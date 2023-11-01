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Bezplatná online kontrola proxy

Otestujte si IP adresu, rychlost připojení a anonymitu přímo v prohlížeči pomocí naší kontroly proxy — bez registrace.

Přestaňte hádat, které proxy ještě fungují

Vložte svůj seznam a okamžitě získáte živou tabulku toho, co je online, rychlé a skutečně anonymní — abyste mohli odfiltrovat mrtvé proxy dříve, než vám rozbijí scraper. Zdarma, bez registrace, bez instalace.

Co zjistíte o každém proxy

  • Stav & protokolyOnline nebo offline a které protokoly skutečně fungují — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
  • LatenceDoba odezvy v milisekundách pro funkční protokol proxy.
  • Výstupní IP & lokaceIP adresa viditelná na internetu přes dané proxy včetně země a ISP.
  • Úroveň anonymityTransparentní, anonymní nebo elitní — podle HTTP hlaviček, které proxy odesílá.
  • Filtry & exportZobrazte jen funkční proxy nebo konkrétní protokol; výsledky si stáhněte jako TXT nebo CSV.

Jak to použít

  1. Vložte svůj seznam proxy do pole výše — prostý text, jeden záznam na řádek.
  2. Klikněte na Spustit kontrolu. Výsledky se zobrazují řádek po řádku, zatímco test běží.
  3. Prohlédněte si výsledky, filtrujte a exportujte. Ponechte pouze online proxy nebo zvolený protokol a poté si seznam stáhněte.
Kontrola UDP proxy

Sestavte si plán proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Recenze

Velmi dobrý produkt, mám ho rád. Všechno je v pořádku - neomezený provoz, nejvyšší rychlost a nejnižší cena na trhu. Technická podpora je vždy dostupná a rychlá. A budu to doporučovat svým přátelům.

Anna Fletcher
Interní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlá a spolehlivá proxy služba s vynikající dostupností, vynikající podporou a přijatelnou cenou. Ideální pro bezpečné prohlížení internetu a automatizaci úkolů!

Margaret
SaasHubPřeloženo z angličtinyZdroj

S FineProxy.org jsem pracoval více než dva roky a můžu říct, že jsou nejstabilnější dodavatel, s kterým jsem kdy spolupracoval. Využívám více než tucet účtů na sociálních sítích, a každý z nich potřebuje věnovanou IP. Ani jednou jsem nebyl blokován kvůli černému seznamu adres. Služební načasování se udržuje na 99,9%, což je klíčové pro automatizované marketingové kampaně. Rychlost je více než uspokojivá, data proudí plynule, bez nepříjemného zpomalení během špičkových hodin. Správní panel je intuitivní a seznam proxy se aktualizuje v reálném čase. FineProxy je synonymem klidného ducha.

zapierdalamwbewie
Norton Safe WebPřeloženo z angličtinyZdroj
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