Kõik suuremad AI platvormid piiravad saadetavate päringute arvu. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — kõik kehtestavad kasutuslimiidid konto, minuti ja päeva kohta. Kui arendate tooteid, käitate automatiseerimist või töötlete andmeid suurtes mahtudes, jõuab üks konto ühe IP-aadressiga kiiresti piirini. Te saate 429 veateateid, järjekorda pandud päringud kuhjuvad ja teie töövoog seiskub.
AI proxy server asub teie rakenduste ja AI teenusepakkuja vahel. Te saadate päringud proxy-le, mis jaotab need mitme API võtme vahel, kusjuures iga võti kasutab oma IP-aadressi. Teenusepakkuja näeb eraldi kasutajaid, mitte ühte ülekoormatud kontot. Teie kogumaht mitmekordistub, samas kui iga üksik võti püsib ohutult piiride sees. Praktikas lisab hästi seadistatud proxy vaid 15–30 ms latentsust päringu kohta — see on tühine pakktöötluse jaoks ja vaevumärgatav isegi reaalajas vestlusrakenduste puhul, kus mudeli enda genereerimisaeg domineerib vahemikus 500–3000 ms.
See toimib, kuna AI platvormid seovad päringupiirangud kontodega, mitte IP-aadressidega — kuid nad jälgivad siiski IP-mustreid. Kui üks aadress vahetab kiiresti läbi 10 erineva API võtme, on see häiresignaal. Eraldi dedikeeritud proksid iga võtme kohta hoiavad kõik loomulikuna. Teil on vaja ka tõrkesiirde strateegiat: jälgige iga võtme veamäära ja kui konkreetne IP hakkab järjepidevalt tagastama 429 või 403 vigu, eemaldage see automaatselt kogumist ja suunake selle võtme liiklus varu-IP kaudu. Tervisekontrollid iga 60 sekundi järel iga võtme-IP paari kohta tuvastavad probleemid enne nende eskaleerumist.
Kuidas seadistus praktikas välja näeb
Enamik AI API proxy seadistusi järgib olenemata teenusepakkujast sama mustrit. Te käivitate kerge proxy serveri (FastAPI, Node, Go — olenevalt teie tehnoloogiavirnast), mis hoiab API võtmete kogumit. Kui päring saabub, valib proxy järgmise saadaoleva võtme, suunab päringu läbi selle võtmega seotud IP-aadressi ja tagastab vastuse. Kui üks võti saab veakoodi 429 (päringupiirangu viga), liigub proxy järgmise juurde. Siin on minimaalne Pythoni näide, mis kasutab FastAPI-t ja httpx:
import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([ {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"}, {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])
@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)
Märkus: see minimaalne näide kasutab lihtsuse huvides itertools.cycle, kuid ei proovi automaatselt uuesti 429 vigade korral. Tootmiskeskkonnas lisage uuestiproovimise loogika, mis jätab piiratud võtme vahele ja proovib järgmist saadaolevat võtme-IP paari enne kutsujale vea tagastamist. Kuna peaaegu iga AI pakkuja toetab nüüd OpenAI API formaati, saab üks proksi hallata iga AI pakkuja nõutavat formaaditeisendust — suunake õige pakkuja poole ja teie rakendus ei pea erinevust teadma. Vahetage baas-URL ja võtmekogum pakkuja kohta ning sama 20-realine server katab OpenAI, Anthropic, Google ja DeepSeek teenused.
Mitu IP-aadressi tegelikult vaja läheb
See pole veebiskreipimine, kus vajate tuhandeid aadresse. AI API töö jaoks katab 3–15 dedikeeritud proksit enamiku seadistusi. Üks IP iga API võtme või pakkuja konto kohta. Maksate stabiilsuse ja puhtuse, mitte mahu eest. Hoidke 1–2 varu-IP-d tõrkesiirdeks — kui võti saab piiratud või IP märgitakse, suunab teie proksi liikluse automaatselt varule ilma päringuid kaotamata.
Platvormipõhised juhendid
Igal AI teenusepakkujal on oma päringupiirangud, eripärad ja parimad tavad. Oleme iga pakkuja üksikasjad käsitlenud eraldi:
DeepSeek — avaldatud piiranguid pole, dünaamiline piiramine serverikoormuse alusel. Teie päringud võivad tipptundidel hoiatuseta aeguda. Mitu võtit eri IP-de vahel siluvad selle välja. → Proksi DeepSeek jaoks Google Gemini — tasuta taseme piiranguid vähendati 2025. aasta lõpus 50–80%. Nüüd vaid 5–10 päringut minutis olenevalt mudelist. Võtmete rotatsioon mitme Google Cloud projekti kaudu on standardne lahendus. → Proksi Gemini jaoks Anthropic Claude — astmelised päringupiirangud (RPM, sisend-/väljundtokenid minutis), mis suurenevad kulutuste kasvades. Plahvatuslik liiklus lükatakse tagasi isegi siis, kui teie keskmine jääb piiridesse. → Proksi Claude jaoks OpenAI ChatGPT — organisatsioonipõhised piirangud RPM-ile ja tokenitele. Enim kasutatav AI vestlusproksi sihtmärk, millel on kõige rohkem tööriistu saadaval. → Proksi ChatGPT jaoks Janitor AI — „proksi
Igal platvormil on erinevad piirangud, erinev tuvastamisloogika ja erinevad optimaalsed proksi seadistused. Alustage oma peamise teenusepakkuja juhendist, seadistage igale võtme-IP paarile tervisekontroll ja hoidke varumahtuvust tõrkesiirdeks.