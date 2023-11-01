Tasuta online proxy kontrollija
Kasuta meie brauseripõhist proxy kontrollija tööriista, et testida oma IP-aadressi, ühenduse kiirust ja anonüümsust — registreerumine pole vajalik.
Lõpeta oletamine, millised proxyd veel töötavad
Lisa oma nimekiri ja saa reaalajas tabel sellest, mis online, kiire ja tõeliselt anonüümne — nii saad surnud proxyd välja filtreerida enne, kui need su scraperi katki teevad. Tasuta, ilma registreerimiseta, midagi pole vaja paigaldada.
Mida saad iga proxy kohta teada
- Olek & protokollidVõrgus või väljas, pluss millised protokollid tegelikult töötavad — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
- LatentsusVastamisaeg millisekundites proxy’ töötava protokolli jaoks.
- Väljund-IP & asukohtIP-aadress, mida internetis proxy kaudu nähakse, koos riigi ja ISP-ga.
- Anonüümsuse taseLäbipaistev, anonüümne või elite — põhineb HTTP päistel, mida proxy saadab.
- Filtrid & eksportKuva ainult töötavad proxyd või konkreetne protokoll; laadi tulemused alla TXT- või CSV-failina.
Kuidas kasutada
- Kleebi oma proxy nimekiri ülalolevale väljale — lihttekstina, üks kirje rea kohta.
- Klõpsa „Käivita kontroll". Tulemused ilmuvad rida-realt, kuni test käib.
- Vaata üle, filtreeri ja ekspordi. Jäta alles ainult võrgus olevad proxyd või valitud protokoll, seejärel laadi nimekiri alla.
Suuname päringu läbi proxy meie enda kontrollpunkti — mitte ühegi kolmanda osapoole veebisaidile — ja veendume, et see loob tõelise töötava tunneli ja vastab, mitte lihtsalt et port on avatud. Kuna me ei sõltu konkreetsest sihtsaidist, ei moonuta tulemusi see, et mõni sihtkoht on selle IP blokeerinud.
Iga proxy saab 10-sekundilise ajalõpu ja kuni 3 katset. Proxy märgitakse võrgust väljas olevaks alles siis, kui kõik katsed ebaõnnestuvad — nii välditakse valepeatusi aeglaste, kuid toimivate proxy-de puhul.
Meie poolsel pühendatud serveril (asub USA-s), mitte kunagi sinu brauserist. Sinu enda IP-d ja seadet ei kasutata testi jaoks kunagi, seega kajastab tulemus proxy-t ennast, mitte sinu kohalikku võrku. Pane tähele, et see tähendab ka seda, et sinu IP-le lukustatud proxyd ei läbi kontrolli — vaata ülaltpoolt küsimust IP-de lubatud nimekirja kohta.
Ei. Me ei näe sinu nimekirju ega salvesta neist logisid — sama privaatsuspõhimõte, mida rakendame kogu teenuse ulatuses.
Ei. Tuvastamine toimub täisautomaatselt — proovime iga kirje puhul HTTP, HTTPS, SOCKS4 ja SOCKS5 ning raporteerime, millised protokollid tegelikult töötavad. Kleebi lihtsalt üks proxy rea kohta sisendvälja kohal näidatud formaadis.
Päiste põhjal, mille proxy meie kontrollpunkti edastab:
Pane tähele, et tegemist on päise-taseme testiga: see ei tuvasta lekkeid väljaspool HTTP päringut ennast, nagu WebRTC- või DNS-lekked sinu brauseris.
- Läbipaistev — proxy edastab sinu tegeliku IP sihtserverile (nt X-Forwarded-For, Forwarded või X-Real-IP päises). Privaatsus puudub.
- Anonymous — sinu tegelik IP on peidetud, kuid päring paljastab siiski, et kasutusel on proxy (päised nagu Via või Proxy-Connection on olemas).
- Elite (kõrge anonüümsus) — proxy päiseid ei saadeta üldse; päring näeb välja nagu tavaline otseühendus.
Korraga kontrollitakse kuni 10 proxy-t paralleelselt ning tulemused ilmuvad rida rea haaval kohe, kui kontroll valmib.
Kasutame MaxMind GeoIP andmebaasi, mida värskendatakse iganädalaselt, ja kuvame asukoha riigi tasemel. Riigi tasemel täpsus on tavaliselt umbes 99 %, kuid geolokatsioonide andmebaasid on kolmandate osapoolte allikad — konkreetne veebisait võib kasutada teist andmebaasi ja paigutada sama IP teise asukohta.
Kõige levinum põhjus on IP-de lubatud nimekiri (whitelisting). Kontroll käivitatakse meie serverist USA-s, nii et kui sinu proxy aktsepteerib ühendusi ainult sinu enda IP-aadressilt, keeldub see meie omast ja kuvatakse offline-na — kuigi sinu jaoks töötab see suurepäraselt. Lubatud nimekirjaga proxy-de testimiseks kasuta mandaatidepõhist autentimist (kasutajanimi/parool) või kontrolli neid lubatud nimekirja lisatud masinast.
Üks proxy rea kohta, ükskõik millises järgmises formaadis: host:port, host:port:user:pass või protocol://user:pass@host:port. Protokolli ei pea määrama — tuvastame selle automaatselt.
Mitu proxy-t saan korraga kontrollida? Kuni 200 korraga, 10 kontrollitakse paralleelselt. Tulemused voolavad rida rea haaval, nii et sa ei pea ootama kogu nimekirja valmimist.
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Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Arvustused
Väga hea toode, mulle meeldib. Kõik toimib piiramatu liiklus, maksimaalne kiirus ja madalam turuhind. Alati kättesaadav ja reageeriv tehniline toetus. Ja ma soovitan oma sõpradele.
Kiire ja usaldusväärne proxy teenus, suurepärane tööaeg, suurepärane toetus ja taskukohased hinnad. Täiuslik turvaliseks brausimiseks ja automatiseerimiseks!
Olen töötanud FineProxy.org'iga üle kahe aasta ja ma võin neid ausalt nimetada kõige stabiilsemaks pakkuja, kellega olen kunagi tegelenud. Ma juhatan üle tuhande sotsiaalmeedia kontot ja igaüks vajab pühendatud IP-i. Ma ei ole kunagi kohtunud bloki pärast "mustlistatud" aadressi. Serveri tööaeg on umbes 99,9%, mis on automaatsete turunduskampaaniate ajal väga oluline. Kiirus on rohkem kui rahuldav, andmed voolavad sujuvalt ilma ärritavatest aeglustustest peakordi ajal. Juhtimispaneel on intuitiivne ja proxy nimekirja uuendatakse reaalajas. FineProxy on mõistuse rahu.