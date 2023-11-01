Suuname päringu läbi proxy meie enda kontrollpunkti — mitte ühegi kolmanda osapoole veebisaidile — ja veendume, et see loob tõelise töötava tunneli ja vastab, mitte lihtsalt et port on avatud. Kuna me ei sõltu konkreetsest sihtsaidist, ei moonuta tulemusi see, et mõni sihtkoht on selle IP blokeerinud.