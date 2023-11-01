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Tasuta online proxy kontrollija

Kasuta meie brauseripõhist proxy kontrollija tööriista, et testida oma IP-aadressi, ühenduse kiirust ja anonüümsust — registreerumine pole vajalik.

Lõpeta oletamine, millised proxyd veel töötavad

Lisa oma nimekiri ja saa reaalajas tabel sellest, mis online, kiire ja tõeliselt anonüümne — nii saad surnud proxyd välja filtreerida enne, kui need su scraperi katki teevad. Tasuta, ilma registreerimiseta, midagi pole vaja paigaldada.

Mida saad iga proxy kohta teada

  • Olek & protokollidVõrgus või väljas, pluss millised protokollid tegelikult töötavad — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
  • LatentsusVastamisaeg millisekundites proxy’ töötava protokolli jaoks.
  • Väljund-IP & asukohtIP-aadress, mida internetis proxy kaudu nähakse, koos riigi ja ISP-ga.
  • Anonüümsuse taseLäbipaistev, anonüümne või elite — põhineb HTTP päistel, mida proxy saadab.
  • Filtrid & eksportKuva ainult töötavad proxyd või konkreetne protokoll; laadi tulemused alla TXT- või CSV-failina.

Kuidas kasutada

  1. Kleebi oma proxy nimekiri ülalolevale väljale — lihttekstina, üks kirje rea kohta.
  2. Klõpsa „Käivita kontroll". Tulemused ilmuvad rida-realt, kuni test käib.
  3. Vaata üle, filtreeri ja ekspordi. Jäta alles ainult võrgus olevad proxyd või valitud protokoll, seejärel laadi nimekiri alla.
UDP proxy checker

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Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Arvustused

Väga hea toode, mulle meeldib. Kõik toimib piiramatu liiklus, maksimaalne kiirus ja madalam turuhind. Alati kättesaadav ja reageeriv tehniline toetus. Ja ma soovitan oma sõpradele.

Anna Fletcher
FineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiire ja usaldusväärne proxy teenus, suurepärane tööaeg, suurepärane toetus ja taskukohased hinnad. Täiuslik turvaliseks brausimiseks ja automatiseerimiseks!

Margaret
SaasHubTõlgitud inglise keelestAllikas

Olen töötanud FineProxy.org'iga üle kahe aasta ja ma võin neid ausalt nimetada kõige stabiilsemaks pakkuja, kellega olen kunagi tegelenud. Ma juhatan üle tuhande sotsiaalmeedia kontot ja igaüks vajab pühendatud IP-i. Ma ei ole kunagi kohtunud bloki pärast "mustlistatud" aadressi. Serveri tööaeg on umbes 99,9%, mis on automaatsete turunduskampaaniate ajal väga oluline. Kiirus on rohkem kui rahuldav, andmed voolavad sujuvalt ilma ärritavatest aeglustustest peakordi ajal. Juhtimispaneel on intuitiivne ja proxy nimekirja uuendatakse reaalajas. FineProxy on mõistuse rahu.

zapierdalamwbewie
Norton Safe WebTõlgitud inglise keelestAllikas
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