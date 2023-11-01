Bezplatná online kontrola proxy
Otestujte si IP adresu, rychlost připojení a anonymitu přímo v prohlížeči pomocí naší kontroly proxy — bez registrace.
Přestaňte hádat, které proxy ještě fungují
Vložte svůj seznam a okamžitě získáte živou tabulku toho, co je online, rychlé a skutečně anonymní — abyste mohli odfiltrovat mrtvé proxy dříve, než vám rozbijí scraper. Zdarma, bez registrace, bez instalace.
Co zjistíte o každém proxy
- Stav & protokolyOnline nebo offline a které protokoly skutečně fungují — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
- LatenceDoba odezvy v milisekundách pro funkční protokol proxy.
- Výstupní IP & lokaceIP adresa viditelná na internetu přes dané proxy včetně země a ISP.
- Úroveň anonymityTransparentní, anonymní nebo elitní — podle HTTP hlaviček, které proxy odesílá.
- Filtry & exportZobrazte jen funkční proxy nebo konkrétní protokol; výsledky si stáhněte jako TXT nebo CSV.
Jak to použít
- Vložte svůj seznam proxy do pole výše — prostý text, jeden záznam na řádek.
- Klikněte na Spustit kontrolu. Výsledky se zobrazují řádek po řádku, zatímco test běží.
- Prohlédněte si výsledky, filtrujte a exportujte. Ponechte pouze online proxy nebo zvolený protokol a poté si seznam stáhněte.
Směrujeme požadavek přes proxy na náš vlastní kontrolní endpoint — nikoli na žádný web třetí strany — a ověřujeme, že proxy vytváří skutečný funkční tunel a odpovídá, ne pouze že je port otevřený. Protože nejsme závislí na konkrétním cílovém webu, výsledky nejsou zkreslené tím, že daná destinace blokuje určitou IP.
Každé proxy má timeout 10 sekund a až 3 pokusy. Proxy je označeno jako offline teprve poté, co selžou všechny pokusy — tím se předchází falešně negativním výsledkům u pomalých, ale funkčních proxy.
Z vyhrazeného serveru na naší straně (umístěného v USA), nikdy z vašeho prohlížeče. Vaše vlastní IP adresa ani zařízení se pro test nikdy nepoužívají, takže výsledek odráží samotné proxy, nikoliv vaši lokální síť. Mějte na paměti, že proxy vázané na vaši IP adresu při kontrole selžou — viz otázka o seznamu povolených IP adres výše.
Ne. Vaše seznamy nevidíme a neuchováváme o nich žádné záznamy — stejný přístup k ochraně soukromí uplatňujeme napříč celou službou.
Ne. Detekce je plně automatická — u každého záznamu zkoušíme HTTP, HTTPS, SOCKS4 i SOCKS5 a hlásíme, které protokoly skutečně fungují. Stačí vložit jedno proxy na řádek ve formátu uvedeném nad vstupním polem.
Podle hlaviček, které proxy přeposílá na náš kontrolní endpoint:
Upozorňujeme, že se jedná o test na úrovni hlaviček: nedetekuje úniky mimo samotný HTTP požadavek, jako jsou WebRTC nebo DNS úniky ve vašem prohlížeči.
- Transparentní — proxy předává vaši skutečnou IP adresu cílovému serveru (např. v hlavičkách X-Forwarded-For, Forwarded nebo X-Real-IP). Žádné soukromí.
- Anonymní — vaše skutečná IP je skryta, ale požadavek stále prozrazuje, že se používá proxy (jsou přítomny hlavičky jako Via nebo Proxy-Connection).
- Elite (vysoká anonymita) — nejsou odesílány žádné proxy hlavičky; požadavek vypadá jako běžné přímé připojení.
Současně se kontroluje až 10 proxy, přičemž výsledky se zobrazují řádek po řádku, jak jednotlivé kontroly dokončí.
Používáme databázi MaxMind GeoIP, která se aktualizuje každý týden, a uvádíme polohu na úrovni země. Přesnost na úrovni země je obvykle kolem 99 %, ale geolokační databáze jsou zdroje třetích stran — konkrétní web může používat jinou databázi a stejnou IP adresu přiřadit k jiné lokalitě.
Nejčastějším důvodem je whitelisting IP adres. Kontrola probíhá z našeho serveru v USA, takže pokud vaše proxy přijímá připojení pouze z vaší vlastní IP adresy, naše odmítne a zobrazí se jako offline — přestože u vás funguje bez problémů. Pro testování proxy s whitelistingem použijte autentizaci pomocí přihlašovacích údajů (uživatelské jméno/heslo) nebo je kontrolujte přímo z whitelistovaného stroje.
Jedno proxy na řádek, v libovolném z těchto formátů: host:port, host:port:user:pass nebo protocol://user:pass@host:port. Protokol nemusíte uvádět — detekujeme ho automaticky.
Kolik proxy mohu zkontrolovat najednou? Až 200 na jedno spuštění, přičemž 10 se kontroluje paralelně. Výsledky se zobrazují průběžně řádek po řádku, takže nemusíte čekat na dokončení celého seznamu.
Sestavte si plán proxy.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Recenze
Velmi dobrý produkt, mám ho rád. Všechno je v pořádku - neomezený provoz, nejvyšší rychlost a nejnižší cena na trhu. Technická podpora je vždy dostupná a rychlá. A budu to doporučovat svým přátelům.
Rychlá a spolehlivá proxy služba s vynikající dostupností, vynikající podporou a přijatelnou cenou. Ideální pro bezpečné prohlížení internetu a automatizaci úkolů!
S FineProxy.org jsem pracoval více než dva roky a můžu říct, že jsou nejstabilnější dodavatel, s kterým jsem kdy spolupracoval. Využívám více než tucet účtů na sociálních sítích, a každý z nich potřebuje věnovanou IP. Ani jednou jsem nebyl blokován kvůli černému seznamu adres. Služební načasování se udržuje na 99,9%, což je klíčové pro automatizované marketingové kampaně. Rychlost je více než uspokojivá, data proudí plynule, bez nepříjemného zpomalení během špičkových hodin. Správní panel je intuitivní a seznam proxy se aktualizuje v reálném čase. FineProxy je synonymem klidného ducha.