel iga võtme-IP paari kohta tuvastavad probleemid enne nende eskaleerumist.